Гръцкият премиер "отсвири" Тръмп за първото заседание на Съвета за мир заради визити в ОАЕ и Индия

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще отсъства от първото заседание на Съвета за мир, което се очаква да се проведе на 19 февруари във Вашингтон, заяви пред репортери говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис.

Маринакис отбеляза, че Мицотакис няма да участва в заседанието на Съвета за мир, позовавайки се на две пътувания, които гръцкият премиер ще предприеме в близко бъдеще.

„В момента маршрутът на премиера включва Обединените арабски емирства и Индия. Това са две много важни посещения за гръцката външна политика и национални интереси, които са планирани от дълго време“, обясни Маринакис. „Няма нищо друго, така че това, за което ме питахте, не е в маршрута на премиера. Ако се появи друга информация, ще отговоря по-късно“, добави говорителят на правителството.

По-рано през януари Маринакис заяви, че Гърция счита участието в Съвета за мир в Газа за сложен правен въпрос. Говорител на кабинета заяви, че консултации с европейски партньори са в ход.

Министърът на външните работи Йоргос Герапетритис от своя страна също потвърди, че Гърция е получила покана от президента на САЩ да стане член-основател на Съвета за мир в Газа и че всички съответни документи се разглеждат внимателно.

Според Ройтерс, американската администрация ще представи многомилиарден план за възстановяване на ивицата Газа и формиране на международни стабилизационни сили на първото заседание на Съвета за мир, което се очаква да се проведе на 19 февруари във Вашингтон.

На 22 януари представители на 19 държави подписаха Хартата на Съвета за мир, създаден като част от мирния процес в ивицата Газа, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Вашингтон обяви, че към организацията са се присъединили и други държави. Съветът за мир е създаден в съответствие със споразумение между Израел и радикалното палестинско движение Хамас за управление на Газа, но се очаква той да се съсредоточи и върху предотвратяването и разрешаването на конфликти в други региони.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че Русия е готова да внесе 1 милиард долара от замразените си активи в Съединените щати в Съвета за мир. Той заяви, че Москва е готова да го направи още преди да вземе решение за членството си и работата си в новия орган.