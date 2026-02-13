Новини
България »
Всички градове »
Демерджиев след случая "Петрохан": Доста документи започват да напускат различни институции, заличават се следи

Демерджиев след случая "Петрохан": Доста документи започват да напускат различни институции, заличават се следи

13 Февруари, 2026 18:35 1 373 50

  • иван демерджиев-
  • петрохан-
  • документи-
  • институции-
  • напускане-
  • заличаване на следи

“Аз знам за две учения, които са през 2025 година – през април и май. И знам и за ползването на дрон малко по-късно същата година, но не знам как установяваме през 2023 година да е имало документ“, коментира бившият вътрешен министър

Демерджиев след случая "Петрохан": Доста документи започват да напускат различни институции, заличават се следи - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

“Аз знам за две учения, които са през 2025 година – през април и май. И знам и за ползването на дрон малко по-късно същата година, но не знам как установяваме през 2023 година да е имало документ“. Това коментира пред bTV бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.

По-рано от вътрешното министерство съобщиха, че МВР е провеждало учения съвместно със служители на НПО-то на Ивайло Калушев през 2023 г.

Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване.

От МВР допълват, че това са единствените документи за съвместни обученията с Националната агенция за контрол на защитените територии, които са открити при проверка в ОДМВР - Монтана.

„Нека в МВР да влезе нормален министър, нека да извади цялата информация, да извади записите от камерите, нека ги покаже на обществото, нека се извадят всички документи, които искат, които търсят и тогава съм готов да коментираме. Само се надявам пожарът, който се случи днес във Враца, да няма връзка с това, защото до мен достига информация, че доста документи започват да напускат различни институции и да се заличават следи“, заяви той.

На въпрос откъде знае, че през 2025 година е имало две учения, той отговори „Аз бях министър 10 месеца, познавам 50 хиляди души в системата, които ми вярват. Имат ми доверие и ме познават. Така че, знам много неща“, посочи Демерджиев.

Затова какво е правено по време на тези учения, бившият министър заяви: „Да обяснят тези, които са ги правили и тези , които са управлявали МВР – те ще ви разкажат, ако имат доблестта да ви разкажат, разбира се, вместо да говорят за другите, ще разкажат за себе си“.

Дали по негово време за издавани са разрешителни за оръжия на група, Демерджиев посочи:

„Не съм бил наясно, но от всички разрешителни единственото, което попада в мое време е за един пистолет, който е издаван от София – нищо нетипично, ненормално. Така че, правомощията са на началника на районното управление, никога не съм се интересувал и не съм управлявал интерес или да съм имал контакт с началник да издава или да не издава разрешително за оръжие. Винаги съм вярвал, че всеки в системата трябва да си изпълнява правомощията сам и независимо“

Бившият министър коментира, че до него не са достигали сигнали за дейността на групата около Ивайло Калушев.

„Не всичко се докладва до министъра от нещата, които постъпват в системата. До мен не са достигали такива сигнали, достигали са по други поводи. Всеки един от тях е проверяван или разследван, зависи от сигнала, но по този повод – не“, посочи Демерджиев.

Според него не бива да се вади една версия и с нея да се опитва да се затвори случая.

„Трябва всичко да се провери внимателно. Факт е, че там са се случвали нередни неща, но трябва да се провери дали те не са в много повече насоки от това, което в момента се коментира. То е само един аспект от това, което вероятно се е случвало там. Има едно безспорно нещо, което трябва да се разбере. Тези хора очевидно са извършвали нещо нередно там по повод на многото сигнали, които са постъпили и тук прокуратурата дължи едно много сериозно обяснение как е работила по тези преписки, защо е работила така, защо не е стигнала до края, защо не е преустановила тези действия, на които ставаме свидетели“, заяви още бившият министър.

„Този случай трябва да се отвори, цялата истина трябва да стигне до обществеността и чак тогава да се затвори“, допълни още той.

„За мен остава отворен въпросът как така се обърка кмета на Гинци, че служители на ДАНС са били на мястото, при положение че той много добре познава хората, посрещнал ги е, бил е поемно лице по-късно, така че неубедително ми звучи на мен такава версия – че кметът се е объркал . По-скоро ДАНС дължат отговори, и то много отговори по този казус. Не знам защо се намеси моето име, но ако хората, които намесват някои имена, ако си бяха свършили работата, поне трима от тези шест души щяха да бъдат намерени живи“, заяви още Иван Демерджиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 8 Отговор
    Единият самоубит лежи по очи с гол задник.Кой би се самоубил по гол задник?

    Коментиран от #37, #43

    18:42 13.02.2026

  • 2 си дзън

    15 22 Отговор
    Видя се, че официалната версия издиша. Крият руската връзка.

    Коментиран от #29, #47

    18:42 13.02.2026

  • 3 гйбф

    17 17 Отговор
    Всеки си говори каквото му падне и от къде има информация че изчезват документи?

    Коментиран от #8, #33

    18:43 13.02.2026

  • 4 хмммм

    16 15 Отговор
    нещо прекалено си ги доукрасява нещата

    18:43 13.02.2026

  • 5 обективен

    23 14 Отговор
    От всички министри на МВР , този е най-свестният , а всички други са били пълен леш !!

    Коментиран от #44, #45

    18:45 13.02.2026

  • 6 гхбб

    13 2 Отговор
    Таз опорка за учения така и не ми е ясно какво общо има в цялата картинка?

    18:46 13.02.2026

  • 7 ФАКТ Е

    18 4 Отговор
    ДАНСингът на смъртта

    Не вярвам да е имало педофилия,но да приемем ,че е имало.
    И как това води до 6 жертви???



    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    18:46 13.02.2026

  • 8 ФАКТ Е

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "гйбф":

    ДАНСингът на смъртта

    Не вярвам да е имало педофилия,но да приемем ,че е имало.
    И как това води до 6 жертви???



    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце

    Коментиран от #25

    18:47 13.02.2026

  • 9 Да, и се

    19 6 Отговор
    палят документите в някои районни управления...

    18:47 13.02.2026

  • 10 как е информиран данс

    7 1 Отговор
    Не разбираемо е човъркането дали полицаите са информирали началниците си за тримата или не са и после тия началници докладвали ли са на своите началници или не са?
    Аутопсията от криминалисти е с тежест да докажат категорично механизма на смъртоносния изстрел.

    18:50 13.02.2026

  • 11 Време е за кардинални проверки

    6 1 Отговор
    Разчет и доверие при кадрите в системата е основното !

    18:52 13.02.2026

  • 12 Хаха

    8 4 Отговор
    Не вярва и на една дума на министър бях точен с парите

    18:53 13.02.2026

  • 13 Закривай л@й......н@......рника наречен

    9 3 Отговор
    България , управляват ни най големите мафиоти , мошеници , крадци , измамници и идиоти ........ !!!!!!!

    18:54 13.02.2026

  • 14 едва ли нормален човек се съмнява че

    7 2 Отговор
    всичко показващо истината ще бъде заличено!!!

    18:55 13.02.2026

  • 15 Целият елит

    9 2 Отговор
    на ПП е улеснявал НАКЗТ, някои са ходим.ли на семейни почивки, и никой нищо не е чул нито видял, а Демерджиев също.

    18:55 13.02.2026

  • 16 Опа

    12 9 Отговор
    Радев 9 години се опитва да чегърта Бойко Борисов без успех. То не бяха незаконни арести, репресии, ала бала с машините и какво ли още не. Демерджиев беше един от пуделите на Радев в този процес.

    18:56 13.02.2026

  • 17 Лама божанков

    1 4 Отговор
    Дали да не припълзя към партията на Радев,в петроханска5а секта нямам шанс.да ще си отворя чакрите за новия проект

    18:56 13.02.2026

  • 18 ксцефр

    13 7 Отговор
    Усещате ли как лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя със другата свиня, изчезнаха изведнъж??? Бутнаха българите в ямата на Еврото, цените хвръкнаха в небесата, доходи няма, и 2 те свини изчезнаха. Само че за да е пълен абсурда, натиснаха копчето на службите и стана работата Петрохан. Ток, храна услуги всичко скочи нагоре заради този прооост пожарникар и свинята, а на българите пуснаха филма Петрохан дето техните калинки по службите са проспали. Удариха мафията на педофилите от ПП и ДБ и така стана мазало. Цялата държава направиха на кочина. Мафията на крадливия циганин Винету от банкя, удари мафията на педофилите от ПП и ДБ, и се надяват всички да излъжат на изборите българите. Искат да ядат и пият а сметката да я плаща всеки българин. Ограбиха ни. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Би било добре да изритаме мафията и слугите им по службите. Всичко е за изриване. Трябва да напълнят затворите.

    18:56 13.02.2026

  • 19 Фори

    15 2 Отговор
    Пожарът в хижата не може да е за друго освен за заличаване на следи!Ако са решили да не остави нищо защо не запалиха и други имоти?

    18:57 13.02.2026

  • 20 Хаха

    8 11 Отговор
    Мафията отново активира министър Демерджиев.

    18:57 13.02.2026

  • 21 Хи хи хи . Голям майтап !

    10 2 Отговор
    След архивите във Враца ще пламнат и архивите във други градове ......мишоците горят документите и доказателствата които ги оличават във престъпление !!!!!!!!

    18:58 13.02.2026

  • 22 Факти

    8 7 Отговор
    А Дремджиев знае ли за учението през 2023 г. когато той е бил министър? Това е служебното правителство на Радев с премиер Гълъб Донев - същото, което сключи договора с Боташ.

    18:58 13.02.2026

  • 23 Дедо Мраз

    11 1 Отговор
    Доста хора трябва да влязат в затвора покрай тоя случай. Убийците също. Вчера гледах едно интервю с бивша говорителка на МВР. Доста интересни работи каза.

    18:59 13.02.2026

  • 24 съвсем нормално

    8 2 Отговор
    както казах и преди никога няма да кажат истината и да разкрият какво и най-вече защо е станало това масово убийство!!!

    18:59 13.02.2026

  • 25 Хмм

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТ Е":

    има май доказателства и за педофилия в кемпера

    18:59 13.02.2026

  • 26 Анонимен

    2 3 Отговор
    Тоя поне знае да пита по загатнато за информация, която би била полезна на по-голямата престъпна група.

    18:59 13.02.2026

  • 27 ФЕЙК

    8 3 Отговор
    Някой да не си помисли, че бързоварчето е сложено нарочно в следственото във Враца! Съвсем случаен съвпъдък, както случайно се запали точно колата на шуменския Жечко в охраняемия паркинг на МВР Шумен срещу съответното заплащане.

    18:59 13.02.2026

  • 28 Сарафов е за затвора !

    8 4 Отговор
    Вътрешния министър на МВР мишока митов ....СЪЩО !!!!!

    18:59 13.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Искаме

    5 3 Отговор
    Да разберем цялата истина ! Стига лъжи и фалшиви теории ! Не знам все още за кемпера, но за хижата вече съм сигурен, че е тройно убийство, извършено от външни хора !

    19:01 13.02.2026

  • 31 Льоша поличба,

    3 1 Отговор
    много льоша, петък 13-ти, борсите се сриват, герберасти замитат, льоши суеци. Дека е Б. от Б.

    19:02 13.02.2026

  • 32 До първия

    0 1 Отговор
    Да, и то "ритуално" !

    19:03 13.02.2026

  • 33 ФАКТ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "гйбф":

    ДНЕС Е ГОРЯЛО МВР ВЪВ ВРАЦА. ВЪВ ВСИЧКИ МЕДИИ ИМА СТАТИИ ЗА ПОЖАРА. ДАЛИ ПЪК Е СЛУЧАЙНО - ВЪВ ВИЛАТА В ПЕТРОХАН ПОЖАР, В МВР ВРАЦА СЪЩО, А МЕЖДУ ТЯХ Е ИМАЛО УЧЕНИЯ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. ЧАК ДА ПОВЯРВАМЕ, НАЛИ?
    НАЙ-ДОБРЕ ДА ДОЙДАТ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ, ЗАЩОТО НИ НАПРАВИХА НА ЛУДИ, А И ЯЗЪК З ЗАГИНАЛИТЕ.

    Коментиран от #34

    19:04 13.02.2026

  • 34 хсжн

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "ФАКТ":

    Има и информация че там къде е горяло е нямало нищо ?!

    Коментиран от #35

    19:05 13.02.2026

  • 35 ФАКТ

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "хсжн":

    НЕ Е ВЯРНО, ЛЪЖЕШ! ВЪВ СТАТИИТЕ НАБЛЯГАТ НА ТОВА, ЧЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ Е ИЗГОРЯЛА! ТОВА ПИШАТ В СТАТИИТЕ!

    19:06 13.02.2026

  • 36 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "слвока":

    Ти ела в Поморие. Всички са руснаци.

    19:10 13.02.2026

  • 37 Т Живков

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти,като малък Тошко

    19:11 13.02.2026

  • 38 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Затвори се в стая с дулото в устйта,и се приключи.Чу ли Готов съм с парите.

    19:15 13.02.2026

  • 39 ООрана държава

    1 2 Отговор
    И се самозапалват разни чекмеджета и от 2025 документи за учения изчезват безследно....

    19:15 13.02.2026

  • 40 Радев

    4 0 Отговор
    Да стой далеч от този ще го провали!

    19:15 13.02.2026

  • 41 Перо

    5 0 Отговор
    Най-некадърния вътрешен министър за всички времена!

    19:16 13.02.2026

  • 42 Герп боклуци

    1 4 Отговор
    500 милиона будисти по цял свят, ако така се самоубиваха по 3ма през няколко дена нямаше да са толкова

    19:16 13.02.2026

  • 43 Стига бе! Некрофил!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Самоубивай се както искаш?! Твоя воля Госпожа!

    19:18 13.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    Дано отново стане вътрешен министър. Тогава има надежда да се разкрият доста неща.

    19:21 13.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ъх-ъ ...само те ще са,други няма да са...

    19:23 13.02.2026

  • 48 ЛИЧИ МУ.

    0 0 Отговор
    ТОЧНИЯ С ПАРИТЕ Е БУДИСТ-ДЕРАСТ.

    19:24 13.02.2026

  • 49 Перо

    1 0 Отговор
    От 6 мъртъвци намерили барут по ръцете на 4 от тях, след извършените натривки! Излиза, че са водили престрелка!

    19:24 13.02.2026

  • 50 Гост

    0 0 Отговор
    Всичко е лъжа, научете се, че в тази държава- менте нищо не е легитимно и на нищо не трябва да се вярва...🤔

    19:26 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол