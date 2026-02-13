Демерджиев след случая "Петрохан": Доста документи започват да напускат различни институции, заличават се следи

“Аз знам за две учения, които са през 2025 година – през април и май. И знам и за ползването на дрон малко по-късно същата година, но не знам как установяваме през 2023 година да е имало документ“. Това коментира пред bTV бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.
По-рано от вътрешното министерство съобщиха, че МВР е провеждало учения съвместно със служители на НПО-то на Ивайло Калушев през 2023 г.
Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване.
От МВР допълват, че това са единствените документи за съвместни обученията с Националната агенция за контрол на защитените територии, които са открити при проверка в ОДМВР - Монтана.
„Нека в МВР да влезе нормален министър, нека да извади цялата информация, да извади записите от камерите, нека ги покаже на обществото, нека се извадят всички документи, които искат, които търсят и тогава съм готов да коментираме. Само се надявам пожарът, който се случи днес във Враца, да няма връзка с това, защото до мен достига информация, че доста документи започват да напускат различни институции и да се заличават следи“, заяви той.
На въпрос откъде знае, че през 2025 година е имало две учения, той отговори „Аз бях министър 10 месеца, познавам 50 хиляди души в системата, които ми вярват. Имат ми доверие и ме познават. Така че, знам много неща“, посочи Демерджиев.
Затова какво е правено по време на тези учения, бившият министър заяви: „Да обяснят тези, които са ги правили и тези , които са управлявали МВР – те ще ви разкажат, ако имат доблестта да ви разкажат, разбира се, вместо да говорят за другите, ще разкажат за себе си“.
Дали по негово време за издавани са разрешителни за оръжия на група, Демерджиев посочи:
„Не съм бил наясно, но от всички разрешителни единственото, което попада в мое време е за един пистолет, който е издаван от София – нищо нетипично, ненормално. Така че, правомощията са на началника на районното управление, никога не съм се интересувал и не съм управлявал интерес или да съм имал контакт с началник да издава или да не издава разрешително за оръжие. Винаги съм вярвал, че всеки в системата трябва да си изпълнява правомощията сам и независимо“
Бившият министър коментира, че до него не са достигали сигнали за дейността на групата около Ивайло Калушев.
„Не всичко се докладва до министъра от нещата, които постъпват в системата. До мен не са достигали такива сигнали, достигали са по други поводи. Всеки един от тях е проверяван или разследван, зависи от сигнала, но по този повод – не“, посочи Демерджиев.
Според него не бива да се вади една версия и с нея да се опитва да се затвори случая.
„Трябва всичко да се провери внимателно. Факт е, че там са се случвали нередни неща, но трябва да се провери дали те не са в много повече насоки от това, което в момента се коментира. То е само един аспект от това, което вероятно се е случвало там. Има едно безспорно нещо, което трябва да се разбере. Тези хора очевидно са извършвали нещо нередно там по повод на многото сигнали, които са постъпили и тук прокуратурата дължи едно много сериозно обяснение как е работила по тези преписки, защо е работила така, защо не е стигнала до края, защо не е преустановила тези действия, на които ставаме свидетели“, заяви още бившият министър.
„Този случай трябва да се отвори, цялата истина трябва да стигне до обществеността и чак тогава да се затвори“, допълни още той.
„За мен остава отворен въпросът как така се обърка кмета на Гинци, че служители на ДАНС са били на мястото, при положение че той много добре познава хората, посрещнал ги е, бил е поемно лице по-късно, така че неубедително ми звучи на мен такава версия – че кметът се е объркал . По-скоро ДАНС дължат отговори, и то много отговори по този казус. Не знам защо се намеси моето име, но ако хората, които намесват някои имена, ако си бяха свършили работата, поне трима от тези шест души щяха да бъдат намерени живи“, заяви още Иван Демерджиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #37, #43
18:42 13.02.2026
2 си дзън
Коментиран от #29, #47
18:42 13.02.2026
3 гйбф
Коментиран от #8, #33
18:43 13.02.2026
4 хмммм
18:43 13.02.2026
5 обективен
Коментиран от #44, #45
18:45 13.02.2026
6 гхбб
18:46 13.02.2026
7 ФАКТ Е
Не вярвам да е имало педофилия,но да приемем ,че е имало.
И как това води до 6 жертви???
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце
18:46 13.02.2026
8 ФАКТ Е
До коментар #3 от "гйбф":ДАНСингът на смъртта
Не вярвам да е имало педофилия,но да приемем ,че е имало.
И как това води до 6 жертви???
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънце
Коментиран от #25
18:47 13.02.2026
9 Да, и се
18:47 13.02.2026
10 как е информиран данс
Аутопсията от криминалисти е с тежест да докажат категорично механизма на смъртоносния изстрел.
18:50 13.02.2026
11 Време е за кардинални проверки
18:52 13.02.2026
12 Хаха
18:53 13.02.2026
13 Закривай л@й......н@......рника наречен
18:54 13.02.2026
14 едва ли нормален човек се съмнява че
18:55 13.02.2026
15 Целият елит
18:55 13.02.2026
16 Опа
18:56 13.02.2026
17 Лама божанков
18:56 13.02.2026
18 ксцефр
18:56 13.02.2026
19 Фори
18:57 13.02.2026
20 Хаха
18:57 13.02.2026
21 Хи хи хи . Голям майтап !
18:58 13.02.2026
22 Факти
18:58 13.02.2026
23 Дедо Мраз
18:59 13.02.2026
24 съвсем нормално
18:59 13.02.2026
25 Хмм
До коментар #8 от "ФАКТ Е":има май доказателства и за педофилия в кемпера
18:59 13.02.2026
26 Анонимен
18:59 13.02.2026
27 ФЕЙК
18:59 13.02.2026
28 Сарафов е за затвора !
18:59 13.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Искаме
19:01 13.02.2026
31 Льоша поличба,
19:02 13.02.2026
32 До първия
19:03 13.02.2026
33 ФАКТ
До коментар #3 от "гйбф":ДНЕС Е ГОРЯЛО МВР ВЪВ ВРАЦА. ВЪВ ВСИЧКИ МЕДИИ ИМА СТАТИИ ЗА ПОЖАРА. ДАЛИ ПЪК Е СЛУЧАЙНО - ВЪВ ВИЛАТА В ПЕТРОХАН ПОЖАР, В МВР ВРАЦА СЪЩО, А МЕЖДУ ТЯХ Е ИМАЛО УЧЕНИЯ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. ЧАК ДА ПОВЯРВАМЕ, НАЛИ?
НАЙ-ДОБРЕ ДА ДОЙДАТ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ, ЗАЩОТО НИ НАПРАВИХА НА ЛУДИ, А И ЯЗЪК З ЗАГИНАЛИТЕ.
Коментиран от #34
19:04 13.02.2026
34 хсжн
До коментар #33 от "ФАКТ":Има и информация че там къде е горяло е нямало нищо ?!
Коментиран от #35
19:05 13.02.2026
35 ФАКТ
До коментар #34 от "хсжн":НЕ Е ВЯРНО, ЛЪЖЕШ! ВЪВ СТАТИИТЕ НАБЛЯГАТ НА ТОВА, ЧЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ Е ИЗГОРЯЛА! ТОВА ПИШАТ В СТАТИИТЕ!
19:06 13.02.2026
36 си дзън
До коментар #29 от "слвока":Ти ела в Поморие. Всички са руснаци.
19:10 13.02.2026
37 Т Живков
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти,като малък Тошко
19:11 13.02.2026
38 Зъл пес
19:15 13.02.2026
39 ООрана държава
19:15 13.02.2026
40 Радев
19:15 13.02.2026
41 Перо
19:16 13.02.2026
42 Герп боклуци
19:16 13.02.2026
43 Стига бе! Некрофил!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Самоубивай се както искаш?! Твоя воля Госпожа!
19:18 13.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Така е
До коментар #5 от "обективен":Дано отново стане вътрешен министър. Тогава има надежда да се разкрият доста неща.
19:21 13.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Неподписан
До коментар #2 от "си дзън":Ъх-ъ ...само те ще са,други няма да са...
19:23 13.02.2026
48 ЛИЧИ МУ.
19:24 13.02.2026
49 Перо
19:24 13.02.2026
50 Гост
19:26 13.02.2026