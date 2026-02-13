Демерджиев след случая "Петрохан": Доста документи започват да напускат различни институции, заличават се следи

“Аз знам за две учения, които са през 2025 година – през април и май. И знам и за ползването на дрон малко по-късно същата година, но не знам как установяваме през 2023 година да е имало документ“. Това коментира пред bTV бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.

По-рано от вътрешното министерство съобщиха, че МВР е провеждало учения съвместно със служители на НПО-то на Ивайло Калушев през 2023 г.

Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване.

От МВР допълват, че това са единствените документи за съвместни обученията с Националната агенция за контрол на защитените територии, които са открити при проверка в ОДМВР - Монтана.

„Нека в МВР да влезе нормален министър, нека да извади цялата информация, да извади записите от камерите, нека ги покаже на обществото, нека се извадят всички документи, които искат, които търсят и тогава съм готов да коментираме. Само се надявам пожарът, който се случи днес във Враца, да няма връзка с това, защото до мен достига информация, че доста документи започват да напускат различни институции и да се заличават следи“, заяви той.

На въпрос откъде знае, че през 2025 година е имало две учения, той отговори „Аз бях министър 10 месеца, познавам 50 хиляди души в системата, които ми вярват. Имат ми доверие и ме познават. Така че, знам много неща“, посочи Демерджиев.

Затова какво е правено по време на тези учения, бившият министър заяви: „Да обяснят тези, които са ги правили и тези , които са управлявали МВР – те ще ви разкажат, ако имат доблестта да ви разкажат, разбира се, вместо да говорят за другите, ще разкажат за себе си“.

Дали по негово време за издавани са разрешителни за оръжия на група, Демерджиев посочи:

„Не съм бил наясно, но от всички разрешителни единственото, което попада в мое време е за един пистолет, който е издаван от София – нищо нетипично, ненормално. Така че, правомощията са на началника на районното управление, никога не съм се интересувал и не съм управлявал интерес или да съм имал контакт с началник да издава или да не издава разрешително за оръжие. Винаги съм вярвал, че всеки в системата трябва да си изпълнява правомощията сам и независимо“

Бившият министър коментира, че до него не са достигали сигнали за дейността на групата около Ивайло Калушев.

„Не всичко се докладва до министъра от нещата, които постъпват в системата. До мен не са достигали такива сигнали, достигали са по други поводи. Всеки един от тях е проверяван или разследван, зависи от сигнала, но по този повод – не“, посочи Демерджиев.

Според него не бива да се вади една версия и с нея да се опитва да се затвори случая.

„Трябва всичко да се провери внимателно. Факт е, че там са се случвали нередни неща, но трябва да се провери дали те не са в много повече насоки от това, което в момента се коментира. То е само един аспект от това, което вероятно се е случвало там. Има едно безспорно нещо, което трябва да се разбере. Тези хора очевидно са извършвали нещо нередно там по повод на многото сигнали, които са постъпили и тук прокуратурата дължи едно много сериозно обяснение как е работила по тези преписки, защо е работила така, защо не е стигнала до края, защо не е преустановила тези действия, на които ставаме свидетели“, заяви още бившият министър.

„Този случай трябва да се отвори, цялата истина трябва да стигне до обществеността и чак тогава да се затвори“, допълни още той.

„За мен остава отворен въпросът как така се обърка кмета на Гинци, че служители на ДАНС са били на мястото, при положение че той много добре познава хората, посрещнал ги е, бил е поемно лице по-късно, така че неубедително ми звучи на мен такава версия – че кметът се е объркал . По-скоро ДАНС дължат отговори, и то много отговори по този казус. Не знам защо се намеси моето име, но ако хората, които намесват някои имена, ако си бяха свършили работата, поне трима от тези шест души щяха да бъдат намерени живи“, заяви още Иван Демерджиев.