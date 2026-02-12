Случаят „Петрохан“: Преди първия сексуален контакт е имало много сеанси за предишни животи

Нови детайли по разследването на смъртните случаи в района на бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица.

От заключенията на съдебномедицинските експертизи става ясно, че смъртта на Пламен Статев е причинена от изстрел с огнестрелно оръжие, произведено от упор. По отношение на Дечо Василев разследващите посочват, че фаталният изстрел е произведен от близко разстояние и е възможно той сам да е сложил край на живота си. По дясната ръка и на двамата са открити следи от барутни частици.

Съдебномедицинската експертиза на третия мъж – Ивайло Иванов, чието тяло беше намерено в района на бившата хижа „Петрохан“, все още не е готова.

Появиха се и нови данни за 15-годишния Александър и 22-годишния Николай Златков, чиито тела бяха открити в кемпер край връх Околчица. До момента събраната информация показва, че по ръцете на Златков и на Калушев са открити следи от барутни частици, докато по ръцете на малолетното момче такива липсват. На практика това означава, че единственото сигурно към този момент е, че 15-годишният Александър не е стрелял.

Експертизите на Пламен и Дечо показват и следи, подсказващи, че са палили огън. Според прокуратурата веждите и брадата на Пламен са били обгорени, без да има изгаряния по окосмената част на главата и без термични изгаряния по лицето – нещо характерно при лица, предизвикали пожар или възпламеняване на изтекло гориво. При Дечо са установени изгаряния по китките и дланите, вероятно получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете.

От прокуратурата съобщават още, че в „затворената общност са практикувани задължителни медитации, мантри и други практики“. Потвърждават се и данни за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни както в имот в Мексико, така и на различни места в България. В свидетелски показания се съдържат твърдения за сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни момчета.

В интервю за разследващия сайт „Бърд“ Валери Андреев разказва, че преди около 15 години, когато е бил непълнолетен, майка му го оставя на грижите на Калушев. Той заживява при него в село Краево и твърди, че в къщата е имало укривани незаконно притежавани оръжия. По-късно заминават за Мексико, като по думите му животът там е бил спонсориран от различни хора, включително от майка му. Андреев твърди, че средствата са възлизали на над един милион лева и са били контролирани от Иво с помощта на Деян.

Именно Деян е подал сигнала на телефон 112 за откритите три тела в района на „Петрохан“. Той е женен за мексиканка и живее в България. От публикации в социалните мрежи става ясно, че двамата притежават къща в Мексико, построена преди около година и половина, която отдават под наем за духовни уединения, йога практики, церемонии и дистанционна работа.

Андреев твърди още, че през 2022 г. е подал сигнал до ГДБОП срещу Калушев, в който е описал преживяното от него, включително сексуални контакти, осъществени когато е бил непълнолетен. По негови думи преди първия сексуален контакт са провеждани множество сеанси, насочвани към внушения за „предишни животи“ и връзки между участниците, „животи, в които аз съм жена и в които имам връзки с някои от тях“. Андреев споделя още, че преди осъществяването на сексуален контакт с Калушев му е споделил, че има колебания дали не е гей, предаде БТВ.

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов е разпоредил пълна проверка на всички данни и сигнали, която към момента все още не е приключила.