Случаят „Петрохан“: Преди първия сексуален контакт е имало много сеанси за предишни животи

Нови детайли по разследването на смъртните случаи в района на бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица.
От заключенията на съдебномедицинските експертизи става ясно, че смъртта на Пламен Статев е причинена от изстрел с огнестрелно оръжие, произведено от упор. По отношение на Дечо Василев разследващите посочват, че фаталният изстрел е произведен от близко разстояние и е възможно той сам да е сложил край на живота си. По дясната ръка и на двамата са открити следи от барутни частици.
Съдебномедицинската експертиза на третия мъж – Ивайло Иванов, чието тяло беше намерено в района на бившата хижа „Петрохан“, все още не е готова.
Появиха се и нови данни за 15-годишния Александър и 22-годишния Николай Златков, чиито тела бяха открити в кемпер край връх Околчица. До момента събраната информация показва, че по ръцете на Златков и на Калушев са открити следи от барутни частици, докато по ръцете на малолетното момче такива липсват. На практика това означава, че единственото сигурно към този момент е, че 15-годишният Александър не е стрелял.
Експертизите на Пламен и Дечо показват и следи, подсказващи, че са палили огън. Според прокуратурата веждите и брадата на Пламен са били обгорени, без да има изгаряния по окосмената част на главата и без термични изгаряния по лицето – нещо характерно при лица, предизвикали пожар или възпламеняване на изтекло гориво. При Дечо са установени изгаряния по китките и дланите, вероятно получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете.
От прокуратурата съобщават още, че в „затворената общност са практикувани задължителни медитации, мантри и други практики“. Потвърждават се и данни за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни както в имот в Мексико, така и на различни места в България. В свидетелски показания се съдържат твърдения за сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни момчета.
В интервю за разследващия сайт „Бърд“ Валери Андреев разказва, че преди около 15 години, когато е бил непълнолетен, майка му го оставя на грижите на Калушев. Той заживява при него в село Краево и твърди, че в къщата е имало укривани незаконно притежавани оръжия. По-късно заминават за Мексико, като по думите му животът там е бил спонсориран от различни хора, включително от майка му. Андреев твърди, че средствата са възлизали на над един милион лева и са били контролирани от Иво с помощта на Деян.
Именно Деян е подал сигнала на телефон 112 за откритите три тела в района на „Петрохан“. Той е женен за мексиканка и живее в България. От публикации в социалните мрежи става ясно, че двамата притежават къща в Мексико, построена преди около година и половина, която отдават под наем за духовни уединения, йога практики, церемонии и дистанционна работа.
Андреев твърди още, че през 2022 г. е подал сигнал до ГДБОП срещу Калушев, в който е описал преживяното от него, включително сексуални контакти, осъществени когато е бил непълнолетен. По негови думи преди първия сексуален контакт са провеждани множество сеанси, насочвани към внушения за „предишни животи“ и връзки между участниците, „животи, в които аз съм жена и в които имам връзки с някои от тях“. Андреев споделя още, че преди осъществяването на сексуален контакт с Калушев му е споделил, че има колебания дали не е гей, предаде БТВ.
Вътрешният министър в оставка Даниел Митов е разпоредил пълна проверка на всички данни и сигнали, която към момента все още не е приключила.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Недоумявам
Обвиняват се хора, които не могат да се защитят!
Ако действително налице са факти, дискредитиращи загиналите, то може да се заведе отделно разследване или дело по случая.
Но да се пренебрегва хипотезата за предумишлено деяние е несериозно " по подобие на Нови Искър",възникват неудобни въпроси!
За доказателствен материал да се ползва книга, която е "а" - "б" -то на ако щете медицинска гимнастика за възрастни хора в цяла Азия, усъвършенстване на "смирение", "мъдрост", "философия да цениш животът на всичко и всеки", "преклонение пред живота,отдаване на почит към всяко живо и мъртво същество", "да не отоваряш на агресията с агресия" е просто обида на хилядолетна мъдрост.
Основата на тази философия е: "НЕ НАРАНЯВАЙ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ МОЖЕШ ДА ИЗЛЕКУВАШ след това!".
Или "Човек е това, което яде!".
Все едно да обидиш ранното християнство и източното православие.
Има забранени течения и секти в Китай и Япония.
Дори разкриване на определени техники и древни ръкописи се наказват жестоко.
Малко са достойните да ги узнаят и да не злоупотребят с тях.
22:19 12.02.2026
2 Много от нас
Всяка една религия, учение, в която има духовна чистота е праведна. Ненапразно Мария е "девица".
Когато сравняваме различните религии, установяваме че Източникът е ЕДИН.
Моралните Закони са едни и същи, но вероятно писани през различни периоди от време.
22:20 12.02.2026
3 Майна
Секта били?
Пък разписани от министри!
Въведени в Световна общност!
Въоръжени до зъби от Рашков!!!
Къде се намирате?!
И лъжите безогледно!
Самоубили се?!
Само Тръмп ще ви управи+
22:22 12.02.2026
2. Кой им е дал разрешително,
3. Кой ги финансира/ те пари не изкарват/, че да притежават такава техника
22:22 12.02.2026
6 За какво им
До коментар #2 от "Много от нас":Е бойно оръжие на твзи извисени и длънчеви хора, и не ми казвай за самозащита, БОЙНО
22:24 12.02.2026
10 Майна
Той в момента разследва картелите в Мексико!
На 26 януари!
Шашнаха са и като му видяха гърба- Петрохан!
Къде са сега тримката
Що мълчат?
Всички са замесени
И ПП
Всички да знаели- всички!
Дронове- информация!
Коментиран от #46
22:25 12.02.2026
13 хаха
Ориенталска им работа.
"Руски наборници съблечени голи и хвърлени в дупка и им беше наредено да се „е8ат“ – видео."
22:28 12.02.2026
14 Майна
Сатанисти!
Те нямат партийна принадлежност, те са сатанисти..
Оплитат се в плоските си лъжи!
Коментиран от #16, #18
22:30 12.02.2026
16 хаха
До коментар #14 от "Майна":Я лай още бе вЗраждан пълен полуидиот!
ХАХАХА!
22:31 12.02.2026
17 Истината
До коментар #5 от "Важните въпроси: 1.За какво им е":ПП в случая са лошите герои,които сами са се вкарали в страшния филм,образно казано.
22:31 12.02.2026
18 хаха
До коментар #14 от "Майна":"Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."
Коментиран от #27
22:32 12.02.2026
20 Никой
Не е Конспирация - нито е - Дедовия ти и нито - нищо. Хората са лабилни и са се един вид - отчаяли.
То да живееш в тази отдалечена хижа е тъпо отвсякъде. Като човеци трябва да сме в общуване.
22:32 12.02.2026
23 Някой
До коментар #4 от "име":Ако е така, дано не ги открият.
22:33 12.02.2026
25 Въпреки
И Калушев и другите около него са утрепки и са отишли там където им е мястото. Обаче май има още живи от това котило на Калушев и да последват и те гурото си, да не се спотайват
22:34 12.02.2026
26 Интересно
До коментар #5 от "Важните въпроси: 1.За какво им е":има ли небойно или мирно оръжие?
22:34 12.02.2026
32 фалшиви сектанти
До коментар #1 от "Недоумявам":Може би е трудно да разбереш, че будистката религия няма нищо общо с самозванците от Нац.Агенция за Контрол на ЗТ.
Те са ползвали уж будистки термини измислени медитации за маскиране на п-филските си желания и страсти.
22:37 12.02.2026
33 Кажи де
До коментар #1 от "Недоумявам":Как се връзва с твоята теория,табелата"Стреля се без предупреждение, и в интервюто ,майката обясняваше,че Калушев хващал комар с буркан,а не го убивал,но пък убил сина й,който пък тя проклина.СБЪРКАНА РАБОТА!!!
Коментиран от #51
22:38 12.02.2026
35 хаха
До коментар #27 от "Майна":Я лай още бе вГЗразждан м@нгал!
ХАХАХА!
Коментиран от #38
22:39 12.02.2026
Този психар как е влезнал в главите на смотльовците че да си пръснат главите с весели подвиквания.
Коментиран от #41
22:41 12.02.2026
39 ?????
Тия изперкалите са минали наоколо около истинския будизъм.
Съжалявам жертвите им и ненавиждам родителите, дали децата си на сбърканяци и оправдаващи ги даже след смъртта на децата си.
22:42 12.02.2026
40 хаха
До коментар #38 от "Майна":Още още! вГЗраждан м@нгал от Столипиново!
Лай!
Коментиран от #43
22:43 12.02.2026
До коментар #36 от "Бочка":маркоти ци бочка аха кока кола
22:45 12.02.2026
42 Помни
До коментар #5 от "Важните въпроси: 1.За какво им е":Кемперът ,,Мерцедес Химлер " е нов , купен в края на 2025 година за около 200 хиляди лева. Револверът ,,Колт Питон" 44 калибър с който Иво Калушев застрелва 15 годишният Алекс , 22 годишният Николай и себе си струва 5370 лева... А се говори за това че групата е получила разрешителни за общо 18 огнестрелни оръжия , включително и за 9 милиметров картечен пистолет , чешко копие на Скорпион ... А групата е разполагала с още автомобили, къщи , терени , дронове...за милиони левове .
22:46 12.02.2026
46 ми дано
До коментар #10 от "Майна":Ако ти си прав, значи американците са наритали родните кьопеци за връзките им с наркобанди и други мръсотии.
Нямам идея дали си прав, само отбелязвам, че позицията ти е оптимистична.
Щото иначе изглежда още по-зле - анархия бандитизъм
Коментиран от #52
22:53 12.02.2026
49 мн кофти изглежда всичко
Тези хора изглежда са били лансирани и от двете мафии. Отделно в Мексико не са ходили само да се гмуркат. Това предполагам е ясно на всеки.
Коментиран от #50
22:58 12.02.2026
50 фен
До коментар #49 от "мн кофти изглежда всичко":били са за кооп кола българската кока кола
23:02 12.02.2026
51 Анонимен
До коментар #33 от "Кажи де":Всъщност сигурно Калушев е имал сексуални отношения първо с майката.Тя изглежда в последствие е ревнувала от сина си.
23:04 12.02.2026
52 Майна
До коментар #46 от "ми дано":Пич, точно тексасецът Пат Фалън е във вътрешните служби на Тръмп. Точно той в момента се занимава с картелите в Мексико... Знам доста , защо го пиша..
Коментиран от #57
23:04 12.02.2026
55 Механик
Ми ние не сме като облъчените шилета от запад и да се ловим на голи куки, да му се не види! Обиждате ни с вашите евтинки водевилчета.
23:16 12.02.2026
57 аз бе
До коментар #52 от "Майна":казвам че този Пат Фалън е невероятен момък , който работи против дистрибуцията на КОтКА кола кой разбрал разбрал
23:17 12.02.2026
