Новини
България »
Случаят „Петрохан“: Преди първия сексуален контакт е имало много сеанси за предишни животи

Случаят „Петрохан“: Преди първия сексуален контакт е имало много сеанси за предишни животи

12 Февруари, 2026 22:18 2 152 58

  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан-
  • педофилия-
  • медитация

Андреев твърди още, че през 2022 г. е подал сигнал до ГДБОП срещу Калушев, в който е описал преживяното от него, включително сексуални контакти, осъществени когато е бил непълнолетен

Случаят „Петрохан“: Преди първия сексуален контакт е имало много сеанси за предишни животи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови детайли по разследването на смъртните случаи в района на бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица.

От заключенията на съдебномедицинските експертизи става ясно, че смъртта на Пламен Статев е причинена от изстрел с огнестрелно оръжие, произведено от упор. По отношение на Дечо Василев разследващите посочват, че фаталният изстрел е произведен от близко разстояние и е възможно той сам да е сложил край на живота си. По дясната ръка и на двамата са открити следи от барутни частици.

Съдебномедицинската експертиза на третия мъж – Ивайло Иванов, чието тяло беше намерено в района на бившата хижа „Петрохан“, все още не е готова.

Появиха се и нови данни за 15-годишния Александър и 22-годишния Николай Златков, чиито тела бяха открити в кемпер край връх Околчица. До момента събраната информация показва, че по ръцете на Златков и на Калушев са открити следи от барутни частици, докато по ръцете на малолетното момче такива липсват. На практика това означава, че единственото сигурно към този момент е, че 15-годишният Александър не е стрелял.

Експертизите на Пламен и Дечо показват и следи, подсказващи, че са палили огън. Според прокуратурата веждите и брадата на Пламен са били обгорени, без да има изгаряния по окосмената част на главата и без термични изгаряния по лицето – нещо характерно при лица, предизвикали пожар или възпламеняване на изтекло гориво. При Дечо са установени изгаряния по китките и дланите, вероятно получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете.

От прокуратурата съобщават още, че в „затворената общност са практикувани задължителни медитации, мантри и други практики“. Потвърждават се и данни за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни както в имот в Мексико, така и на различни места в България. В свидетелски показания се съдържат твърдения за сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни момчета.

В интервю за разследващия сайт „Бърд“ Валери Андреев разказва, че преди около 15 години, когато е бил непълнолетен, майка му го оставя на грижите на Калушев. Той заживява при него в село Краево и твърди, че в къщата е имало укривани незаконно притежавани оръжия. По-късно заминават за Мексико, като по думите му животът там е бил спонсориран от различни хора, включително от майка му. Андреев твърди, че средствата са възлизали на над един милион лева и са били контролирани от Иво с помощта на Деян.

Именно Деян е подал сигнала на телефон 112 за откритите три тела в района на „Петрохан“. Той е женен за мексиканка и живее в България. От публикации в социалните мрежи става ясно, че двамата притежават къща в Мексико, построена преди около година и половина, която отдават под наем за духовни уединения, йога практики, церемонии и дистанционна работа.

Андреев твърди още, че през 2022 г. е подал сигнал до ГДБОП срещу Калушев, в който е описал преживяното от него, включително сексуални контакти, осъществени когато е бил непълнолетен. По негови думи преди първия сексуален контакт са провеждани множество сеанси, насочвани към внушения за „предишни животи“ и връзки между участниците, „животи, в които аз съм жена и в които имам връзки с някои от тях“. Андреев споделя още, че преди осъществяването на сексуален контакт с Калушев му е споделил, че има колебания дали не е гей, предаде БТВ.

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов е разпоредил пълна проверка на всички данни и сигнали, която към момента все още не е приключила.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Недоумявам

    9 24 Отговор
    Огромна трагедия се превръща в политически театър.
    Обвиняват се хора, които не могат да се защитят!
    Ако действително налице са факти, дискредитиращи загиналите, то може да се заведе отделно разследване или дело по случая.
    Но да се пренебрегва хипотезата за предумишлено деяние е несериозно " по подобие на Нови Искър",възникват неудобни въпроси!
    За доказателствен материал да се ползва книга, която е "а" - "б" -то на ако щете медицинска гимнастика за възрастни хора в цяла Азия, усъвършенстване на "смирение", "мъдрост", "философия да цениш животът на всичко и всеки", "преклонение пред живота,отдаване на почит към всяко живо и мъртво същество", "да не отоваряш на агресията с агресия" е просто обида на хилядолетна мъдрост.
    Основата на тази философия е: "НЕ НАРАНЯВАЙ ЧОВЕК, КОЙТО НЕ МОЖЕШ ДА ИЗЛЕКУВАШ след това!".
    Или "Човек е това, което яде!".
    Все едно да обидиш ранното християнство и източното православие.
    Има забранени течения и секти в Китай и Япония.
    Дори разкриване на определени техники и древни ръкописи се наказват жестоко.
    Малко са достойните да ги узнаят и да не злоупотребят с тях.

    Коментиран от #32, #33

    22:19 12.02.2026

  • 2 Много от нас

    8 12 Отговор
    не са запознати с будизма. Сексуалната енергия не се израходва, както в безраборните отношения между мъж и жена на Запад, да не говорим за дете. Между другото Христос е лекувал хора и ги е възкресявал, „Чрез определени молитви". Когато Апостолите са минавали през тълпа от хора, са умеели да ги лекуват, отново чрез канализирани енергии и молитви, за да се осъществят тези практики сексуалните физически контакти категорично не се препоръчват., освен за създаване на поколение, и то през точно определено време на пречистване. Факт е, че чрез Апостолите България е първата, в която масово прониква ранното християнство, а не Армения. Но и тези данни се крият от народът ни. И не напазно е казано: В началото бе Словото".
    Всяка една религия, учение, в която има духовна чистота е праведна. Ненапразно Мария е "девица".
    Когато сравняваме различните религии, установяваме че Източникът е ЕДИН.
    Моралните Закони са едни и същи, но вероятно писани през различни периоди от време.

    Коментиран от #6

    22:20 12.02.2026

  • 3 Майна

    13 17 Отговор
    Я , стига!
    Секта били?
    Пък разписани от министри!
    Въведени в Световна общност!
    Въоръжени до зъби от Рашков!!!
    Къде се намирате?!
    И лъжите безогледно!
    Самоубили се?!
    Само Тръмп ще ви управи+

    22:22 12.02.2026

  • 4 име

    16 7 Отговор
    Накрая ще излезе че някой родител е видял сметката на педитата.

    Коментиран от #23

    22:22 12.02.2026

  • 5 Важните въпроси: 1.За какво им е

    24 1 Отговор
    Трябвало БОЙНО оръжие,
    2. Кой им е дал разрешително,
    3. Кой ги финансира/ те пари не изкарват/, че да притежават такава техника

    Коментиран от #17, #26, #42

    22:22 12.02.2026

  • 6 За какво им

    16 2 Отговор

    До коментар #2 от "Много от нас":

    Е бойно оръжие на твзи извисени и длънчеви хора, и не ми казвай за самозащита, БОЙНО

    22:24 12.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кристин Ретард

    23 2 Отговор
    Става все по-отвратателно ..

    22:25 12.02.2026

  • 9 Искам

    18 4 Отговор
    Искам да съм хитър като Ламата и да завлеча прости хора с пари и да си купя къща в Мексико.
    Казах!

    22:25 12.02.2026

  • 10 Майна

    12 8 Отговор
    Пат Фалън ги извика ъримата- Бою, Митов и Георг
    Той в момента разследва картелите в Мексико!
    На 26 януари!
    Шашнаха са и като му видяха гърба- Петрохан!
    Къде са сега тримката
    Що мълчат?
    Всички са замесени
    И ПП
    Всички да знаели- всички!
    Дронове- информация!

    Коментиран от #46

    22:25 12.02.2026

  • 11 А50

    22 1 Отговор
    И пак доказано, тези които се правят на зелени са най-вредните хора

    22:26 12.02.2026

  • 12 А50

    22 2 Отговор
    Доказано ПП означава пе.дoфи.ли и neд.aли

    22:28 12.02.2026

  • 13 хаха

    3 17 Отговор
    Продажните Ганчовци са почти като мършата на която се продават. ХАХАХА!
    Ориенталска им работа.

    "Руски наборници съблечени голи и хвърлени в дупка и им беше наредено да се „е8ат“ – видео."

    22:28 12.02.2026

  • 14 Майна

    10 6 Отговор
    Изкараха де що намериха да се оправдават
    Сатанисти!
    Те нямат партийна принадлежност, те са сатанисти..
    Оплитат се в плоските си лъжи!

    Коментиран от #16, #18

    22:30 12.02.2026

  • 15 саморазобличени пепита

    15 2 Отговор
    ПП побързаха да поприкрият неудобната дейност на приятелите си в НАКЗТ, разчитайки, че няма живи, но са неприятно изненадани от все пак налични живи потърпевши свидетели като Валери Андреев..

    22:30 12.02.2026

  • 16 хаха

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Я лай още бе вЗраждан пълен полуидиот!
    ХАХАХА!

    22:31 12.02.2026

  • 17 Истината

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Важните въпроси: 1.За какво им е":

    ПП в случая са лошите герои,които сами са се вкарали в страшния филм,образно казано.

    22:31 12.02.2026

  • 18 хаха

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    "Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."

    Коментиран от #27

    22:32 12.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никой

    6 1 Отговор
    Няма нещо загадъчно - хората са се психирали и са се самоубили. Трябва да се забрани огнестрелното оръжие - но то пак остава всякакви други форми. Не е имало такова нещо дори и преди 9-ти септември - имаше един случай на "семейно убийство" 1920 - но е изолиран и пак е свързан с носене на оръжие - един полицай простреля жена си и се самопрстреля.

    Не е Конспирация - нито е - Дедовия ти и нито - нищо. Хората са лабилни и са се един вид - отчаяли.

    То да живееш в тази отдалечена хижа е тъпо отвсякъде. Като човеци трябва да сме в общуване.

    22:32 12.02.2026

  • 21 Анонимен

    16 1 Отговор
    Собствените им записки, сумати свидетели, че даже и училище излязоха и потвърдиха, че не са били нормални тия, даже и тези, които ги защитават само потвърждават какви неща приемат за нормални. Ама любопитно как като са се срещали с политици и веднага стават невинни педофилчетата.

    22:32 12.02.2026

  • 22 тора бора

    8 1 Отговор
    а нещо за весели апове

    22:33 12.02.2026

  • 23 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Ако е така, дано не ги открият.

    22:33 12.02.2026

  • 24 Калушай Лама от ПП-ДБ

    11 1 Отговор
    Ускорени курсове по кама сутра за деца. Зимна промоция, само сега!

    22:33 12.02.2026

  • 25 Въпреки

    15 1 Отговор
    Въпреки че е трагедия, някак си се радвам..

    И Калушев и другите около него са утрепки и са отишли там където им е мястото. Обаче май има още живи от това котило на Калушев и да последват и те гурото си, да не се спотайват

    22:34 12.02.2026

  • 26 Интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Важните въпроси: 1.За какво им е":

    има ли небойно или мирно оръжие?

    22:34 12.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Помак

    1 1 Отговор
    Красиво е ...представям си го ...а Козлодуй съшто е там ....

    22:35 12.02.2026

  • 29 а добре

    4 1 Отговор
    субстанции за кока кола има ли

    22:35 12.02.2026

  • 30 Дедо Мраз

    2 2 Отговор
    Това нищо не доказва. Ако са били упоени лесно може да се изфабрикува. В кемпера единият нали пишеше днес, че е застрелян в десятката след като се е обърнал назад.

    22:36 12.02.2026

  • 31 тъй

    4 2 Отговор
    Какво идиотско заглавие. И след това как да не мислим, че ни манипулират. Вместо да наливате масло в огъня и да оригиналничите, кажете неща с човешки думи, стига да са верни.

    22:36 12.02.2026

  • 32 фалшиви сектанти

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Недоумявам":

    Може би е трудно да разбереш, че будистката религия няма нищо общо с самозванците от Нац.Агенция за Контрол на ЗТ.
    Те са ползвали уж будистки термини измислени медитации за маскиране на п-филските си желания и страсти.

    22:37 12.02.2026

  • 33 Кажи де

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Недоумявам":

    Как се връзва с твоята теория,табелата"Стреля се без предупреждение, и в интервюто ,майката обясняваше,че Калушев хващал комар с буркан,а не го убивал,но пък убил сина й,който пък тя проклина.СБЪРКАНА РАБОТА!!!

    Коментиран от #51

    22:38 12.02.2026

  • 34 добре

    3 1 Отговор
    весели апове имали или полицаиката ги изнесе за туркия да си правят кока кола

    22:38 12.02.2026

  • 35 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    Я лай още бе вГЗразждан м@нгал!

    ХАХАХА!

    Коментиран от #38

    22:39 12.02.2026

  • 36 Бочка

    8 0 Отговор
    Пълна изрудия. Стотици пъти гледах видеото.
    Този психар как е влезнал в главите на смотльовците че да си пръснат главите с весели подвиквания.

    Коментиран от #41

    22:41 12.02.2026

  • 37 Хайде вече

    11 0 Отговор
    За каква трагедия лаете всички.За кого е трагедия,за бащата,който вярва на убиеца на сина си,или за майката,която днес давала интервю,а пък утре ще го оплаче или когато има време.

    22:41 12.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ?????

    12 0 Отговор
    Къв будизъм, кви пет лева.
    Тия изперкалите са минали наоколо около истинския будизъм.
    Съжалявам жертвите им и ненавиждам родителите, дали децата си на сбърканяци и оправдаващи ги даже след смъртта на децата си.

    22:42 12.02.2026

  • 40 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Майна":

    Още още! вГЗраждан м@нгал от Столипиново!
    Лай!

    Коментиран от #43

    22:43 12.02.2026

  • 41 миле

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бочка":

    маркоти ци бочка аха кока кола

    22:45 12.02.2026

  • 42 Помни

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Важните въпроси: 1.За какво им е":

    Кемперът ,,Мерцедес Химлер " е нов , купен в края на 2025 година за около 200 хиляди лева. Револверът ,,Колт Питон" 44 калибър с който Иво Калушев застрелва 15 годишният Алекс , 22 годишният Николай и себе си струва 5370 лева... А се говори за това че групата е получила разрешителни за общо 18 огнестрелни оръжия , включително и за 9 милиметров картечен пистолет , чешко копие на Скорпион ... А групата е разполагала с още автомобили, къщи , терени , дронове...за милиони левове .

    22:46 12.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хайде тогава

    5 3 Отговор
    Покажете записите от камерите как го извършват това всичкото, което уж сте установили! Иначе не вярвам! Ама грам не вярвам!!! Още първото внушение, почти веднага беше, че са секта, че са педофили. Някой ако толкова настойчиво почне да ми внушава нещо, със сигурност не е така!

    22:49 12.02.2026

  • 46 ми дано

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Ако ти си прав, значи американците са наритали родните кьопеци за връзките им с наркобанди и други мръсотии.
    Нямам идея дали си прав, само отбелязвам, че позицията ти е оптимистична.

    Щото иначе изглежда още по-зле - анархия бандитизъм

    Коментиран от #52

    22:53 12.02.2026

  • 47 Янко

    3 1 Отговор
    Пед офили спонсорирани от ПП а и Калкнката беше от ППто преди да пристане на Новото Начало.

    22:55 12.02.2026

  • 48 Вайвйа

    1 0 Отговор
    Цирка в медиите е пълен . За няколко евра са готови всякакви гадости да напишат.

    22:56 12.02.2026

  • 49 мн кофти изглежда всичко

    2 0 Отговор
    Геьовере са мафия. Сектите са мафия. И двете мафии са много силни.
    Тези хора изглежда са били лансирани и от двете мафии. Отделно в Мексико не са ходили само да се гмуркат. Това предполагам е ясно на всеки.

    Коментиран от #50

    22:58 12.02.2026

  • 50 фен

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "мн кофти изглежда всичко":

    били са за кооп кола българската кока кола

    23:02 12.02.2026

  • 51 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кажи де":

    Всъщност сигурно Калушев е имал сексуални отношения първо с майката.Тя изглежда в последствие е ревнувала от сина си.

    23:04 12.02.2026

  • 52 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "ми дано":

    Пич, точно тексасецът Пат Фалън е във вътрешните служби на Тръмп. Точно той в момента се занимава с картелите в Мексико... Знам доста , защо го пиша..

    Коментиран от #57

    23:04 12.02.2026

  • 53 Евгений Онанегин

    2 0 Отговор
    Да продължим това свято дело!

    23:07 12.02.2026

  • 54 Както винаги

    0 0 Отговор
    В България,и в РС само лозунги и от общи приказки го докарваъе,много празнословие

    23:13 12.02.2026

  • 55 Механик

    0 0 Отговор
    Аз разбирам, че доста високостоящи хора могат да изгорят поради връзки с тия. Разбирам опитите им да замазват и да размиват обществената енергия, ама няма ли начин по-умно да го правят?
    Ми ние не сме като облъчените шилета от запад и да се ловим на голи куки, да му се не види! Обиждате ни с вашите евтинки водевилчета.

    23:16 12.02.2026

  • 56 Странно

    0 0 Отговор
    Тези са живеели в гората като горски с години, но според разследващите не са могли един огън да запалят без да подпалят и себе си?!? Нещо не се връзва...

    23:16 12.02.2026

  • 57 аз бе

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Майна":

    казвам че този Пат Фалън е невероятен момък , който работи против дистрибуцията на КОтКА кола кой разбрал разбрал

    23:17 12.02.2026

  • 58 Механик

    0 0 Отговор
    Последно, на въпросният Андреев са м у "проветрявали" чакрите ли? Хубаво, ама кой е Андреев. Ако беше друг случай, надълго и на широко щяхте да ни запознавате с личните му данни, ама тука нищо. какъв е бил тоя, къде е бил, кой го е дал на педофилите, къде е живял, колко пъти са го "проветрявали" изотзадзе, как се е спасил та сега не е убит?????
    Виждате ли колко много въпроси

    23:19 12.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове