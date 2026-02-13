Модерни ракетни програми! Лондон налива над 400 млн. паунда в далекобойни и хиперзвукови оръжия

Разходите на Великобритания за далекобойни и хиперзвукови оръжия ще надхвърлят 400 милиона паунда (545 милиона долара) през текущата финансова година, съобщи правителството, цитирано от "Ройтерс".
То открои съвместното разработване на ракети с Франция, Германия и Италия.
Докато европейските държави работят за укрепване на отбраната си срещу Русия, министърът на отбраната Джон Хийли ще подчертае ключовата роля, която далекобойните прецизни оръжия изиграха във войната в Украйна, и значението на съвместните ракетни програми.
"За да се справим с тази нова ера на нарастващи заплахи, се нуждаем от твърда сила, силни съюзи и сигурна дипломация", подчерта той.
Великобритания планира да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от БВП от 2027 г. - най-големият показател от края на Студената война - с дългосрочна цел от 5% до 2035 г.
Страната отбелязва, че отделни програми за ракети с голям обсег с Германия, Франция и Италия напредват.
Очаква се Хийли да проведе двустранни срещи със съюзниците на Мюнхенската конференция по сигурността.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И за какво са им?
16:17 13.02.2026
2 индийско орехче
16:18 13.02.2026
3 Медведев Атома
Коментиран от #15
16:19 13.02.2026
4 С кого бе?
Коментиран от #21
16:19 13.02.2026
5 Потъналата Атлантида
16:19 13.02.2026
6 Има си пари
16:20 13.02.2026
7 Атина Палада
Коментиран от #23, #38
16:24 13.02.2026
8 Георги
16:24 13.02.2026
9 самолети с роботи с дистанционно
Например Конкорд
16:24 13.02.2026
10 Уса
16:24 13.02.2026
11 123
16:25 13.02.2026
12 Владимир Путин, президент
Нощес с Фламинго беше ликвидиран най-големия руски военен склад в град Котлубан, Владимировска област и ударена рафинерия в Коми на 1200км разстояние.
Абсолютно невидими и неуловими за руската ПВО 👍
Коментиран от #19, #22
16:26 13.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жалка англосаксонска измет
16:27 13.02.2026
15 хаха 🤣
До коментар #3 от "Медведев Атома":Медведа след като беше наритан от Тръмп смени тактиката🤣 вече е кротък и снишен, по-нисък от тревата, не смее да плаши с атома 🤣
Коментиран от #30
16:28 13.02.2026
16 Евродебил
16:28 13.02.2026
17 Хихи
16:29 13.02.2026
18 си дзън
16:30 13.02.2026
19 Ама
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":това в дойчезеле, или УНИАН го чете?!
Коментиран от #24
16:31 13.02.2026
20 Смешки
16:33 13.02.2026
21 Напреднали са...
До коментар #4 от "С кого бе?":Барбуланците са много напред с технологиите, недей така. Пекат агнета в средата на апартамента, не като едно време в банята.
16:34 13.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Ама":"...дойчезеле, или УНИАН го чете?!..."
Вече само ТАСС и РИА чета, щот запретих телеграма !!!
16:38 13.02.2026
25 За вас, копеи
Изправена пред доказателства, които не й харесват,
тя се отвръща,
предпочитайки да обожествява заблуждението".
Густав Льо Бон – „Психология на тълпата“- 1895 г.
16:39 13.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сатана Z
16:45 13.02.2026
28 Симо
16:45 13.02.2026
29 стоян георгиев
И от къде ще си купи? От Русия, Иран или Северна Корея 😂😂😂 понеже само те имат и произвеждат, цялото нату седи и гледа, хахахахах
16:46 13.02.2026
30 Медведев Атома
До коментар #15 от "хаха 🤣":Ааа,не, оня ден пак ги беше подкарал по домова книга.
16:47 13.02.2026
31 щели да разработват
16:53 13.02.2026
32 Накратко
Коментиран от #33, #35
16:53 13.02.2026
33 ха ха ха ...
До коментар #32 от "Накратко":Руснаци и китайци с ядрени ракетни носители , които могат да обикалят 50 години планетата , тия сега щели хиперзвук да разработват ???
16:55 13.02.2026
34 Механик
Колонии вече няма, от де пари бре? Даже не сте в ЕС. Нашите поне се надяват, че БГ ще робува да изкарва парите, ама вие от къде?
16:56 13.02.2026
35 Механик
До коментар #32 от "Накратко":Ма от кого се плашите бе? За кво се въоръжавате? Рюте каза, че Русия е ОХЛЮВ. Значи нямате за какво да се плашите. Гледайте прайдовете да вървят редовно, за друго да нямате грижа!
17:01 13.02.2026
36 хихи
17:16 13.02.2026
37 Xи xи xи
17:26 13.02.2026
38 "атинапалада" ???!
До коментар #7 от "Атина Палада":Я cе pазкаpай ма eфтинa yр.во !
Не Си Атина Палада !
Нямaш гeнyг пипe зa дa cи !!!
17:31 13.02.2026