Модерни ракетни програми! Лондон налива над 400 млн. паунда в далекобойни и хиперзвукови оръжия

Разходите на Великобритания за далекобойни и хиперзвукови оръжия ще надхвърлят 400 милиона паунда (545 милиона долара) през текущата финансова година, съобщи правителството, цитирано от "Ройтерс".

То открои съвместното разработване на ракети с Франция, Германия и Италия.

Докато европейските държави работят за укрепване на отбраната си срещу Русия, министърът на отбраната Джон Хийли ще подчертае ключовата роля, която далекобойните прецизни оръжия изиграха във войната в Украйна, и значението на съвместните ракетни програми.

"За да се справим с тази нова ера на нарастващи заплахи, се нуждаем от твърда сила, силни съюзи и сигурна дипломация", подчерта той.

Великобритания планира да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от БВП от 2027 г. - най-големият показател от края на Студената война - с дългосрочна цел от 5% до 2035 г.

Страната отбелязва, че отделни програми за ракети с голям обсег с Германия, Франция и Италия напредват.

Очаква се Хийли да проведе двустранни срещи със съюзниците на Мюнхенската конференция по сигурността.