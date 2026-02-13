Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Модерни ракетни програми! Лондон налива над 400 млн. паунда в далекобойни и хиперзвукови оръжия

Модерни ракетни програми! Лондон налива над 400 млн. паунда в далекобойни и хиперзвокови оръжия

13 Февруари, 2026 16:16

13 Февруари, 2026 16:16 905 38

Великобритания планира да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от БВП от 2027 г. - най-големият показател от края на Студената война - с дългосрочна цел от 5% до 2035 година

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Разходите на Великобритания за далекобойни и хиперзвукови оръжия ще надхвърлят 400 милиона паунда (545 милиона долара) през текущата финансова година, съобщи правителството, цитирано от "Ройтерс".

То открои съвместното разработване на ракети с Франция, Германия и Италия.

Докато европейските държави работят за укрепване на отбраната си срещу Русия, министърът на отбраната Джон Хийли ще подчертае ключовата роля, която далекобойните прецизни оръжия изиграха във войната в Украйна, и значението на съвместните ракетни програми.

"За да се справим с тази нова ера на нарастващи заплахи, се нуждаем от твърда сила, силни съюзи и сигурна дипломация", подчерта той.

Великобритания планира да увеличи разходите за отбрана до 2,6% от БВП от 2027 г. - най-големият показател от края на Студената война - с дългосрочна цел от 5% до 2035 г.

Страната отбелязва, че отделни програми за ракети с голям обсег с Германия, Франция и Италия напредват.

Очаква се Хийли да проведе двустранни срещи със съюзниците на Мюнхенската конференция по сигурността.


  • 1 И за какво са им?

    19 4 Отговор
    Като на 2-3 удрара ще са потопени?

    16:17 13.02.2026

  • 2 индийско орехче

    8 4 Отговор
    орехите хипер мезета

    16:18 13.02.2026

  • 3 Медведев Атома

    19 4 Отговор
    Владимир, дай само един Посейдон да им пратя на тези ингилизи да им видя пуделските реакциите

    Коментиран от #15

    16:19 13.02.2026

  • 4 С кого бе?

    22 3 Отговор
    В Британията останаха само некви индийци, пакистанци и барбуланци... Е, тия ли ще разработят хиперзвуковите ракети? Успех :)!

    Коментиран от #21

    16:19 13.02.2026

  • 5 Потъналата Атлантида

    19 3 Отговор
    Вече не е ли малко късничко? Всеки момент могат да ги изпаткат внезапно.

    16:19 13.02.2026

  • 6 Има си пари

    4 8 Отговор
    харчи си.

    16:20 13.02.2026

  • 7 Атина Палада

    6 18 Отговор
    Европа ще занули Русийка

    Коментиран от #23, #38

    16:24 13.02.2026

  • 8 Георги

    7 2 Отговор
    това пък защо? Заради един охлюв?

    16:24 13.02.2026

  • 9 самолети с роботи с дистанционно

    1 1 Отговор
    Управление стават за крилати ракети
    Например Конкорд

    16:24 13.02.2026

  • 10 Уса

    12 1 Отговор
    Не става само с пари иска се и мозък и любов към науката и техниката

    16:24 13.02.2026

  • 11 123

    10 2 Отговор
    Че то има ли кой да ги създаде тези неща. Отдавна ги няма истинските учени и конструктори. В тази нация от изродени дегенерати,която намалява за сметка на мургави пришълци от бившите им колонии, дори да е останал някой светен, трябва много яки пари да му плащат.

    16:25 13.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор
    Украинските Фламинго по британски лиценз се оказаха неочаквано добри, ефективни и евтини.
    Нощес с Фламинго беше ликвидиран най-големия руски военен склад в град Котлубан, Владимировска област и ударена рафинерия в Коми на 1200км разстояние.
    Абсолютно невидими и неуловими за руската ПВО 👍

    Коментиран от #19, #22

    16:26 13.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жалка англосаксонска измет

    8 1 Отговор
    Те пакистанците ша ва опраят

    16:27 13.02.2026

  • 15 хаха 🤣

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Медведев Атома":

    Медведа след като беше наритан от Тръмп смени тактиката🤣 вече е кротък и снишен, по-нисък от тревата, не смее да плаши с атома 🤣

    Коментиран от #30

    16:28 13.02.2026

  • 16 Евродебил

    11 2 Отговор
    Да попитам,тия системи в кралството кой ги разработва и проектира? Дали въпросните не носят имената Ражу,Пател,Капур,Кумар,Михамед и прочее?Тогава нищо чудно и с летящи килимчета да полетят към Москва

    16:28 13.02.2026

  • 17 Хихи

    11 1 Отговор
    те наляха 400 милиарда в укристан и нищо ...

    16:29 13.02.2026

  • 18 си дзън

    3 7 Отговор
    Май всички тези оръжия ще са насочени към русийката.

    16:30 13.02.2026

  • 19 Ама

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    това в дойчезеле, или УНИАН го чете?!

    Коментиран от #24

    16:31 13.02.2026

  • 20 Смешки

    7 1 Отговор
    С 500 милиона и никакво наличие на технлогии най-много да си закупят силиконови вибратори за всички поданници.

    16:33 13.02.2026

  • 21 Напреднали са...

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "С кого бе?":

    Барбуланците са много напред с технологиите, недей така. Пекат агнета в средата на апартамента, не като едно време в банята.

    16:34 13.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ама":

     "...дойчезеле, или УНИАН го чете?!..."

    Вече само ТАСС и РИА чета, щот запретих телеграма !!!

    16:38 13.02.2026

  • 25 За вас, копеи

    6 1 Отговор
    „Тълпата никога не е била жадна за истината.
    Изправена пред доказателства, които не й харесват,
    тя се отвръща,
    предпочитайки да обожествява заблуждението".
    Густав Льо Бон – „Психология на тълпата“- 1895 г.

    16:39 13.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сатана Z

    5 1 Отговор
    В Кралство една кутия премиум цигари кинг сайз размер вече струва 18£.Узото е 15£.Тия 400 милиона £ са само за заплати ,обзавеждане и идейни проекти.Няма да стигнат за нищо.

    16:45 13.02.2026

  • 28 Симо

    5 1 Отговор
    Смешка! 400 милиона паунда ще стигнат за симпозиумите, командировките и служебните коли само на основната администрация. Хиперзвукови ракети с жълти стотинки се не правят. Докато се координират с германските и френските колежки и кинтите ще свършат. Нищо, важното е кервана да върви.

    16:45 13.02.2026

  • 29 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Хиперзвукови 😂

    И от къде ще си купи? От Русия, Иран или Северна Корея 😂😂😂 понеже само те имат и произвеждат, цялото нату седи и гледа, хахахахах

    16:46 13.02.2026

  • 30 Медведев Атома

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "хаха 🤣":

    Ааа,не, оня ден пак ги беше подкарал по домова книга.

    16:47 13.02.2026

  • 31 щели да разработват

    4 1 Отговор
    То Руснаци и Китайци 15 години напред от вас !!! И няма да ви чакат .

    16:53 13.02.2026

  • 32 Накратко

    1 4 Отговор
    Путлер успя да реанимира западната ,военна индустрия с тази безсмислена война в Украйна ,като с лихвите от заразените ,руски се финансира и доставката на оръжия за Киев .😂

    Коментиран от #33, #35

    16:53 13.02.2026

  • 33 ха ха ха ...

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Накратко":

    Руснаци и китайци с ядрени ракетни носители , които могат да обикалят 50 години планетата , тия сега щели хиперзвук да разработват ???

    16:55 13.02.2026

  • 34 Механик

    5 0 Отговор
    Ключовата дума е НАЛИВАТ. Наливат в продънена каца с ведро без дъно, когато няма вода. Е това наливат.
    Колонии вече няма, от де пари бре? Даже не сте в ЕС. Нашите поне се надяват, че БГ ще робува да изкарва парите, ама вие от къде?

    16:56 13.02.2026

  • 35 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Накратко":

    Ма от кого се плашите бе? За кво се въоръжавате? Рюте каза, че Русия е ОХЛЮВ. Значи нямате за какво да се плашите. Гледайте прайдовете да вървят редовно, за друго да нямате грижа!

    17:01 13.02.2026

  • 36 хихи

    3 0 Отговор
    за толкова пари Русия ще им продаде техните..

    17:16 13.02.2026

  • 37 Xи xи xи

    2 0 Отговор
    за 400 милиона, паунда де, могат Само и Единствено ултраКьорФишек а напраят, без "звуков"......

    17:26 13.02.2026

  • 38 "атинапалада" ???!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Я cе pазкаpай ма eфтинa yр.во !
    Не Си Атина Палада !
    Нямaш гeнyг пипe зa дa cи !!!

    17:31 13.02.2026

