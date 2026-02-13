Новини
Бойко Найденов за "Петрохан": Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета

13 Февруари, 2026 18:53 615 33

Това, което се разпространява в момента, е на гърба на жертвите и близките. Защо прокуратурата не е разследвала сигнала за насилие над дете? След като Пепи Еврото се движи свободно между България и Сърбия, защо един кемпер да не се движи? Очевидно единият отбор е бил подпомогнат от службите, посочи и Иван Брегов

Бойко Найденов за "Петрохан": Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ показва, че определени институции се ползват за политически цели. Конституционният ред е силно застрашен, след като имаме случаи като „Пепи Еврото“ и „Мартин Нотариуса“. Къде е била защитата на децата, след като има сигнал още през 2022 г.? Дори всичко да е вярно, как да му повярваме? Това заяви ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
Факт е, че една седмица по-късно прокуратурата излезе и каза, че са намерили тела с рани, съответстващи на самоубийство, или не знаят какво правят. 5 минути са нужни като отидеш на място да разбереш такова нещо. Оценката на действията не е добра, коментира бившият директор на Националната следствена служба Бойко Нaйденов.

Виждате, че тези институции са си самодостатъчни и няма никакъв зов за промяна, което вече е задължително, според мен, каза той.

Когато имаш трима души, които са убити или самоубити на главния прокурор са му докладвали. Обсъждането на жертви и пострадали не бива да се допуска. Прокуратурата е била длъжна да изнесе данни по случая. Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета, допусна Найденов.

Материалите по ключови дела не стигат не само до Народното събрание, но като че ли доникъде. Това, което се разпространява в момента, е на гърба на жертвите и близките. Защо прокуратурата не е разследвала сигнала за насилие над дете?, допълни Брегов. След като Пепи Еврото се движи свободно между България и Сърбия, защо един кемпер да не се движи? Очевидно единият отбор е бил подпомогнат от службите, посочи той.
В този случай нямаше какво толкова да се крие. Трябваше да се оповести случаят по-рано и да се потърси съдействие. Можеше да се направи много. Изтичането на следствена информация е злоупотреба. Аз лично не съм се сблъсквал с такъв случай – някой да е разгласил следствена тайна, коментира Бойко Найденов по повод разпространяването на материали, свързани с разследването.

Иван Брегов призова да се насочи вниманието към Инспектората към ВСС, за да се види дали някой не пречи на разследването на прокурора по случая „Петрохан“. Доверие се печели с отговорност, уточни той.

Найденов поясни, че дори когато се ръководи даден агент на службите, не трябва той да върши престъпление. Ако това се установи – подаваш информация към прокуратурата.

Антикорупционната комисия е административна мярка за разследване, тя не замества функциите на разследващите органи. Нейната дейност може да я върши и един компютър, каза ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика.

Найденов добави, че докато не се премахне монопола на прокуратурата, проблемът няма да се реши.

Във връзка с информацията за съвместни учения между МВР и рейнджърите от „Петрохан“ Найденов заяви: „Ролята на държавата е да установява дали едни хора се занимават с престъпна дейност или не. Щом е имало сигнал през 2022 г. е трябвало разследването да се доведе до край. Този сигнал се проверява, а не се препраща на други прокуратури. Сега трябва да се зададе този въпрос“.

Иван Брегов допълни, че новият служебен министър ще има възможност да инициира проверка.


  • 1 си дзън

    3 11 Отговор
    Видя се, че официалната версия издиша. Крият руската връзка.

    Коментиран от #6, #31

    18:58 13.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Единственият самоубит е по очи с гол задник.Вие бихте ли се самоубили по гол задник?

    Коментиран от #32

    18:59 13.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    5 1 Отговор
    Ако имахме държава, такива като теб НПО-труженички отдавна щяха да изпукат гладни и не само това дете щеше да бъде спасено.

    Коментиран от #33

    18:59 13.02.2026

  • 4 Защо

    8 2 Отговор
    Не търсят отговорност от родителите? Защо не ги съдят, че са оставили непълнолетните си деца с група възрастни мъже?

    Коментиран от #9

    19:00 13.02.2026

  • 5 И той ,

    7 1 Отговор
    впрегнат у версиите ! Хората не живеят у соца ви , бе , въпросния Бойко поръчков !

    19:00 13.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Официалната и единствена версия е, че цялото ппдб са или помагачи или закрилници или самите те са педофили.

    19:01 13.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Вижда се на пътните камери пред кемпера патрулка а зад кемпера черен джип на службите ги карат към Околчица в конвой.

    Коментиран от #11, #14, #28

    19:01 13.02.2026

  • 8 Факти

    8 2 Отговор
    Как органите, подвластни на мафията, ще ги спасят, като същата тази мафия ги поръча? Малко мисъл моля. Тези хора са били обречени.

    19:01 13.02.2026

  • 9 Светлана

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Тези родители са свещенни крави за ламите на ппдб.

    19:02 13.02.2026

  • 10 Сила

    5 1 Отговор
    Не можеш да "спасиш " човек , който не иска да бъде "спасен " !!! Ти може да си мислиш , че го спасяваш но той не мисли като тебе ....

    19:02 13.02.2026

  • 11 Светлана

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Стига фантазира бе мой, тия келеши са се гръмнали защото всичко е било започнало да излиза.

    Коментиран от #16

    19:03 13.02.2026

  • 12 трябва да разбереш нещо

    1 3 Отговор
    виж какво когато началниците от високо кажат заличавай колкото и адекватно да е мвр те нищо немогат да направят !!!

    19:03 13.02.2026

  • 13 Ти пък

    5 1 Отговор
    беше един адекватен!Със над 150 убийства по твое време и нито едно разкрито!Засрами се!

    Коментиран от #17

    19:04 13.02.2026

  • 14 Само

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    овчаря , който им се обадил като видял кепмпера , го няма ? Сред зима , тръгнал той към Околчица , защото някъде там имал колиба , та да я навести...

    Коментиран от #20

    19:05 13.02.2026

  • 15 освен с ценности се сдобихме и с ламии

    4 2 Отговор
    Бойко, нищо не става у маймунарника. Не виждаш ли,че извратеняци отвред се преструват на Ангели. С много крадени пари и власт е така,започва див разврат под прикритие. Мъртвите педофили май са по достойни от живите.

    19:06 13.02.2026

  • 16 много си зле миличка

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Светлана":

    не се напъвай да мислиш ставаш за полицай с тази една гънка в мозъка…

    19:06 13.02.2026

  • 17 Ортак

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ти пък":

    на мутрите и създателите им срама няма !

    19:06 13.02.2026

  • 18 На ръцете

    4 1 Отговор
    са имали рани от белезници!:))))

    19:06 13.02.2026

  • 19 Хмм

    3 1 Отговор
    ами ако Николай е убил Алекс от ревност, Валери бил на неговите години когато напуснал групата поради същите причини, защото вече Калушев имал нов любимец - Ники, гледах филма на Калушев, там видях и Валери, и Невена, и Деян

    19:07 13.02.2026

  • 20 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само":

    Този ако е овчар аз съм космонавт.Агент на службите.

    Коментиран от #24

    19:07 13.02.2026

  • 21 измета

    2 2 Отговор
    Казва ,че трябва да се вземат ,те и сега не са взети. Съобщиха някакви документи изгорели при пожар в следствието ,това маи ще умишлено. Продължават да не правят нищо

    19:09 13.02.2026

  • 22 Кмета на Гинци

    0 2 Отговор
    каза,че на едно дърво висяли 5 отрязани члена!

    19:10 13.02.2026

  • 23 В МВР нямат кадри за пресечена местност

    2 2 Отговор
    Трябваше да извикат армията

    19:11 13.02.2026

  • 24 ПървиЯ селянин

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    НЕ! Ти си чистач на к.нефи на половин заплатка! Какъв "космонавт"? Само Асан Магарето те праща в космоса, докато рИвеш като магаре... Сбърканяк!

    19:14 13.02.2026

  • 25 Педофилията

    2 4 Отговор
    върви с русофилията!

    19:15 13.02.2026

  • 26 Бай Стойчо

    6 3 Отговор
    Опитът на властта да представи шестте убийства на Петрохан и Околчица като сюжет от секта и педофилия се провали. Полиция, следствие и прокуратура лъжеха нескопосано пред камерите. Това стана ясно на всички. Въпросът е защо властите прикриват убийствата и ги представят като самоубийства. Явно схемата е дебела.
    Вероятно става дума за пране на пари, трафик на наркотици и хора, и милиардни потоци черни пари. Шестимата убити вероятно са се оказали неудобните свидетели. Това не изключва тяхна замесеност и никой не казва, че те са светци. Но е ясно, че не става дума за секта и педофили и самоубийства.

    19:16 13.02.2026

  • 27 Промяна

    3 1 Отговор
    ЕЙ ТЕ РОДИТЕЛИТЕЛИТЕ ОТДАВНА СА ХАРИЗАЛИ МОМЧЕТАТА СИ НА ТЕЗИ ПЕЕЕЕЕ ТОВА Е ОТ ГОДИНИ БЕ РАШКОВ ГИ Е ВЪОРЪЖИЛ ДО ЗЪБИ ТЕРЗИЕЛ Е ДАВАЛ ПАРИ БЕЗУХАНОВА САНДОВ ГИ Е ОВЛАСТИЛ ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР ШАРЛАТАНСКИ ОПГ ШАРЛАТАНИЯ СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ

    19:18 13.02.2026

  • 28 Бен Газара

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    И Боко шофира кемпера.

    19:19 13.02.2026

  • 29 хаха

    0 0 Отговор
    Ако ако...цапа и мирише.

    Ако байганьовците имаха нещо в главите, нямаше да ги управляват тикви и шопари.
    И нямаше да деградират 35 години.

    Като стана дума ... добичетата, я марш обратно по дърветата!

    19:21 13.02.2026

  • 30 Пастирката

    2 0 Отговор
    ли е била овчаря , "открил" кемпера и позвънил на милицията ?

    19:21 13.02.2026

  • 31 Си Пън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Вчера лично Путин ги награди посмъртно.

    19:23 13.02.2026

  • 32 Ей черпак

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако съм ти обърнал дебелото черво и видя каква гнусотия носиш, 100 процента ще се застрелям преди да си вдигна панталона.

    19:24 13.02.2026

  • 33 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Моето мнение, че това красивото 15-годишното момче, за него не е имало спасение, даже и да са го били спасили.....

    19:26 13.02.2026

