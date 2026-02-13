Бойко Найденов за "Петрохан": Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета

Случаят „Петрохан“ показва, че определени институции се ползват за политически цели. Конституционният ред е силно застрашен, след като имаме случаи като „Пепи Еврото“ и „Мартин Нотариуса“. Къде е била защитата на децата, след като има сигнал още през 2022 г.? Дори всичко да е вярно, как да му повярваме? Това заяви ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

Факт е, че една седмица по-късно прокуратурата излезе и каза, че са намерили тела с рани, съответстващи на самоубийство, или не знаят какво правят. 5 минути са нужни като отидеш на място да разбереш такова нещо. Оценката на действията не е добра, коментира бившият директор на Националната следствена служба Бойко Нaйденов.

Виждате, че тези институции са си самодостатъчни и няма никакъв зов за промяна, което вече е задължително, според мен, каза той.

Когато имаш трима души, които са убити или самоубити на главния прокурор са му докладвали. Обсъждането на жертви и пострадали не бива да се допуска. Прокуратурата е била длъжна да изнесе данни по случая. Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета, допусна Найденов.

Материалите по ключови дела не стигат не само до Народното събрание, но като че ли доникъде. Това, което се разпространява в момента, е на гърба на жертвите и близките. Защо прокуратурата не е разследвала сигнала за насилие над дете?, допълни Брегов. След като Пепи Еврото се движи свободно между България и Сърбия, защо един кемпер да не се движи? Очевидно единият отбор е бил подпомогнат от службите, посочи той.

В този случай нямаше какво толкова да се крие. Трябваше да се оповести случаят по-рано и да се потърси съдействие. Можеше да се направи много. Изтичането на следствена информация е злоупотреба. Аз лично не съм се сблъсквал с такъв случай – някой да е разгласил следствена тайна, коментира Бойко Найденов по повод разпространяването на материали, свързани с разследването.

Иван Брегов призова да се насочи вниманието към Инспектората към ВСС, за да се види дали някой не пречи на разследването на прокурора по случая „Петрохан“. Доверие се печели с отговорност, уточни той.

Найденов поясни, че дори когато се ръководи даден агент на службите, не трябва той да върши престъпление. Ако това се установи – подаваш информация към прокуратурата.

Антикорупционната комисия е административна мярка за разследване, тя не замества функциите на разследващите органи. Нейната дейност може да я върши и един компютър, каза ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика.

Найденов добави, че докато не се премахне монопола на прокуратурата, проблемът няма да се реши.

Във връзка с информацията за съвместни учения между МВР и рейнджърите от „Петрохан“ Найденов заяви: „Ролята на държавата е да установява дали едни хора се занимават с престъпна дейност или не. Щом е имало сигнал през 2022 г. е трябвало разследването да се доведе до край. Този сигнал се проверява, а не се препраща на други прокуратури. Сега трябва да се зададе този въпрос“.

Иван Брегов допълни, че новият служебен министър ще има възможност да инициира проверка.