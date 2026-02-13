Бойко Найденов за "Петрохан": Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета

Случаят „Петрохан“ показва, че определени институции се ползват за политически цели. Конституционният ред е силно застрашен, след като имаме случаи като „Пепи Еврото“ и „Мартин Нотариуса“. Къде е била защитата на децата, след като има сигнал още през 2022 г.? Дори всичко да е вярно, как да му повярваме? Това заяви ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
Факт е, че една седмица по-късно прокуратурата излезе и каза, че са намерили тела с рани, съответстващи на самоубийство, или не знаят какво правят. 5 минути са нужни като отидеш на място да разбереш такова нещо. Оценката на действията не е добра, коментира бившият директор на Националната следствена служба Бойко Нaйденов.
Виждате, че тези институции са си самодостатъчни и няма никакъв зов за промяна, което вече е задължително, според мен, каза той.
Когато имаш трима души, които са убити или самоубити на главния прокурор са му докладвали. Обсъждането на жертви и пострадали не бива да се допуска. Прокуратурата е била длъжна да изнесе данни по случая. Ако имахме адекватни мерки на полицията, може би, щяхме да спасим живота на двете момчета, допусна Найденов.
Материалите по ключови дела не стигат не само до Народното събрание, но като че ли доникъде. Това, което се разпространява в момента, е на гърба на жертвите и близките. Защо прокуратурата не е разследвала сигнала за насилие над дете?, допълни Брегов. След като Пепи Еврото се движи свободно между България и Сърбия, защо един кемпер да не се движи? Очевидно единият отбор е бил подпомогнат от службите, посочи той.
В този случай нямаше какво толкова да се крие. Трябваше да се оповести случаят по-рано и да се потърси съдействие. Можеше да се направи много. Изтичането на следствена информация е злоупотреба. Аз лично не съм се сблъсквал с такъв случай – някой да е разгласил следствена тайна, коментира Бойко Найденов по повод разпространяването на материали, свързани с разследването.
Иван Брегов призова да се насочи вниманието към Инспектората към ВСС, за да се види дали някой не пречи на разследването на прокурора по случая „Петрохан“. Доверие се печели с отговорност, уточни той.
Найденов поясни, че дори когато се ръководи даден агент на службите, не трябва той да върши престъпление. Ако това се установи – подаваш информация към прокуратурата.
Антикорупционната комисия е административна мярка за разследване, тя не замества функциите на разследващите органи. Нейната дейност може да я върши и един компютър, каза ръководителят на Правната програма на Института за пазарна икономика.
Найденов добави, че докато не се премахне монопола на прокуратурата, проблемът няма да се реши.
Във връзка с информацията за съвместни учения между МВР и рейнджърите от „Петрохан“ Найденов заяви: „Ролята на държавата е да установява дали едни хора се занимават с престъпна дейност или не. Щом е имало сигнал през 2022 г. е трябвало разследването да се доведе до край. Този сигнал се проверява, а не се препраща на други прокуратури. Сега трябва да се зададе този въпрос“.
Иван Брегов допълни, че новият служебен министър ще има възможност да инициира проверка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #6, #31
18:58 13.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #32
18:59 13.02.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #33
18:59 13.02.2026
4 Защо
Коментиран от #9
19:00 13.02.2026
5 И той ,
19:00 13.02.2026
6 Вашето мнение
До коментар #1 от "си дзън":Официалната и единствена версия е, че цялото ппдб са или помагачи или закрилници или самите те са педофили.
19:01 13.02.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #14, #28
19:01 13.02.2026
8 Факти
19:01 13.02.2026
9 Светлана
До коментар #4 от "Защо":Тези родители са свещенни крави за ламите на ппдб.
19:02 13.02.2026
10 Сила
19:02 13.02.2026
11 Светлана
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Стига фантазира бе мой, тия келеши са се гръмнали защото всичко е било започнало да излиза.
Коментиран от #16
19:03 13.02.2026
12 трябва да разбереш нещо
19:03 13.02.2026
13 Ти пък
Коментиран от #17
19:04 13.02.2026
14 Само
До коментар #7 от "Последния Софиянец":овчаря , който им се обадил като видял кепмпера , го няма ? Сред зима , тръгнал той към Околчица , защото някъде там имал колиба , та да я навести...
Коментиран от #20
19:05 13.02.2026
15 освен с ценности се сдобихме и с ламии
19:06 13.02.2026
16 много си зле миличка
До коментар #11 от "Светлана":не се напъвай да мислиш ставаш за полицай с тази една гънка в мозъка…
19:06 13.02.2026
17 Ортак
До коментар #13 от "Ти пък":на мутрите и създателите им срама няма !
19:06 13.02.2026
18 На ръцете
19:06 13.02.2026
19 Хмм
19:07 13.02.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Само":Този ако е овчар аз съм космонавт.Агент на службите.
Коментиран от #24
19:07 13.02.2026
21 измета
19:09 13.02.2026
22 Кмета на Гинци
19:10 13.02.2026
23 В МВР нямат кадри за пресечена местност
19:11 13.02.2026
24 ПървиЯ селянин
До коментар #20 от "Последния Софиянец":НЕ! Ти си чистач на к.нефи на половин заплатка! Какъв "космонавт"? Само Асан Магарето те праща в космоса, докато рИвеш като магаре... Сбърканяк!
19:14 13.02.2026
25 Педофилията
19:15 13.02.2026
26 Бай Стойчо
Вероятно става дума за пране на пари, трафик на наркотици и хора, и милиардни потоци черни пари. Шестимата убити вероятно са се оказали неудобните свидетели. Това не изключва тяхна замесеност и никой не казва, че те са светци. Но е ясно, че не става дума за секта и педофили и самоубийства.
19:16 13.02.2026
27 Промяна
19:18 13.02.2026
28 Бен Газара
До коментар #7 от "Последния Софиянец":И Боко шофира кемпера.
19:19 13.02.2026
29 хаха
Ако байганьовците имаха нещо в главите, нямаше да ги управляват тикви и шопари.
И нямаше да деградират 35 години.
Като стана дума ... добичетата, я марш обратно по дърветата!
19:21 13.02.2026
30 Пастирката
19:21 13.02.2026
31 Си Пън
До коментар #1 от "си дзън":Вчера лично Путин ги награди посмъртно.
19:23 13.02.2026
32 Ей черпак
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ако съм ти обърнал дебелото черво и видя каква гнусотия носиш, 100 процента ще се застрелям преди да си вдигна панталона.
19:24 13.02.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "Вашето мнение":Моето мнение, че това красивото 15-годишното момче, за него не е имало спасение, даже и да са го били спасили.....
19:26 13.02.2026