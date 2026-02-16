Барак Обама: Не съм виждал и няма доказателства за извънземни в зона 51

Бившият президент на САЩ Барак Обама беше принуден да внесе яснота, след като негов коментар в подкаст предизвика световна медийна вълна от заглавия за "признание", че извънземните са реални.

В разговор с американския водещ Брайън Тайлър Коен през уикенда, по време на бърз блиц с кратки въпроси и отговори, Обама бе попитан: "Истински ли са извънземните?" Той отговори: "Истински са, но аз не съм ги виждал." След това добави, че те "не се държат в Зона 51" и че няма подземна база, освен ако не съществува "огромна конспирация", скрита дори от президента на САЩ.

Изказването бързо бе подето от медии по света със заглавия от типа "Обама: Извънземните са реални". Дори списание Time обобщи, че бившият президент смята, че живот съществува, но не и в прословутата база в Невада.

В неделя вечерта обаче Обама публикува уточнение в Instagram. Той посочи, че се е опитал да отговори в духа на блица, но предвид вниманието иска да изясни позицията си. "Статистически Вселената е толкова огромна, че вероятността някъде да има живот е голяма", заяви той. "Но разстоянията между звездните системи са толкова големи, че вероятността да сме били посещавани е малка. По време на мандата си не съм виждал никакви доказателства за контакт с извънземни. Наистина!"

Твърденията за укриване на извънземни в Зона 51 са част от дългогодишна конспиративна теория. През 2019 г., след като около 1,5 милиона души се записаха онлайн за събитие с призив "Да щурмуваме Зона 51", на място се събраха едва около 150 инфлуенсъри. Случаят приключи с няколко ареста и импровизиран музикален фестивал.

Разсекретени през 2013 г. документи показаха, че секретната писта в Невада е използвана за изпитания на американски правителствени проекти, включително разузнавателните програми с високолетящия самолет Lockheed U-2 и свръхсекретния Lockheed A-12 Oxcart. Според архивите именно тестовете на U-2 на голяма височина са довели до рязко увеличение на сигналите за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), тъй като цивилни пилоти и наблюдатели не са били информирани за тези програми.