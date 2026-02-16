Новини
Барак Обама: Не съм виждал и няма доказателства за извънземни в зона 51

16 Февруари, 2026 14:33 488 22

Бившият президент на САЩ беше принуден да внесе яснота, след като негов коментар в подкаст предизвика световна медийна вълна от заглавия за "признание", че извънземните са реални

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Бившият президент на САЩ Барак Обама беше принуден да внесе яснота, след като негов коментар в подкаст предизвика световна медийна вълна от заглавия за "признание", че извънземните са реални.

В разговор с американския водещ Брайън Тайлър Коен през уикенда, по време на бърз блиц с кратки въпроси и отговори, Обама бе попитан: "Истински ли са извънземните?" Той отговори: "Истински са, но аз не съм ги виждал." След това добави, че те "не се държат в Зона 51" и че няма подземна база, освен ако не съществува "огромна конспирация", скрита дори от президента на САЩ.

Изказването бързо бе подето от медии по света със заглавия от типа "Обама: Извънземните са реални". Дори списание Time обобщи, че бившият президент смята, че живот съществува, но не и в прословутата база в Невада.

В неделя вечерта обаче Обама публикува уточнение в Instagram. Той посочи, че се е опитал да отговори в духа на блица, но предвид вниманието иска да изясни позицията си. "Статистически Вселената е толкова огромна, че вероятността някъде да има живот е голяма", заяви той. "Но разстоянията между звездните системи са толкова големи, че вероятността да сме били посещавани е малка. По време на мандата си не съм виждал никакви доказателства за контакт с извънземни. Наистина!"

Твърденията за укриване на извънземни в Зона 51 са част от дългогодишна конспиративна теория. През 2019 г., след като около 1,5 милиона души се записаха онлайн за събитие с призив "Да щурмуваме Зона 51", на място се събраха едва около 150 инфлуенсъри. Случаят приключи с няколко ареста и импровизиран музикален фестивал.

Разсекретени през 2013 г. документи показаха, че секретната писта в Невада е използвана за изпитания на американски правителствени проекти, включително разузнавателните програми с високолетящия самолет Lockheed U-2 и свръхсекретния Lockheed A-12 Oxcart. Според архивите именно тестовете на U-2 на голяма височина са довели до рязко увеличение на сигналите за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), тъй като цивилни пилоти и наблюдатели не са били информирани за тези програми.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Ела в Русия пoжалуйста и ще видиш 139.5млн извънземни !!! 500 000 никога, они yлетели 😁

    14:37 16.02.2026

  • 2 Епааа

    4 0 Отговор
    Да не си жмал! Сите са видели, само ти не си, да те Е.и президента!

    14:37 16.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хм,странно!

    2 0 Отговор
    Не е виждал, ама знае,че има🤣

    14:39 16.02.2026

  • 5 Майк Тайсън

    2 0 Отговор
    И аз мис Калифорния не я бях виждал. 8 години ми дадоха.

    14:40 16.02.2026

  • 6 Зона 51 Невада Дрийм

    2 0 Отговор
    Тай 6а в циганина

    14:40 16.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Сите българи сме извънземни!

    14:43 16.02.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00oбаT":

    "...Руснаците първо унищожават позиции с кабове..."

    Ми тогава кой е убил 500 000 русначета, сами ли се обстрелват с кабове ?

    14:43 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМАЛО?! МОЖЕ ДА СА ГО ПРЕМЕСТИЛИ В КИТАЙ? НЕМОЖЕШ ДА ЗАПУШИШ УСТИТЕ НА ХИЛЯДИТЕ ПИЛОТИ, КОИТО СА ГИ ВИЖДАЛИ НА ЯВЕ. ИМА, ИМА, НО СТЕ ДОСТА ПОТАЙНИ.💀✈️💀✈️💀✈️💀

    Коментиран от #22

    14:50 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМАЛО?! МОЖЕ ДА СА ГО ПРЕМЕСТИЛИ В КИТАЙ? НЕМОЖЕШ ДА ЗАПУШИШ УСТИТЕ НА ХИЛЯДИТЕ ПИЛОТИ, КОИТО СА ГИ ВИЖДАЛИ НА ЯВЕ. ИМА, ИМА, НО СТЕ ДОСТА ПОТАЙНИ.💀✈️💀✈️💀✈️💀

    14:51 16.02.2026

  • 22 7373372772

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Цвете":

    Умора нямате да си изказвате диагнозите на психиката

    14:57 16.02.2026