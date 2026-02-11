Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на Българска народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен министър-председател на България.

"На 12 февруари от 10.00 часа Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство", посочват от прессекретариата на държавния глава, цитирани от Dariknews.bg.

Припомняме, че във вторник приключиха консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи относно назначаването на служебен министър-председател.