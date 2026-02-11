Новини
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

11 Февруари, 2026 13:35 3 354 92

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • служебен премиер

Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на Българска народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен министър-председател на България.

"На 12 февруари от 10.00 часа Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство", посочват от прессекретариата на държавния глава, цитирани от Dariknews.bg.

Припомняме, че във вторник приключиха консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи относно назначаването на служебен министър-председател.


  • 1 Гошо

    47 72 Отговор
    Поредният фигурант и подставено лице е Гюров, пълен с.ешник.

    Коментиран от #15, #62

    13:37 11.02.2026

  • 2 Бонев

    72 40 Отговор
    Да се надяваме че това ще е последният министър председател от ппдбейците.

    13:37 11.02.2026

  • 3 Ееееее

    48 14 Отговор
    сега вече България ще тръгне нагоре. 😂😂😂😂

    Коментиран от #67

    13:38 11.02.2026

  • 4 честен ционист

    34 39 Отговор
    Бай Дончо след 17:30 днес ще се обади, да ходатайства за Маша Филиповна. Този Гюров да обясни как от бакалавър се става директно докторант.

    Коментиран от #26, #31

    13:38 11.02.2026

  • 6 ООрана държава

    105 21 Отговор
    Всичко друго е гербар депесар, нямаше друг избор Йотова. Глафчеф направи най свинските избори в историята на държавата че даже и пак беше навит да го освини. Радев ще има 130 депутат, итн бсп апс меч величия ще гледат отпред пред вратата парламента

    Коментиран от #23, #32, #86

    13:39 11.02.2026

  • 8 обективен

    88 16 Отговор
    Тиквите и свинете сега ще изкъртят кочината !!

    Коментиран от #19

    13:39 11.02.2026

  • 9 каунь

    24 38 Отговор
    избора е пискюлите от ППДБ.Цирк

    13:39 11.02.2026

  • 10 Слуша, къде ще ходи.

    21 77 Отговор
    Йотова е послушна, изпълни заповедтта на Решетников, Радев и ДС .
    Жалко, имахме шанс да има държавота жена президент, която да избере легитимен премиер. Гюров не е такъв, опредерено.

    13:39 11.02.2026

  • 11 Оня

    13 31 Отговор
    Ще му гледаме сеира, кои п.е.дали ще предложи за министри. Не е невъзможно да се спретне сваляне и на служебно правителство.

    Коментиран от #22

    13:40 11.02.2026

  • 12 Муса й бе Та й бе

    12 7 Отговор
    Трябваше да избере Радо Рит ника.

    13:40 11.02.2026

  • 13 Пич

    17 34 Отговор
    Много странно !!! Този от ПП и ДБ , който би могъл да дозамете следите на Петрохан !? И на флашкаджиите на ПП ?! А Йотова не е глупава, има само един глупав от Йотовите, чийто прякор е Милионера. Договорка...?!

    13:40 11.02.2026

  • 14 Ти да видиш

    21 28 Отговор
    ХАХАХАХА..... Е, НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА.
    Абсурд след абсурд.

    13:40 11.02.2026

  • 16 сигурно

    48 14 Отговор
    Сега ще надигне неистов вой от мафията която ни грабеше и трепеше !!

    13:41 11.02.2026

  • 17 Гюров

    47 10 Отговор
    дано си дава сметка, че ще бъде ужасно трудно. Успех!!!

    13:41 11.02.2026

  • 18 Баш Майстора

    19 49 Отговор
    Радев загуби моя глас.

    Коментиран от #47

    13:41 11.02.2026

  • 19 Дето покриват педофилията

    8 22 Отговор

    До коментар #8 от "обективен":

    Мислиш, ококорената розова свиня, ли и Стою Стоев ППДБ

    13:41 11.02.2026

  • 20 ГЮРОВ

    48 14 Отговор
    Поне има визия и интелект.

    Коментиран от #21

    13:41 11.02.2026

  • 21 Освалдо Риос

    10 22 Отговор

    До коментар #20 от "ГЮРОВ":

    На будист?

    Коментиран от #33

    13:42 11.02.2026

  • 22 Ааа

    50 8 Отговор

    До коментар #11 от "Оня":

    А ти какво искаше, отново човек на ГЕРБ/ ДПС да им позволи безконтролно купуване на гласове, както предния път...???

    Коментиран от #37

    13:42 11.02.2026

  • 23 Стенли

    55 7 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Да това е по добре от Главчев и дано да има все пак някакви що годе честни избори защото с Калин Стоянов всичко беше бутафория

    13:42 11.02.2026

  • 24 Илиева

    11 31 Отговор
    Браво на Йотова.На рамо да си го носи😩Така е,като не решава сама….

    13:43 11.02.2026

  • 25 Анонимен

    16 29 Отговор
    Избраха Лама за служебен премиер

    13:43 11.02.2026

  • 26 Изумен

    22 8 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Е, те "академик" си имат, ти сега за "докторант" се чудиш как станал.

    13:44 11.02.2026

  • 27 Айде сега...

    28 7 Отговор
    Да видим как ще се справят ПП. Нали искат власт! Айде! Ще се преборите ли с Шиши и Бат Бойко за честни избори🤔🤔🤔 или ще има 😍Ще махнете ли Сарафов, ще обяви ли истината за Петрохан, за мафията на дрога и оръжия... Ами продажните, които предадоха и продадоха България??? Айде, успех!

    Коментиран от #45

    13:44 11.02.2026

  • 28 Кеефф

    16 15 Отговор
    Гюров утре приемайки мандата трябва веднага да подаде молба за освобождаване като подуправител на БНБ!!! Глейте сега втора серия Президент погазва Конституция!

    13:44 11.02.2026

  • 29 Докато

    20 5 Отговор
    са двете свинки и техните бранители, управия няма да има

    13:45 11.02.2026

  • 30 Кой ,

    25 13 Отговор
    ако не той ! Единственият , който би могъл да носи тази отговорност с компетентност , обективно и отговорно ! По - подходящ от него нямаше ! Успех !

    13:45 11.02.2026

  • 31 ..............

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    В един момент можеше. ПМС222

    13:46 11.02.2026

  • 32 Ти да видиш

    12 11 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    И понеже "всичко друго е гербар депесар" дай да сложим ДБ-ил ПП-раст.
    :))))))))))))
    СМЯХ.

    Коментиран от #65

    13:46 11.02.2026

  • 33 Боздуган

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Освалдо Риос":

    Ще ти се да те напъват, нейде из балкана.

    13:46 11.02.2026

  • 34 Ареее

    17 2 Отговор
    дЖилезку да се разкара...

    13:47 11.02.2026

  • 35 Българин

    7 19 Отговор
    Пеевски сложи най-верният си слуга за министър-председател! И първият открит гей на този пост!
    Да ни е честито!

    13:47 11.02.2026

  • 37 Стенли

    14 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ааа":

    Много точно казано нито партия гроб нито ппдб са читави но от всичкото зло да изберем по малкото не казвам че ппдб са малко зло но и видяхме как Главчев прави избори и в частност вътрешения министър Калин Стоянов но и Радев е голяма лисица

    13:47 11.02.2026

  • 38 И тоя обаче Андрей Гюров

    6 12 Отговор
    На чфут ми мяса

    13:48 11.02.2026

  • 42 Григорий

    9 8 Отговор
    Жалко. Филипова имаше повече и разностранни заложби, а също беше и мераклийка за министър. Е ще дойде и нейния ред. Малко останаха образованите и желаещите.

    13:50 11.02.2026

  • 43 то се знаеше

    13 3 Отговор
    И точно поради това, не вярвам на никого от нашите политици. Беше си ясно. Необходими ли бяха тези консултации, срещи, разговори, при положение, че въпросът е решен.
    Всичко е проформа, да не кажа пародия. На мен и на много други хора ни е все едно, кой ще е служебен премиер, но понякога преиграването ми идва в повече. Всеки се прави на загрижен за хората, но всъщност водещи са партийните и лични интереси.

    Коментиран от #74

    13:51 11.02.2026

  • 44 овчаря

    1 4 Отговор
    Ром?

    13:51 11.02.2026

  • 45 Дааа....

    15 11 Отговор

    До коментар #27 от "Айде сега...":

    Айде сега честни избори по ППДБ-ейски - с "Ала - бала", с "наше МВР" и т.н. То да не ги беше чула цялата държава иди-дойди, ама при все, че всеки е наясно с мокрите им мечти и така да им ги сбъдват си е направо .... нямам думи.
    Да не ги бяхме видели що за стока са като видят власт и какво свършиха.

    13:53 11.02.2026

  • 46 Очаквам Гюров

    27 3 Отговор
    Да назначи ръководство на МВР, което да разкрие истината за Петрохан, а Бойко и Шиши да бъдат порязани в опитите за купуване на половин милион гласа.

    Коментиран от #64, #80

    13:54 11.02.2026

  • 47 маруля

    12 4 Отговор

    До коментар #18 от "Баш Майстора":

    Спечели пък моя глас

    13:54 11.02.2026

  • 48 нннн

    13 3 Отговор
    От щaйгатa с и3гнили тиkвички избpa пo- мaлкo гнилатa.

    13:54 11.02.2026

  • 49 Копейка

    0 4 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    13:55 11.02.2026

  • 50 Дедо

    20 4 Отговор
    Ееее сега Бойко пак вдигна кръвното , а Пеевски горните граници на захарта. Срамота.

    13:57 11.02.2026

  • 51 Сатана Z

    12 7 Отговор
    Правилно решение с оглед на останалите Пеевски кандидати.Министрите са известни предварително.
    ПП : Палавите Престъпници също са доволни.

    14:01 11.02.2026

  • 52 Последния Софиянец

    3 11 Отговор
    рублен боташович трябва да е в затвора при бункерния си государь.

    14:01 11.02.2026

  • 53 Сатана Z

    4 12 Отговор
    Но най важно е да се смачкат ватните подлоги и да се подкрепя с всички средства борбата на Украина срещу пияния агресор!

    14:02 11.02.2026

  • 54 Стенли

    5 6 Отговор
    Ще се изринат копейките от парламента.

    14:03 11.02.2026

  • 55 Пена

    2 2 Отговор
    Ама какво стана с любовта по високите етажи, защо Гюров?

    14:07 11.02.2026

  • 56 Чатаджия

    7 3 Отговор
    Държавата още няма бюджет за тази година.Вие искате изборите да са без пари ли.Нека сега свинарника и зайчарника да платят масрафа.Ако да бе избрана някоя епилирана начервена,набелена и с устни като за мет,Банката щеше да отпусне накредит за купуване на изборите щото бюджет няма.А сега поне има някаква гаранция,че от там няма да се цоцат евраци с калпаци.

    14:07 11.02.2026

  • 57 Изненада!!

    6 1 Отговор
    Предвидимо беше

    14:09 11.02.2026

  • 58 Честито

    3 1 Отговор
    На зулусите

    14:10 11.02.2026

  • 59 МИР

    6 2 Отговор
    Това е като жест към ППДБ за коалиция със Радев в новото НС!Не че имаше и по добър избор де но КАКВОТО ТАКОВА! На Гюров ако нещата горе долу му се получат мисля че ще е и кандидата за президент на ППтата!

    14:10 11.02.2026

  • 60 Честито

    4 0 Отговор
    На зулусите. Славииииии???

    14:11 11.02.2026

  • 61 ЗАЩО БЕ Гжа ДС

    6 7 Отговор
    И ВИЕ ТРЯБВА ДА НАСТЪПВАТЕ МОТИКАТА КАТО ФАТМАКА.ТА НАЛИ ФАТМАКА КАЗА ЧЕ СА ШАРЛАТАНИ.КОЙ ВИ НАРЕДИ ДС ЛИ

    14:11 11.02.2026

  • 62 За ком 1

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Да бе! Да беше се спряла на главчевия.за да подсигури поредна сглобка и задължително първа сила за бочко. Премиер- Гюров.Най важният пост - шеф на МВР - Демерджиев.Главен секретар - Рашков.Пълна подмяна на областни управители.Тотална подмяна на шефове областни дирекции и началник криминална полиция..Министър на транспорта, който веднага да стопира джакпота на грозданчо,със концесиите на ЖП пътнически превози.След изборите,каквото народа е решил.

    14:12 11.02.2026

  • 63 Изумен

    6 4 Отговор
    Когато ППДБ ви говорят за "завладяна Държава" ето ви я нагледно.
    От това по-завладяна може да стане при Мунчо пРезидента. ;)
    Дано поне Бог да ни я пази клетата ни Държава. Ние явно не можем.

    14:12 11.02.2026

  • 64 Друго мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Очаквам Гюров":

    А очакваш ли машинките да не надпишат 200-300 хил. гласа за ППДБ? Защото, според самите тях (от онзи запис с "ала-балата" и "изборите с тяхно МВР"), те са реално до 7-8 %.
    ;)

    Коментиран от #71

    14:17 11.02.2026

  • 65 ООрана държава

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ти да видиш":

    Видяхме глафчевите избори и лилавите да си делят гласовете като на сантасе след изборния ден, аре няма нужда отново

    14:17 11.02.2026

  • 66 Димитър Георгиев

    11 4 Отговор
    Браво! Единственият добър избор! Интелигентен човек, остава да покаже твърдост,да избере Рашков или човек с неговия профил за МВР министър и заедно с гражданите да проведем максимално честни избори! Натиск до дупка върху купувачите на гласове на Пеевски и Борисов!

    14:17 11.02.2026

  • 68 Зсравей !

    5 3 Отговор
    Далавера !

    14:18 11.02.2026

  • 69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 3 Отговор
    блатните подлоги пак ще вземат средния‼️

    Коментиран от #92

    14:19 11.02.2026

  • 70 Неееееее!!!!

    1 1 Отговор
    Аз исках и искам Мара Готоватаааа:(((()

    14:19 11.02.2026

  • 72 ООрана държава

    5 6 Отговор
    Но трябва да признаем, че Гюров е проевропейски политик, няма общо с блатните подложки, ще поразчисти червената чума!

    14:20 11.02.2026

  • 73 Мунчо

    5 3 Отговор
    Дано днес да получихте яснота, защо соло ташаларъто на Зеления чорап, Йотова искаше и заряза в община Гоце Делчев - Трифон Зарезан?
    Близо до Сотир Ушев, Весела Лечева, от откриването на Олимпиадата и сега - Гюров!
    Зарязави, в услуга на всички от там - Прокоповци!
    ЗАРЯЗАВИ И... ЧЕСТИТО! Нищо случайно няма!

    14:21 11.02.2026

  • 74 Моряка

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "то се знаеше":

    Точно така е,скучна пародия,но не е виновна Президентката,виновни са Безмозъчните от ДБ и останалите безмозъчни от ПП,ГЕРБ,НН,които сътвориха Безмозъчния закон,осакатяващ правата на Президента.Но най виновни сме ние,дето избираме безмозъчни да ни управляват,да ни ограбват и да ни се присмиват.Че отгоре на това им плащаме огромните заплати.А може би най са виновни турците,дето не ни затриха робския,тъпия,завистливия български ген,дето ходи за гъби,вместо да гласува.

    14:21 11.02.2026

  • 75 Димо

    2 6 Отговор
    Но е факт, че копейките ще вият на умрело по бунищата!

    14:21 11.02.2026

  • 76 Само питам

    6 3 Отговор
    Гюров не беше ли от групичката на ПП, която Радев определи като шарлатани, т.е., измамници, които самият Радев издигна като кадри на Демократическата партия на САЩ през 2021г.?

    14:22 11.02.2026

  • 77 Някой

    6 3 Отговор
    След протестите реално нямаше много друг избор. Защото избора е или ГЕРБ с приписвани към Пеевски или този.
    Трябва да премахнат идиотизма с домовата книга.

    14:22 11.02.2026

  • 78 Моряка

    5 5 Отговор
    А за блатния лакей боташа няма спор, че трябва да е в затвора с останалите рублораби.

    14:22 11.02.2026

  • 79 Ехаааа

    4 4 Отговор
    Ще има "ала-бала" с президента!

    14:23 11.02.2026

  • 80 ИСКАМ ДА ПИТАМ

    8 3 Отговор

    До коментар #46 от "Очаквам Гюров":

    ИМАШЕ НА ЗАПИС ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ НА ЕДНА ЖЕНА НАДПИСВАШЕ ЗА БАЧЕ ГОШО ТЯ БЕ ОТ ППДБ ЗА КАКВИ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ГОВОРИТЕ

    14:23 11.02.2026

  • 81 Жеро

    3 1 Отговор
    На печелившите от изборите -ЧЕСТИТО, българи!

    14:24 11.02.2026

  • 82 Георги

    2 3 Отговор
    След този служебен ход на рунтавата Йотова,
    вече е ясно - досегашните управляващи, твърдо с желязната коалиция на Румен Радев - ГАДЕВ!

    14:28 11.02.2026

  • 83 наблюдателен

    3 2 Отговор
    Не ви ли прави впечатление, че на много висши държавни постове (последно Гюров, а преди това Мария Габриел, Росен Плевнелиев, зам. управител на Сметната палата и др.) назначиха хора, родени в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. А и певици - също. В този малък град всеки втори е някакъв гений. Науката трябва да изучи този феномен.

    14:30 11.02.2026

  • 84 Е няма такава държава !

    2 0 Отговор
    Йотова какви ги свърши ?
    Върна на власт ПП-далите, тези които правят всичко възможно да унищожат България и ДЕЦАТА ни ?
    Толкова ли сте зависима ??? Резил...

    14:35 11.02.2026

  • 85 Чочо

    1 1 Отговор
    Божеее..... сега ще ги подкарат, колко са лоши!
    Но, Йотова взе възможно най правилното решение. .

    14:35 11.02.2026

  • 86 Оти да се лажеме?

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Всеки народ си заслужава политиците и управниците, когато сам си ги е избрал. Ако пък не си ги е избирал сам, въпреки дадената му възможност, а е оставил други да му ги избират, си е за негова сметка

    14:39 11.02.2026

  • 87 Блез Паскал

    1 1 Отговор
    Браво на Президентът Йотова!
    Това е най-правилният избор!
    Не съм симпатизант на Абревиатурата ППДБ ( Политически Пуфки и Дебили),
    но Андрей Гюров е няколко нива над герберските подлоги Главчев и помощничките му,
    както и Танцуващата на кол Марийка.

    14:44 11.02.2026

  • 88 Точен

    0 1 Отговор
    Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ също предпочитаме Гюров за служебен, Костадин го пожела при срещата с Йотова. Всички останали от книгата са еничари на ГЕРБ плюс Новия бардак... При изборите правителството на Гюров ще редуцира поне с 25 % купения вот, дано и повече. Сега лъжите на Двуличие и ПП/ДБ, че играем с ГЕРБ са очевидни, защото пък при този избор ГЕРБ и Новият Бардак ще пискат, че сме с ПП/ДБ. Всъщност ВЪЗРАЖДАНЕ е против избори в Турция и за честни избори! България над всичко!

    14:44 11.02.2026

  • 89 Умник Гюро

    0 0 Отговор
    Умник Гюро с умници другаре

    14:45 11.02.2026

  • 90 гЮРОв премиер

    0 0 Отговор
    Катерина ЕВРО вицепремиер

    14:45 11.02.2026

  • 91 Чочо

    0 0 Отговор
    Циркът продължава. Мотане още поне два месеца за избор на кабинет, защото месията Румпел така е обещал на шопара и голямото Д

    14:48 11.02.2026

  • 92 Те блатните

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Рублояди винаги нацелват средния

    14:50 11.02.2026

