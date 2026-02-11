Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на Българска народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен министър-председател на България.
"На 12 февруари от 10.00 часа Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство", посочват от прессекретариата на държавния глава, цитирани от Dariknews.bg.
Припомняме, че във вторник приключиха консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи относно назначаването на служебен министър-председател.
1 Гошо
Коментиран от #15, #62
13:37 11.02.2026
2 Бонев
13:37 11.02.2026
3 Ееееее
Коментиран от #67
13:38 11.02.2026
4 честен ционист
Коментиран от #26, #31
13:38 11.02.2026
6 ООрана държава
Коментиран от #23, #32, #86
13:39 11.02.2026
8 обективен
Коментиран от #19
13:39 11.02.2026
9 каунь
13:39 11.02.2026
10 Слуша, къде ще ходи.
Жалко, имахме шанс да има държавота жена президент, която да избере легитимен премиер. Гюров не е такъв, опредерено.
13:39 11.02.2026
11 Оня
Коментиран от #22
13:40 11.02.2026
12 Муса й бе Та й бе
13:40 11.02.2026
13 Пич
13:40 11.02.2026
14 Ти да видиш
Абсурд след абсурд.
13:40 11.02.2026
16 сигурно
13:41 11.02.2026
17 Гюров
13:41 11.02.2026
18 Баш Майстора
Коментиран от #47
13:41 11.02.2026
19 Дето покриват педофилията
До коментар #8 от "обективен":Мислиш, ококорената розова свиня, ли и Стою Стоев ППДБ
13:41 11.02.2026
20 ГЮРОВ
Коментиран от #21
13:41 11.02.2026
21 Освалдо Риос
До коментар #20 от "ГЮРОВ":На будист?
Коментиран от #33
13:42 11.02.2026
22 Ааа
До коментар #11 от "Оня":А ти какво искаше, отново човек на ГЕРБ/ ДПС да им позволи безконтролно купуване на гласове, както предния път...???
Коментиран от #37
13:42 11.02.2026
23 Стенли
До коментар #6 от "ООрана държава":Да това е по добре от Главчев и дано да има все пак някакви що годе честни избори защото с Калин Стоянов всичко беше бутафория
13:42 11.02.2026
24 Илиева
13:43 11.02.2026
25 Анонимен
13:43 11.02.2026
26 Изумен
До коментар #4 от "честен ционист":Е, те "академик" си имат, ти сега за "докторант" се чудиш как станал.
13:44 11.02.2026
27 Айде сега...
Коментиран от #45
13:44 11.02.2026
28 Кеефф
13:44 11.02.2026
29 Докато
13:45 11.02.2026
30 Кой ,
13:45 11.02.2026
31 ..............
До коментар #4 от "честен ционист":В един момент можеше. ПМС222
13:46 11.02.2026
32 Ти да видиш
До коментар #6 от "ООрана държава":И понеже "всичко друго е гербар депесар" дай да сложим ДБ-ил ПП-раст.
:))))))))))))
СМЯХ.
Коментиран от #65
13:46 11.02.2026
33 Боздуган
До коментар #21 от "Освалдо Риос":Ще ти се да те напъват, нейде из балкана.
13:46 11.02.2026
34 Ареее
13:47 11.02.2026
35 Българин
Да ни е честито!
13:47 11.02.2026
37 Стенли
До коментар #22 от "Ааа":Много точно казано нито партия гроб нито ппдб са читави но от всичкото зло да изберем по малкото не казвам че ппдб са малко зло но и видяхме как Главчев прави избори и в частност вътрешения министър Калин Стоянов но и Радев е голяма лисица
13:47 11.02.2026
38 И тоя обаче Андрей Гюров
13:48 11.02.2026
42 Григорий
13:50 11.02.2026
43 то се знаеше
Всичко е проформа, да не кажа пародия. На мен и на много други хора ни е все едно, кой ще е служебен премиер, но понякога преиграването ми идва в повече. Всеки се прави на загрижен за хората, но всъщност водещи са партийните и лични интереси.
Коментиран от #74
13:51 11.02.2026
44 овчаря
13:51 11.02.2026
45 Дааа....
До коментар #27 от "Айде сега...":Айде сега честни избори по ППДБ-ейски - с "Ала - бала", с "наше МВР" и т.н. То да не ги беше чула цялата държава иди-дойди, ама при все, че всеки е наясно с мокрите им мечти и така да им ги сбъдват си е направо .... нямам думи.
Да не ги бяхме видели що за стока са като видят власт и какво свършиха.
13:53 11.02.2026
46 Очаквам Гюров
Коментиран от #64, #80
13:54 11.02.2026
47 маруля
До коментар #18 от "Баш Майстора":Спечели пък моя глас
13:54 11.02.2026
48 нннн
13:54 11.02.2026
49 Копейка
13:55 11.02.2026
50 Дедо
13:57 11.02.2026
51 Сатана Z
ПП : Палавите Престъпници също са доволни.
14:01 11.02.2026
52 Последния Софиянец
14:01 11.02.2026
53 Сатана Z
14:02 11.02.2026
54 Стенли
14:03 11.02.2026
55 Пена
14:07 11.02.2026
56 Чатаджия
14:07 11.02.2026
57 Изненада!!
14:09 11.02.2026
58 Честито
14:10 11.02.2026
59 МИР
14:10 11.02.2026
60 Честито
14:11 11.02.2026
61 ЗАЩО БЕ Гжа ДС
14:11 11.02.2026
62 За ком 1
До коментар #1 от "Гошо":Да бе! Да беше се спряла на главчевия.за да подсигури поредна сглобка и задължително първа сила за бочко. Премиер- Гюров.Най важният пост - шеф на МВР - Демерджиев.Главен секретар - Рашков.Пълна подмяна на областни управители.Тотална подмяна на шефове областни дирекции и началник криминална полиция..Министър на транспорта, който веднага да стопира джакпота на грозданчо,със концесиите на ЖП пътнически превози.След изборите,каквото народа е решил.
14:12 11.02.2026
63 Изумен
От това по-завладяна може да стане при Мунчо пРезидента. ;)
Дано поне Бог да ни я пази клетата ни Държава. Ние явно не можем.
14:12 11.02.2026
64 Друго мнение
До коментар #46 от "Очаквам Гюров":А очакваш ли машинките да не надпишат 200-300 хил. гласа за ППДБ? Защото, според самите тях (от онзи запис с "ала-балата" и "изборите с тяхно МВР"), те са реално до 7-8 %.
;)
Коментиран от #71
14:17 11.02.2026
65 ООрана държава
До коментар #32 от "Ти да видиш":Видяхме глафчевите избори и лилавите да си делят гласовете като на сантасе след изборния ден, аре няма нужда отново
14:17 11.02.2026
66 Димитър Георгиев
14:17 11.02.2026
68 Зсравей !
14:18 11.02.2026
69 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #92
14:19 11.02.2026
70 Неееееее!!!!
14:19 11.02.2026
72 ООрана държава
14:20 11.02.2026
73 Мунчо
Близо до Сотир Ушев, Весела Лечева, от откриването на Олимпиадата и сега - Гюров!
Зарязави, в услуга на всички от там - Прокоповци!
ЗАРЯЗАВИ И... ЧЕСТИТО! Нищо случайно няма!
14:21 11.02.2026
74 Моряка
До коментар #43 от "то се знаеше":Точно така е,скучна пародия,но не е виновна Президентката,виновни са Безмозъчните от ДБ и останалите безмозъчни от ПП,ГЕРБ,НН,които сътвориха Безмозъчния закон,осакатяващ правата на Президента.Но най виновни сме ние,дето избираме безмозъчни да ни управляват,да ни ограбват и да ни се присмиват.Че отгоре на това им плащаме огромните заплати.А може би най са виновни турците,дето не ни затриха робския,тъпия,завистливия български ген,дето ходи за гъби,вместо да гласува.
14:21 11.02.2026
75 Димо
14:21 11.02.2026
76 Само питам
14:22 11.02.2026
77 Някой
Трябва да премахнат идиотизма с домовата книга.
14:22 11.02.2026
78 Моряка
14:22 11.02.2026
79 Ехаааа
14:23 11.02.2026
80 ИСКАМ ДА ПИТАМ
До коментар #46 от "Очаквам Гюров":ИМАШЕ НА ЗАПИС ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ НА ЕДНА ЖЕНА НАДПИСВАШЕ ЗА БАЧЕ ГОШО ТЯ БЕ ОТ ППДБ ЗА КАКВИ ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ГОВОРИТЕ
14:23 11.02.2026
81 Жеро
14:24 11.02.2026
82 Георги
вече е ясно - досегашните управляващи, твърдо с желязната коалиция на Румен Радев - ГАДЕВ!
14:28 11.02.2026
83 наблюдателен
14:30 11.02.2026
84 Е няма такава държава !
Върна на власт ПП-далите, тези които правят всичко възможно да унищожат България и ДЕЦАТА ни ?
Толкова ли сте зависима ??? Резил...
14:35 11.02.2026
85 Чочо
Но, Йотова взе възможно най правилното решение. .
14:35 11.02.2026
86 Оти да се лажеме?
До коментар #6 от "ООрана държава":Всеки народ си заслужава политиците и управниците, когато сам си ги е избрал. Ако пък не си ги е избирал сам, въпреки дадената му възможност, а е оставил други да му ги избират, си е за негова сметка
14:39 11.02.2026
87 Блез Паскал
Това е най-правилният избор!
Не съм симпатизант на Абревиатурата ППДБ ( Политически Пуфки и Дебили),
но Андрей Гюров е няколко нива над герберските подлоги Главчев и помощничките му,
както и Танцуващата на кол Марийка.
14:44 11.02.2026
88 Точен
14:44 11.02.2026
89 Умник Гюро
14:45 11.02.2026
90 гЮРОв премиер
14:45 11.02.2026
91 Чочо
14:48 11.02.2026
92 Те блатните
До коментар #69 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Рублояди винаги нацелват средния
14:50 11.02.2026