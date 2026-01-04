Народен гняв! Най-малко 16 души са загинали при безредиците в Иран

Най-малко 16 души са били убити по време на седмица на безредици в Иран, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на правозащитни групи.

Протести срещу нарастващата инфлация обхванаха цялата страна, предизвиквайки жестоки сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност.

През седмицата бяха съобщени смъртни случаи и арести както от държавни медии, така и от правозащитни групи, въпреки че данните са различни.

Протестите са най-големите от три години насам и макар и по-малки от някои предишни вълнения, разтърсили ислямската република, те идват в момент на уязвимост, когато икономиката е в разруха, а международният натиск нараства.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да се притече на помощ на протестиращите, ако се сблъскат с насилие, като в петък заяви "готови сме да действаме", но без да уточнява какви ходове обмисля.

Това предупреждение предизвика заплахи за отмъщение срещу американските сили в региона от висши ирански служители, а върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "няма да отстъпи пред врага".

Кюрдската правозащитна група Hengaw съобщи, че най-малко 17 души са били убити от началото на протестите. HRANA - мрежа от правозащитници, пък заяви, че най-малко 16 души са загинали, аа 582 са били арестувани.

Началникът на полицията на Иран Ахмад-Реза Радан посочи, че силите за сигурност са се насочили към арести на лидери на протестите през предходните два дни, като отбеляза, че "голям брой лидери във виртуалното пространство са били задържани".

Най-интензивните сблъсъци са регистрирани в западните части на Иран, но е имало и протести и сблъсъци между демонстранти и полиция в столицата Техеран, в централните райони и в южната провинция Белуджистан.

Късно вчера губернаторът на Кум - консервативния център на шиитския мюсюлмански духовен елит в Иран, заяви, че двама души са били убити там при безредици, добавяйки, че единият от тях е загинал, когато взривно устройство, което е направил, се е взривило преждевременно.