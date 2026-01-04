Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Народен гняв! Най-малко 16 души са загинали при безредиците в Иран

Народен гняв! Най-малко 16 души са загинали при безредиците в Иран

4 Януари, 2026 18:10 1 406 40

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • ядрена сделка-
  • техеран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да се притече на помощ на протестиращите, ако се сблъскат с насилие, като в петък заяви "готови сме да действаме", но без да уточнява какви ходове обмисля

Народен гняв! Най-малко 16 души са загинали при безредиците в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Най-малко 16 души са били убити по време на седмица на безредици в Иран, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на правозащитни групи.

Протести срещу нарастващата инфлация обхванаха цялата страна, предизвиквайки жестоки сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност.

През седмицата бяха съобщени смъртни случаи и арести както от държавни медии, така и от правозащитни групи, въпреки че данните са различни.

Протестите са най-големите от три години насам и макар и по-малки от някои предишни вълнения, разтърсили ислямската република, те идват в момент на уязвимост, когато икономиката е в разруха, а международният натиск нараства.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да се притече на помощ на протестиращите, ако се сблъскат с насилие, като в петък заяви "готови сме да действаме", но без да уточнява какви ходове обмисля.

Това предупреждение предизвика заплахи за отмъщение срещу американските сили в региона от висши ирански служители, а върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "няма да отстъпи пред врага".

Кюрдската правозащитна група Hengaw съобщи, че най-малко 17 души са били убити от началото на протестите. HRANA - мрежа от правозащитници, пък заяви, че най-малко 16 души са загинали, аа 582 са били арестувани.

Началникът на полицията на Иран Ахмад-Реза Радан посочи, че силите за сигурност са се насочили към арести на лидери на протестите през предходните два дни, като отбеляза, че "голям брой лидери във виртуалното пространство са били задържани".

Най-интензивните сблъсъци са регистрирани в западните части на Иран, но е имало и протести и сблъсъци между демонстранти и полиция в столицата Техеран, в централните райони и в южната провинция Белуджистан.

Късно вчера губернаторът на Кум - консервативния център на шиитския мюсюлмански духовен елит в Иран, заяви, че двама души са били убити там при безредици, добавяйки, че единият от тях е загинал, когато взривно устройство, което е направил, се е взривило преждевременно.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 17 Отговор
    Киев за 3 дня незнам , ама видях Мадуро със САЩ виза за 20 минути

    Коментиран от #9, #13

    18:11 04.01.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    11 17 Отговор
    Малко са..всеки който протестира срещу велик Иран заслужава паве в черепа ..СЛАВА НА ИРАН

    18:11 04.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 14 Отговор
    Някакви провокатори с пушки пробват Майдан

    18:12 04.01.2026

  • 4 койдазнай

    9 1 Отговор
    Колко вертолета имат краварите в района?

    18:13 04.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хората не искат

    18 11 Отговор
    Ислямски шизофреници, които бият жените си понеже не се носят със скафандри. Иран НЕ Е ислямска държава, а поробена от такива.

    Коментиран от #10, #11

    18:13 04.01.2026

  • 7 Отгоре ми се казва

    16 11 Отговор
    Аятолаха ще виси на крана!

    Коментиран от #17

    18:13 04.01.2026

  • 8 София майна

    10 8 Отговор
    абе императора ще се притече ли на помощ на протестиращите в Англия, Франция, Белгия?

    18:14 04.01.2026

  • 9 Имат

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    добри тур оператори. Кеф ти хеликоптер, кеф ти самолет, семейна разходка с лодка.

    18:15 04.01.2026

  • 10 Делю Хайдутин

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хората не искат":

    Прибери си съпругата от околовръстното

    18:15 04.01.2026

  • 11 СССР инсталира аятоласите в Иран

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "Хората не искат":

    Върна ги 300 години назад.

    Коментиран от #36

    18:15 04.01.2026

  • 12 Аятолаха

    7 6 Отговор
    при Мадуро !

    18:15 04.01.2026

  • 13 Мадуро не ни е проблем

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не знам какво ще измислят за Путлер от Бункера!

    Коментиран от #27

    18:16 04.01.2026

  • 14 зИленски

    9 6 Отговор
    и за там се пробва Майдан

    18:17 04.01.2026

  • 15 Евродебил

    6 7 Отговор
    Много хубава рецепта за лечение на жълтопаветници има в Иран.Надяват му примката на жълтопаветника,която е завързана на висящата кука на мобилен кран и вдигат.

    Коментиран от #19, #24

    18:17 04.01.2026

  • 16 стоян георгиев

    7 6 Отговор
    Ще стане интересно в иран.не им върви нещо на руските съюзници.

    18:18 04.01.2026

  • 17 Ама

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Отгоре ми се казва":

    Ама дали като провесят Аятолаха, няма да се намерят други прововерни и пак ислямизацията да си кара?!?!?!
    Защото всички хаханви режими са си направили 2-ри2-и так далее ешалони за властите?!

    Нима ако Путлер си отиде при Аллах и ще има нормална опозиция и възможност за избори?!?!?!

    18:19 04.01.2026

  • 18 Персийците

    10 3 Отговор
    са стар народ и не им се ще чалми да ги мотаят и управляват!

    Коментиран от #23

    18:20 04.01.2026

  • 19 А Тръмп

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Евродебил":

    Има още по-хубава срещу аятоласите - бомби и Stealth B-2, за който се води, че ако го виждаш значи целта не си ти. Показа им демонстрация и развяха бялото знаме.

    18:21 04.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор
    Каквото и да приказват Русия остава непоклатим стратегически партньор на Иран и иранския народ !!!
    Така както бяхме партньори на България, Югославия, Либия, Ирак, Армения, Сирия и нощес Венецуела, лека и пръст. Рассия сила ....🎅🎅🎅

    Коментиран от #28

    18:23 04.01.2026

  • 26 Путин

    4 5 Отговор
    защо мълчи ?

    Коментиран от #29, #32, #33

    18:25 04.01.2026

  • 27 Ссмдо

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Мадуро не ни е проблем":

    За бункерният всичко е измислено.Планът е готов отдавна.Мадуро се отърва леко .

    18:25 04.01.2026

  • 28 Православна Русия

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Ръка за ръка с иранските ислямисти и ракетния човек от СК! Вечна дружба, Ура! Или по-скоро Алаху Акбар!

    18:26 04.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 доктор

    6 5 Отговор
    Иранците са древна цивилизация за разлика от т.нар. измислена руска нация.

    Коментиран от #38

    18:26 04.01.2026

  • 31 Тракиец 🇺🇦

    4 8 Отговор
    Иран се справя много добре с подобна сороска еврейска болшевишка измет ... СЛАВА НА ИРАН

    18:28 04.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мелания

    5 2 Отговор
    Путин трябва да размени Мадуро за украинските деца!

    18:29 04.01.2026

  • 35 Големия батко Тръмп

    5 4 Отговор
    показа на малките първокласници Путин и Аятолаха, как се прави СВО. : )))))))

    18:29 04.01.2026

  • 36 Ачо

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "СССР инсталира аятоласите в Иран":

    Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасета.

    18:29 04.01.2026

  • 37 Венецуела

    2 5 Отговор
    става щат !

    18:31 04.01.2026

  • 38 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "доктор":

    Така е. Ленин, Сталин и Путин видяха сметката на руската нация. Толкова руснаци никой не е избивал, колкото тези трима глупака.

    18:38 04.01.2026

  • 39 Дедо Дони

    2 1 Отговор
    Иди, демократиазацията иди! Само потърпете още малко.

    18:40 04.01.2026

  • 40 чичо Пей

    1 3 Отговор
    Аятолаха хаменей ще последва мъдурко

    18:57 04.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания