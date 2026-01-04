Народен гняв! Най-малко 16 души са загинали при безредиците в Иран

Най-малко 16 души са били убити по време на седмица на безредици в Иран, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на правозащитни групи.
Протести срещу нарастващата инфлация обхванаха цялата страна, предизвиквайки жестоки сблъсъци между демонстранти и силите за сигурност.
През седмицата бяха съобщени смъртни случаи и арести както от държавни медии, така и от правозащитни групи, въпреки че данните са различни.
Протестите са най-големите от три години насам и макар и по-малки от някои предишни вълнения, разтърсили ислямската република, те идват в момент на уязвимост, когато икономиката е в разруха, а международният натиск нараства.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да се притече на помощ на протестиращите, ако се сблъскат с насилие, като в петък заяви "готови сме да действаме", но без да уточнява какви ходове обмисля.
Това предупреждение предизвика заплахи за отмъщение срещу американските сили в региона от висши ирански служители, а върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "няма да отстъпи пред врага".
Кюрдската правозащитна група Hengaw съобщи, че най-малко 17 души са били убити от началото на протестите. HRANA - мрежа от правозащитници, пък заяви, че най-малко 16 души са загинали, аа 582 са били арестувани.
Началникът на полицията на Иран Ахмад-Реза Радан посочи, че силите за сигурност са се насочили към арести на лидери на протестите през предходните два дни, като отбеляза, че "голям брой лидери във виртуалното пространство са били задържани".
Най-интензивните сблъсъци са регистрирани в западните части на Иран, но е имало и протести и сблъсъци между демонстранти и полиция в столицата Техеран, в централните райони и в южната провинция Белуджистан.
Късно вчера губернаторът на Кум - консервативния център на шиитския мюсюлмански духовен елит в Иран, заяви, че двама души са били убити там при безредици, добавяйки, че единият от тях е загинал, когато взривно устройство, което е направил, се е взривило преждевременно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #13
18:11 04.01.2026
2 Тракиец 🇺🇦
18:11 04.01.2026
3 Последния Софиянец
18:12 04.01.2026
4 койдазнай
18:13 04.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хората не искат
Коментиран от #10, #11
18:13 04.01.2026
7 Отгоре ми се казва
Коментиран от #17
18:13 04.01.2026
8 София майна
18:14 04.01.2026
9 Имат
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":добри тур оператори. Кеф ти хеликоптер, кеф ти самолет, семейна разходка с лодка.
18:15 04.01.2026
10 Делю Хайдутин
До коментар #6 от "Хората не искат":Прибери си съпругата от околовръстното
18:15 04.01.2026
11 СССР инсталира аятоласите в Иран
До коментар #6 от "Хората не искат":Върна ги 300 години назад.
Коментиран от #36
18:15 04.01.2026
12 Аятолаха
18:15 04.01.2026
13 Мадуро не ни е проблем
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не знам какво ще измислят за Путлер от Бункера!
Коментиран от #27
18:16 04.01.2026
14 зИленски
18:17 04.01.2026
15 Евродебил
Коментиран от #19, #24
18:17 04.01.2026
16 стоян георгиев
18:18 04.01.2026
17 Ама
До коментар #7 от "Отгоре ми се казва":Ама дали като провесят Аятолаха, няма да се намерят други прововерни и пак ислямизацията да си кара?!?!?!
Защото всички хаханви режими са си направили 2-ри2-и так далее ешалони за властите?!
Нима ако Путлер си отиде при Аллах и ще има нормална опозиция и възможност за избори?!?!?!
18:19 04.01.2026
18 Персийците
Коментиран от #23
18:20 04.01.2026
19 А Тръмп
До коментар #15 от "Евродебил":Има още по-хубава срещу аятоласите - бомби и Stealth B-2, за който се води, че ако го виждаш значи целта не си ти. Показа им демонстрация и развяха бялото знаме.
18:21 04.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Владимир Путин, президент
Така както бяхме партньори на България, Югославия, Либия, Ирак, Армения, Сирия и нощес Венецуела, лека и пръст. Рассия сила ....🎅🎅🎅
Коментиран от #28
18:23 04.01.2026
26 Путин
Коментиран от #29, #32, #33
18:25 04.01.2026
27 Ссмдо
До коментар #13 от "Мадуро не ни е проблем":За бункерният всичко е измислено.Планът е готов отдавна.Мадуро се отърва леко .
18:25 04.01.2026
28 Православна Русия
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Ръка за ръка с иранските ислямисти и ракетния човек от СК! Вечна дружба, Ура! Или по-скоро Алаху Акбар!
18:26 04.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 доктор
Коментиран от #38
18:26 04.01.2026
31 Тракиец 🇺🇦
18:28 04.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мелания
18:29 04.01.2026
35 Големия батко Тръмп
18:29 04.01.2026
36 Ачо
До коментар #11 от "СССР инсталира аятоласите в Иран":Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасета.
18:29 04.01.2026
37 Венецуела
18:31 04.01.2026
38 Историк
До коментар #30 от "доктор":Така е. Ленин, Сталин и Путин видяха сметката на руската нация. Толкова руснаци никой не е избивал, колкото тези трима глупака.
18:38 04.01.2026
39 Дедо Дони
18:40 04.01.2026
40 чичо Пей
18:57 04.01.2026