Българи в Рим участваха в стар църковен ритуал по посрещане на Новата година

Събитието се организира с подкрепата на църковните власти в италианската столица

Българи в Рим участваха в стар църковен ритуал по посрещане на Новата година - 1
Снимка: Св. Седмочисленици
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Българската православна църковна община "Свети Седмочисленици" в Рим и мисиите ѝ в градовете Анцио, Нетуно, Колеферо и околностите отбелязаха края на старата 2025 и началото на новата 2026 година с Божествена света литургия и Благодарствен молебен за здравето, благословението и спасението на всички българи в Родината и извън нейните предели, съобщават от БПЦО.

В навечерието на затварянето на Светите порти на древните базилики в Рим, която е част от църковната традиция на Запад за отваряне и затваряне на Светите порти на всеки 25 години, настоятели и православни християни от БПЦО "Свети Седмочисленици" участваха и в поклонение в базиликата "Свети Петър", наравно с много други църковни общини от Рим, Европа и целия свят. Всяка група е била със свой водач и е изпълнявала песнопения от своята църковна традиция, без да се смесва с другите поклонници, научаваме от информацията на църковната ни община в Рим, пише БНР.

Събитието се организира с подкрепата на църковните власти в италианската столица във връзка с Юбилея за 2025 година, който приключва на 6 януари 2026 година.

"Тази западна църковна традиция повтаря православната традиция за отварянето и затварянето на Дверите на храмовете по време на извършването на ритуала в края на Пасхалната великденска утреня, който символизира разбиването на вратите на ада и излизането на Царя на славата Господ Иисус Христос, възкръснал от мъртвите" – уточняват от БПЦО "Свети Седмочисленици".

Българската група вярващи е водена от свещеника ни в Рим проф. д-р прот. Иван Иванов. По време на т.нар. Кръстен ход православните българи са изпълнили песнопения за празника на Рождество Христово, молитвата "Отче наш" и химни на Богородица. Накрая, всички са се поклонили пред мощите на свети апостол Петър в некропола на криптата на базиликата, както и на мощите на свети Йоан Златоуст и свети Григорий Велики, които лежат в отделни параклиси в централния кораб на "Свети Петър".


Италия
  • 1 Да да ама не

    1 1 Отговор
    Гледам снимката и си викам: "Край" Ту-Туу си отидЕ, щото нали хем шествие с кръст отпреде, хем изпращачите ухилени и щастливи такива.

    Коментиран от #3, #5

    08:12 03.01.2026

  • 2 римляни

    5 0 Отговор
    това вече не са българи

    08:14 03.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 само да попитам

    3 1 Отговор
    а те милите знаят ли изобщо кога е свършвала старата година по стар български-православен календар или просто си правят шоу за фейсбука?

    08:15 03.01.2026

  • 5 и работниците на екарисажа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да да ама не":

    усмихнати за тебе 🤡

    Коментиран от #7

    08:19 03.01.2026

  • 6 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор
    Не са "българи",руските подлоги нямат нищо общо с тях!

    08:25 03.01.2026

  • 7 Трите Папи нема ти помогнат

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "и работниците на екарисажа":

    Ооо, Баце, виждам, че можеш и да четеш или Шекерезада ти докладва, кво пишат за тебе?

    08:27 03.01.2026

