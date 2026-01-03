Българи в Рим участваха в стар църковен ритуал по посрещане на Новата година

Българската православна църковна община "Свети Седмочисленици" в Рим и мисиите ѝ в градовете Анцио, Нетуно, Колеферо и околностите отбелязаха края на старата 2025 и началото на новата 2026 година с Божествена света литургия и Благодарствен молебен за здравето, благословението и спасението на всички българи в Родината и извън нейните предели, съобщават от БПЦО.

В навечерието на затварянето на Светите порти на древните базилики в Рим, която е част от църковната традиция на Запад за отваряне и затваряне на Светите порти на всеки 25 години, настоятели и православни християни от БПЦО "Свети Седмочисленици" участваха и в поклонение в базиликата "Свети Петър", наравно с много други църковни общини от Рим, Европа и целия свят. Всяка група е била със свой водач и е изпълнявала песнопения от своята църковна традиция, без да се смесва с другите поклонници, научаваме от информацията на църковната ни община в Рим, пише БНР.

Събитието се организира с подкрепата на църковните власти в италианската столица във връзка с Юбилея за 2025 година, който приключва на 6 януари 2026 година.

"Тази западна църковна традиция повтаря православната традиция за отварянето и затварянето на Дверите на храмовете по време на извършването на ритуала в края на Пасхалната великденска утреня, който символизира разбиването на вратите на ада и излизането на Царя на славата Господ Иисус Христос, възкръснал от мъртвите" – уточняват от БПЦО "Свети Седмочисленици".

Българската група вярващи е водена от свещеника ни в Рим проф. д-р прот. Иван Иванов. По време на т.нар. Кръстен ход православните българи са изпълнили песнопения за празника на Рождество Христово, молитвата "Отче наш" и химни на Богородица. Накрая, всички са се поклонили пред мощите на свети апостол Петър в некропола на криптата на базиликата, както и на мощите на свети Йоан Златоуст и свети Григорий Велики, които лежат в отделни параклиси в централния кораб на "Свети Петър".