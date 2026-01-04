Военните интервенции на САЩ в Латинска Америка

САЩ, които извършиха "мащабна атака" срещу Венецуела, имат дълга история на военни интервенции и подкрепа за диктатури в Латинска Америка. Агенциите Франс прес и БТА ги припомнят в хронологичен ред.
1954: Гватемала
На 27 юни 1954 година президентът на Гватемала, полковник Жакобо Арбенс Гусман, е свален от власт от наемници, обучени и финансирани от Вашингтон. Интервенцията идва след аграрна реформа, която заплашва интересите на мощната американска компания Юнайтед фрут корпорейшън (бъдеща Чикита брандс).
През 2003 г. Съединените щати (САЩ) признаха ролята на ЦРУ в този преврат, който те официално представят като част от битката срещу комунизма.
1961: Куба
От 15 до 19 април 1961 година 1400 противници на режима на Фидел Кастро, обучени и финансирани от ЦРУ, опитват десант на Залива на прасетата, на 250 километра от Хавана, но не успяват да свалят комунистическия режим . Операцията завършва с около стотина мъртви от двете страни.
1965: Доминиканска република
През 1965 година заради "комунистическата заплаха" САЩ изпращат морски пехотинци и парашутисти в Санто Доминго, за да потушат въстание в подкрепа на Хуан Бош, ляв президент, свален от генерали през 1963 година.
1970-те години: Подкрепа за диктатурите в Южна Америка
Вашингтон е подкрепил няколко военни диктатури, смятани за бариера срещу въоръжени левичарски движения. Те активно подкрепят чилийския диктатор Аугусто Пиночет по време на държавния преврат на 11 септември 1973 година, който сваля левия президент Салвадор Алиенде.
Американският държавен секретар Хенри Кисинджър е подкрепил аржентинската хунта през 1976 година, като я е насърчил да завърши бързо "мръсната война", според разсекретени американски документи от 2003 година. Най-малко 10 000 аржентински опоненти са изчезнали по време на хунтата в тази страна.
През 1970-те и 1980-те години шест диктатури (Аржентина , Чили , Уругвай, Парагвай, Боливия и Бразилия ) се обединиха, за да елиминират леви опоненти в рамките на "План Кондор" с тайна подкрепа от САЩ.
1980-те години: Граждански войни в Централна Америка
През 1979 година сандинистката бунтовническа група сваля диктатора Анастасио Сомоса в Никарагуа. Американският президент Роналд Рейгън, обезпокоен от обвързаността на Манагуа с Куба и СССР, тайно разрешава на ЦРУ да осигури помощ от 20 милиона долара на Контрас (контрареволюционерите от Никарагуа), частично финансирана чрез незаконна продажба на оръжия на Иран. Никарагуанската гражданска война, която завършва през април 1990 година, отнема живота на 50 000 души.
Рейгън също така изпраща военни съветници в Салвадор, за да бъде потушен бунтът на Фронта за национално освобождение "Фарабундо Марти" (ФНЛН, крайна левица) в рамките на гражданската война (1980-1992), която отнема живота на 72 000 души.
1983: Гренада
На 25 октомври 1983 година морски пехотинци и рейнджъри се намесват на остров Гренада, след като премиерът Морис Бишоп е убит от крайнолява хунта и докато кубинци разширяват летището там, вероятно за да приеме то военни самолети. Роналд Рейгън започва операция по искане на Организацията на източно-карибските държави, за да защити хиляда американски граждани. Операцията, която Рейгън нарича "успешна", завършва на 3 ноември с повече от 100 загинали.
1989: Панама
През 1989 година, след оспорени избори, президентът Джордж Буш решава военна интервенция в Панама , което води до капитулацията на генерал Мануел Нориега, бивш сътрудник на американските разузнавателни служби, преследван от американската правосъдна система. Около 27 000 американски войници участват в операция "Справедлива кауза", която официално води до 500 жертви, но според неправителствени организации, жертвите са много повече. Мануел Нориега беше осъден на повече от две десетилетия затвор в САЩ за трафик на наркотици, преди да излежи присъди във Франция и Панама.
***
По темата Българската телеграфна агенция (БТА) отбелязва, че в Панама през 1946 г. е основано Училището на Америките - специализирано военно училище за борба с комунизма, контролирано от САЩ до 1984 година, в което са се обучавали множество диктатори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #38, #40
14:42 04.01.2026
2 Град Козлодуй
14:43 04.01.2026
3 Писаро
14:43 04.01.2026
4 Истината
Лично според мен няма как атаката на САЩ във Венецуела да се осъществи за по- малко от час и да се плени президента, ако Лопес не се е договорил предварително с Тръмп.
Така или иначе цялостната цел е запазването на стойността на долара като валута и овладяването на петрола и ресурсите в страната. Усеща се вече новото преразпределение на света- Тръмп прави каквото пожелае от едната страна на света, а Путин не се меси , а той ще прави каквото иска от другата страна. Европа просто ще плаща цената.
Коментиран от #14, #19
14:43 04.01.2026
5 Оруел ряпа да яде
Русия --> Инвазия, агресия, тероризъм
САЩ ---> Интервенция, военна операция
Израел ---> Ограничена сухопътна операция
14:43 04.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
Това е новият световен ред. Игричките на демокрация и международно право можете да ги забравите за следващите 100 години.
Поне!
14:49 04.01.2026
9 Бонев
14:49 04.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Z-ахарова
14:52 04.01.2026
13 Хмм
14:52 04.01.2026
14 Българин
До коментар #4 от "Истината":Троле, много опростяваш нещата. Особено за Европа, след като Русия за 4 г. е напреднала с 50 км в Донбас. И е на ръба на фалита.
14:53 04.01.2026
15 Ха. Ха
Коментиран от #17
14:53 04.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тръмп
До коментар #15 от "Ха. Ха":Дали?
14:59 04.01.2026
18 Сега...
Коментиран от #21
15:01 04.01.2026
19 ХАХАХА
До коментар #4 от "Истината":Дрипавите копейки още бълнуват "преразпределение на света".
15:01 04.01.2026
20 Да живее България US
Коментиран от #27
15:02 04.01.2026
21 СУРОСИТ
До коментар #18 от "Сега...":САЩ е Хегемона.Поне за още 100-200 години.
15:03 04.01.2026
22 От Гренландия Гундаргун
15:04 04.01.2026
23 Ами
Някой дори и знаят кой и как превърна "Анакин Скайуокър" в "Дарт Вейдър".
Но малцина знаят кой точно е "Дарт Сидиъс" :)
Коментиран от #29
15:13 04.01.2026
24 Оценител
Коментиран от #32
15:17 04.01.2026
25 50 милиона
Коментиран от #31, #35
15:18 04.01.2026
26 тука има - тука нема...
15:20 04.01.2026
27 Ха Ха
До коментар #20 от "Да живее България US":За сега нищо не се получи от освободените Косово, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия
15:20 04.01.2026
28 Истината
15:24 04.01.2026
29 Сатан Яху
До коментар #23 от "Ами":Познавам го Дарк Сидиъс, виждал съм го е огледалото.
15:25 04.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Отговор
До коментар #25 от "50 милиона":Болшинството китайски милиарди във Венецуела са върнати под формата на петрол.
15:27 04.01.2026
32 Всъщност
До коментар #24 от "Оценител":Оттук-насетне нищо в Венецуела няма да е наред за още дълго време. Болшинството от народа там беше крайно беден и оцени положително преразпределението на благата. Връщането назад няма да мине без кръвопролития
15:27 04.01.2026
33 Горски
Коментиран от #36
15:35 04.01.2026
34 Василеску
15:37 04.01.2026
35 Ами
До коментар #25 от "50 милиона":Не правиш разлика между печели и налага.
А налагането най-често е свързано с огромни разходи,
понякога надхвърлящи печалбата.
Съмнявам се Китай да изгорят с няколко милиарда,
но определено някой ще изгори. И този някой ще е ... :)
15:40 04.01.2026
36 Да Да
До коментар #33 от "Горски":Добре осъзнаваш формите на Неоколониализма и съвременната Демонкрация
15:40 04.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Да, де
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ама величието започна на малява и да става на картинки.
16:02 04.01.2026
39 Архимандрисандрит Бибиян
16:03 04.01.2026
40 Тик-так
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не е като едно време. Социалните мрежи много намалят величието днешно време, няма скрито-покрито.
16:07 04.01.2026