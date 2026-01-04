Новини
Военните интервенции на САЩ в Латинска Америка

Военните интервенции на САЩ в Латинска Америка

4 Януари, 2026

Вашингтон е подкрепил няколко военни диктатури, смятани за бариера срещу въоръжени левичарски движения

Военните интервенции на САЩ в Латинска Америка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

САЩ, които извършиха "мащабна атака" срещу Венецуела, имат дълга история на военни интервенции и подкрепа за диктатури в Латинска Америка. Агенциите Франс прес и БТА ги припомнят в хронологичен ред.

1954: Гватемала

На 27 юни 1954 година президентът на Гватемала, полковник Жакобо Арбенс Гусман, е свален от власт от наемници, обучени и финансирани от Вашингтон. Интервенцията идва след аграрна реформа, която заплашва интересите на мощната американска компания Юнайтед фрут корпорейшън (бъдеща Чикита брандс).

През 2003 г. Съединените щати (САЩ) признаха ролята на ЦРУ в този преврат, който те официално представят като част от битката срещу комунизма.

1961: Куба

От 15 до 19 април 1961 година 1400 противници на режима на Фидел Кастро, обучени и финансирани от ЦРУ, опитват десант на Залива на прасетата, на 250 километра от Хавана, но не успяват да свалят комунистическия режим . Операцията завършва с около стотина мъртви от двете страни.

1965: Доминиканска република

През 1965 година заради "комунистическата заплаха" САЩ изпращат морски пехотинци и парашутисти в Санто Доминго, за да потушат въстание в подкрепа на Хуан Бош, ляв президент, свален от генерали през 1963 година.

1970-те години: Подкрепа за диктатурите в Южна Америка

Вашингтон е подкрепил няколко военни диктатури, смятани за бариера срещу въоръжени левичарски движения. Те активно подкрепят чилийския диктатор Аугусто Пиночет по време на държавния преврат на 11 септември 1973 година, който сваля левия президент Салвадор Алиенде.

Американският държавен секретар Хенри Кисинджър е подкрепил аржентинската хунта през 1976 година, като я е насърчил да завърши бързо "мръсната война", според разсекретени американски документи от 2003 година. Най-малко 10 000 аржентински опоненти са изчезнали по време на хунтата в тази страна.

През 1970-те и 1980-те години шест диктатури (Аржентина , Чили , Уругвай, Парагвай, Боливия и Бразилия ) се обединиха, за да елиминират леви опоненти в рамките на "План Кондор" с тайна подкрепа от САЩ.

1980-те години: Граждански войни в Централна Америка

През 1979 година сандинистката бунтовническа група сваля диктатора Анастасио Сомоса в Никарагуа. Американският президент Роналд Рейгън, обезпокоен от обвързаността на Манагуа с Куба и СССР, тайно разрешава на ЦРУ да осигури помощ от 20 милиона долара на Контрас (контрареволюционерите от Никарагуа), частично финансирана чрез незаконна продажба на оръжия на Иран. Никарагуанската гражданска война, която завършва през април 1990 година, отнема живота на 50 000 души.

Рейгън също така изпраща военни съветници в Салвадор, за да бъде потушен бунтът на Фронта за национално освобождение "Фарабундо Марти" (ФНЛН, крайна левица) в рамките на гражданската война (1980-1992), която отнема живота на 72 000 души.

1983: Гренада

На 25 октомври 1983 година морски пехотинци и рейнджъри се намесват на остров Гренада, след като премиерът Морис Бишоп е убит от крайнолява хунта и докато кубинци разширяват летището там, вероятно за да приеме то военни самолети. Роналд Рейгън започва операция по искане на Организацията на източно-карибските държави, за да защити хиляда американски граждани. Операцията, която Рейгън нарича "успешна", завършва на 3 ноември с повече от 100 загинали.

1989: Панама

През 1989 година, след оспорени избори, президентът Джордж Буш решава военна интервенция в Панама , което води до капитулацията на генерал Мануел Нориега, бивш сътрудник на американските разузнавателни служби, преследван от американската правосъдна система. Около 27 000 американски войници участват в операция "Справедлива кауза", която официално води до 500 жертви, но според неправителствени организации, жертвите са много повече. Мануел Нориега беше осъден на повече от две десетилетия затвор в САЩ за трафик на наркотици, преди да излежи присъди във Франция и Панама.

***

По темата Българската телеграфна агенция (БТА) отбелязва, че в Панама през 1946 г. е основано Училището на Америките - специализирано военно училище за борба с комунизма, контролирано от САЩ до 1984 година, в което са се обучавали множество диктатори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 17 Отговор
    ама велика сила ,а? взимат БРИКС президенти кога си поискат

    Коментиран от #38, #40

    14:42 04.01.2026

  • 2 Град Козлодуй

    3 17 Отговор
    Да живее Америка!

    14:43 04.01.2026

  • 3 Писаро

    13 0 Отговор
    Тия надминаха конквистадорите

    14:43 04.01.2026

  • 4 Истината

    13 6 Отговор
    Това беше най- силният човек във Венецуела, дори по- времето на Мадуро. Владимир Падрино Лопес е дългогодишният министър на отбраната на Венецуела и високопоставен генерал.
    Лично според мен няма как атаката на САЩ във Венецуела да се осъществи за по- малко от час и да се плени президента, ако Лопес не се е договорил предварително с Тръмп.
    Така или иначе цялостната цел е запазването на стойността на долара като валута и овладяването на петрола и ресурсите в страната. Усеща се вече новото преразпределение на света- Тръмп прави каквото пожелае от едната страна на света, а Путин не се меси , а той ще прави каквото иска от другата страна. Европа просто ще плаща цената.

    Коментиран от #14, #19

    14:43 04.01.2026

  • 5 Оруел ряпа да яде

    13 0 Отговор
    Терминология, която се използва от фалшивите медии:

    Русия --> Инвазия, агресия, тероризъм
    САЩ ---> Интервенция, военна операция
    Израел ---> Ограничена сухопътна операция

    14:43 04.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    4 2 Отговор
    Няма никаква военна интеревенция! Америка е подмандатна територия на Вашингтон и това е всичко! Все едно Тръмп и Си да почнат да се сърдят на Путин, защо убил 2 млн укри! Негова си е земята, негови са си правилата. Който не подчинява, няма да живее.
    Това е новият световен ред. Игричките на демокрация и международно право можете да ги забравите за следващите 100 години.
    Поне!

    14:49 04.01.2026

  • 9 Бонев

    15 0 Отговор
    Тези са учителите ни по демокрация.

    14:49 04.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Z-ахарова

    4 2 Отговор
    Всички тезе терорестични режими бяха платени от нас ,браткща България и останалите ни васали. Плащахме огромни суми, за да палим света! Навсякъде тези комунистически режими опустошеха страните си,което беше целта ни! Днес ние пребоядисаните и преродени в капиталисти фашизирани комунисти грабим където може. Знаете,където минем трева не никне

    14:52 04.01.2026

  • 13 Хмм

    5 0 Отговор
    при повечето интервенции на власт са били републиканците

    14:52 04.01.2026

  • 14 Българин

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Троле, много опростяваш нещата. Особено за Европа, след като Русия за 4 г. е напреднала с 50 км в Донбас. И е на ръба на фалита.

    14:53 04.01.2026

  • 15 Ха. Ха

    11 0 Отговор
    Сега можем да очакваме в скоро време Китай да сложи ръка на Тайпе. Нов Световен Ред ! Като ще е, да е…

    Коментиран от #17

    14:53 04.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмп

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ха. Ха":

    Дали?

    14:59 04.01.2026

  • 18 Сега...

    8 2 Отговор
    мисирките на Соорос по цял ден ще ни облъчват с великите бандити от крааварника, познати до болка на целия свят! 😄

    Коментиран от #21

    15:01 04.01.2026

  • 19 ХАХАХА

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Дрипавите копейки още бълнуват "преразпределение на света".

    15:01 04.01.2026

  • 20 Да живее България US

    1 11 Отговор
    Докато фашистка и терористична Русия краде територии и избива собствения си народ и чуждия,САЩ освобождават държави и народи и работят за тяхното добро !

    Коментиран от #27

    15:02 04.01.2026

  • 21 СУРОСИТ

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "Сега...":

    САЩ е Хегемона.Поне за още 100-200 години.

    15:03 04.01.2026

  • 22 От Гренландия Гундаргун

    0 8 Отговор
    Свобода за коренното население на Гренландия. Ние искаме да сме свободни и част от САЩ. Не на датския колониален режим и геноцид на коренното население на Гренландия. Свобода под знамето и закрилата на САЩ!

    15:04 04.01.2026

  • 23 Ами

    2 1 Отговор
    На много хора им е ясно, че САЩ са "Дарт Вейдър".
    Някой дори и знаят кой и как превърна "Анакин Скайуокър" в "Дарт Вейдър".
    Но малцина знаят кой точно е "Дарт Сидиъс" :)

    Коментиран от #29

    15:13 04.01.2026

  • 24 Оценител

    10 7 Отговор
    В болшинството случаи САЩ постъпва правилно с агресията си срещу диктаторски режими ... При рашистите е точно обратното,а именно ,че всичко се прави грубо и с излишна ,брутална жестокост към противника и дори към собствените си граждани и войници.

    Коментиран от #32

    15:17 04.01.2026

  • 25 50 милиона

    4 0 Отговор
    Бяха давани за Мадуро и явно отидоха в някой джоб , а латинска Америка се състои от държави в , които няма качествени войници , да си го кажем циганета и затова Америка печели във всички латински държави . Много ми е интересно , как китайците ще преглътнат 50 милиарда инвестиции в нефтенета промишленост на Венецуела.

    Коментиран от #31, #35

    15:18 04.01.2026

  • 26 тука има - тука нема...

    3 0 Отговор
    Човек остава с убеждението, че Путин и Тръмп играят една и съща игра, но се опитват да заблуждават околните, че уж един-друг си изобличават агресиите и недостатъците. Наивно е да си мислим, че в тази игра няма да се включи Китай, а сед него и други. Като казва Каспаров, Студената война беше Трета световна и СССР я загуби, но Путин с желанието си за отъщение разпали четвъртата и сега тепърва предстои да се видят участниците в нея, а след това и изхода. Някои няма да дочакат да видят края.

    15:20 04.01.2026

  • 27 Ха Ха

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да живее България US":

    За сега нищо не се получи от освободените Косово, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия

    15:20 04.01.2026

  • 28 Истината

    2 0 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    15:24 04.01.2026

  • 29 Сатан Яху

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Познавам го Дарк Сидиъс, виждал съм го е огледалото.

    15:25 04.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "50 милиона":

    Болшинството китайски милиарди във Венецуела са върнати под формата на петрол.

    15:27 04.01.2026

  • 32 Всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Оценител":

    Оттук-насетне нищо в Венецуела няма да е наред за още дълго време. Болшинството от народа там беше крайно беден и оцени положително преразпределението на благата. Връщането назад няма да мине без кръвопролития

    15:27 04.01.2026

  • 33 Горски

    5 0 Отговор
    Аз искам сега всички пишман демократи и защитници на международното право да развеят знамето на Венецуела по улици, площади и общини. Премиерът в оставка Желязков да намери няколко милиона евро и да ги прати на Венецуелската съпротива. ЕС веднага да въведе санкции срещу Американския петрол. Иначе обратното е просто двоен стандарт или демокрацията е в сила само когато те командват от ЕС.

    Коментиран от #36

    15:35 04.01.2026

  • 34 Василеску

    1 0 Отговор
    Не е важно колко хора убиваш, ако си убиец. И Путин, и Тръмп, и Зеленски, арабските терористи, Нетаняху, канибалите от Африка и които още се сетите са идентични до косъм еднакво виновни убийци

    15:37 04.01.2026

  • 35 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "50 милиона":

    Не правиш разлика между печели и налага.
    А налагането най-често е свързано с огромни разходи,
    понякога надхвърлящи печалбата.
    Съмнявам се Китай да изгорят с няколко милиарда,
    но определено някой ще изгори. И този някой ще е ... :)

    15:40 04.01.2026

  • 36 Да Да

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Добре осъзнаваш формите на Неоколониализма и съвременната Демонкрация

    15:40 04.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да, де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ама величието започна на малява и да става на картинки.

    16:02 04.01.2026

  • 39 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    В училището на Америките е пратен и нашио ушат пингвин ма бързо е разкрит като двоен агент и пратен обратно недоучен. Единствено кое е научил да дига юмрук коги види тълпа кофти матриял.

    16:03 04.01.2026

  • 40 Тик-так

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е като едно време. Социалните мрежи много намалят величието днешно време, няма скрито-покрито.

    16:07 04.01.2026