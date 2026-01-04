Кой е Николас Мадуро

Американската администрация го обвинява в ръководене на наркокартели и други престъпления и напоследък засили натиска срещу президента на Венецуела Николас Мадуро. Кой е той?
Във връзка със ситуацията във Венецуела агенция Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро , за когото президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че е бил заловен от американските сили и изведен в САЩ, за да бъде съден . Тръмп, чиято администрация обвинява Мадуро в ръководене на наркокартели и други престъпления, в продължение на месеци оказваше натиск върху Мадуро да напусне поста си.
Представител е на работническата класа
Мадуро е роден в работническо семейство на 23 ноември 1962 година. Син е на профсъюзен лидер. Баща му е бил шофьор на автобус по времето, когато армейският офицер Уго Чавес оглавява неуспешен опит за преврат през 1992 г.
Мадуро води кампания за освобождаването на Чавес от затвора и се превръща в пламенен поддръжник на неговата лява политическа програма. Печели място в парламента след избирането на Чавес за държавен глава през 1998 година.
Издига се до председател на Националното събрание, а след това и до министър на външните работи, като обикаля света, за да изгражда международни съюзи чрез програми за помощ, финансирани от петролни приходи .
Довежда страната до хиперинфлация и бедност
Президентът на Венецуела Уго Чавес го посочва като свой избран наследник и след смъртта му Мадуро е избран действително за държавен глава през 2013 г.
По време на управлението му страната преживява драматичен икономически срив, белязан от хиперинфлация и хроничен недостиг на стоки . Управлението на Мадуро става известно с предполагаемо манипулирани избори , недостиг на храни и нарушения на човешките права, включително сурови репресии срещу протести през 2014 и 2017 г. Милиони венецуелци емигрират в чужбина.
Неговото правителство е подложено на строги санкции от страна на САЩ и други държави. През 2020 г. Вашингтон повдига срещу него обвинения за корупция и други престъпления, които Мадуро отхвърля.
Трети мандат след изборни манипулации?
През януари 2025 г. Мадуро положи клетва за трети мандат след изборите през 2024 г., които бяха широко осъдени от международни наблюдатели и опозицията като фалшифицирани . Хиляди хора, протестирали срещу обявената от правителството победа, бяха вкарани тогава в затвора.
Мисия на ООН за установяване на фактите миналия месец обяви, че Боливарската национална гвардия е извършвала сериозни нарушения на човешките права и престъпления срещу човечеството в продължение на повече от десетилетие, насочени срещу политически опоненти, често безнаказано.
Репресивните мерки на управление на Мадуро бяха допълнително откроени с присъждането на Нобеловата награда за мир за 2025 г. на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо , която властите в Каракас не допуснаха да се яви на президентските избори през 2024 г.
Мадуро ще бъде съден в САЩ
В началото на 2026 година, след въздушни нападения в столицата Каракас, американски специални части "заловиха" действащия президент на Венецуела и неговата съпруга и ги отведоха в САЩ. Окръжен съд в щата Ню Йорк им повдигна обвинение за престъпления, свързани с трафик на наркотици, съобщи главната прокурорка на САЩ Пам Бонди.
2 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #49
13:11 04.01.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:11 04.01.2026
Европеец
13:13 04.01.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:14 04.01.2026
10 Сатана Z
Дори мафиотският кодекс върху който са изградени САЩ се казва,че жените и децата не се отвличат.
13:14 04.01.2026
11 Куба
В изявление кубинските власти остро осъдиха военната агресия на САЩ срещу Венецуела, наричайки я престъпно деяние, което нарушава международното право и Устава на ООН.
Коментиран от #24
13:15 04.01.2026
12 Хе!
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Никаква война няма да има! Русия е опасна единствено за самата себе си! Няма да мине много време и Путин ще го грабнат също като Мадуру и никой няма да си мръдне задните части за него! Разликата ще бъде, че това ще го направят руснаците, писнало им от него и отведат някъде в тайгата, там, където бе затворен Навални!
Коментиран от #62
13:16 04.01.2026
14 Икономика
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Абе, тази хиперинфлация, защо се случва само тогава, когато ти наложат санкции? Също както през 97 година разни външни контрагенти и предстаеителства бяха защипали в чужбина нашите валутни приходи.
Коментиран от #18, #21
13:17 04.01.2026
Последния Софиянец
Коментиран от #26
13:19 04.01.2026
Ксаниба
13:19 04.01.2026
Хъм
13:20 04.01.2026
18 Хе!
До коментар #14 от "Икономика":Наложи ти на тях санкции и ги вкарай в хипер инфлация, създай агентура, насторй народа срещу управлението, отиди и отвлечи президента им! Може да ги мразиш, но трябва да ги уважаваш поне заради необятните им способности! Кой друг е способен за четвърт час да отиде и плени президент на вражеска държава!? Кой??? Да мрънка всеки може, но действат американците! Садам го сметоха за 2 дни!
13:21 04.01.2026
С погнуса
13:22 04.01.2026
койдазнай
13:22 04.01.2026
21 Чети повече
До коментар #14 от "Икономика":Хиперинфлацията през 97ма.беше спретната от кгб.
13:22 04.01.2026
Кой е Мадуро????
13:24 04.01.2026
Коя е Урсула фон дер Лайен
13:25 04.01.2026
24 Хаха
До коментар #11 от "Куба":Следващият който ще замине за САЩ е Диас Канел.
Коментиран от #37
13:25 04.01.2026
гръмовержец⛓️💥
13:27 04.01.2026
26 койдазнай
До коментар #15 от "Последния Софиянец":А у нас Пеевски се издигна, без да бъде дори шофьор на автобус. От ученическата скамейка, стана парламентарен секретар на министерство на траспорта и председател на съвета на директорите на пристанище Варна! На 19 години! След това беше заместнмик министър на 23. Като беше на 29, председателят на НСлС Бойко Найденов го определи, като най-подходящия за главен прокурор. Стана преседател на ДАНС на 32. Разправи се с най-могъщите хора в държавата, като беше на 33.
Въобще, случихме на истински лидери!
Коментиран от #31, #35
13:27 04.01.2026
Прохо
13:28 04.01.2026
Николас Мадуро
13:29 04.01.2026
Че Гевара
13:33 04.01.2026
Мадуро
13:33 04.01.2026
31 Относно Пеевски
До коментар #26 от "койдазнай":Съсипал е всичко, до което е имал достъп - Булгартабак и КТБ.
Сега наред е държавата България - тук статиите за Украйна, Русия, САЩ и други се използват като терапия и дъртаците не забелязват как България навлиза в режим на дългова спирала, как реакторите на АЕЦ Козлодуй се нуждаят от дълъг ремонт, как са нужни пари (поне 50 Милиарда Евро) за спешен ремонт на пътната мрежа, водопроводната и енергопреносната мрежа на България.
Иначе, едните лаят против Путин, другите лаят против Зеленески, а никой не вижда как България тотално рухва.
13:34 04.01.2026
32 Владимир Путин, президент
Дони не вдига айфона и много се притеснявам довечера да не отида при гореспоменатия напълно непознат за мен Мадуро 🎅🎅🎅
13:34 04.01.2026
кой му дреме
13:35 04.01.2026
34 Zахарова
Ами наш човек,обучен за престъпник!
13:37 04.01.2026
35 тиквенсониада
До коментар #26 от "койдазнай":Няма ли и за него да дойдат америк командоси ? Нали и той е санкциониран по МАТНИТА ? Да си го вземад да го съдят , че български съд и прокуратура не го лови !
13:37 04.01.2026
36 отец Щирлиц
Венецуела и Куба е организирана от САЩ чрез санции и бокада и кражби.
Коментиран от #42
13:37 04.01.2026
37 Едва ли
До коментар #24 от "Хаха":Диас-Канел ще бъде предаден като Мадуро. Но дори и да бъде предаден, това няма да те направи свободен човек.
Така както и пиратското отвличане на президента на държавата Венецуела не те освобождава от робството, в което живееш и дори не осъзнаваш, че си само един роб.
Коментиран от #46
13:37 04.01.2026
Архимандрисандрит Бибиян
13:40 04.01.2026
Истината
Коментиран от #43
13:43 04.01.2026
стоян георгиев
13:46 04.01.2026
42 Zахарова
До коментар #36 от "отец Щирлиц":На теб пък сме ти дари вдичко,ама не идваш да гинеш за Путин
13:48 04.01.2026
Фори
13:52 04.01.2026
стоян
13:55 04.01.2026
1111
13:59 04.01.2026
49 2554
До коментар #2 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Освен това, украинските им колеги също са хакнали база данни и открили, че руските жертви са 1.9 млн. души.
Отново с пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:06 04.01.2026
Чичо Дон
Коментиран от #56
14:09 04.01.2026
А президентът
14:14 04.01.2026
Бай Араб
14:14 04.01.2026
Стига манипулации, розови шекели!
Коментиран от #57
14:20 04.01.2026
тримата дебелаци
14:22 04.01.2026
56 И кой беше ти да съдиш къв е
До коментар #50 от "Чичо Дон":Мадуро е печелил 3 пъти избори за разлика от дребния наркоман с потник, който от 1,5 години го е страх да проведе избори
14:26 04.01.2026
57 койдазнай
До коментар #54 от "Стига манипулации, розови шекели!":А ембаргото е, защото Чавес национализира цялата нефтена индустрия във Венецуела, за да запази приходите от нея за народа. В резултат на това, Венецуела стана най-бедната държава в Америка.
И нас това ни чака, като прогоним Дънди Прешъс Метълс и Аурубис. Ама след като народа го желае, какво лошо има да се направи?!?
14:26 04.01.2026
ВВП
14:30 04.01.2026
ВВП
14:33 04.01.2026
ВВП
14:36 04.01.2026
Благоевград
14:39 04.01.2026
62 Анонимен
До коментар #12 от "Хе!":Убеден си ,че ще го дочакаш и видиш или просто си се събудил в лошо настроение и се опитваш да кажеш нещо оригинално.За жалост е поредната глупост ,която такива малоумници като теб се опитват да сътворят.Много малко ,за да не кажа изобщо не познаваш руснаците.По добре замълчи,така ще изглеждаш по-умен
14:45 04.01.2026