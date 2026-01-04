Новини
Кой е Николас Мадуро

Кой е Николас Мадуро

4 Януари, 2026 13:10

Президентът на Венецуела Уго Чавес го посочва като свой избран наследник и след смъртта му Мадуро е избран действително за държавен глава през 2013 г.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle

Американската администрация го обвинява в ръководене на наркокартели и други престъпления и напоследък засили натиска срещу президента на Венецуела Николас Мадуро. Кой е той?

Във връзка със ситуацията във Венецуела агенция Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро , за когото президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че е бил заловен от американските сили и изведен в САЩ, за да бъде съден . Тръмп, чиято администрация обвинява Мадуро в ръководене на наркокартели и други престъпления, в продължение на месеци оказваше натиск върху Мадуро да напусне поста си.

Представител е на работническата класа

Мадуро е роден в работническо семейство на 23 ноември 1962 година. Син е на профсъюзен лидер. Баща му е бил шофьор на автобус по времето, когато армейският офицер Уго Чавес оглавява неуспешен опит за преврат през 1992 г.

Мадуро води кампания за освобождаването на Чавес от затвора и се превръща в пламенен поддръжник на неговата лява политическа програма. Печели място в парламента след избирането на Чавес за държавен глава през 1998 година.

Издига се до председател на Националното събрание, а след това и до министър на външните работи, като обикаля света, за да изгражда международни съюзи чрез програми за помощ, финансирани от петролни приходи .

Довежда страната до хиперинфлация и бедност

Президентът на Венецуела Уго Чавес го посочва като свой избран наследник и след смъртта му Мадуро е избран действително за държавен глава през 2013 г.

По време на управлението му страната преживява драматичен икономически срив, белязан от хиперинфлация и хроничен недостиг на стоки . Управлението на Мадуро става известно с предполагаемо манипулирани избори , недостиг на храни и нарушения на човешките права, включително сурови репресии срещу протести през 2014 и 2017 г. Милиони венецуелци емигрират в чужбина.

Неговото правителство е подложено на строги санкции от страна на САЩ и други държави. През 2020 г. Вашингтон повдига срещу него обвинения за корупция и други престъпления, които Мадуро отхвърля.

Трети мандат след изборни манипулации?

През януари 2025 г. Мадуро положи клетва за трети мандат след изборите през 2024 г., които бяха широко осъдени от международни наблюдатели и опозицията като фалшифицирани . Хиляди хора, протестирали срещу обявената от правителството победа, бяха вкарани тогава в затвора.

Мисия на ООН за установяване на фактите миналия месец обяви, че Боливарската национална гвардия е извършвала сериозни нарушения на човешките права и престъпления срещу човечеството в продължение на повече от десетилетие, насочени срещу политически опоненти, често безнаказано.

Репресивните мерки на управление на Мадуро бяха допълнително откроени с присъждането на Нобеловата награда за мир за 2025 г. на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо , която властите в Каракас не допуснаха да се яви на президентските избори през 2024 г.

Мадуро ще бъде съден в САЩ

В началото на 2026 година, след въздушни нападения в столицата Каракас, американски специални части "заловиха" действащия президент на Венецуела и неговата съпруга и ги отведоха в САЩ. Окръжен съд в щата Ню Йорк им повдигна обвинение за престъпления, свързани с трафик на наркотици, съобщи главната прокурорка на САЩ Пам Бонди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    12 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #49

    13:11 04.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 13 Отговор
    разочарован съм от БРИКС! ХВАНАХА МИ ПОСРЕДНОЩ един ,,президент,,

    13:11 04.01.2026

  • 6 Европеец

    42 8 Отговор
    Прочетох статията, но и така не разбрах нищо за Мадуро освен пропагандните клишета.... Свобода за суверения президент на Венецуела....

    13:13 04.01.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 15 Отговор
    Мадуро е единствения от Венецуела , със щатска виза за половин час / слава БРИКС

    13:14 04.01.2026

  • 10 Сатана Z

    31 3 Отговор
    Кой е Николас Мадуро

    Дори мафиотският кодекс върху който са изградени САЩ се казва,че жените и децата не се отвличат.

    13:14 04.01.2026

  • 11 Куба

    23 5 Отговор
    Кубинците са готови да пролеят кръвта си за Венецуела. Това заяви в своя реч кубинският президент Мигел Диас-Канел. "За тази братска страна и нейния народ сме готови да дадем, както и за Куба, дори собствената си кръв", заяви той.

    В изявление кубинските власти остро осъдиха военната агресия на САЩ срещу Венецуела, наричайки я престъпно деяние, което нарушава международното право и Устава на ООН.

    Коментиран от #24

    13:15 04.01.2026

  • 12 Хе!

    11 26 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Никаква война няма да има! Русия е опасна единствено за самата себе си! Няма да мине много време и Путин ще го грабнат също като Мадуру и никой няма да си мръдне задните части за него! Разликата ще бъде, че това ще го направят руснаците, писнало им от него и отведат някъде в тайгата, там, където бе затворен Навални!

    Коментиран от #62

    13:16 04.01.2026

  • 14 Икономика

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Абе, тази хиперинфлация, защо се случва само тогава, когато ти наложат санкции? Също както през 97 година разни външни контрагенти и предстаеителства бяха защипали в чужбина нашите валутни приходи.

    Коментиран от #18, #21

    13:17 04.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Мадуро е способен човек.Издигнал се от шофьор на автобус.

    Коментиран от #26

    13:19 04.01.2026

  • 16 Ксаниба

    7 25 Отговор
    Mадуро е диктатор като Путин,Ким,Аятолаха и т.н

    13:19 04.01.2026

  • 17 Хъм

    20 0 Отговор
    А нашия Магнински кога?

    13:20 04.01.2026

  • 18 Хе!

    5 15 Отговор

    До коментар #14 от "Икономика":

    Наложи ти на тях санкции и ги вкарай в хипер инфлация, създай агентура, насторй народа срещу управлението, отиди и отвлечи президента им! Може да ги мразиш, но трябва да ги уважаваш поне заради необятните им способности! Кой друг е способен за четвърт час да отиде и плени президент на вражеска държава!? Кой??? Да мрънка всеки може, но действат американците! Садам го сметоха за 2 дни!

    13:21 04.01.2026

  • 19 С погнуса

    13 2 Отговор
    Четох до "човешките права" и лицемерието ми дойде в повече! ДиВаците и за тоалетна хартия не стават, защото изначално не са чисти.

    13:22 04.01.2026

  • 20 койдазнай

    6 4 Отговор
    Николас Мадуро е най-добрия политик! По време на неговото управление, добивът на петрол в държавата, с най-големите петролни залежи в света спада 7 пъти и те започват да внасят бензин от Бразилия! Това се казва борба за екология и бопазване на биоразнообразието. А не есеските лъжи и лицемиерия, дето ж забраняват, а само реално увеличават девегетата!

    13:22 04.01.2026

  • 21 Чети повече

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "Икономика":

    Хиперинфлацията през 97ма.беше спретната от кгб.

    13:22 04.01.2026

  • 22 Кой е Мадуро????

    8 11 Отговор
    Приятел на Путин,който помага финансово и материално войната на Путин в Украйна.Нашият принос чрез Боташ,също не е за пренебрегване!След не дълго време,как и къде ще се скрият живущите на Дундуков...не извесно.Някои със сигурност ще направят инфаркт или ще паднат от някой балкон.Никой помощник на Москва не е оцелял!Наближават интересни месеци!

    13:24 04.01.2026

  • 23 Коя е Урсула фон дер Лайен

    19 4 Отговор
    Когато ДВ напишат обективна статия за Урсула, тогава ще започна да ги причислявам в списъка на медиите. Дотогава ще ги игнорирам тотално. Нямам намерение да влизам в безсмислени дискусии с болните русофобни старци в този форум, също.

    13:25 04.01.2026

  • 24 Хаха

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Куба":

    Следващият който ще замине за САЩ е Диас Канел.

    Коментиран от #37

    13:25 04.01.2026

  • 25 гръмовержец⛓️‍💥

    13 4 Отговор
    Не вярвам на дума от написаното . Пристрастието на дойче зелето ни е добре известно ...

    13:27 04.01.2026

  • 26 койдазнай

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    А у нас Пеевски се издигна, без да бъде дори шофьор на автобус. От ученическата скамейка, стана парламентарен секретар на министерство на траспорта и председател на съвета на директорите на пристанище Варна! На 19 години! След това беше заместнмик министър на 23. Като беше на 29, председателят на НСлС Бойко Найденов го определи, като най-подходящия за главен прокурор. Стана преседател на ДАНС на 32. Разправи се с най-могъщите хора в държавата, като беше на 33.
    Въобще, случихме на истински лидери!

    Коментиран от #31, #35

    13:27 04.01.2026

  • 27 Прохо

    3 1 Отговор
    Да с му върнат бендзина на човека .

    13:28 04.01.2026

  • 28 Николас Мадуро

    3 2 Отговор
    Аз съм тоз с големите м@дури . Тръмп ми завижда и сега ме подготвя за евн..х

    13:29 04.01.2026

  • 29 Че Гевара

    5 5 Отговор
    дойче зеле лъже ....искаме свобода за Президента - Николас Мадуро. а Тръмп в Сибир

    13:33 04.01.2026

  • 30 Мадуро

    5 4 Отговор
    е човек с големи топки.

    13:33 04.01.2026

  • 31 Относно Пеевски

    15 1 Отговор

    До коментар #26 от "койдазнай":

    Съсипал е всичко, до което е имал достъп - Булгартабак и КТБ.
    Сега наред е държавата България - тук статиите за Украйна, Русия, САЩ и други се използват като терапия и дъртаците не забелязват как България навлиза в режим на дългова спирала, как реакторите на АЕЦ Козлодуй се нуждаят от дълъг ремонт, как са нужни пари (поне 50 Милиарда Евро) за спешен ремонт на пътната мрежа, водопроводната и енергопреносната мрежа на България.
    Иначе, едните лаят против Путин, другите лаят против Зеленески, а никой не вижда как България тотално рухва.

    13:34 04.01.2026

  • 32 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Бе не знам кто этот Мадуро, ама ние с Кадиров Рамзан в момента се "лекуваме" в една стая в бункера.
    Дони не вдига айфона и много се притеснявам довечера да не отида при гореспоменатия напълно непознат за мен Мадуро 🎅🎅🎅

    13:34 04.01.2026

  • 33 кой му дреме

    3 1 Отговор
    не зная що ме питате

    13:35 04.01.2026

  • 34 Zахарова

    8 6 Отговор
    Как,кой е Мадуро?
    Ами наш човек,обучен за престъпник!

    13:37 04.01.2026

  • 35 тиквенсониада

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "койдазнай":

    Няма ли и за него да дойдат америк командоси ? Нали и той е санкциониран по МАТНИТА ? Да си го вземад да го съдят , че български съд и прокуратура не го лови !

    13:37 04.01.2026

  • 36 отец Щирлиц

    10 6 Отговор
    Бедноста във
    Венецуела и Куба е организирана от САЩ чрез санции и бокада и кражби.

    Коментиран от #42

    13:37 04.01.2026

  • 37 Едва ли

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Диас-Канел ще бъде предаден като Мадуро. Но дори и да бъде предаден, това няма да те направи свободен човек.

    Така както и пиратското отвличане на президента на държавата Венецуела не те освобождава от робството, в което живееш и дори не осъзнаваш, че си само един роб.

    Коментиран от #46

    13:37 04.01.2026

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    4 3 Отговор
    Николас Мадуро е арестант кой има основание да получи постояна квартира у некой амерекански кауш во веки веков.

    13:40 04.01.2026

  • 39 Истината

    7 6 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    Коментиран от #43

    13:43 04.01.2026

  • 41 стоян георгиев

    6 6 Отговор
    Мадуро е затворник в американски затвор.беше нещо като комунистически диктатор.другото са подробности.от една страна рижавия постъпи абсолютно недемократично като го отвлече от друга страна мадуро си го заслужаваше.

    13:46 04.01.2026

  • 42 Zахарова

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "отец Щирлиц":

    На теб пък сме ти дари вдичко,ама не идваш да гинеш за Путин

    13:48 04.01.2026

  • 44 Фори

    6 5 Отговор
    И навремето ДС държеше всички контрабандни канали за наркотици от Близкия изток към западна европа. Това прави и Мъдуро.

    13:52 04.01.2026

  • 45 стоян

    6 5 Отговор
    С една дума кумунист заграбил власта чрез въоръжен преврат и лъжа- а кумунистите са най нисшата каста от народа и което значи че са тъпи и с ниско айкю по природа и ето това е резултата глад безработица огромна миграция - както стана и в България

    13:55 04.01.2026

  • 47 1111

    2 6 Отговор
    Скапана пропаганда...

    13:59 04.01.2026

  • 49 2554

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Освен това, украинските им колеги също са хакнали база данни и открили, че руските жертви са 1.9 млн. души.

    Отново с пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:06 04.01.2026

  • 50 Чичо Дон

    3 3 Отговор
    Мадуро е престъпник и боклук. Правилно бе арестуван и отведен за наказателен процес в САЩ. Поне е сигурно, че ще получи справедли процес. И тук, в БГ, има такива като него.

    Коментиран от #56

    14:09 04.01.2026

  • 51 А президентът

    5 1 Отговор
    на България има ли мнение за случващото се във Венецуела или аз го проспах?

    14:14 04.01.2026

  • 52 Бай Араб

    2 1 Отговор
    И сега падат цените на петрола драстично .

    14:14 04.01.2026

  • 54 Стига манипулации, розови шекели!

    4 3 Отговор
    Икономическите проблеми са заради зверското ембарго на съседна кравария и западналите, защото спряха да търгуват петрола си в долари, а не заради лошо управление!!!

    Коментиран от #57

    14:20 04.01.2026

  • 55 тримата дебелаци

    5 1 Отговор
    Молим се на Господ следващия път американците да пристигнат за трима дебелаци-Дебелян, Тиквата и Венци бензинджията.В Гуантанамо има още свободни места.

    14:22 04.01.2026

  • 56 И кой беше ти да съдиш къв е

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Чичо Дон":

    Мадуро е печелил 3 пъти избори за разлика от дребния наркоман с потник, който от 1,5 години го е страх да проведе избори

    14:26 04.01.2026

  • 57 койдазнай

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Стига манипулации, розови шекели!":

    А ембаргото е, защото Чавес национализира цялата нефтена индустрия във Венецуела, за да запази приходите от нея за народа. В резултат на това, Венецуела стана най-бедната държава в Америка.
    И нас това ни чака, като прогоним Дънди Прешъс Метълс и Аурубис. Ама след като народа го желае, какво лошо има да се направи?!?

    14:26 04.01.2026

  • 58 ВВП

    3 1 Отговор
    Всички държави около САЩ са в хиперинфлация и бедност..САЩ от оно време иска да се бърка в политиката и елита на Лат.Амерука.Нсзнапават временни президенти на Венецуела през 19 и 20 ти век..Робовладелско взаимотношение...Виж един филм на Холивуд.12 год робство..

    14:30 04.01.2026

  • 59 ВВП

    3 1 Отговор
    През 90,те те като бях във Венецуела ,бедните индианци нямат право да ходят на плажовете .Там да прекарат деня .Със семейството..абсурд..Това е демокрацията в Америка .

    14:33 04.01.2026

  • 60 ВВП

    0 1 Отговор
    Тромп и САЩ искат да спрат флуида на петрол към Китай и Индия ..Затова е готов на всичко.. Венецуела ще бъде все по бедна .и окаяна .Разбира се ще има някои богати велможи ..както в шоплука .

    14:36 04.01.2026

  • 61 Благоевград

    1 0 Отговор
    Може би по правилното заглавие е кой беше Мадуро.

    14:39 04.01.2026

  • 62 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хе!":

    Убеден си ,че ще го дочакаш и видиш или просто си се събудил в лошо настроение и се опитваш да кажеш нещо оригинално.За жалост е поредната глупост ,която такива малоумници като теб се опитват да сътворят.Много малко ,за да не кажа изобщо не познаваш руснаците.По добре замълчи,така ще изглеждаш по-умен

    14:45 04.01.2026