Кой е Николас Мадуро

Американската администрация го обвинява в ръководене на наркокартели и други престъпления и напоследък засили натиска срещу президента на Венецуела Николас Мадуро. Кой е той?

Във връзка със ситуацията във Венецуела агенция Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро , за когото президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че е бил заловен от американските сили и изведен в САЩ, за да бъде съден . Тръмп, чиято администрация обвинява Мадуро в ръководене на наркокартели и други престъпления, в продължение на месеци оказваше натиск върху Мадуро да напусне поста си.

Представител е на работническата класа

Мадуро е роден в работническо семейство на 23 ноември 1962 година. Син е на профсъюзен лидер. Баща му е бил шофьор на автобус по времето, когато армейският офицер Уго Чавес оглавява неуспешен опит за преврат през 1992 г.

Мадуро води кампания за освобождаването на Чавес от затвора и се превръща в пламенен поддръжник на неговата лява политическа програма. Печели място в парламента след избирането на Чавес за държавен глава през 1998 година.

Издига се до председател на Националното събрание, а след това и до министър на външните работи, като обикаля света, за да изгражда международни съюзи чрез програми за помощ, финансирани от петролни приходи .

Довежда страната до хиперинфлация и бедност

Президентът на Венецуела Уго Чавес го посочва като свой избран наследник и след смъртта му Мадуро е избран действително за държавен глава през 2013 г.

По време на управлението му страната преживява драматичен икономически срив, белязан от хиперинфлация и хроничен недостиг на стоки . Управлението на Мадуро става известно с предполагаемо манипулирани избори , недостиг на храни и нарушения на човешките права, включително сурови репресии срещу протести през 2014 и 2017 г. Милиони венецуелци емигрират в чужбина.

Неговото правителство е подложено на строги санкции от страна на САЩ и други държави. През 2020 г. Вашингтон повдига срещу него обвинения за корупция и други престъпления, които Мадуро отхвърля.

Трети мандат след изборни манипулации?

През януари 2025 г. Мадуро положи клетва за трети мандат след изборите през 2024 г., които бяха широко осъдени от международни наблюдатели и опозицията като фалшифицирани . Хиляди хора, протестирали срещу обявената от правителството победа, бяха вкарани тогава в затвора.

Мисия на ООН за установяване на фактите миналия месец обяви, че Боливарската национална гвардия е извършвала сериозни нарушения на човешките права и престъпления срещу човечеството в продължение на повече от десетилетие, насочени срещу политически опоненти, често безнаказано.

Репресивните мерки на управление на Мадуро бяха допълнително откроени с присъждането на Нобеловата награда за мир за 2025 г. на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо , която властите в Каракас не допуснаха да се яви на президентските избори през 2024 г.

Мадуро ще бъде съден в САЩ

В началото на 2026 година, след въздушни нападения в столицата Каракас, американски специални части "заловиха" действащия президент на Венецуела и неговата съпруга и ги отведоха в САЩ. Окръжен съд в щата Ню Йорк им повдигна обвинение за престъпления, свързани с трафик на наркотици, съобщи главната прокурорка на САЩ Пам Бонди.