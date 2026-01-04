Ултиматум през декември! Николас Мадуро отказал да се оттегли от поста и да отиде в привилегировано изгнание в Турция

Венецуелският президент Николас Мадуро е отхвърлил ултиматум от държавния глава на САЩ Доналд Тръмп в края на декември 2025 г., съобщава"Ню Йорк Таймс", позовавайки се на американски и венецуелски източници, участвали в преговорите.

Тогава той е отказал да се оттегли от поста и да отиде в изгнание в Турция.

"Г-н Мадуро в края на декември отхвърли ултиматум от президента Тръмп да напусне поста си и да отиде в привилегировано изгнание в Турция", информира изданието.

Седмици по-рано американски представители определиха вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес за временен наследник на Мадуро.

Посредници са успели да убедят администрацията на Тръмп, че Родригес ще "защити и подкрепи" бъдещите американски инвестиции в енергийната индустрия на Венецуела.

Един източник твърди, че САЩ смятат, че могат да си сътрудничат с Родригес на по-професионално ниво, отколкото с Мадуро.