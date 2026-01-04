Новини
Ултиматум през декември! Николас Мадуро отказал да се оттегли от поста и да отиде в привилегировано изгнание в Турция

4 Януари, 2026 18:40

Седмици по-рано американски представители определиха вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес за временен наследник на Мадуро

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро е отхвърлил ултиматум от държавния глава на САЩ Доналд Тръмп в края на декември 2025 г., съобщава"Ню Йорк Таймс", позовавайки се на американски и венецуелски източници, участвали в преговорите.

Тогава той е отказал да се оттегли от поста и да отиде в изгнание в Турция.

"Г-н Мадуро в края на декември отхвърли ултиматум от президента Тръмп да напусне поста си и да отиде в привилегировано изгнание в Турция", информира изданието.

Седмици по-рано американски представители определиха вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес за временен наследник на Мадуро.

Посредници са успели да убедят администрацията на Тръмп, че Родригес ще "защити и подкрепи" бъдещите американски инвестиции в енергийната индустрия на Венецуела.

Един източник твърди, че САЩ смятат, че могат да си сътрудничат с Родригес на по-професионално ниво, отколкото с Мадуро.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И що е отказал?

    7 12 Отговор
    В Турция мъшката либов е по-благородна отколкото в САЩ...

    Коментиран от #22

    18:42 04.01.2026

  • 3 В.В.П

    14 6 Отговор
    Месец юли 2020 г.- Подписване на договор за военна взаимопомощ между Русия и Венецуела и президентите Путин и Мадуро. Г-н Путин ,кога ще изпълните вашето задължение по договора? Или подобен договор с Русия не струва и хартията на който е написан?

    Коментиран от #26

    18:42 04.01.2026

  • 4 Острова на прасетата ...

    26 7 Отговор
    Американските рамбовци защо не заловиха така Кастро или тогава нещо се обърка на острова на Прасетата ?

    Коментиран от #7, #14

    18:43 04.01.2026

  • 5 Христо Христов

    9 13 Отговор
    Естествено, че ще откаже!
    Другарите Путин и Си са зад него и няма да го предадат!!! 😀

    18:44 04.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    32 6 Отговор
    САЩ искат да им вземат нефта. Мадуро го предадоха неговите хора.

    Коментиран от #24

    18:44 04.01.2026

  • 7 Патриот

    21 15 Отговор

    До коментар #4 от "Острова на прасетата ...":

    Крепостните що не золовиха Зеленски за 30 минути в началото на блицкрига преди четири години, ушанка?

    Коментиран от #20, #28

    18:45 04.01.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 15 Отговор
    ко стаа , копеи?май САЩ не са чак такива джендъри , а? БРИКС чу че ло за половин час барабар с жена му..

    Коментиран от #10, #13, #19

    18:45 04.01.2026

  • 9 гръмовержец⛓️‍💥

    23 6 Отговор
    По-нагли и от наш зелений гном ...Това е нещо от сорта - аз да казвам на комшията какво да прави с жена си ....Американците наистина са изключително нагло племе ...

    18:48 04.01.2026

  • 10 овч, 🐑

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много си проЗСт , много ....!

    Коментиран от #12

    18:50 04.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор
    САЩ са нсправли някаква мушенгия с вицето.

    18:51 04.01.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "овч, 🐑":

    джендъри ли са САЩ?

    Коментиран от #17

    18:53 04.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кастро

    20 3 Отговор

    До коментар #4 от "Острова на прасетата ...":

    Не е Островът на прасетата, а Заливът на прасетата. В операцията не участваха войски на САЩ, а кубински контрареволюционери, обучени и въоръжени от САЩ. И целта не беше да отвлекат Кастро и да го отведат в САЩ, а да вдигнат въстание и да поведат борба срещу режима на Кастро. Освен това контрареволюционерите бяха оставени сами и нямаха никаква поддръжка от въздуха. Ама чело, недочело!

    Коментиран от #27

    18:53 04.01.2026

  • 15 Торбалан

    14 3 Отговор
    Въпросът е кой е предал Мадуро

    Коментиран от #18

    18:53 04.01.2026

  • 16 Хохо Бохо

    8 8 Отговор
    Ким е предложил същото на путин.

    18:54 04.01.2026

  • 17 овч, 🐑

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Достатъчно внимание ти отделих .....И това ти е много .

    18:54 04.01.2026

  • 18 Кухоглава копейка

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Торбалан":

    Путин го предаде.

    18:55 04.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цомчо Плюнката

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Патриот":

    Руснаците са неможачи.

    Коментиран от #23

    18:57 04.01.2026

  • 21 Каквото се случи

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "олиго ,":

    при Моча . Нищо .

    18:57 04.01.2026

  • 22 Таш@ко

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "И що е отказал?":

    От собствен опит ли го знаеш, ах ти Пепи?🤣

    18:57 04.01.2026

  • 23 плЮнк , 🤑

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Цомчо Плюнката":

    Наблягай на джумерките ! Писането и мисленето са свръх възможностите ти !

    18:58 04.01.2026

  • 24 Юнак

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Ти беше ли там, крадльо?

    19:02 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сега си представете както искат копеите

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "В.В.П":

    Излизаме от НАТО и ЕС. Подписваме военен договор с русия както Асад,Кадафи,Мадуро ,президента на Армения Пашанян. И Ердоган реши да си вземе Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ние да чакаме на путя да изпълни договора с нас. Ще ни чака съдбата и на Асад ,Мадуро,Кадафи и Арменците които бяха избити от азерите в Нагорни Карабах. И с ердоганя ,путя ще си раздели и черноморието ни.

    Коментиран от #33, #35

    19:05 04.01.2026

  • 27 Острова на прасетата ...

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "Кастро":

    Благодаря за разяснението другарю , но все пак защо не разкажеш какво се обърка за рамбовците обучавани в САЩ, когато дебаркираха на Залива на Прасетата. Може би ако Венецуелците знаеха че има значение Кой най-уважително може да посреща гостите американски рамбовци , ситуацията щеше да се развие по съвсем различен начин. Но когато сам не можеш да си помогнеш, когато не можеш да заловиш и разпиташ няколко местни агенти на ЦРУ и господ да слезе не може да ти помогне. Горко го им на местните ЦРУ-шки който не са могли да се изтеглят.

    Коментиран от #36

    19:06 04.01.2026

  • 28 И за какво им е на руснаците пионката

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Патриот":

    Зеленски? За да ги забавлява свирейки на пиано ли? Или да им танцува еротично по прашки, на дамски токчета? Какво зависи от него?
    Още ли не знаеш целите на СВО?

    19:11 04.01.2026

  • 29 Истината

    4 2 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    19:14 04.01.2026

  • 30 Острова на прасетата ...

    5 1 Отговор
    Много интересна разлика забелязвам при индианците и азиатците. На червените , бледоликите им откраднаха президента ... докато когато бледоликите опитаха същото със Северно Корейският президент , нещо се обърка и отряда от водолази на Делта Форс се наложило да избие мирни жители на рибарско село, докато се оттегля ... ?! Някой народи са различни от други ... вие от кои сте ?

    19:18 04.01.2026

  • 31 Скоро ще разберете, че

    3 2 Отговор
    цялата тая дандания бе спретната от Тръмп, за да замаже очите на донорите си войнолюбци, но да избегне войната за която го притискаха.
    Нищо чудно и да е било координирано с Мадуро.

    Подобен номер им извъртя и с мечтаната им война с Иран.

    19:22 04.01.2026

  • 32 1111

    5 1 Отговор
    Цялата работа много мирише - не може да няма и един изстрел при акцията на кравите. По-вероятно е, заловеният нещастник, да е двойник на Мадуро.

    19:22 04.01.2026

  • 33 Фори

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сега си представете както искат копеите":

    Тези от Възраждане като излязат от къщи не знаят накъде отиват , та да очакваш да ни кажат накъде ще отидем като излезем от ЕС и НАТО!

    19:24 04.01.2026

  • 34 Как

    1 0 Отговор
    Веницуелското ПВО е С300 руско производство. Или не е добро или руснаците не са им показали как се работи с него. После иди купи руско оръжие. Крият всичко ,а си дал няколко милиарда долара не рубли.

    19:33 04.01.2026

  • 35 Ега ти тъпотиите си снесъл

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сега си представете както искат копеите":

    Не излизане от ЕС, реформирането му към първоначалната му идея искат хората. И изритване на урсулите и да получат заслуженото си.
    И нормални отношения с Русия!
    А без враг в Европа, кому е нужно да издържа НАТО ?

    19:33 04.01.2026

  • 36 подробност

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Острова на прасетата ...":

    има предателство и кастро причаква кубинците в засада, та затова. Доколкото разбирам и сега нещо около куба не е ок според тръмп

    19:34 04.01.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор
    Статията, заедно с коментарите са една миризма в тоалетна!

    19:39 04.01.2026

  • 38 Хехе

    0 0 Отговор
    Изгнанието в САЩ също е привилегия! Лошото е че ще го гледа зад Си Бемол с два Диеза

    19:40 04.01.2026

  • 39 Да смените дилара паляци :)

    1 0 Отговор
    Много малко хора се замислят в какво точно фактическо състояние се намира в момента Америка ! Америка в момента се намира в състояние на АБСТИНЕНЦИЯ . Това е много опасно състояние ! Много десетилетия тази организирана група живее и печели на гърба на много Държави , като упражнява над тях терор, манипулации и шантаж . Точно в този момент Америка или по точно Демократичната час , трябва да вземе поредната доза , иначе може да стане катастрофа от планетарен характер . Източната половина от Разумният Свят много добре знаят това и точно за това направиха компромис с Веницуела ! Но Вселенита не търпи компромиси , всичко се държи на естествени процеси които се базират на обикновенната случайност ! :) Така че имаме точка на невъзврат и каквото е правилно , рано или късно ще се случи !

    19:44 04.01.2026