Ултиматум през декември! Николас Мадуро отказал да се оттегли от поста и да отиде в привилегировано изгнание в Турция

Венецуелският президент Николас Мадуро е отхвърлил ултиматум от държавния глава на САЩ Доналд Тръмп в края на декември 2025 г., съобщава"Ню Йорк Таймс", позовавайки се на американски и венецуелски източници, участвали в преговорите.
Тогава той е отказал да се оттегли от поста и да отиде в изгнание в Турция.
"Г-н Мадуро в края на декември отхвърли ултиматум от президента Тръмп да напусне поста си и да отиде в привилегировано изгнание в Турция", информира изданието.
Седмици по-рано американски представители определиха вицепрезидента на Венецуела Делси Родригес за временен наследник на Мадуро.
Посредници са успели да убедят администрацията на Тръмп, че Родригес ще "защити и подкрепи" бъдещите американски инвестиции в енергийната индустрия на Венецуела.
Един източник твърди, че САЩ смятат, че могат да си сътрудничат с Родригес на по-професионално ниво, отколкото с Мадуро.
2 И що е отказал?
Коментиран от #22
18:42 04.01.2026
3 В.В.П
Коментиран от #26
18:42 04.01.2026
4 Острова на прасетата ...
Коментиран от #7, #14
18:43 04.01.2026
5 Христо Христов
Другарите Путин и Си са зад него и няма да го предадат!!! 😀
18:44 04.01.2026
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
18:44 04.01.2026
7 Патриот
До коментар #4 от "Острова на прасетата ...":Крепостните що не золовиха Зеленски за 30 минути в началото на блицкрига преди четири години, ушанка?
Коментиран от #20, #28
18:45 04.01.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #13, #19
18:45 04.01.2026
9 гръмовержец⛓️💥
18:48 04.01.2026
10 овч, 🐑
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много си проЗСт , много ....!
Коментиран от #12
18:50 04.01.2026
11 Данко Харсъзина
18:51 04.01.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "овч, 🐑":джендъри ли са САЩ?
Коментиран от #17
18:53 04.01.2026
14 Кастро
До коментар #4 от "Острова на прасетата ...":Не е Островът на прасетата, а Заливът на прасетата. В операцията не участваха войски на САЩ, а кубински контрареволюционери, обучени и въоръжени от САЩ. И целта не беше да отвлекат Кастро и да го отведат в САЩ, а да вдигнат въстание и да поведат борба срещу режима на Кастро. Освен това контрареволюционерите бяха оставени сами и нямаха никаква поддръжка от въздуха. Ама чело, недочело!
Коментиран от #27
18:53 04.01.2026
15 Торбалан
Коментиран от #18
18:53 04.01.2026
16 Хохо Бохо
18:54 04.01.2026
17 овч, 🐑
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Достатъчно внимание ти отделих .....И това ти е много .
18:54 04.01.2026
18 Кухоглава копейка
До коментар #15 от "Торбалан":Путин го предаде.
18:55 04.01.2026
20 Цомчо Плюнката
До коментар #7 от "Патриот":Руснаците са неможачи.
Коментиран от #23
18:57 04.01.2026
21 Каквото се случи
До коментар #13 от "олиго ,":при Моча . Нищо .
18:57 04.01.2026
22 Таш@ко
До коментар #2 от "И що е отказал?":От собствен опит ли го знаеш, ах ти Пепи?🤣
18:57 04.01.2026
23 плЮнк , 🤑
До коментар #20 от "Цомчо Плюнката":Наблягай на джумерките ! Писането и мисленето са свръх възможностите ти !
18:58 04.01.2026
24 Юнак
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Ти беше ли там, крадльо?
19:02 04.01.2026
26 Сега си представете както искат копеите
До коментар #3 от "В.В.П":Излизаме от НАТО и ЕС. Подписваме военен договор с русия както Асад,Кадафи,Мадуро ,президента на Армения Пашанян. И Ердоган реши да си вземе Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ние да чакаме на путя да изпълни договора с нас. Ще ни чака съдбата и на Асад ,Мадуро,Кадафи и Арменците които бяха избити от азерите в Нагорни Карабах. И с ердоганя ,путя ще си раздели и черноморието ни.
Коментиран от #33, #35
19:05 04.01.2026
27 Острова на прасетата ...
До коментар #14 от "Кастро":Благодаря за разяснението другарю , но все пак защо не разкажеш какво се обърка за рамбовците обучавани в САЩ, когато дебаркираха на Залива на Прасетата. Може би ако Венецуелците знаеха че има значение Кой най-уважително може да посреща гостите американски рамбовци , ситуацията щеше да се развие по съвсем различен начин. Но когато сам не можеш да си помогнеш, когато не можеш да заловиш и разпиташ няколко местни агенти на ЦРУ и господ да слезе не може да ти помогне. Горко го им на местните ЦРУ-шки който не са могли да се изтеглят.
Коментиран от #36
19:06 04.01.2026
28 И за какво им е на руснаците пионката
До коментар #7 от "Патриот":Зеленски? За да ги забавлява свирейки на пиано ли? Или да им танцува еротично по прашки, на дамски токчета? Какво зависи от него?
Още ли не знаеш целите на СВО?
19:11 04.01.2026
29 Истината
19:14 04.01.2026
30 Острова на прасетата ...
19:18 04.01.2026
31 Скоро ще разберете, че
Нищо чудно и да е било координирано с Мадуро.
Подобен номер им извъртя и с мечтаната им война с Иран.
19:22 04.01.2026
32 1111
19:22 04.01.2026
33 Фори
До коментар #26 от "Сега си представете както искат копеите":Тези от Възраждане като излязат от къщи не знаят накъде отиват , та да очакваш да ни кажат накъде ще отидем като излезем от ЕС и НАТО!
19:24 04.01.2026
34 Как
19:33 04.01.2026
35 Ега ти тъпотиите си снесъл
До коментар #26 от "Сега си представете както искат копеите":Не излизане от ЕС, реформирането му към първоначалната му идея искат хората. И изритване на урсулите и да получат заслуженото си.
И нормални отношения с Русия!
А без враг в Европа, кому е нужно да издържа НАТО ?
19:33 04.01.2026
36 подробност
До коментар #27 от "Острова на прасетата ...":има предателство и кастро причаква кубинците в засада, та затова. Доколкото разбирам и сега нещо около куба не е ок според тръмп
19:34 04.01.2026
37 Анонимен
19:39 04.01.2026
38 Хехе
19:40 04.01.2026
39 Да смените дилара паляци :)
19:44 04.01.2026