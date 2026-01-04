Новини
Каква роля играе доктрината "Монро" в стратегията на Доналд Тръмп

4 Януари, 2026 19:40 1 233 59

  • доналд тръмп-
  • венецуела-
  • южна америка-
  • доктрина монро-
  • пентагон

Латиноамериканските лидери и наблюдатели са наясно с историческото наследство на доктрината, което е често свързвано с военните намеси на САЩ в Южна Америка

Каква роля играе доктрината "Монро" в стратегията на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп публикува в края на 2025 г. обновена американска Национална стратегия за сигурност (НСС), в която за първи път от дълги години отново беше спомената доктрината "Монро", което сигнализира за подновен фокус върху доминирането на САЩ в Западното полукълбо, както и върху по-агресивна, дори интервенционистка политика в Южна Америка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Доктрината "Монро" е формулирана за първи път през 1823 г. от президента на САЩ Джеймс Монро в ежегодната му реч пред Конгреса, посочва агенцията. По това време Латинска Америка е обхваната от движения за независимост, а европейските сили все още таят колониални амбиции.

Основните точки на доктрината "Монро" са, че:

1. САЩ няма да се намесват във вътрешните работи на европейските страни или във войни между европейски сили.

2. САЩ няма да се намесват в съществуващите европейски колонии в Западното полукълбо.

3. В Западното полукълбо няма да бъде допускано установяването на нови европейски колонии.

4. Всяка европейска намеса в политиката на страните от Северна и Южна Америка ще се смята за враждебен акт срещу сигурността на САЩ.

Тази доктрина установява ясно разделение между „Стария свят“ и „Новия свят“ и макар че първоначално САЩ не разполагат с военната сила да я наложат, принципът се превръща в една от основите на американската външна политика, отбелязва Ройтерс. С течение на времето доктрината е преосмислена и разширена – най-вече от президента Теодор Рузвелт чрез т. нар. "Допълнение на Рузвелт" от 1904 г., което утвърждава правото на САЩ да действат като своеобразна "международна полицейска сила" в Западното полукълбо, за да предотвратяват европейска намеса и да защитават стабилността.

Новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп изрично се позовава на доктрината "Монро" и представя нейна модернизирана версия, пише Асошиейтед прес. Според официалния документ САЩ ще "потвърдят и приложат доктрината "Монро", за да възстановят американското превъзходство в Западното полукълбо", и ще отнемат на "конкурентите извън полукълбото възможността да разполагат сили или други заплашителни способности" в региона. Стратегията определя Западното полукълбо като основен приоритет за националните интереси на САЩ, като се фокусира върху контролирането на миграцията, ограничаването на трафика на наркотици и укрепването на регионалните партньорства, както и върху противодействането на външни влияния.

Новата стратегия не е просто реторично позоваване на историческа фраза, тя представлява политически завой към даване на приоритет на влиянието в Южното полукълбо за сметка на други традиционни ангажименти на САЩ по света, като например НАТО, климатичната дипломация или по-широкообхватните многостранни рамки, отбелязва в свой анализ Кралският институт "Чатъм хаус". Документът също така въвежда това, което авторите му наричат "Допълнение на Тръмп" към доктрината на Монро - поправка, която призовава за по-уверени действия на САЩ в Латинска Америка срещу страни, смятани за съперници, включително Китай и Русия.

Администрацията на Тръмп смята Северна и Южна Америка за фронтова линия в борбата срещу проблеми като миграцията, трафика на наркотици и чуждестранното влияние, се посочва в анализа на "Чатъм хаус". НСС призовава за ангажиране на регионални съюзници, които да помогнат за справянето с тези предизвикателства, дори ако такова сътрудничество понякога противоречи на приоритетите на местната политика. Това в основни линии е в съответствие с оригиналната идея на Монро за предотвратяване на намесата на външни сили в полукълбото, но в съвременния контекст стратегията се разширява, за да включи икономическата и геополитическата конкуренция – особено с Китай.

Икономическото участие на Китай в Латинска Америка чрез инвестиции в минното дело, инфраструктурата и търговията е нараснало значително през последните две десетилетия, което кара американските стратези да разглеждат региона като спорна територия, посочва "Чатъм хаус". Акцентът на НСС върху предотвратяването на установяването в региона на "конкуренти от другото полукълбо" недвусмислено е насочен срещу влиянието на Китай, което Вашингтон възприема като стратегическа заплаха, когато то е толкова близо до традиционната му сфера на влияние.

Анализът на британския мозъчен тръст сочи, че възраждането на доктрината "Монро" е част от по-широкообхватно преосмисляне на външната политика на САЩ, която се отдалечава от глобалното лидерство и мултилатерализма и се ориентира към по-регионално фокусирана и транзакционна позиция. Той описва новата стратегия като основана на "цивилизационен реализъм" и фокусирана върху националния суверенитет, отхвърляйки традиционните ангажименти към съюзи в полза на непосредствени регионални приоритети.

Докато оригиналната доктрина "Монро" се съсредоточава предимно върху възпирането на европейските колониални интервенции, възраждането ѝ от 2025 г. адаптира тази идея към геополитическата обстановка на 21-ви век, в която заплахите не са класически имперски сили, а по-скоро влиянието, икономическото проникване и идеологическата конкуренция, коментира американският мозъчен тръст Институт за изследване на външната политика.

Критици твърдят, че новата доктрина на Тръмп представлява модернизирана, милитаризирана и крайна версия на политиката за доминация в Южното полукълбо, съчетаваща елементи от историческата доктрина "Монро", "Допълнението на Рузвелт" и съвременни националистически приоритети, пише вестник "Вашингтон пост". Според критиците този подход рискува да върне света към епохата на сферите на влияние, към която латиноамериканските страни се отнасят с подозрение.

Възстановяването на доктрината "Монро" вече предизвика остри реакции, посочва британският вестник "Гардиън".

Латиноамериканските лидери и наблюдатели са наясно с историческото наследство на доктрината, което е често свързвано с военните намеси на САЩ в Южна Америка, посочва изданието. Докато някои партньори на САЩ в полукълбото подкрепят сътрудничеството по въпроси като трафика на наркотици и миграцията, други разглеждат този подход като опит да се наложат приоритетите и влиянието на САЩ чрез военен или икономически натиск. Критиците в региона често казват, че доктрината представлява оправдание за намеса във вътрешните работи на латиноамериканските страни и пренебрегване на суверенното вземане на решения.

Стратегията на Тръмп рискува да нанесе щети на доверието в САЩ, тъй като използва агресивна реторика и тактики за възстановяване на регионалната доминация, което може да отблъсне регионалните партньори и неволно да укрепи съюзите между латиноамериканските страни и Китай или Русия, коментира "Гардиън". Такива тактики могат да подкопаят дългосрочното влияние на САЩ и да създадат нестабилност, вместо устойчиви партньорства.

Възстановяването на доктрината означава връщане към епохата на сфери на влияние във външната политика на САЩ, която контрастира рязко с акцента след Студената война върху глобалния мултилатерализъм и рамките за сътрудничество в областта на сигурността, посочва АП. Това може да промени начина, по който Вашингтон взаимодейства не само с Латинска Америка, но и с глобалните съюзи и международните институции, заключава агенцията.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 25 Отговор
    дзън дзън дзъм-дядо Мраз навън!!!отвлякоха Мадуро , все копей да хване англосакс за..о

    Коментиран от #12

    19:41 04.01.2026

  • 3 гост

    24 1 Отговор
    И Тръмп изкукурига и започна да се вживява като божи наместник на земята !

    19:43 04.01.2026

  • 4 Да смените дилара паляци :)

    18 10 Отговор
    Много малко хора се замислят в какво точно фактическо състояние се намира в момента Америка ! Америка в момента се намира в състояние на АБСТИНЕНЦИЯ . Това е много опасно състояние ! Много десетилетия тази организирана група живее и печели на гърба на много Държави , като упражнява над тях терор, манипулации и шантаж . Точно в този момент Америка или по точно Демократичната час , трябва да вземе поредната доза , иначе може да стане катастрофа от планетарен характер . Източната половина от Разумният Свят много добре знаят това и точно за това направиха компромис с Веницуела ! Но Вселенита не търпи компромиси , всичко се държи на естествени процеси които се базират на обикновенната случайност ! :) Така че имаме точка на невъзврат и каквото е правилно , рано или късно ще се случи !

    Коментиран от #10

    19:45 04.01.2026

  • 5 Олег Царев

    10 8 Отговор
    Войната с Венецуела и изтеглянето на САЩ от Европа е доктрината Монро в най-чистата ѝ форма.

    Коментиран от #21

    19:45 04.01.2026

  • 6 БОЛШЕВИК

    25 3 Отговор
    САЩ последните години бяха наритани навсякъде по света, време им е да се прибират изцяло в щатите, че рано или късно ще бъдат наритани и от Латинска Америка.

    Коментиран от #7

    19:47 04.01.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 18 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    ще , ще..

    Коментиран от #18

    19:47 04.01.2026

  • 8 Още се чудя

    23 1 Отговор
    Кое зло е по-голямо зло - Джо Деменцията или Дони Педо...ила?

    А на изборите предлагат ли ни избор?

    19:48 04.01.2026

  • 9 Ами

    18 1 Отговор
    Някой вече почнаха да усещат на къде отиват нещата :)

    Коментиран от #11

    19:50 04.01.2026

  • 10 Нещо ти куца теорията

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да смените дилара паляци :)":

    Всъщност в момента американските комуняги т.е. "демократи" са против идиотщините и безобразията с Венецуела на рижавия кукумицин и "републиканците" му.

    19:52 04.01.2026

  • 11 Опаа

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Да нямаш и ти предвид зануляване само на европейските бивши държави?

    "1. САЩ няма да се намесват във вътрешните работи на европейските страни или във войни между европейски сили.
    2. САЩ няма да се намесват в съществуващите европейски колонии в Западното полукълбо.
    3. В Западното полукълбо няма да бъде допускано установяването на нови европейски колонии.
    4. Всяка европейска намеса в политиката на страните от Северна и Южна Америка ще се смята за враждебен акт срещу сигурността на САЩ."

    19:55 04.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Доктрината Тръмпо

    17 2 Отговор
    И тоя папардакис май съвсем изплиска легена. Цялата му доктрина изглежда точно като план за ликвидиране на белия континент, доколкото все още е останал бял де. Яко го държат циониститите тоя сенилния любител на малки момиченца.

    19:58 04.01.2026

  • 14 Бат Петьо Парчето

    3 15 Отговор
    МАДУРЕСТИЯ ГО ПРЕЩИПАХА НЕЩО,ДА СЕ ГОТВИ ЧИФУТИН

    20:01 04.01.2026

  • 15 Космос

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Котенце.... Твоята":

    Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.

    20:01 04.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Е не

    14 3 Отговор
    Тоя оранжевия лунатик надмина и предшественика си Джоузеф здрависващият се с привидения.

    Коментиран от #22, #23

    20:03 04.01.2026

  • 18 Ся копейките не знаят

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тръп наш или не наш?

    Коментиран от #20, #27, #32

    20:04 04.01.2026

  • 19 Тази “доктрина”

    13 1 Отговор
    е само оправдание за агресивния стил на сажд.
    Тя е прикритие за империалистическите стремежи на сажд.
    Ако тръмпунгерът вкара американски фирми да крадат петрол от Венецуела и цените на петрола са достатъчно ниски и поносими, всички ще спрат да грачат по него и ще си затварят очите ни лук яли, ни лук мирисали.
    Тази страна е чудовище гладно за петрол.
    Всичко там започва и свършва с цените на петрола.
    Никой не го интересува името на президента им или какви ги върши навън, щом литър петрол е на цената на литър мляко.
    Всичко живо там се страхува само от едно, скъп петрол, защото без петрол обратното броене за тях започва и след втората седмица ще започнат да се самоизяждат по улиците.

    20:05 04.01.2026

  • 20 Ся центарджийчетата знаете ли

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ся копейките не знаят":

    последно агент Краснов (до вчера) ли е или г-н Тръмп (от вчера)?

    20:08 04.01.2026

  • 21 Горкия той

    2 12 Отговор

    До коментар #5 от "Олег Царев":

    Не бях чувал за 2часова война без жертви виж за 3 дневна СВО съм чувал.

    20:08 04.01.2026

  • 22 Мен не интересува кво стана с БРИКС

    1 14 Отговор

    До коментар #17 от "Е не":

    Създадоха ли БРИКС армия,БРИКС парична единица.
    Кво стана да глобалният юг+русия и как помогнаха на Мадуро.Ще помогнат ли на Аятолаха да спаси въжето.

    Коментиран от #26

    20:08 04.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 е па много си зле тролче-елфче

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "е па нали":

    Кои сме били за него, бе келеме малоумно? Последно лошият путински агент Краснов ли е или най-добрият г-н Тръмп трепещ комунисти?

    Коментиран от #25

    20:15 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гориил

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мен не интересува кво стана с БРИКС":

    Америка нанесе удар по интересите на Европа в Латинска Америка. Вашингтон възнамерява да контролира пазарите, финансите и търговията на Латинска Америка, като принуждава страните от Централна и Южна Америка да повишат митата за Европа и да преминат към долара, единствената легитимна резервна валута. Не можете дори да си представите какви щети ще понесе Европа, ако бъде отхвърлена от Латинска Америка.

    Коментиран от #29

    20:19 04.01.2026

  • 27 остави ги

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Ся копейките не знаят":

    Те още в несвяст от еврото ...

    Коментиран от #28

    20:20 04.01.2026

  • 28 Малоумничееееее

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "остави ги":

    Последно лошият путински агент Краснов ли е или най-добрият г-н Тръмп трепещ комунисти?

    Коментиран от #31

    20:22 04.01.2026

  • 29 бла бла бла

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    Кога Европа е имала стратегичвски интерес във латинска Америка?

    Коментиран от #42

    20:22 04.01.2026

  • 30 Истината

    9 1 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    Коментиран от #35

    20:25 04.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Ся копейките не знаят":

    По принцип копейките не знаят на кои ора са.

    20:28 04.01.2026

  • 33 Гориил

    11 1 Отговор
    Очаква се Русия да увеличи натиска си в Източна Европа, създавайки пояс на влияние в бившите съветски републики. Потенциалното прекратяване на военните действия в Украйна не гарантира нищо за Европа. Опитът за проникване в сферата на влияние на Русия ще доведе до нова конфронтация и неизбежно поражение. В резултат на това конфронтацията с Русия ще доведе до спад в благосъстоянието и жизнения стандарт в Европа. И този процес ще бъде необратим.

    Коментиран от #38

    20:29 04.01.2026

  • 34 димо

    1 9 Отговор
    Дали Путин някога е чувал за доктрината на Монро ? Англосаксонците знаят как да защитават Националните си интереси като казват - ние няма да допуснем намесата на други страни в вътрешните ни работи както да доминира някоя сила в Южна или в Северна Америка по късно Рузвелт естествено присвоява , взема всичките колони на Англия след ВСВ остава тя остава без колонии. . Защо казах Путин дали е чували или знае ли ?---защото не само му отнеха Източният блок даже ги превърнаха във Враг Номер 1 на Русия . Откъснаха даже бившите Съветски Републики под носа му като Латвия , Литва и Естония . Въоръжиха Грузия от 2004 до 08-08-2008 година да започне военни действия срещу С. Осетия . Под носа му почти извършиха военен преврат в Беларус и Казахи стан а братска Украйна не само Враг но и сила способна да се сражава срещу Русия като я въоръжиха и финансираха и подготвиха от 2014 до 2022 година . И сега само за няколко месеца го "изхвърлиха " от Европа - и то само за месеци ? Какво направи Путин през тези цели 25 години ? --Нищо ! абсолютно нищо ! само гледа , наблюдава и маха с ръка сякаш това са дребни неща. Нищо чудно както вървят нещата някой ден наркомана клоуна да го унищожи ако сега не успя с дроновете които атакуваха резиденцията на Путин иа той събира доказателства , преди това се оплака на Тръмп ? . Ид..от оплакваш се като последният глупак от един нищо и никакъв наркоман да те застрашава живота ати безсилен , безпомощен себе си не можеш да защ

    Коментиран от #36, #40, #46

    20:32 04.01.2026

  • 35 Добре де

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "Истината":

    Сега дай дефиниция за ционисти?

    Коментиран от #48

    20:32 04.01.2026

  • 36 Само Путлер и Мунчо мълчат за Мадуро

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "димо":

    И тиквата.Ама той е седял на камината😄

    20:35 04.01.2026

  • 37 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Чрез Доктрината “Монро” за БГто има два пътя.Единият е към Анадола,а другият към Източния фронт.
    Но пък погледнато исторически Българете винаги са харесвали Анадола където са добре дошли и се чувстват като у дома си.

    Коментиран от #41

    20:36 04.01.2026

  • 38 Руснак

    1 7 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    20:37 04.01.2026

  • 39 Гориил

    8 2 Отговор
    Великите държави (в съвременния свят има три) разделят света на сфери на влияние.Никой на пазарите на великите сили няма нужда от европейски стоки. Европейската икономика се е превърнала в конкурент на САЩ, Русия и Китай.

    20:37 04.01.2026

  • 40 Задаваш глупав въпрос

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "димо":

    Разбира се, че Шеломое е запознат и с доктрината Монро. Все пак е чи фy тcка под лioга на Вашингтон с пръв съветник циониста Берл Лазар.

    20:38 04.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Имат интереси

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "бла бла бла":

    Много от телекомите и банките са испански.Също и доста фирми.

    20:39 04.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гориил

    6 3 Отговор
    Днес икономиките на Русия, Индия и Китай, реформирани и модернизирани по световни стандарти, произвеждат всичко, на което са способни икономиките на европейските страни, и дори по-добре и повече.

    Коментиран от #47, #50

    20:42 04.01.2026

  • 46 виж сега димо

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "димо":

    Тези бивши държави не са негови тва първо, второ тези държави от бившия сССР са по стари като дъжави от Русия даже....тагава да се върнем по времето на Османската империя или Монголската или Римската а , де отива Русия в задния двор. Да бъдем честни и да се върнем от година Първа след Христа и да върнем границите от тогава а? Или най добре от времето на Симеон Велики де е твойта Русия бря???

    20:44 04.01.2026

  • 47 полу истина

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Китай -ДА, Индия-може би, но Русия-СМЯХ

    Коментиран от #52

    20:45 04.01.2026

  • 48 Sаtаnyаhоо

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Добре де":

    Много питаш. Ще те взема хеликоптер!

    Коментиран от #51

    20:46 04.01.2026

  • 49 Гориил

    8 0 Отговор
    От една страна, европейските шизофреници отхвърляха висококачествените и евтини руски ресурси, а от друга, намираха мощен враг и конкурент в лицето на Съединените щати. В резултат на това, както в приказката на Пушкин, старицата се озова отново в землянката, със счупено корито пред себе си.

    20:47 04.01.2026

  • 50 Ухаааа

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Едиственото руско на новите руски Москвичи е емблемата произведена в Китай и залепена от руснак.

    20:49 04.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "полу истина":

    Някой попита за БРИКС. Руската икономика бързо и масово увеличи развитието на напреднали и високотехнологични технологии във всички сектори. Черната пропаганда ви пречи да научите за това. Вие сте слепи и глухи, с остарели представи за съвременния свят, а европейската преса е пълна с клишета и стереотипи. Грешите и се опитвате, като щраус, да заровите главата си в пясъка. Не, това няма да спаси Европа от неизбежната деградация. Вие отчаяно се нуждаете от нещо ново. Но ми се струва, че това ново развитие не е нищо друго освен... сближаване с Русия. И колкото по-скоро това се случи, толкова по-големи са шансовете за оцеляване.

    Коментиран от #54

    20:58 04.01.2026

  • 53 А нека се не караме

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "ха ха ха":

    Честита ви Нова Година и ЕВРО и да сме живи и здрави!

    20:58 04.01.2026

  • 54 Добре де

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Гориил":

    Нека се развива и жива и здрава да е таз Русия но в себе си а не да иска пак влияние над бивши държави тва е, толкова ли е трудно за разбиране?

    Коментиран от #55

    21:01 04.01.2026

  • 55 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Добре де":

    Русия е твърде гигантска държава. Тя има много национални интереси, предимно в областта на сигурността.

    Коментиран от #56, #57, #58

    21:05 04.01.2026

  • 56 а сега де

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Гориил":

    Да но България няма претенции за руска земя нали? А те имат.

    21:07 04.01.2026

  • 57 разбрах

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Гориил":

    Има вътрешни проблеми и затва скача на външни? За да избегне проблема ясно.

    21:11 04.01.2026

  • 58 тогава

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Гориил":

    Да си решава вътрешните проблеми а не да напада друга дъжава.

    21:13 04.01.2026

  • 59 Гориил

    1 0 Отговор
    Днес целият свят е изправен пред планина от проблеми. След 15-20 години планетата ще има съвсем различна конфигурация и география. Не виждам Европа като влиятелна сила.И не е защото не го искате и отчаяно се борите за ресурси. Просто европейската история е приключила завинаги.

    21:17 04.01.2026