Каква роля играе доктрината "Монро" в стратегията на Доналд Тръмп

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп публикува в края на 2025 г. обновена американска Национална стратегия за сигурност (НСС), в която за първи път от дълги години отново беше спомената доктрината "Монро", което сигнализира за подновен фокус върху доминирането на САЩ в Западното полукълбо, както и върху по-агресивна, дори интервенционистка политика в Южна Америка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Доктрината "Монро" е формулирана за първи път през 1823 г. от президента на САЩ Джеймс Монро в ежегодната му реч пред Конгреса, посочва агенцията. По това време Латинска Америка е обхваната от движения за независимост, а европейските сили все още таят колониални амбиции.
Основните точки на доктрината "Монро" са, че:
1. САЩ няма да се намесват във вътрешните работи на европейските страни или във войни между европейски сили.
2. САЩ няма да се намесват в съществуващите европейски колонии в Западното полукълбо.
3. В Западното полукълбо няма да бъде допускано установяването на нови европейски колонии.
4. Всяка европейска намеса в политиката на страните от Северна и Южна Америка ще се смята за враждебен акт срещу сигурността на САЩ.
Тази доктрина установява ясно разделение между „Стария свят“ и „Новия свят“ и макар че първоначално САЩ не разполагат с военната сила да я наложат, принципът се превръща в една от основите на американската външна политика, отбелязва Ройтерс. С течение на времето доктрината е преосмислена и разширена – най-вече от президента Теодор Рузвелт чрез т. нар. "Допълнение на Рузвелт" от 1904 г., което утвърждава правото на САЩ да действат като своеобразна "международна полицейска сила" в Западното полукълбо, за да предотвратяват европейска намеса и да защитават стабилността.
Новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп изрично се позовава на доктрината "Монро" и представя нейна модернизирана версия, пише Асошиейтед прес. Според официалния документ САЩ ще "потвърдят и приложат доктрината "Монро", за да възстановят американското превъзходство в Западното полукълбо", и ще отнемат на "конкурентите извън полукълбото възможността да разполагат сили или други заплашителни способности" в региона. Стратегията определя Западното полукълбо като основен приоритет за националните интереси на САЩ, като се фокусира върху контролирането на миграцията, ограничаването на трафика на наркотици и укрепването на регионалните партньорства, както и върху противодействането на външни влияния.
Новата стратегия не е просто реторично позоваване на историческа фраза, тя представлява политически завой към даване на приоритет на влиянието в Южното полукълбо за сметка на други традиционни ангажименти на САЩ по света, като например НАТО, климатичната дипломация или по-широкообхватните многостранни рамки, отбелязва в свой анализ Кралският институт "Чатъм хаус". Документът също така въвежда това, което авторите му наричат "Допълнение на Тръмп" към доктрината на Монро - поправка, която призовава за по-уверени действия на САЩ в Латинска Америка срещу страни, смятани за съперници, включително Китай и Русия.
Администрацията на Тръмп смята Северна и Южна Америка за фронтова линия в борбата срещу проблеми като миграцията, трафика на наркотици и чуждестранното влияние, се посочва в анализа на "Чатъм хаус". НСС призовава за ангажиране на регионални съюзници, които да помогнат за справянето с тези предизвикателства, дори ако такова сътрудничество понякога противоречи на приоритетите на местната политика. Това в основни линии е в съответствие с оригиналната идея на Монро за предотвратяване на намесата на външни сили в полукълбото, но в съвременния контекст стратегията се разширява, за да включи икономическата и геополитическата конкуренция – особено с Китай.
Икономическото участие на Китай в Латинска Америка чрез инвестиции в минното дело, инфраструктурата и търговията е нараснало значително през последните две десетилетия, което кара американските стратези да разглеждат региона като спорна територия, посочва "Чатъм хаус". Акцентът на НСС върху предотвратяването на установяването в региона на "конкуренти от другото полукълбо" недвусмислено е насочен срещу влиянието на Китай, което Вашингтон възприема като стратегическа заплаха, когато то е толкова близо до традиционната му сфера на влияние.
Анализът на британския мозъчен тръст сочи, че възраждането на доктрината "Монро" е част от по-широкообхватно преосмисляне на външната политика на САЩ, която се отдалечава от глобалното лидерство и мултилатерализма и се ориентира към по-регионално фокусирана и транзакционна позиция. Той описва новата стратегия като основана на "цивилизационен реализъм" и фокусирана върху националния суверенитет, отхвърляйки традиционните ангажименти към съюзи в полза на непосредствени регионални приоритети.
Докато оригиналната доктрина "Монро" се съсредоточава предимно върху възпирането на европейските колониални интервенции, възраждането ѝ от 2025 г. адаптира тази идея към геополитическата обстановка на 21-ви век, в която заплахите не са класически имперски сили, а по-скоро влиянието, икономическото проникване и идеологическата конкуренция, коментира американският мозъчен тръст Институт за изследване на външната политика.
Критици твърдят, че новата доктрина на Тръмп представлява модернизирана, милитаризирана и крайна версия на политиката за доминация в Южното полукълбо, съчетаваща елементи от историческата доктрина "Монро", "Допълнението на Рузвелт" и съвременни националистически приоритети, пише вестник "Вашингтон пост". Според критиците този подход рискува да върне света към епохата на сферите на влияние, към която латиноамериканските страни се отнасят с подозрение.
Възстановяването на доктрината "Монро" вече предизвика остри реакции, посочва британският вестник "Гардиън".
Латиноамериканските лидери и наблюдатели са наясно с историческото наследство на доктрината, което е често свързвано с военните намеси на САЩ в Южна Америка, посочва изданието. Докато някои партньори на САЩ в полукълбото подкрепят сътрудничеството по въпроси като трафика на наркотици и миграцията, други разглеждат този подход като опит да се наложат приоритетите и влиянието на САЩ чрез военен или икономически натиск. Критиците в региона често казват, че доктрината представлява оправдание за намеса във вътрешните работи на латиноамериканските страни и пренебрегване на суверенното вземане на решения.
Стратегията на Тръмп рискува да нанесе щети на доверието в САЩ, тъй като използва агресивна реторика и тактики за възстановяване на регионалната доминация, което може да отблъсне регионалните партньори и неволно да укрепи съюзите между латиноамериканските страни и Китай или Русия, коментира "Гардиън". Такива тактики могат да подкопаят дългосрочното влияние на САЩ и да създадат нестабилност, вместо устойчиви партньорства.
Възстановяването на доктрината означава връщане към епохата на сфери на влияние във външната политика на САЩ, която контрастира рязко с акцента след Студената война върху глобалния мултилатерализъм и рамките за сътрудничество в областта на сигурността, посочва АП. Това може да промени начина, по който Вашингтон взаимодейства не само с Латинска Америка, но и с глобалните съюзи и международните институции, заключава агенцията.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12
19:41 04.01.2026
3 гост
19:43 04.01.2026
4 Да смените дилара паляци :)
Коментиран от #10
19:45 04.01.2026
5 Олег Царев
Коментиран от #21
19:45 04.01.2026
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7
19:47 04.01.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":ще , ще..
Коментиран от #18
19:47 04.01.2026
8 Още се чудя
А на изборите предлагат ли ни избор?
19:48 04.01.2026
9 Ами
Коментиран от #11
19:50 04.01.2026
10 Нещо ти куца теорията
До коментар #4 от "Да смените дилара паляци :)":Всъщност в момента американските комуняги т.е. "демократи" са против идиотщините и безобразията с Венецуела на рижавия кукумицин и "републиканците" му.
19:52 04.01.2026
11 Опаа
До коментар #9 от "Ами":Да нямаш и ти предвид зануляване само на европейските бивши държави?
"1. САЩ няма да се намесват във вътрешните работи на европейските страни или във войни между европейски сили.
2. САЩ няма да се намесват в съществуващите европейски колонии в Западното полукълбо.
3. В Западното полукълбо няма да бъде допускано установяването на нови европейски колонии.
4. Всяка европейска намеса в политиката на страните от Северна и Южна Америка ще се смята за враждебен акт срещу сигурността на САЩ."
19:55 04.01.2026
13 Доктрината Тръмпо
19:58 04.01.2026
14 Бат Петьо Парчето
20:01 04.01.2026
15 Космос
До коментар #12 от "Котенце.... Твоята":Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята че руската армия е втората армия в света.
20:01 04.01.2026
17 Е не
Коментиран от #22, #23
20:03 04.01.2026
18 Ся копейките не знаят
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тръп наш или не наш?
Коментиран от #20, #27, #32
20:04 04.01.2026
19 Тази “доктрина”
Тя е прикритие за империалистическите стремежи на сажд.
Ако тръмпунгерът вкара американски фирми да крадат петрол от Венецуела и цените на петрола са достатъчно ниски и поносими, всички ще спрат да грачат по него и ще си затварят очите ни лук яли, ни лук мирисали.
Тази страна е чудовище гладно за петрол.
Всичко там започва и свършва с цените на петрола.
Никой не го интересува името на президента им или какви ги върши навън, щом литър петрол е на цената на литър мляко.
Всичко живо там се страхува само от едно, скъп петрол, защото без петрол обратното броене за тях започва и след втората седмица ще започнат да се самоизяждат по улиците.
20:05 04.01.2026
20 Ся центарджийчетата знаете ли
До коментар #18 от "Ся копейките не знаят":последно агент Краснов (до вчера) ли е или г-н Тръмп (от вчера)?
20:08 04.01.2026
21 Горкия той
До коментар #5 от "Олег Царев":Не бях чувал за 2часова война без жертви виж за 3 дневна СВО съм чувал.
20:08 04.01.2026
22 Мен не интересува кво стана с БРИКС
До коментар #17 от "Е не":Създадоха ли БРИКС армия,БРИКС парична единица.
Кво стана да глобалният юг+русия и как помогнаха на Мадуро.Ще помогнат ли на Аятолаха да спаси въжето.
Коментиран от #26
20:08 04.01.2026
24 е па много си зле тролче-елфче
До коментар #23 от "е па нали":Кои сме били за него, бе келеме малоумно? Последно лошият путински агент Краснов ли е или най-добрият г-н Тръмп трепещ комунисти?
Коментиран от #25
20:15 04.01.2026
26 Гориил
До коментар #22 от "Мен не интересува кво стана с БРИКС":Америка нанесе удар по интересите на Европа в Латинска Америка. Вашингтон възнамерява да контролира пазарите, финансите и търговията на Латинска Америка, като принуждава страните от Централна и Южна Америка да повишат митата за Европа и да преминат към долара, единствената легитимна резервна валута. Не можете дори да си представите какви щети ще понесе Европа, ако бъде отхвърлена от Латинска Америка.
Коментиран от #29
20:19 04.01.2026
27 остави ги
До коментар #18 от "Ся копейките не знаят":Те още в несвяст от еврото ...
Коментиран от #28
20:20 04.01.2026
28 Малоумничееееее
До коментар #27 от "остави ги":Последно лошият путински агент Краснов ли е или най-добрият г-н Тръмп трепещ комунисти?
Коментиран от #31
20:22 04.01.2026
29 бла бла бла
До коментар #26 от "Гориил":Кога Европа е имала стратегичвски интерес във латинска Америка?
Коментиран от #42
20:22 04.01.2026
30 Истината
Коментиран от #35
20:25 04.01.2026
32 Българин
До коментар #18 от "Ся копейките не знаят":По принцип копейките не знаят на кои ора са.
20:28 04.01.2026
33 Гориил
Коментиран от #38
20:29 04.01.2026
34 димо
Коментиран от #36, #40, #46
20:32 04.01.2026
35 Добре де
До коментар #30 от "Истината":Сега дай дефиниция за ционисти?
Коментиран от #48
20:32 04.01.2026
36 Само Путлер и Мунчо мълчат за Мадуро
До коментар #34 от "димо":И тиквата.Ама той е седял на камината😄
20:35 04.01.2026
37 Сатана Z
Но пък погледнато исторически Българете винаги са харесвали Анадола където са добре дошли и се чувстват като у дома си.
Коментиран от #41
20:36 04.01.2026
38 Руснак
До коментар #33 от "Гориил":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
20:37 04.01.2026
39 Гориил
20:37 04.01.2026
40 Задаваш глупав въпрос
До коментар #34 от "димо":Разбира се, че Шеломое е запознат и с доктрината Монро. Все пак е чи фy тcка под лioга на Вашингтон с пръв съветник циониста Берл Лазар.
20:38 04.01.2026
42 Имат интереси
До коментар #29 от "бла бла бла":Много от телекомите и банките са испански.Също и доста фирми.
20:39 04.01.2026
45 Гориил
Коментиран от #47, #50
20:42 04.01.2026
46 виж сега димо
До коментар #34 от "димо":Тези бивши държави не са негови тва първо, второ тези държави от бившия сССР са по стари като дъжави от Русия даже....тагава да се върнем по времето на Османската империя или Монголската или Римската а , де отива Русия в задния двор. Да бъдем честни и да се върнем от година Първа след Христа и да върнем границите от тогава а? Или най добре от времето на Симеон Велики де е твойта Русия бря???
20:44 04.01.2026
47 полу истина
До коментар #45 от "Гориил":Китай -ДА, Индия-може би, но Русия-СМЯХ
Коментиран от #52
20:45 04.01.2026
48 Sаtаnyаhоо
До коментар #35 от "Добре де":Много питаш. Ще те взема хеликоптер!
Коментиран от #51
20:46 04.01.2026
49 Гориил
20:47 04.01.2026
50 Ухаааа
До коментар #45 от "Гориил":Едиственото руско на новите руски Москвичи е емблемата произведена в Китай и залепена от руснак.
20:49 04.01.2026
52 Гориил
До коментар #47 от "полу истина":Някой попита за БРИКС. Руската икономика бързо и масово увеличи развитието на напреднали и високотехнологични технологии във всички сектори. Черната пропаганда ви пречи да научите за това. Вие сте слепи и глухи, с остарели представи за съвременния свят, а европейската преса е пълна с клишета и стереотипи. Грешите и се опитвате, като щраус, да заровите главата си в пясъка. Не, това няма да спаси Европа от неизбежната деградация. Вие отчаяно се нуждаете от нещо ново. Но ми се струва, че това ново развитие не е нищо друго освен... сближаване с Русия. И колкото по-скоро това се случи, толкова по-големи са шансовете за оцеляване.
Коментиран от #54
20:58 04.01.2026
53 А нека се не караме
До коментар #51 от "ха ха ха":Честита ви Нова Година и ЕВРО и да сме живи и здрави!
20:58 04.01.2026
54 Добре де
До коментар #52 от "Гориил":Нека се развива и жива и здрава да е таз Русия но в себе си а не да иска пак влияние над бивши държави тва е, толкова ли е трудно за разбиране?
Коментиран от #55
21:01 04.01.2026
55 Гориил
До коментар #54 от "Добре де":Русия е твърде гигантска държава. Тя има много национални интереси, предимно в областта на сигурността.
Коментиран от #56, #57, #58
21:05 04.01.2026
56 а сега де
До коментар #55 от "Гориил":Да но България няма претенции за руска земя нали? А те имат.
21:07 04.01.2026
57 разбрах
До коментар #55 от "Гориил":Има вътрешни проблеми и затва скача на външни? За да избегне проблема ясно.
21:11 04.01.2026
58 тогава
До коментар #55 от "Гориил":Да си решава вътрешните проблеми а не да напада друга дъжава.
21:13 04.01.2026
59 Гориил
21:17 04.01.2026