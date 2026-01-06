Съюзниците на САЩ в НАТО: Гренландия принадлежи на своя народ

Европейските лидери публикуваха съвместно изявление, в което се очертава важността на сигурността в Арктика, но се подчертава, че " Гренландия принадлежи на своя народ", часове след като заместник-началникът на кабинета на Белия дом по политиката Стивън Милър заяви, че "официалната позиция на правителството на САЩ... е Гренландия да бъде част от Съединените щати".
В интервю за CNN в понеделник Милър също така заяви, че "Съединените щати са силата на НАТО. За да могат Съединените щати да осигурят сигурността на Арктическия регион, да защитят и отстояват НАТО и интересите на НАТО, очевидно Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати".
Гренландия е територия на Дания повече от 300 години.
"НАТО ясно заяви, че Арктическият регион е приоритет и европейските съюзници се ангажират. Ние и много други съюзници увеличихме присъствието, дейностите и инвестициите си, за да запазим безопасността на Арктика и да възпираме противниците", заявиха лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство и Гренландия в съвместното си изявление във вторник.
"Сигурността в Арктика следователно трябва да бъде постигната колективно, съвместно със съюзниците от НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН, включително суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на границите. Това са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме. Съединените щати са важен партньор в това начинание, като съюзник в НАТО и чрез споразумението за отбрана между Кралство Дания и Съединените щати от 1951 г.", заявиха американските съюзници.
В понеделник датският премиер Мете Фредериксен заяви, че американски военен ход за завземане на контрол над Гренландия би означавал край на военния съюз НАТО.
"Ако Съединените щати решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира", заяви Фредериксен пред местните медии в понеделник. "Това включва и нашето НАТО, а оттам и сигурността, която е осигурена от края на Втората световна война насам."
На въпрос във вторник дали САЩ биха използвали военна сила, за да завземат Гренландия, Милър каза пред CNN: "Съединените щати трябва да имат Гренландия като част от Съединените щати. Няма нужда дори да мислим или говорим за това в контекста, който питате, за военна операция. Никой няма да се бие военно със Съединените щати за бъдещето на Гренландия."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Британският премиер Кийр Стармър
17:55 06.01.2026
2 Тръц
Коментиран от #61
17:56 06.01.2026
4 оня с питон.я
Коментиран от #15
17:57 06.01.2026
5 Кривоверен алкаш
17:57 06.01.2026
6 чичи Мончи
17:57 06.01.2026
7 Хмм
17:58 06.01.2026
8 Сатана Z
„Нелепо е да позволяваме на държава в нашия заден двор да се превърне в доставчик на ресурси за нашите противници, но не и за нас.“
17:58 06.01.2026
9 Ватманяк
17:58 06.01.2026
10 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
17:59 06.01.2026
11 Вашето мнение
17:59 06.01.2026
12 Шопо
Коментиран от #35
18:00 06.01.2026
13 Доналд Тръмп, номер Едно
Затова от утре на всеки един от 50 000 гренландци раздавам по 10млн долара от замразените руски активи, ако вземе американско гражданство и се откаже от другото. Гренландия на американците 🎅👍
Коментиран от #17, #68
18:00 06.01.2026
14 бекането
чичо Чарли
18:00 06.01.2026
15 На умряло куче нож вади
До коментар #4 от "оня с питон.я":Те това е бай Дончо.
18:00 06.01.2026
16 Гръм и мълнии
18:00 06.01.2026
17 Султан Ердоган
До коментар #13 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Въпрос на време е да си приберем земите дадени от Русия на България
Коментиран от #30, #53
18:01 06.01.2026
18 1488
украйна на украинците
македония на македонците
тайван на тайванците
👍
18:01 06.01.2026
19 Последния Софиянец
18:01 06.01.2026
20 Театър "Сълза и смях 🎭"
18:02 06.01.2026
21 Атина Палада
18:04 06.01.2026
22 Не,че нещо,ама...
18:04 06.01.2026
23 Абе то и Ирак и
18:04 06.01.2026
25 Молл
Коментиран от #28
18:05 06.01.2026
27 дядото
18:08 06.01.2026
28 Атина Палада
До коментар #25 от "Молл":Замразените руски активи са смешни пари - пари за семки...Може да направят впечатления само на държави като България,но не и на богата Гренландия..
Коментиран от #31, #33, #36
18:08 06.01.2026
29 Доналд Тръмп
18:09 06.01.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "Султан Ердоган":"....Въпрос на време е да си приберем България..."
Въпрос на време е Турция да влезе в Европа !!!
Единствения начин това да стане е като провинция на България с областен град Истанбул 🎅
18:10 06.01.2026
31 😂😂👇👇
До коментар #28 от "Атина Палада":Колко е БВП на Гренландия?
😅😅😅😅
Коментиран от #50
18:11 06.01.2026
32 "СЪЮЗНИЦИТЕ"
18:12 06.01.2026
33 Кухоглава копейка
До коментар #28 от "Атина Палада":Колко струва килограм гренландски лед?
Коментиран от #38, #64
18:13 06.01.2026
34 Много смешно
18:13 06.01.2026
35 Кандидат депутат
До коментар #12 от "Шопо":Ние сме" супер " сила , имаме ретро самолети. Малко развалени ама те не знаят .
18:14 06.01.2026
37 Хипотетично
ЕС дипломатично ясен отговор💲" Гренландия принадлежи на своя народ",💲
Къде остават евро атлантическите принципни ценности на съюзниците в НАТО.
Кремълският стопанин сияе от щастие и се пощипва, дали не сънува или това е наяве.
Украинците си нямат никакъв геополитически късмет.
18:16 06.01.2026
39 Констатация
Коментиран от #43
18:16 06.01.2026
40 А защо не…
Коментиран от #56
18:17 06.01.2026
41 Пак аз
Коментиран от #69
18:18 06.01.2026
42 гошо
18:19 06.01.2026
43 Атина Палада
До коментар #39 от "Констатация":Гренландия има природни ресурси за вдигане .Ти какво имаш за взимане?
Коментиран от #46, #48
18:19 06.01.2026
44 Червената шапчица
Коментиран от #63
18:20 06.01.2026
45 Ганчев
18:21 06.01.2026
46 Оня с парчето
До коментар #43 от "Атина Палада":Имам дебел за руските подложки.
18:22 06.01.2026
47 Няма проблем
18:22 06.01.2026
48 Руснак
До коментар #43 от "Атина Палада":То и ние имаме природни ресурси и живеем като в Папуа Нова Гвинея.И Венецуела има природни ресурси и вземат заплата от 2 $.
Коментиран от #55
18:25 06.01.2026
49 дончичо
Колко красиво,а!?Истински ойроатлантически ценности...и Венесуелски петрол
А мръдайте,ве, тлантици
18:26 06.01.2026
50 Атина Палада
До коментар #31 от "😂😂👇👇":Зная каква ти е идеята на въпроса ти,затвора ще напиша така...
Украйна в момента не й зная БВП ,зная само,че е на издръжка от ЕС за пенсии,социални и пр.
Обаче знаеш ли,че Украйна е втората най богата страна в света след Русия?
Аз ти говоря за богатство,ти ми говориш за фятни пари !
18:26 06.01.2026
51 Хипотетично
18:26 06.01.2026
52 ДрайвингПлежър
Вие ненормални ли сте! Вместо да казвате Гренландия принадлежи, за да не позволите това да се случи отново ЗАЩИТЕТЕ ВЕНЦЕЦУЕЛА! Не създавайте прецедент щото ще си платите за него! ЕВРОПА Е ПЪЛНА СЪС СТРАХЛИВИ ИДИОТИ!
18:27 06.01.2026
53 дончичо
До коментар #17 от "Султан Ердоган":Лесно е,Путин изважда Русия от Сан-Стефанският мирен договор и всяко международно право ще бъде спазено!
18:30 06.01.2026
54 Ами
Като разбира се изключвам определени държави по устройствени причини.
Какво правим ако народа или част от него реши, че държавата не му принадлежи.
И какво правим ако държавата реши, че част от народа не му принадлежи?
18:30 06.01.2026
55 Атина Палада
До коментар #48 от "Руснак":Много елементарно! Венецуела е под пълна блокада .Няма достъп до парите си .Продаваш нещо,превеждат ти за него пари,но ти не можеш да ги теглиш..
Колкото до Русия.....Бързо смениха Елцин ,иначе бяха на път да стигнат Американците- да спят в кашони по тротоарите и по приюти ..
18:33 06.01.2026
56 Здравко
До коментар #40 от "А защо не…":Достатъчно е да се изпрати флотилия от всички Европейски държави в помощ на Дания . Нали уж договори- моговори имаме. Блокират бреговете и толкова . Блокаж за всички . Иначе няма Европа обединена и ще е края и на това нещо . Как ще разчиташ на взаимопомощ ,ако сега не помогнеш с каквото може ,а има с какво на Датчаните. как иначе и двете супер нагли и противни световни сили ще признаят искане на Европа като едно цяло. Време е да се покаже истината , а не само парите на хората си да обират ,пращат тук там при това след удържан личен процент.
18:35 06.01.2026
57 Деций
18:39 06.01.2026
58 Тчръмп
18:42 06.01.2026
59 Ха сега де...
Вярно е, че са основния стълб на НАТО, но това е в резултат от ситуацията след ВСВ, когато Европа беше ограничена (наказана заради разпалване на ПСВ и ВСВ) във въоръжаването и числеността на армиите, но без останалите 31 членове не е много сигурно дали ще останат най влиятелни в световната политика. Днес не само обстановката е крайно различна, но и САЩ се опитват да въвеждат диктатура в целия блок, а това едва ли ще им бъде позволено без сериозна съпротива от останалите членове, без които рискуват да станат поне наполовина по слаби.
18:43 06.01.2026
60 000
18:43 06.01.2026
61 Тчръмп
До коментар #2 от "Тръц":Народът и собствениците на нова освободена и демократична Венецоела също живеят в САЩ
18:44 06.01.2026
62 Фахита
18:49 06.01.2026
63 Нееее
До коментар #44 от "Червената шапчица":Перчема само го е страх от атомни оръжия.
Предишния мандат той тръгна да "побеждава" Ким от С. Корея. По пътя натам се свърза с Ким и го заплаши че с авионосеца ще му "изпепелят земята"! Ким го изслуша спокойно и му каза; "... Елате вие тука, а ние ще стряме с нашите (атомни) ракети там по вашите градове..."! И перчема се уплаши и се върна... А също и Путин посреща на червен килим и му аплодира. Само, понеже го е страх от атомни оръжия. А Дания? Няма с какво да го заплаши. Франция и Малкобритания също няма да посмеят атомна война със сащ. Най-много да се разпадне нато, но на тръмп вече не му пука за него. Така че и Гренландия виси на косъм. Друг е въпросът, ако Китай и/или Русия искат да я делят? Тогава става сложно...
18:51 06.01.2026
64 ха, ха, ха...
До коментар #33 от "Кухоглава копейка":"Колко струва килограм гренландски лед?"
Ами немаш и никогиш нема да имаш толко пари дорде си жив!
18:51 06.01.2026
65 Сащ
18:52 06.01.2026
66 Дай Боже
18:55 06.01.2026
67 Димитров
Коментиран от #70
19:05 06.01.2026
68 А Родопите и
До коментар #13 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Делиормана на Турция? Това добре ли е?
19:22 06.01.2026
69 Мръхляк
До коментар #41 от "Пак аз":За година ЕС изгуби Унгария, Словакия, Чехия, Румъния на път са Дания, Финландия, Испания, Португалия даже и Гърция! Да ви е честита фалирала Украйна без излаз към море!
19:22 06.01.2026
70 3 часа?!?
До коментар #67 от "Димитров":На тротинетки ли ще се придвижват, като "вторая армия" в Украйна?
19:25 06.01.2026
71 Хи хи
19:31 06.01.2026
72 Умно село:
За отбелязване е, че народът на Гренландия е предимно от американски произход, т.е. американски народ!
Америка за американците!
19:39 06.01.2026