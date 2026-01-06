Новини
Свят »
Съюзниците на САЩ в НАТО: Гренландия принадлежи на своя народ

Съюзниците на САЩ в НАТО: Гренландия принадлежи на своя народ

6 Януари, 2026 17:55 1 462 72

  • доналд тръмп-
  • мете фредериксен-
  • нато-
  • гренландия-
  • сащ-
  • венецуела

В понеделник датският премиер Мете Фредериксен заяви, че американски военен ход за завземане на контрол над Гренландия би означавал край на военния съюз НАТО

Съюзниците на САЩ в НАТО: Гренландия принадлежи на своя народ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейските лидери публикуваха съвместно изявление, в което се очертава важността на сигурността в Арктика, но се подчертава, че " Гренландия принадлежи на своя народ", часове след като заместник-началникът на кабинета на Белия дом по политиката Стивън Милър заяви, че "официалната позиция на правителството на САЩ... е Гренландия да бъде част от Съединените щати".

В интервю за CNN в понеделник Милър също така заяви, че "Съединените щати са силата на НАТО. За да могат Съединените щати да осигурят сигурността на Арктическия регион, да защитят и отстояват НАТО и интересите на НАТО, очевидно Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати".

Гренландия е територия на Дания повече от 300 години.

"НАТО ясно заяви, че Арктическият регион е приоритет и европейските съюзници се ангажират. Ние и много други съюзници увеличихме присъствието, дейностите и инвестициите си, за да запазим безопасността на Арктика и да възпираме противниците", заявиха лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство и Гренландия в съвместното си изявление във вторник.

"Сигурността в Арктика следователно трябва да бъде постигната колективно, съвместно със съюзниците от НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН, включително суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на границите. Това са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме. Съединените щати са важен партньор в това начинание, като съюзник в НАТО и чрез споразумението за отбрана между Кралство Дания и Съединените щати от 1951 г.", заявиха американските съюзници.

В понеделник датският премиер Мете Фредериксен заяви, че американски военен ход за завземане на контрол над Гренландия би означавал край на военния съюз НАТО.

"Ако Съединените щати решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира", заяви Фредериксен пред местните медии в понеделник. "Това включва и нашето НАТО, а оттам и сигурността, която е осигурена от края на Втората световна война насам."

На въпрос във вторник дали САЩ биха използвали военна сила, за да завземат Гренландия, Милър каза пред CNN: "Съединените щати трябва да имат Гренландия като част от Съединените щати. Няма нужда дори да мислим или говорим за това в контекста, който питате, за военна операция. Никой няма да се бие военно със Съединените щати за бъдещето на Гренландия."


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Британският премиер Кийр Стармър

    36 2 Отговор
    не е могъл да даде отговор и е избегнал да отговори на въпроса каква е разликата между пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и Американската военна операция срещу Венецуела. Въпросът е бил зададен на политика от журналист на BBC. "Вие многократно и недвусмислено сте заявявали, че атаката на Владимир Путин срещу суверенна Украйна е била грешна. А какво да кажем за атаката на президента Тръмп срещу суверенна Венецуела?" е попитал журналистът. Премиерът не е отговорил на въпроса, позовавайки се на незнание за всички подробности за случващото се в Латинска Америка. "В момента ситуацията се променя бързо. Все още има много неща, които не знаем," казал Стармър.

    17:55 06.01.2026

  • 2 Тръц

    38 2 Отговор
    И Венецуела принадлежи на своя народ.

    Коментиран от #61

    17:56 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с питон.я

    8 16 Отговор
    Дедо Дончо прилага разделяй и владей докато ЕС, Русия, Китай и Индия се ослушват като шушумиги.

    Коментиран от #15

    17:57 06.01.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    22 2 Отговор
    Каква американска дивотия...оставаш без думи...

    17:57 06.01.2026

  • 6 чичи Мончи

    9 3 Отговор
    да амъ имам база там, моъ дъ въ приключъ, ако съ пенити ощи!

    17:57 06.01.2026

  • 7 Хмм

    22 0 Отговор
    под леда има нефт

    17:58 06.01.2026

  • 8 Сатана Z

    17 2 Отговор
    „Ние сме суперсила и под ръководството на президента Тръмп ще действаме като такава“, заяви заместник-началникът на щаба на САЩ Милър.

    „Нелепо е да позволяваме на държава в нашия заден двор да се превърне в доставчик на ресурси за нашите противници, но не и за нас.“

    17:58 06.01.2026

  • 9 Ватманяк

    24 3 Отговор
    В понеделник датският премиер Мете Фредериксен заяви, че американски военен ход за завземане на контрол над Гренландия би означавал край на военния съюз НАТО. Ха късмет, де!

    17:58 06.01.2026

  • 10 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    24 1 Отговор
    Не оставиха хартия и здрави микрофони от декларации и изявления🤣🤣🤣

    17:59 06.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    18 1 Отговор
    Коаллиция на желаещите да защитят гренландия от агент краснов кога?

    17:59 06.01.2026

  • 12 Шопо

    14 2 Отговор
    Както е тръгнало и България ще превземат.

    Коментиран от #35

    18:00 06.01.2026

  • 13 Доналд Тръмп, номер Едно

    4 16 Отговор
    Одобрявам, много точно казано !!!
    Затова от утре на всеки един от 50 000 гренландци раздавам по 10млн долара от замразените руски активи, ако вземе американско гражданство и се откаже от другото. Гренландия на американците 🎅👍

    Коментиран от #17, #68

    18:00 06.01.2026

  • 14 бекането

    14 0 Отговор
    ДРЕМЕ МИ , алан харпър /какво мислят гейропците/
    чичо Чарли

    18:00 06.01.2026

  • 15 На умряло куче нож вади

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с питон.я":

    Те това е бай Дончо.

    18:00 06.01.2026

  • 16 Гръм и мълнии

    17 1 Отговор
    Страх ги е от Путин,но Тръмп направо си се гаври с тях😂

    18:00 06.01.2026

  • 17 Султан Ердоган

    11 9 Отговор

    До коментар #13 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Въпрос на време е да си приберем земите дадени от Русия на България

    Коментиран от #30, #53

    18:01 06.01.2026

  • 18 1488

    7 12 Отговор
    гренландия на гренландците
    украйна на украинците
    македония на македонците
    тайван на тайванците
    👍

    18:01 06.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    В 18 30 часа протест на ул Козяк.

    18:01 06.01.2026

  • 20 Театър "Сълза и смях 🎭"

    11 2 Отговор
    Тръмп се оказа по-успешен и креативен артист от Зеленски.

    18:02 06.01.2026

  • 21 Атина Палада

    13 1 Отговор
    Съпругата на заместника на Марко Рубио беше постнала в социалните мрежи географки картата на Гренландия покрита с американското знаме и беше написала :-"Скоро"!

    18:04 06.01.2026

  • 22 Не,че нещо,ама...

    18 0 Отговор
    Урсулите ни в клин ни в ръкав.

    18:04 06.01.2026

  • 23 Абе то и Ирак и

    20 1 Отговор
    Либия ... и сега Венецуела.... всичките те принадлежаха на своя народ... Но дойдоха лешоядите и ги отнесоха... След тях хаос и разруха.

    18:04 06.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Молл

    7 5 Отговор
    Ако хвърлят на гренландците замразените руски активи ,не знам какво ще мислят гренландките?

    Коментиран от #28

    18:05 06.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 дядото

    13 1 Отговор
    забележете - принадлежи на своя народ,не на народа на дания.за венецуела - мълчание,тя няма народ.игрите на няколко държави-империи ще доведат крах на човечеството

    18:08 06.01.2026

  • 28 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "Молл":

    Замразените руски активи са смешни пари - пари за семки...Може да направят впечатления само на държави като България,но не и на богата Гренландия..

    Коментиран от #31, #33, #36

    18:08 06.01.2026

  • 29 Доналд Тръмп

    9 0 Отговор
    Спокойно Гренландия само ще я управлявам и милитаризирам , няма да ви я взимам , спете спокойно съюзници .

    18:09 06.01.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Султан Ердоган":

    "....Въпрос на време е да си приберем България..."

    Въпрос на време е Турция да влезе в Европа !!!
    Единствения начин това да стане е като провинция на България с областен град Истанбул 🎅

    18:10 06.01.2026

  • 31 😂😂👇👇

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Колко е БВП на Гренландия?
    😅😅😅😅

    Коментиран от #50

    18:11 06.01.2026

  • 32 "СЪЮЗНИЦИТЕ"

    17 2 Отговор
    МИШОЦИ МЪЛЧАТ ЗА ВЕНЕЦУЕЛА ,А НАДИГАТ ГЛАС ЗА ГРЕНЛАНДИЯ. СМЕШНИЦИ НА КОИТО ВСИЧКО ИМ Е ДВОЙНИ СТАНДАРТИ.

    18:12 06.01.2026

  • 33 Кухоглава копейка

    5 7 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Колко струва килограм гренландски лед?

    Коментиран от #38, #64

    18:13 06.01.2026

  • 34 Много смешно

    12 0 Отговор
    Все едно котката която обикаля моя двор и аз я храня да каже че това е нейна територия. Смешници които са ръководени от един клоун а те му ръкопляскат.

    18:13 06.01.2026

  • 35 Кандидат депутат

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Ние сме" супер " сила , имаме ретро самолети. Малко развалени ама те не знаят .

    18:14 06.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хипотетично

    10 0 Отговор
    Искане от САЩ... 💲Гренландия да бъде част от Съединените щати💲
    ЕС дипломатично ясен отговор💲" Гренландия принадлежи на своя народ",💲
    Къде остават евро атлантическите принципни ценности на съюзниците в НАТО.
    Кремълският стопанин сияе от щастие и се пощипва, дали не сънува или това е наяве.
    Украинците си нямат никакъв геополитически късмет.

    18:16 06.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Констатация

    2 5 Отговор
    Кво население, бе, 55,000 души барабар с домашните любимци! -)))) Един десант от 5,000 души на Морската пехота на Щатите заедно с една авионосна ударна група и гренландските "чукчита" стават американски поданници! Както са го рекли дребнобританците: "Няма вечни приятели и врагове, но има вечни интереси" - ПС. А, нас кога? Щото аз съм "За"! -)))))

    Коментиран от #43

    18:16 06.01.2026

  • 40 А защо не…

    7 0 Отговор
    затворят въздушното пространство и да чакат на гюме.. краварите 😂😂😂

    Коментиран от #56

    18:17 06.01.2026

  • 41 Пак аз

    4 6 Отговор
    За година Кремъл загуби Сирия, Венецуела сега губи и Иран.

    Коментиран от #69

    18:18 06.01.2026

  • 42 гошо

    8 0 Отговор
    Учредяване на нов военен съюз без ФАЩ и изгонване на крадливия ционистки американец отвсякъде.

    18:19 06.01.2026

  • 43 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "Констатация":

    Гренландия има природни ресурси за вдигане .Ти какво имаш за взимане?

    Коментиран от #46, #48

    18:19 06.01.2026

  • 44 Червената шапчица

    4 3 Отговор
    Аре на бас, че Тръмп няма да нападне или анексира Гренландия. Тръмп е страхливец и винаги ходи с голяма охрана. Мете Фредериксон му скръцна със зъби и той се напишка от страх. Тръмп е пръдльо. Той участва само в уговорени мачове.

    Коментиран от #63

    18:20 06.01.2026

  • 45 Ганчев

    1 4 Отговор
    Парлама.Тръмп удря по руското и китайското корабоплаване в северно море и северният Атлантик.Това е за отбелязване.

    18:21 06.01.2026

  • 46 Оня с парчето

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Имам дебел за руските подложки.

    18:22 06.01.2026

  • 47 Няма проблем

    5 2 Отговор
    Значи народа на Гренландия е американски народ

    18:22 06.01.2026

  • 48 Руснак

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    То и ние имаме природни ресурси и живеем като в Папуа Нова Гвинея.И Венецуела има природни ресурси и вземат заплата от 2 $.

    Коментиран от #55

    18:25 06.01.2026

  • 49 дончичо

    6 0 Отговор
    ...."Сигурността в Арктика следователно трябва да бъде постигната колективно, съвместно със съюзниците от НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН, включително суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на границите.

    Колко красиво,а!?Истински ойроатлантически ценности...и Венесуелски петрол
    А мръдайте,ве, тлантици

    18:26 06.01.2026

  • 50 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "😂😂👇👇":

    Зная каква ти е идеята на въпроса ти,затвора ще напиша така...
    Украйна в момента не й зная БВП ,зная само,че е на издръжка от ЕС за пенсии,социални и пр.
    Обаче знаеш ли,че Украйна е втората най богата страна в света след Русия?
    Аз ти говоря за богатство,ти ми говориш за фятни пари !

    18:26 06.01.2026

  • 51 Хипотетично

    5 0 Отговор
    В Европа няма личност от ранга на Дьо Гол. Ще страда от недалновидната си плаха половинчатата оръжейна подкрепа за украинците.

    18:26 06.01.2026

  • 52 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Да разбираме ли, че "според съюзниците" само гренландия принадлежи на народа си, а Венецуела принадлежи на САЩ?!

    Вие ненормални ли сте! Вместо да казвате Гренландия принадлежи, за да не позволите това да се случи отново ЗАЩИТЕТЕ ВЕНЦЕЦУЕЛА! Не създавайте прецедент щото ще си платите за него! ЕВРОПА Е ПЪЛНА СЪС СТРАХЛИВИ ИДИОТИ!

    18:27 06.01.2026

  • 53 дончичо

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Султан Ердоган":

    Лесно е,Путин изважда Русия от Сан-Стефанският мирен договор и всяко международно право ще бъде спазено!

    18:30 06.01.2026

  • 54 Ами

    3 0 Отговор
    Съгласен съм, че държавата принадлежи на народа който я населява.
    Като разбира се изключвам определени държави по устройствени причини.
    Какво правим ако народа или част от него реши, че държавата не му принадлежи.
    И какво правим ако държавата реши, че част от народа не му принадлежи?

    18:30 06.01.2026

  • 55 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Руснак":

    Много елементарно! Венецуела е под пълна блокада .Няма достъп до парите си .Продаваш нещо,превеждат ти за него пари,но ти не можеш да ги теглиш..
    Колкото до Русия.....Бързо смениха Елцин ,иначе бяха на път да стигнат Американците- да спят в кашони по тротоарите и по приюти ..

    18:33 06.01.2026

  • 56 Здравко

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "А защо не…":

    Достатъчно е да се изпрати флотилия от всички Европейски държави в помощ на Дания . Нали уж договори- моговори имаме. Блокират бреговете и толкова . Блокаж за всички . Иначе няма Европа обединена и ще е края и на това нещо . Как ще разчиташ на взаимопомощ ,ако сега не помогнеш с каквото може ,а има с какво на Датчаните. как иначе и двете супер нагли и противни световни сили ще признаят искане на Европа като едно цяло. Време е да се покаже истината , а не само парите на хората си да обират ,пращат тук там при това след удържан личен процент.

    18:35 06.01.2026

  • 57 Деций

    4 0 Отговор
    Абе вие шматки на разбрахте ли ,че сте поканени да играете пълнеж,и да платите сметката.Седянката отива към разваляне за да ви хвърлят нова въдица която ще налапате и без стръв на нея ,и ще увиснете на куката за пореден път.

    18:39 06.01.2026

  • 58 Тчръмп

    2 3 Отговор
    Народа на Гренландия живее в САЩ

    18:42 06.01.2026

  • 59 Ха сега де...

    5 0 Отговор
    "Съединените щати са силата на НАТО"

    Вярно е, че са основния стълб на НАТО, но това е в резултат от ситуацията след ВСВ, когато Европа беше ограничена (наказана заради разпалване на ПСВ и ВСВ) във въоръжаването и числеността на армиите, но без останалите 31 членове не е много сигурно дали ще останат най влиятелни в световната политика. Днес не само обстановката е крайно различна, но и САЩ се опитват да въвеждат диктатура в целия блок, а това едва ли ще им бъде позволено без сериозна съпротива от останалите членове, без които рискуват да станат поне наполовина по слаби.

    18:43 06.01.2026

  • 60 000

    4 1 Отговор
    Не съюзници, а булки. С нато и ес е свършено.

    18:43 06.01.2026

  • 61 Тчръмп

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тръц":

    Народът и собствениците на нова освободена и демократична Венецоела също живеят в САЩ

    18:44 06.01.2026

  • 62 Фахита

    1 3 Отговор
    Гренландия принадлежи на САЩ - свиквайте брюкселски евроатлантически глупаци от мафията на Сорос!

    18:49 06.01.2026

  • 63 Нееее

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Червената шапчица":

    Перчема само го е страх от атомни оръжия.
    Предишния мандат той тръгна да "побеждава" Ким от С. Корея. По пътя натам се свърза с Ким и го заплаши че с авионосеца ще му "изпепелят земята"! Ким го изслуша спокойно и му каза; "... Елате вие тука, а ние ще стряме с нашите (атомни) ракети там по вашите градове..."! И перчема се уплаши и се върна... А също и Путин посреща на червен килим и му аплодира. Само, понеже го е страх от атомни оръжия. А Дания? Няма с какво да го заплаши. Франция и Малкобритания също няма да посмеят атомна война със сащ. Най-много да се разпадне нато, но на тръмп вече не му пука за него. Така че и Гренландия виси на косъм. Друг е въпросът, ако Китай и/или Русия искат да я делят? Тогава става сложно...

    18:51 06.01.2026

  • 64 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Кухоглава копейка":

    "Колко струва килограм гренландски лед?"

    Ами немаш и никогиш нема да имаш толко пари дорде си жив!

    18:51 06.01.2026

  • 65 Сащ

    1 2 Отговор
    Зимай си я ....Гренландия сийе фув цеверна йамерикъ....

    18:52 06.01.2026

  • 66 Дай Боже

    1 2 Отговор
    Едва ли ще липсва на някого!

    18:55 06.01.2026

  • 67 Димитров

    2 1 Отговор
    Ако НАТО се разпадне турската армия ще е в Пловдив за 3 часа...

    Коментиран от #70

    19:05 06.01.2026

  • 68 А Родопите и

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Делиормана на Турция? Това добре ли е?

    19:22 06.01.2026

  • 69 Мръхляк

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пак аз":

    За година ЕС изгуби Унгария, Словакия, Чехия, Румъния на път са Дания, Финландия, Испания, Португалия даже и Гърция! Да ви е честита фалирала Украйна без излаз към море!

    19:22 06.01.2026

  • 70 3 часа?!?

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Димитров":

    На тротинетки ли ще се придвижват, като "вторая армия" в Украйна?

    19:25 06.01.2026

  • 71 Хи хи

    0 0 Отговор
    Гренландия тръпне в очакване да бъде освободена от датските окупатори

    19:31 06.01.2026

  • 72 Умно село:

    0 0 Отговор
    "Гренландия принадлежи на своя народ."

    За отбелязване е, че народът на Гренландия е предимно от американски произход, т.е. американски народ!

    Америка за американците!

    19:39 06.01.2026