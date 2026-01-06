Съюзниците на САЩ в НАТО: Гренландия принадлежи на своя народ

Европейските лидери публикуваха съвместно изявление, в което се очертава важността на сигурността в Арктика, но се подчертава, че " Гренландия принадлежи на своя народ", часове след като заместник-началникът на кабинета на Белия дом по политиката Стивън Милър заяви, че "официалната позиция на правителството на САЩ... е Гренландия да бъде част от Съединените щати".

В интервю за CNN в понеделник Милър също така заяви, че "Съединените щати са силата на НАТО. За да могат Съединените щати да осигурят сигурността на Арктическия регион, да защитят и отстояват НАТО и интересите на НАТО, очевидно Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати".

Гренландия е територия на Дания повече от 300 години.

"НАТО ясно заяви, че Арктическият регион е приоритет и европейските съюзници се ангажират. Ние и много други съюзници увеличихме присъствието, дейностите и инвестициите си, за да запазим безопасността на Арктика и да възпираме противниците", заявиха лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Обединеното кралство и Гренландия в съвместното си изявление във вторник.

"Сигурността в Арктика следователно трябва да бъде постигната колективно, съвместно със съюзниците от НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН, включително суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на границите. Това са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме. Съединените щати са важен партньор в това начинание, като съюзник в НАТО и чрез споразумението за отбрана между Кралство Дания и Съединените щати от 1951 г.", заявиха американските съюзници.

В понеделник датският премиер Мете Фредериксен заяви, че американски военен ход за завземане на контрол над Гренландия би означавал край на военния съюз НАТО.

"Ако Съединените щати решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира", заяви Фредериксен пред местните медии в понеделник. "Това включва и нашето НАТО, а оттам и сигурността, която е осигурена от края на Втората световна война насам."

На въпрос във вторник дали САЩ биха използвали военна сила, за да завземат Гренландия, Милър каза пред CNN: "Съединените щати трябва да имат Гренландия като част от Съединените щати. Няма нужда дори да мислим или говорим за това в контекста, който питате, за военна операция. Никой няма да се бие военно със Съединените щати за бъдещето на Гренландия."