Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела и заплаши с нова военна операция

5 Януари, 2026 11:20 1 572 71

  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • делси родригес

Тръмп повтори твърдението си, че големи американски петролни компании ще влязат във Венецуела, за да поправят инфраструктурата

Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела и заплаши с нова военна операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела от вицепрезидента на страната Делси Родригес, включително достъп до природни ресурси, и заплаши с нови атаки срещу южноамериканската държава, или срещу съседна Колумбия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Това, от което се нуждаем (от Делси Родригес), е пълен достъп. Пълен достъп до петрола и до други неща в страната, които да ни позволят да я възстановим“, каза Тръмп, като наблегна на инфраструктурата и заяви, че „пътища не се строят, а мостове се рушат“.

Тръмп повтори твърдението си, че големи американски петролни компании ще влязат във Венецуела, за да поправят инфраструктурата, която са изградили в миналото, и че, според него, социалистическото правителство на Венецуела е откраднало от Вашингтон.

В изявление на борда на „Еър Форс 1“ по време на полет от резиденцията си Мар а Лаго във Флорида до Вашингтон, Тръмп отново описа съботната операция по залавянето на Мадуро и довеждането му в САЩ по обвинения в „наркотероризъм“ като част от нова интервенционистка политика в Латинска Америка, която той нарече „Доктрината „Донро“, игра на думи с доктрината „Монро“ (изолационистка доктрина, определяща външната политика на САЩ в Западното полукълбо и отношенията на Вашингтон с европейските Велики сили, бел. ред.).

„(Западното) полукълбо е наше“, каза американският президент.

Белият дом не е предоставил публично независимо потвърждение на ключови елементи от твърдението на Тръмп, включително въздушни удари в и около Каракас или залавянето на Мадуро.

Тръмп заяви, че както операцията, наречена „Абсолютна решимост“, така и неговата така наречена Доктрина „Донро“ целят мир в света.

Президентът на САЩ заяви, че американските военни остават готови да извършат втори удар във Венецуела, подобен на този, който според него удари Каракас и близките региони Ла Гуайра, Арагуа и Миранда.

„Ако не се държат добре, ще предприемем втора атака“, заяви Тръмп на въпрос дали е изключена друга атака, след като Мадуро е в американски затвор.

Той също така поднови предупрежденията си срещу колумбийския президент Густаво Петро, ​​заявявайки, че идеята за изпращане на мисия като тази, за която той каза, че е заловила Мадуро, звучи добре и за Колумбия.

„Подобно на Венецуела, Колумбия също е много болна“, каза Тръмп, добавяйки, че е „управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на САЩ. И това е нещо, което той няма да прави много дълго.“

Тръмп отново се обърна към Мексико, заявявайки, че многократно е предлагал да изпрати американски войски за борба с наркотрафикантите – предложение, което според него мексиканският президент Клаудия Шейнбаум е отхвърлила от съображения за суверенитет.

„Трябва да направим нещо с Мексико. Мексико трябва да се организира, защото наркотиците се леят от Мексико“, каза Тръмп. Той определи Шейнбаум като прекрасен човек, но каза, че тя „малко се страхува от картелите, контролиращи Мексико“.

По отношение на Куба Тръмп заяви, че правителството на президента Мигел Диас-Канел е на път да падне и че не вярва, че действия от страна на САЩ ще бъдат необходими.

„Не знам как ще оцелеят, нямат доходи. Те получават всичките си доходи от Венецуела, от венецуелски петрол“, каза той.

На въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, Тръмп отговори рязко.

„Не ме питайте кой е на власт, защото ще ви дам отговор и той ще бъде много спорен“, каза той пред репортер на въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, след което добави: „Ние контролираме ситуацията.“

В събота Тръмп изрази съмнение дали лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо може да управлява, заявявайки, че тя не се радва на достатъчно уважение и подкрепа в страната. Той също така предложи членове на кабинета му, включително държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, да управляват Венецуела за неопределен период.

Тръмп сякаш изключи възможността за скорошни избори във Венецуела.

„Мисля, че сме по-фокусирани върху това да я поправим, първо да я подготвим, защото това е бедствие. Страната е бедствие“, каза той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 21 гласа.
  • 1 Това е

    21 4 Отговор
    Пиндостан.

    11:21 05.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    33 5 Отговор
    Пробвайте... тоя път ще ви посрещант като добри гости и ще ви нагостят подобаващо

    Коментиран от #59

    11:22 05.01.2026

  • 3 Тръмп

    50 4 Отговор
    Да живее демокрацията. Правилата за нас не важат!

    11:23 05.01.2026

  • 4 защо, защо

    41 5 Отговор
    Защо трябва болни и сенилни хора да управляват и разрушават света???????

    Коментиран от #42, #63

    11:23 05.01.2026

  • 5 Така

    37 7 Отговор
    измива действията на Путин, който се бори за рускоезичните Китай е наред да си вземе Тайван. Светът се преустройва.

    Коментиран от #36

    11:23 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чуй чуй

    38 4 Отговор
    Кой е агресора сега? Алоуууу?

    Коментиран от #12

    11:26 05.01.2026

  • 8 Тръмпист

    13 6 Отговор
    Какво пък, нещата трябва да се казват прямо: Искаме това, ще подготвим и ще дадем онова. Разбира се, никакви обещания, освен че ще стане тъжно ако не би.....................

    11:26 05.01.2026

  • 9 Да питам нещо...за протокола само?

    35 1 Отговор
    "Пълен достъп"....това,новите думи за Капитулация ли са?

    11:27 05.01.2026

  • 10 1488

    26 3 Отговор
    утре може да сме ние

    Коментиран от #18, #19, #24, #27, #29

    11:28 05.01.2026

  • 11 оня 😉

    31 6 Отговор
    Да пробва тръмпито нещо да направи в Северна Корея , например , че да се посмеем малко .

    Коментиран от #20

    11:28 05.01.2026

  • 12 М.Атанасова

    27 4 Отговор

    До коментар #7 от "Чуй чуй":

    Агресора е ФСЩ. Непредизвикано и пълномащабно орди нахлуха във Венецуела и я нападнаха.

    11:28 05.01.2026

  • 13 кой му дреме

    13 1 Отговор
    да му дадат отдалечен достъп с Тийм Виюър

    11:28 05.01.2026

  • 14 Да,бе

    28 3 Отговор
    Евроатлантическите ценности се оказаха любов към чуждите ценности...Изпозападналите демократи станаха пирати...

    11:28 05.01.2026

  • 15 искам да видя

    25 2 Отговор
    Искам да видя, каква каррррма ще се стовари върху Ттттръмп и Амееерика. Да ггггорят в адддда, ддддано!!!!!! цънзура

    11:28 05.01.2026

  • 16 Тц тц тц тц

    27 3 Отговор
    Империята на злото завзема нова територия. Нефт без пари, кеф а?

    11:29 05.01.2026

  • 17 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    24 2 Отговор
    Ще се съберат отново на 6анкет...пардон,на конференция, да о6съдят ситуацията🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    11:29 05.01.2026

  • 18 минувач

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Няма защо да сме ние - нямаме нефт.

    11:29 05.01.2026

  • 19 Утре

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Ердо и нас ще вземе. Така е.

    11:29 05.01.2026

  • 20 Гръм и мълнии

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня 😉":

    Нали знаеш? ...напада се слабия, пред силния клякаш.

    11:30 05.01.2026

  • 21 Верно бе

    20 1 Отговор

    До коментар #17 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    Урсулите нещо не се чуват

    11:31 05.01.2026

  • 22 Леля Гошо

    21 3 Отговор
    Форумните експерти вчера обявиха, че американската СВО, за разлика от една друга, е успешно завършила за 3 часа и че всичките цели са постигнати. Моля експертите да обяснят какви бяха целите, доколко са постигнати и защо е необходима нова СВО, нали всички беше 6.

    Коментиран от #30, #35, #43

    11:32 05.01.2026

  • 23 Така така

    21 4 Отговор
    Потомците на крадци и убийци окупират нова територия.

    11:33 05.01.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    За да сме ние, трябва Премиер и политици които да каже "НЕ" на конекрадците❗
    У нас последният такъв беше Виденов, но той бе оставен сам от продажните политици и медии‼️

    11:33 05.01.2026

  • 25 знаем знаем

    18 1 Отговор
    той няма да краде петрол ще строи детски градини и фабрики да не си помислите че ще краде петрола….

    11:33 05.01.2026

  • 26 Лицемерни 60клуци

    17 2 Отговор
    До толкова са се самозабравили,че открито и без свян си заявяват, кражбите,рекета,мародерството.

    11:34 05.01.2026

  • 27 със сигурня

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Със сигурност няма да сме ние, защото намагнатизираните си плащат като ни продават.

    11:34 05.01.2026

  • 28 Хипотетично

    11 1 Отговор
    Доктрината Донро ще предизвика след време реставрирането на движението на необвързаните държави около Индия, друга група ще се приближат до Китай, за да се защитят от безапелационната неоколониална американска политика. А Украйна си няма късмет нито географски нито политически.

    11:35 05.01.2026

  • 29 ние паднахме

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    много отдавна в тяхните лапи ама ти нали спиш как да го разбереш

    11:35 05.01.2026

  • 30 ГДЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Леля Гошо":

    Мадуро?

    11:36 05.01.2026

  • 31 ДЯВОЛА РАЗЯРЕН ТРЪМП АМЕРИКАНСКИ

    11 4 Отговор
    АКО НЕ ИСКАТЕ ДА НИ СТАНИТЕ РОБИ, ЩЕ ВИ НАНЕСЕМ ВТОРИ УДАР! ТОВА КАЗВА ДОНАЛД ТРЪМП МИРОЛЮБЕЦА ФАЛШИВ. ТРОМПЕТА СИ ПОКАЗА ДЯВОЛСКИТЕ РОГА ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ. ДА СЕ ГОТВЯТ ГРЕНЛАНДИЯ, ИРАН, СЕВЕРНА КОРЕЯ, МЕКСИКО, КАНАДА! ОСОБЕНО КАНАДА, ЯНКИТЕ ИСКАТ ДА СИ Я ПРИЛАПАТ. ВСЕ ПО НЕНАСИТНИ СТАВАТ. ВЪЛЦИТЕ ЯНКИ САКАТ ДА ВЛЕЗНАТ В ОВЧЕТО СТАДО И ДА ГИ ОПРАВЯТ КАКТО СИ ЗНАЯТ. СУПЕР НАГЛИ СА ЯНКИТЕ. ПО ДЕЛАТА ГИ СЪДЕТЕ НЕ ПО ЛЪЖЛИВИТЕ ПРИКАЗКИ,ЧЕ ВИ МИСЛЯТ ДОБРОТО!

    Коментиран от #56

    11:36 05.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гадно

    8 1 Отговор
    Тръмп повтори твърдението си, че големи американски петролни компании ще влязат във Венецуела, за да поправят инфраструктурата
    -;-
    Е тия ли ще имат чували с долари за да оправят пътишата във Венецуела!

    11:37 05.01.2026

  • 34 8888

    13 2 Отговор
    Европа няма ли да санкционира? Това са действия към трета страна с цел достъп до ресурсите им...

    Коментиран от #45

    11:37 05.01.2026

  • 35 Коуега

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Леля Гошо":

    Вчера и аз обяснявах на няколко "форумни експерти" , че едно е операция по отвличане,друго си е директна конфронтация. Имаш + от мен

    Коментиран от #50

    11:37 05.01.2026

  • 36 Тръмп

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Така":

    Дали?

    Коментиран от #61

    11:38 05.01.2026

  • 37 Дълбокомислено

    8 2 Отговор
    Преговорите между Тръмп и Путин са били конструктивни и той е доволен. Това са думите на Тръмп за последните преговори между двете страни. Венецуела за единия, Украйна за другия. Картинката се изясни. Всеки си взема своето, Европа мекия.

    11:38 05.01.2026

  • 38 Гост

    8 1 Отговор
    Ще ми се да видя със Мексико как ще се "оправят"....., където въоръжените картели са няколко пъти армията на САЩ, и определено нацията "обича" много американците! Ще има 100 години партизанска войно която латиносите ще спечелят...

    11:38 05.01.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Както вече споменах в другата тема, сегашната президентка на Венецуела ще остане на поста си колкото прах на тупан. Зависи кой ще заеме мястото и.

    11:38 05.01.2026

  • 40 Сандо

    8 1 Отговор
    Тръмп е най-войнственият миротворец!Виновни за това са тия лекета от Нобеловия комитет,обидиха човека и той си смени козината.

    11:39 05.01.2026

  • 41 селяк

    7 1 Отговор
    Така става като имаш много петролче и злато. Получаваш посещение от Чичко Сам както много други страни в миналото получиха

    11:39 05.01.2026

  • 42 Гадно

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "защо, защо":

    защо, защо
    190ОТГОВОР
    Защо трябва болни и сенилни хора да управляват и разрушават света??????
    -;-
    Докато избирателбине са късогледи , избраните ще са изроди!
    Аня нашия прововерен етнически дебелак, нали твърдеше че сме Мръшляци!!!!!!!

    11:39 05.01.2026

  • 43 свален самолет дето се е приземил

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Леля Гошо":

    Въпреки закупените руски ПВО системи С300 , както и руски самолети, са били изненадани и не са предотвратили отвличането.

    Коментиран от #47, #54

    11:39 05.01.2026

  • 44 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Бай Дончо май ще затъне във втори Виетнам.

    11:40 05.01.2026

  • 45 Коуега

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "8888":

    Мълчат, иначе Тръмп ги оставя на руснаците

    11:40 05.01.2026

  • 46 Жив Дявол

    9 0 Отговор
    Целта е изпълнена…
    ….„(Западното) полукълбо е наше“, каза американският президент.”….
    Удариха на камък в Укрия, сега окупират Венецуела.

    11:41 05.01.2026

  • 47 Коуега

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "свален самолет дето се е приземил":

    Няма изненада, сготвиха си го съвместно с венецуелци

    11:41 05.01.2026

  • 48 Тоя левак Тръмп

    8 2 Отговор
    ще пусне духа от бутилката.

    Ще оправдае всеки диктатор по света, който реши да прави същото.

    И ще забърка такава каша, че няма оправяне години наред.

    ВСИЧКИ ЩЕ ПОСТРАДАМЕ!

    11:43 05.01.2026

  • 49 Кой сега е агресора?

    9 1 Отговор
    Дори не се опитва да замаже а направо иска нефт и останалите ресурси на суверенна държава в прав текст. Наглост до безкрай. Заплашва със война и окупация.

    11:43 05.01.2026

  • 50 Дайджест

    3 8 Отговор

    До коментар #35 от "Коуега":

    Венецуелците тържествуват, копейките РИВАТ за Мадуро.Парадокс.Къде ви е Мочата експертс🤣?Къде ви е лева експерте?
    И да не забравиш ,че следащият месец трябва да си платиш тока с евробанкноти.😁

    Коментиран от #66

    11:45 05.01.2026

  • 51 Теория на конспирацията

    9 2 Отговор
    Вероятно, военният министър на Венецуела, е от предателите.За него няма и грам обвинения,доста пасивен стои срещу действията на САЩ. Интересно.

    11:47 05.01.2026

  • 52 Николас Мадуро офишъл

    8 1 Отговор
    Предадоха ме свои.

    Коментиран от #58

    11:48 05.01.2026

  • 53 Христо

    7 2 Отговор
    Пълно безобразие!

    Светът мълчи, но това е ново гигантско пиратство и то ще продължи. Никой вече няма да е сигурен в собствената си страна.

    11:49 05.01.2026

  • 54 аz CВО Победа 80

    3 6 Отговор

    До коментар #43 от "свален самолет дето се е приземил":

    Това е руснак да те "пази". Милошевич, Саддам,Кадафи,Асад все руснаците ги опазиха..Сега "пазят" Хомейни 🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    11:50 05.01.2026

  • 55 ДЕМОНОКРАЦИЯ

    6 2 Отговор
    Американските терористи тормозят и ограбват целия свят НЕЗАКОННО.

    11:50 05.01.2026

  • 56 Аааааа

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "ДЯВОЛА РАЗЯРЕН ТРЪМП АМЕРИКАНСКИ":

    За Северна Корея не позна. Ония малчуган има оръжия, ракети и атом да изравни целия им континент. Лошо момче е и не си поплюва, Тръмпито се страхува от него. За останалото си прав.

    11:51 05.01.2026

  • 57 Руснаков

    5 0 Отговор
    Не напразно писах че Рижият Перчем е Неадекватен..Клоун..и каквото си искате още...Едното полукълбо е на САЩ,а другото не е трудно да се сетим на кой остава...подялба...и това го прави Президента на САЩ...какъв коментар да направиш повече...всичко бледнее...да идват извънземните

    11:51 05.01.2026

  • 58 Бай Тошо

    1 5 Отговор

    До коментар #52 от "Николас Мадуро офишъл":

    При комунистите винаги е така.Предават те своите.

    11:53 05.01.2026

  • 59 Бийк

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Както в Иран ги нагостиха през Юни ли?
    Тоя път пропагандата на копейките нещо не сработи
    Не твърдите че Венецуела е "смазала" САЩ
    Мадурката е изпята песен
    Я кажи защо брадатото Аятоласи се готви да литне към московия
    Информация от преди 3-4 часа на Английското разузнаване
    Те знаят доста добре, защото в момента "краварите" струпват доста техника там!Защо ли?
    Какво ли са си говорили Нетаняху и Тръмп преди дни?
    Жокер:Не е за Гренландия
    ЖОКЕР 2:Асад се чувствал много самотен в москалия

    11:53 05.01.2026

  • 60 всеки американец по света......

    5 0 Отговор
    Уж беше наркотрафикант а искат да им разполагат с петрола им като на роби.

    11:53 05.01.2026

  • 61 Реалист

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Тръмп":

    Китай ще вземе властта в Тайван с избори, макар че ще отнбеме повече време - той подготвя опозиция. Така ще има морала да пледира че спазва международния правов ред и ща печели по този начин световните симпатии.

    11:54 05.01.2026

  • 62 Дедо

    0 1 Отговор
    Тръмп преименува Мексиканския залив на Американския залив и цял свят му се присмя. Но сега се разбира ,че САЩ наистина ще подчинят всички държави в Мексиканския залив.

    Коментиран от #70

    11:54 05.01.2026

  • 63 Адрес 4000

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "защо, защо":

    Нещо си противоречите любителите на другата гледна точка
    Тук като избухнаха проевропейските протести
    Наричахте младите неориентирани платени мръшляци
    А сега ,що света се управлявал от сенилни старци?
    Въпрос:
    Путин какъв е?
    Какво направи той в Украйна?

    Коментиран от #67

    11:57 05.01.2026

  • 64 Възмутен

    4 0 Отговор
    "Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела от вицепрезидента на страната Делси Родригес, включително достъп до природни ресурси"

    Някой от нашите "евроатлантици" няма ли да се покаже от дупката си и да почне да ми обяснява как Русия е "агресор" защото нападнала Украйна и как на запад имали някакви "евроатлантически" ценности които включвали "запазване суверинитета и целостта на независима държава" и "ненамеса във вътрешните работи".

    Да ми обясни също как САЩ не ни били окупирали а базите им тук били да ни пазят от "руската агресия".

    Да ми каже също как НАТО-то бил "отбранителен" съюз на който основната роля била да защитава членовете си от "чужда агресия" защото все още се водим "съюзници" със САЩ и реално и ние имаме пръст в кражбите им.

    11:58 05.01.2026

  • 65 Не си много умен

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "аz CВО Победа 80":

    Всичко е договора между Америка и Русия. А на тебе ти плащат да си сляп. Честито.

    Коментиран от #68

    12:00 05.01.2026

  • 66 Коуега

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дайджест":

    Какви копейки,какъв лев,къде видя да подкрепям руснаците, бе, пе де рас?Путин ви изпи акъла

    12:03 05.01.2026

  • 67 Избирател

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Адрес 4000":

    "Наричахте младите неориентирани платени мръшляци"

    Ами нали вашите "партньори" с които си направихте "сглобка" викаха на младите "мършляци" - или получи амнезия кой изпра Шиши и Боко и ги върна на бял кон във властта. Не беше ли ПП$ДБ тези които гласуваха за да запазят властта на Боко и Шиши когато пролетта имаше вот на недоверие. Ама много удобна амнезия се получава.

    12:03 05.01.2026

  • 68 Адрес 4000

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Не си много умен":

    Сериозно
    Вярваш че наистина е договорка
    Да предположим че е така
    Как мислиш
    Дали някой от малкото останали съюзници на русия ще и има вече доверие

    12:03 05.01.2026

  • 69 Путин

    2 3 Отговор
    Тръмпеее, Тръмпе... нали уж беше половин час СВО

    12:04 05.01.2026

  • 70 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Дедо":

    "че САЩ наистина ще подчинят всички държави в Мексиканския залив"

    Аха те не са агресори - те просто щели да подчинят държавите. Той само Путин и Русия са агресори и ние трябва да плюем срещу тях но когато господарите ни вършат даже и по големи зулуми да се правим на ударени - такива ли са опорките.

    12:07 05.01.2026

  • 71 Опа

    0 0 Отговор
    Делси да внимава да не настъпи мотоката както го направиха Си, Путин, Мадуро и аятоласите в Иран и техните проксита Хизбула на Хамас.

    12:09 05.01.2026