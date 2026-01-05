Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела и заплаши с нова военна операция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела от вицепрезидента на страната Делси Родригес, включително достъп до природни ресурси, и заплаши с нови атаки срещу южноамериканската държава, или срещу съседна Колумбия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.
„Това, от което се нуждаем (от Делси Родригес), е пълен достъп. Пълен достъп до петрола и до други неща в страната, които да ни позволят да я възстановим“, каза Тръмп, като наблегна на инфраструктурата и заяви, че „пътища не се строят, а мостове се рушат“.
Тръмп повтори твърдението си, че големи американски петролни компании ще влязат във Венецуела, за да поправят инфраструктурата, която са изградили в миналото, и че, според него, социалистическото правителство на Венецуела е откраднало от Вашингтон.
В изявление на борда на „Еър Форс 1“ по време на полет от резиденцията си Мар а Лаго във Флорида до Вашингтон, Тръмп отново описа съботната операция по залавянето на Мадуро и довеждането му в САЩ по обвинения в „наркотероризъм“ като част от нова интервенционистка политика в Латинска Америка, която той нарече „Доктрината „Донро“, игра на думи с доктрината „Монро“ (изолационистка доктрина, определяща външната политика на САЩ в Западното полукълбо и отношенията на Вашингтон с европейските Велики сили, бел. ред.).
„(Западното) полукълбо е наше“, каза американският президент.
Белият дом не е предоставил публично независимо потвърждение на ключови елементи от твърдението на Тръмп, включително въздушни удари в и около Каракас или залавянето на Мадуро.
Тръмп заяви, че както операцията, наречена „Абсолютна решимост“, така и неговата така наречена Доктрина „Донро“ целят мир в света.
Президентът на САЩ заяви, че американските военни остават готови да извършат втори удар във Венецуела, подобен на този, който според него удари Каракас и близките региони Ла Гуайра, Арагуа и Миранда.
„Ако не се държат добре, ще предприемем втора атака“, заяви Тръмп на въпрос дали е изключена друга атака, след като Мадуро е в американски затвор.
Той също така поднови предупрежденията си срещу колумбийския президент Густаво Петро, заявявайки, че идеята за изпращане на мисия като тази, за която той каза, че е заловила Мадуро, звучи добре и за Колумбия.
„Подобно на Венецуела, Колумбия също е много болна“, каза Тръмп, добавяйки, че е „управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на САЩ. И това е нещо, което той няма да прави много дълго.“
Тръмп отново се обърна към Мексико, заявявайки, че многократно е предлагал да изпрати американски войски за борба с наркотрафикантите – предложение, което според него мексиканският президент Клаудия Шейнбаум е отхвърлила от съображения за суверенитет.
„Трябва да направим нещо с Мексико. Мексико трябва да се организира, защото наркотиците се леят от Мексико“, каза Тръмп. Той определи Шейнбаум като прекрасен човек, но каза, че тя „малко се страхува от картелите, контролиращи Мексико“.
По отношение на Куба Тръмп заяви, че правителството на президента Мигел Диас-Канел е на път да падне и че не вярва, че действия от страна на САЩ ще бъдат необходими.
„Не знам как ще оцелеят, нямат доходи. Те получават всичките си доходи от Венецуела, от венецуелски петрол“, каза той.
На въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, Тръмп отговори рязко.
„Не ме питайте кой е на власт, защото ще ви дам отговор и той ще бъде много спорен“, каза той пред репортер на въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, след което добави: „Ние контролираме ситуацията.“
В събота Тръмп изрази съмнение дали лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо може да управлява, заявявайки, че тя не се радва на достатъчно уважение и подкрепа в страната. Той също така предложи членове на кабинета му, включително държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, да управляват Венецуела за неопределен период.
Тръмп сякаш изключи възможността за скорошни избори във Венецуела.
„Мисля, че сме по-фокусирани върху това да я поправим, първо да я подготвим, защото това е бедствие. Страната е бедствие“, каза той.
1 Това е
11:21 05.01.2026
2 ДрайвингПлежър
Коментиран от #59
11:22 05.01.2026
3 Тръмп
11:23 05.01.2026
4 защо, защо
Коментиран от #42, #63
11:23 05.01.2026
5 Така
Коментиран от #36
11:23 05.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Чуй чуй
Коментиран от #12
11:26 05.01.2026
8 Тръмпист
11:26 05.01.2026
9 Да питам нещо...за протокола само?
11:27 05.01.2026
10 1488
Коментиран от #18, #19, #24, #27, #29
11:28 05.01.2026
11 оня 😉
Коментиран от #20
11:28 05.01.2026
12 М.Атанасова
До коментар #7 от "Чуй чуй":Агресора е ФСЩ. Непредизвикано и пълномащабно орди нахлуха във Венецуела и я нападнаха.
11:28 05.01.2026
13 кой му дреме
11:28 05.01.2026
14 Да,бе
11:28 05.01.2026
15 искам да видя
11:28 05.01.2026
16 Тц тц тц тц
11:29 05.01.2026
17 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
Коментиран от #21
11:29 05.01.2026
18 минувач
До коментар #10 от "1488":Няма защо да сме ние - нямаме нефт.
11:29 05.01.2026
19 Утре
До коментар #10 от "1488":Ердо и нас ще вземе. Така е.
11:29 05.01.2026
20 Гръм и мълнии
До коментар #11 от "оня 😉":Нали знаеш? ...напада се слабия, пред силния клякаш.
11:30 05.01.2026
21 Верно бе
До коментар #17 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":Урсулите нещо не се чуват
11:31 05.01.2026
22 Леля Гошо
Коментиран от #30, #35, #43
11:32 05.01.2026
23 Така така
11:33 05.01.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "1488":За да сме ние, трябва Премиер и политици които да каже "НЕ" на конекрадците❗
У нас последният такъв беше Виденов, но той бе оставен сам от продажните политици и медии‼️
11:33 05.01.2026
25 знаем знаем
11:33 05.01.2026
26 Лицемерни 60клуци
11:34 05.01.2026
27 със сигурня
До коментар #10 от "1488":Със сигурност няма да сме ние, защото намагнатизираните си плащат като ни продават.
11:34 05.01.2026
28 Хипотетично
11:35 05.01.2026
29 ние паднахме
До коментар #10 от "1488":много отдавна в тяхните лапи ама ти нали спиш как да го разбереш
11:35 05.01.2026
30 ГДЕ
До коментар #22 от "Леля Гошо":Мадуро?
11:36 05.01.2026
31 ДЯВОЛА РАЗЯРЕН ТРЪМП АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #56
11:36 05.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гадно
-;-
Е тия ли ще имат чували с долари за да оправят пътишата във Венецуела!
11:37 05.01.2026
34 8888
Коментиран от #45
11:37 05.01.2026
35 Коуега
До коментар #22 от "Леля Гошо":Вчера и аз обяснявах на няколко "форумни експерти" , че едно е операция по отвличане,друго си е директна конфронтация. Имаш + от мен
Коментиран от #50
11:37 05.01.2026
36 Тръмп
До коментар #5 от "Така":Дали?
Коментиран от #61
11:38 05.01.2026
37 Дълбокомислено
11:38 05.01.2026
38 Гост
11:38 05.01.2026
39 Данко Харсъзина
11:38 05.01.2026
40 Сандо
11:39 05.01.2026
41 селяк
11:39 05.01.2026
42 Гадно
До коментар #4 от "защо, защо":защо, защо
190ОТГОВОР
Защо трябва болни и сенилни хора да управляват и разрушават света??????
-;-
Докато избирателбине са късогледи , избраните ще са изроди!
Аня нашия прововерен етнически дебелак, нали твърдеше че сме Мръшляци!!!!!!!
11:39 05.01.2026
43 свален самолет дето се е приземил
До коментар #22 от "Леля Гошо":Въпреки закупените руски ПВО системи С300 , както и руски самолети, са били изненадани и не са предотвратили отвличането.
Коментиран от #47, #54
11:39 05.01.2026
44 Данко Харсъзина
11:40 05.01.2026
45 Коуега
До коментар #34 от "8888":Мълчат, иначе Тръмп ги оставя на руснаците
11:40 05.01.2026
46 Жив Дявол
….„(Западното) полукълбо е наше“, каза американският президент.”….
Удариха на камък в Укрия, сега окупират Венецуела.
11:41 05.01.2026
47 Коуега
До коментар #43 от "свален самолет дето се е приземил":Няма изненада, сготвиха си го съвместно с венецуелци
11:41 05.01.2026
48 Тоя левак Тръмп
Ще оправдае всеки диктатор по света, който реши да прави същото.
И ще забърка такава каша, че няма оправяне години наред.
ВСИЧКИ ЩЕ ПОСТРАДАМЕ!
11:43 05.01.2026
49 Кой сега е агресора?
11:43 05.01.2026
50 Дайджест
До коментар #35 от "Коуега":Венецуелците тържествуват, копейките РИВАТ за Мадуро.Парадокс.Къде ви е Мочата експертс🤣?Къде ви е лева експерте?
И да не забравиш ,че следащият месец трябва да си платиш тока с евробанкноти.😁
Коментиран от #66
11:45 05.01.2026
51 Теория на конспирацията
11:47 05.01.2026
52 Николас Мадуро офишъл
Коментиран от #58
11:48 05.01.2026
53 Христо
Светът мълчи, но това е ново гигантско пиратство и то ще продължи. Никой вече няма да е сигурен в собствената си страна.
11:49 05.01.2026
54 аz CВО Победа 80
До коментар #43 от "свален самолет дето се е приземил":Това е руснак да те "пази". Милошевич, Саддам,Кадафи,Асад все руснаците ги опазиха..Сега "пазят" Хомейни 🤣🤣🤣
Коментиран от #65
11:50 05.01.2026
55 ДЕМОНОКРАЦИЯ
11:50 05.01.2026
56 Аааааа
До коментар #31 от "ДЯВОЛА РАЗЯРЕН ТРЪМП АМЕРИКАНСКИ":За Северна Корея не позна. Ония малчуган има оръжия, ракети и атом да изравни целия им континент. Лошо момче е и не си поплюва, Тръмпито се страхува от него. За останалото си прав.
11:51 05.01.2026
57 Руснаков
11:51 05.01.2026
58 Бай Тошо
До коментар #52 от "Николас Мадуро офишъл":При комунистите винаги е така.Предават те своите.
11:53 05.01.2026
59 Бийк
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Както в Иран ги нагостиха през Юни ли?
Тоя път пропагандата на копейките нещо не сработи
Не твърдите че Венецуела е "смазала" САЩ
Мадурката е изпята песен
Я кажи защо брадатото Аятоласи се готви да литне към московия
Информация от преди 3-4 часа на Английското разузнаване
Те знаят доста добре, защото в момента "краварите" струпват доста техника там!Защо ли?
Какво ли са си говорили Нетаняху и Тръмп преди дни?
Жокер:Не е за Гренландия
ЖОКЕР 2:Асад се чувствал много самотен в москалия
11:53 05.01.2026
60 всеки американец по света......
11:53 05.01.2026
61 Реалист
До коментар #36 от "Тръмп":Китай ще вземе властта в Тайван с избори, макар че ще отнбеме повече време - той подготвя опозиция. Така ще има морала да пледира че спазва международния правов ред и ща печели по този начин световните симпатии.
11:54 05.01.2026
62 Дедо
Коментиран от #70
11:54 05.01.2026
63 Адрес 4000
До коментар #4 от "защо, защо":Нещо си противоречите любителите на другата гледна точка
Тук като избухнаха проевропейските протести
Наричахте младите неориентирани платени мръшляци
А сега ,що света се управлявал от сенилни старци?
Въпрос:
Путин какъв е?
Какво направи той в Украйна?
Коментиран от #67
11:57 05.01.2026
64 Възмутен
Някой от нашите "евроатлантици" няма ли да се покаже от дупката си и да почне да ми обяснява как Русия е "агресор" защото нападнала Украйна и как на запад имали някакви "евроатлантически" ценности които включвали "запазване суверинитета и целостта на независима държава" и "ненамеса във вътрешните работи".
Да ми обясни също как САЩ не ни били окупирали а базите им тук били да ни пазят от "руската агресия".
Да ми каже също как НАТО-то бил "отбранителен" съюз на който основната роля била да защитава членовете си от "чужда агресия" защото все още се водим "съюзници" със САЩ и реално и ние имаме пръст в кражбите им.
11:58 05.01.2026
65 Не си много умен
До коментар #54 от "аz CВО Победа 80":Всичко е договора между Америка и Русия. А на тебе ти плащат да си сляп. Честито.
Коментиран от #68
12:00 05.01.2026
66 Коуега
До коментар #50 от "Дайджест":Какви копейки,какъв лев,къде видя да подкрепям руснаците, бе, пе де рас?Путин ви изпи акъла
12:03 05.01.2026
67 Избирател
До коментар #63 от "Адрес 4000":"Наричахте младите неориентирани платени мръшляци"
Ами нали вашите "партньори" с които си направихте "сглобка" викаха на младите "мършляци" - или получи амнезия кой изпра Шиши и Боко и ги върна на бял кон във властта. Не беше ли ПП$ДБ тези които гласуваха за да запазят властта на Боко и Шиши когато пролетта имаше вот на недоверие. Ама много удобна амнезия се получава.
12:03 05.01.2026
68 Адрес 4000
До коментар #65 от "Не си много умен":Сериозно
Вярваш че наистина е договорка
Да предположим че е така
Как мислиш
Дали някой от малкото останали съюзници на русия ще и има вече доверие
12:03 05.01.2026
69 Путин
12:04 05.01.2026
70 Антитрол
До коментар #62 от "Дедо":"че САЩ наистина ще подчинят всички държави в Мексиканския залив"
Аха те не са агресори - те просто щели да подчинят държавите. Той само Путин и Русия са агресори и ние трябва да плюем срещу тях но когато господарите ни вършат даже и по големи зулуми да се правим на ударени - такива ли са опорките.
12:07 05.01.2026
71 Опа
12:09 05.01.2026