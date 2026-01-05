Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела и заплаши с нова военна операция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска „пълен достъп“ до Венецуела от вицепрезидента на страната Делси Родригес, включително достъп до природни ресурси, и заплаши с нови атаки срещу южноамериканската държава, или срещу съседна Колумбия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Това, от което се нуждаем (от Делси Родригес), е пълен достъп. Пълен достъп до петрола и до други неща в страната, които да ни позволят да я възстановим“, каза Тръмп, като наблегна на инфраструктурата и заяви, че „пътища не се строят, а мостове се рушат“.

Тръмп повтори твърдението си, че големи американски петролни компании ще влязат във Венецуела, за да поправят инфраструктурата, която са изградили в миналото, и че, според него, социалистическото правителство на Венецуела е откраднало от Вашингтон.

В изявление на борда на „Еър Форс 1“ по време на полет от резиденцията си Мар а Лаго във Флорида до Вашингтон, Тръмп отново описа съботната операция по залавянето на Мадуро и довеждането му в САЩ по обвинения в „наркотероризъм“ като част от нова интервенционистка политика в Латинска Америка, която той нарече „Доктрината „Донро“, игра на думи с доктрината „Монро“ (изолационистка доктрина, определяща външната политика на САЩ в Западното полукълбо и отношенията на Вашингтон с европейските Велики сили, бел. ред.).

„(Западното) полукълбо е наше“, каза американският президент.

Белият дом не е предоставил публично независимо потвърждение на ключови елементи от твърдението на Тръмп, включително въздушни удари в и около Каракас или залавянето на Мадуро.

Тръмп заяви, че както операцията, наречена „Абсолютна решимост“, така и неговата така наречена Доктрина „Донро“ целят мир в света.

Президентът на САЩ заяви, че американските военни остават готови да извършат втори удар във Венецуела, подобен на този, който според него удари Каракас и близките региони Ла Гуайра, Арагуа и Миранда.

„Ако не се държат добре, ще предприемем втора атака“, заяви Тръмп на въпрос дали е изключена друга атака, след като Мадуро е в американски затвор.

Той също така поднови предупрежденията си срещу колумбийския президент Густаво Петро, ​​заявявайки, че идеята за изпращане на мисия като тази, за която той каза, че е заловила Мадуро, звучи добре и за Колумбия.

„Подобно на Венецуела, Колумбия също е много болна“, каза Тръмп, добавяйки, че е „управлявана от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на САЩ. И това е нещо, което той няма да прави много дълго.“

Тръмп отново се обърна към Мексико, заявявайки, че многократно е предлагал да изпрати американски войски за борба с наркотрафикантите – предложение, което според него мексиканският президент Клаудия Шейнбаум е отхвърлила от съображения за суверенитет.

„Трябва да направим нещо с Мексико. Мексико трябва да се организира, защото наркотиците се леят от Мексико“, каза Тръмп. Той определи Шейнбаум като прекрасен човек, но каза, че тя „малко се страхува от картелите, контролиращи Мексико“.

По отношение на Куба Тръмп заяви, че правителството на президента Мигел Диас-Канел е на път да падне и че не вярва, че действия от страна на САЩ ще бъдат необходими.

„Не знам как ще оцелеят, нямат доходи. Те получават всичките си доходи от Венецуела, от венецуелски петрол“, каза той.

На въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, Тръмп отговори рязко.

„Не ме питайте кой е на власт, защото ще ви дам отговор и той ще бъде много спорен“, каза той пред репортер на въпрос за евентуален политически преход във Венецуела и кой временно ще управлява страната, след което добави: „Ние контролираме ситуацията.“

В събота Тръмп изрази съмнение дали лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо може да управлява, заявявайки, че тя не се радва на достатъчно уважение и подкрепа в страната. Той също така предложи членове на кабинета му, включително държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, да управляват Венецуела за неопределен период.

Тръмп сякаш изключи възможността за скорошни избори във Венецуела.

„Мисля, че сме по-фокусирани върху това да я поправим, първо да я подготвим, защото това е бедствие. Страната е бедствие“, каза той.