Една трета от руснаците нямат пари за храна

Повечето руснаци смятат, че икономическата ситуация в руските градове се подобрява въпреки западните санкции, наложени заради нахлуването на Русия в Украйна. Това сочат данните от проучване на "Галъп".
Изчерпва ли се икономическият оптимизъм на руснаците?
48 процента от анкетираните говорят за подобряване на икономическите условия, т.е. този показател е по-висок, отколкото преди началото на войната в Украйна. Същевременно оптимизмът на руснаците става по-сдържан - пикът в резултатите е бил регистриран през 2023 година: 56 процента.
Паралелно расте броят на тези, които говорят за влошаване на икономическото положение в страната - те вече са 39 процента. През последните 15 години този показател е бил по-висок само по време на пандемията - около 50 на сто.
Предположенията са, че определени заслуги за все още преобладаващите положителни настройки на руснаците имат рекордно ниската безработица и ръстът на заплатите, предизвикан от дефицита на работна сила в резултат от мобилизацията, се отбелязва в проучването.
Около 40 процента живеят комфортно със заплатите си
Забележително е, че от началото на войната осезаемо е нараснал и делът на руснаците, които смятат, че заплатата им стига за комфортен живот. Ако до 2021 година те са били 25 процента, в последните години наближават 40 на сто.
Предният пик на уверения от този вид е бил през 2014 година - след анексията на Крим и първите западни санкции. Експертът от "Галъп" Джъстин Маккарти казва пред ДВ, че това е следствие едновременно на "ефекта на емоционален подем" в обществото и тенденциите, наблюдавани в руската икономика от 2022 година насам - по-конкретно увеличението на заплатите.
Една трета от руснаците нямат пари даже за храна
Допитването на "Галъп" установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Но прави впечатление друга тенденция: напоследък той спадаше и бедстващите хора през 2014 година са били по-малко от 15 процента. След намесата на Русия в делата на Украйна и курса на руските власти на противопоставяне със Запада броят на руснаците с твърде ниски доходи е започнал трайно да расте.
"Контрастът между рекордно ниското ниво на безработицата и продължаващите трудности с покупката на храна подчертават неравномерния характер на икономическата устойчивост на Русия", констатират авторите на изследването.
Оценката на "Галъп" е, че в годините след нахлуването в Украйна икономиката на Русия "се е оказала по-устойчива, отколкото се е очаквало, но през 2025 година все по-явно се виждат признаци на напрежение".
Автор: Алекс Измайлов
1 Фейкче веле
14:57 27.10.2025
2 ДОЙЧО
14:57 27.10.2025
3 Само да питам
Коментиран от #33
14:57 27.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ушанка
Коментиран от #9, #45
14:57 27.10.2025
6 Боко от Банкя
14:58 27.10.2025
7 Боруна Лом
14:58 27.10.2025
8 Дойчи зели
14:58 27.10.2025
9 Дигай патурете
До коментар #5 от "Ушанка":че намирисваш на застояло зеле
14:59 27.10.2025
10 Pyccкий Карлик
Само за починали 😁👍
Коментиран от #14
14:59 27.10.2025
11 В САЩ
14:59 27.10.2025
12 руzко = боклук
15:00 27.10.2025
13 Последния Софиянец
15:02 27.10.2025
14 Копаш ли
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":дупки за украинчета или ги влачат с чувалите
15:02 27.10.2025
15 1488
15:02 27.10.2025
16 Реалист
Коментиран от #23, #24
15:03 27.10.2025
17 пешо
15:03 27.10.2025
18 честен ционист
15:03 27.10.2025
19 Читател
Нещо статийка за тях да напишете или за това няма грантове - грантовете са единствено да пускате фрейкове за Русия.
15:04 27.10.2025
20 Трол
15:04 27.10.2025
21 ха ха ха ....
15:04 27.10.2025
22 Рус офил
Коментиран от #29, #30
15:05 27.10.2025
23 Антитрол
До коментар #16 от "Реалист":Ти тъкмо се връщаш от Русия ли че знаеш как е там или от посолството те увериха.
15:05 27.10.2025
24 Чорбара
До коментар #16 от "Реалист":Искукуригала краво,жалък си.
15:05 27.10.2025
25 Я пък тоя
Интересно защо не протестират.
Коментиран от #39
15:06 27.10.2025
26 Ми ядат Дедо ВИЯ
Копейките то же
Коментиран от #35
15:06 27.10.2025
27 Северноатлантик
15:06 27.10.2025
28 хубаво,
15:06 27.10.2025
29 Помнещ
До коментар #22 от "Рус офил":Пък господарите ти изобщо не лъжеха че ще спазват Минските договорености нали
15:07 27.10.2025
30 бе то ако погледнем
До коментар #22 от "Рус офил":Едни актьори размахваха прах за пране в Оон и разправяха че било химическото оръжие на Садам ...
15:07 27.10.2025
31 си дзън
Даже и БГ копейките не щат.
Коментиран от #38
15:07 27.10.2025
32 Бъд Спенсър
Винаги започваха по един и същи начин - някъде има един голям мафиот. Самодоволен, с мазна усмивка и костюм по мярка, заобиколен от стотици гавази, лакеи и подлизурковци. Всички му се кланят, всички му се подмазват и шепнат "шефът е велик", а той си мисли, че е недосегаем.
Докато на сцената не се появят онези двамата - големият Бъд и хитрият Терънс.
Първо идваха шамарите. От онези епичните, дето кънтят през три квартала. Гавазите хвърчат, столове се чупят, а накрая оставаше само мафиотът - изпотен, разкопчан, с поглед тип „как така не проработи моят гениален план?“.
Класика.
Винаги така свършваше - справедливостта, макар и бавна, винаги намираше пътя си.
Е, днес историята се повтаря, но не по кината, а в реалния свят.
Мафиотът този път се казва Путин - човекът, който повярва, че може да управлява света с танкове, ракети и телевизионна пропаганда. Обграден от гавази с униформи и лакеи с микрофони, той си мисли, че е недосегаем.
Само че на сцената излезе Украйна - Бъд Спенсър в бронежилетка. Голям, инатлив, със здрави ръце и твърд характер. Започна да раздава шамари на „втората армия в света“ така, че чак ушите на пропагандистите в Москва загряха.
А отстрани стои Терънс Хил - целият свободен свят - по-хитър, по-ловък, не влиза директно в боя, но винаги намира начин да подаде гаечния ключ, оръжието, информацията. Помага, подбутва, усмихва се под мустак и чака големият шамар да се стовари там, където
Коментиран от #37
15:07 27.10.2025
33 Хахахаха
До коментар #3 от "Само да питам":Ами цените в Европа са си нормални! Хората си живеят добре. Други въпроси?
Коментиран от #41, #44
15:08 27.10.2025
34 Я стига простотии
15:08 27.10.2025
35 Само питам
До коментар #26 от "Ми ядат Дедо ВИЯ":Ти като го яде да не си умрял ?
15:08 27.10.2025
36 Дойче идиотас
15:09 27.10.2025
37 Бъд Спенсър
До коментар #32 от "Бъд Спенсър":Помага, подбутва, усмихва се под мустак и чака големият шамар да се стовари там, където трябва.
И както във всеки филм - накрая мафиотът остава сам.
Без гавази, без пари, без уважение. Само с един счупен прозорец и една последна мисъл:
„Може би не трябваше да се заяждам с Бъд и Терънс.“
15:09 27.10.2025
38 Антитрол
До коментар #31 от "си дзън":"Като е толкова убаво в руския мир защо никой не иска да оди там бе"
Ами аз не знам и едно козяче да се е записало доброволец във ВСУ или поне да е отишло да живее в бандеристан.
15:10 27.10.2025
39 КЕН -ефа да не е България
До коментар #25 от "Я пък тоя":Един плакат срещу войната на Фюрера пеДо-фил и...8 год. У маймунарника!
Въпреки фашистката Хунта у москал,.. вчера 60 хиляди младежи в Питере пееха песни за,,...ху ЙЛО
Коментиран от #47
15:10 27.10.2025
40 хаха
Познавам не по-малко от десет човека, които от яростни русофоби, станаха русофили именно от информационните авантюри на DW и постовете на русофобите изпълнени с омраза към Русия.
Така че продължавайте в същия дух.
15:11 27.10.2025
41 Само питам
До коментар #33 от "Хахахаха":Кои цени в Европа са нормални ?
За това ли Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 3,3 милиона ? За това ли затвори заводи . За това ли немската икономика 4 години под нулата ?
За това ли ЕБ се чуди как да спасява Франция ? Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила - падна на 1,3 милиона ?
За това ли английската икономика за 4 години , едво миналия месец излезе на + с 0,01% ?
15:12 27.10.2025
42 До ха ха ха..
15:12 27.10.2025
43 Цяла Украйна се издържа с пари за
Руснаците да му мислят за Руснаците, Украинците за Украйна а Германците да помислят какво следва слез като забраниха Дизела, Атомната Енергетика, Въглищата, Евтиният Руски Природен Газ и Петрол, Българите също имат много малко време да се откачат от Германският влак на Смърта?😆😂🤣
15:12 27.10.2025
44 Учуден
До коментар #33 от "Хахахаха":"Хората си живеят добре"
Особено в европейска България нали - пенсионерите ни се чудят къде да отидат на почивка.
От къде ви намират такива обратното на остри.
15:12 27.10.2025
45 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Ушанка":Айде без фантазии ако може... По-евтино е да се живее в Русия, но "много евтино" не е...
Доходи- на кантар с вашите... Цени в магазина- на кантар с вашите, максимум 10% по-евтино да е като цяло... Ток, вода, газ- В ПЪТИ по-евтино от вашите... Бензин- 2 пъти по-евтин... Услуги- значително по-евтини от вашите... Бонус- храните са В ПЪТИ ПО-ВКУСНИ...
Вкратце- в Русия е около 20-25% по-евтино да се живее... В Москва ми стигат €2500 на месец за наем, издръжка и нормален живот, у вашту селу софия пак ми трябват толкова... А на фона на Москва ваштъ софия не е дори и село, а си е гнусна маала тип столипиново
15:12 27.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Възраждане
До коментар #39 от "КЕН -ефа да не е България":Безспорен факт.
Скоро ще три чат Фашагите в кремля
15:14 27.10.2025