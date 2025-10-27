Новини
Свят »
Русия »
Една трета от руснаците нямат пари за храна
  Тема: Украйна

Една трета от руснаците нямат пари за храна

27 Октомври, 2025 14:55 908 47

  • украйна-
  • галъп-
  • руснаци-
  • русия-
  • храна-
  • руска икономика

Повечето руснаци говорят за подобряване на икономическата ситуация в страната на фона на войната срещу Украйна. Но на една трета от анкетираните не им стигат парите дори за храна

Една трета от руснаците нямат пари за храна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Повечето руснаци смятат, че икономическата ситуация в руските градове се подобрява въпреки западните санкции, наложени заради нахлуването на Русия в Украйна. Това сочат данните от проучване на "Галъп".

Изчерпва ли се икономическият оптимизъм на руснаците?

Още новини от Украйна

48 процента от анкетираните говорят за подобряване на икономическите условия, т.е. този показател е по-висок, отколкото преди началото на войната в Украйна. Същевременно оптимизмът на руснаците става по-сдържан - пикът в резултатите е бил регистриран през 2023 година: 56 процента.

Паралелно расте броят на тези, които говорят за влошаване на икономическото положение в страната - те вече са 39 процента. През последните 15 години този показател е бил по-висок само по време на пандемията - около 50 на сто.

Предположенията са, че определени заслуги за все още преобладаващите положителни настройки на руснаците имат рекордно ниската безработица и ръстът на заплатите, предизвикан от дефицита на работна сила в резултат от мобилизацията, се отбелязва в проучването.

Около 40 процента живеят комфортно със заплатите си

Забележително е, че от началото на войната осезаемо е нараснал и делът на руснаците, които смятат, че заплатата им стига за комфортен живот. Ако до 2021 година те са били 25 процента, в последните години наближават 40 на сто.

Предният пик на уверения от този вид е бил през 2014 година - след анексията на Крим и първите западни санкции. Експертът от "Галъп" Джъстин Маккарти казва пред ДВ, че това е следствие едновременно на "ефекта на емоционален подем" в обществото и тенденциите, наблюдавани в руската икономика от 2022 година насам - по-конкретно увеличението на заплатите.

Една трета от руснаците нямат пари даже за храна

Допитването на "Галъп" установява, че 31 процента от руснаците нямат дори достатъчно пари за храна. Този показател е по-нисък, отколкото в годините на пандемията. Но прави впечатление друга тенденция: напоследък той спадаше и бедстващите хора през 2014 година са били по-малко от 15 процента. След намесата на Русия в делата на Украйна и курса на руските власти на противопоставяне със Запада броят на руснаците с твърде ниски доходи е започнал трайно да расте.

"Контрастът между рекордно ниското ниво на безработицата и продължаващите трудности с покупката на храна подчертават неравномерния характер на икономическата устойчивост на Русия", констатират авторите на изследването.

Оценката на "Галъп" е, че в годините след нахлуването в Украйна икономиката на Русия "се е оказала по-устойчива, отколкото се е очаквало, но през 2025 година все по-явно се виждат признаци на напрежение".

Автор: Алекс Измайлов


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейкче веле

    35 4 Отговор
    Истината и само истината

    14:57 27.10.2025

  • 2 ДОЙЧО

    31 9 Отговор
    А в Кравария, в Джермания, България как е? Да не говорим за Украйна.....

    14:57 27.10.2025

  • 3 Само да питам

    33 6 Отговор
    факти и дойче веле как са ценичките в еврокоптора след новите санкции

    Коментиран от #33

    14:57 27.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ушанка

    29 6 Отговор
    В Русия всичко е много евтино,лъжат дойчовчите.

    Коментиран от #9, #45

    14:57 27.10.2025

  • 6 Боко от Банкя

    26 3 Отговор
    А у нас - под великото управление на Пеевски и Борисов, две трети от хората нямат пари за храна!

    14:58 27.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    8 12 Отговор
    ВЪПРОСА Е ВОДКА И ХАЙВЕР ДА ИМА! ДРУГОТО МА..ЙНА...ТА МУ!

    14:58 27.10.2025

  • 8 Дойчи зели

    20 2 Отговор
    ок, да вим как ще свършите вие

    14:58 27.10.2025

  • 9 Дигай патурете

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ушанка":

    че намирисваш на застояло зеле

    14:59 27.10.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    7 17 Отговор
    В Руския Мир място за храна няма !!!
    Само за починали 😁👍

    Коментиран от #14

    14:59 27.10.2025

  • 11 В САЩ

    24 4 Отговор
    1/3 са на купони, спят под мостовете в кашони. Статия за тях?

    14:59 27.10.2025

  • 12 руzко = боклук

    3 14 Отговор
    руzия гори

    15:00 27.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    В САЩ 42 млн взимат купони за храна.

    15:02 27.10.2025

  • 14 Копаш ли

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    дупки за украинчета или ги влачат с чувалите

    15:02 27.10.2025

  • 15 1488

    12 2 Отговор
    a един бг премиер окради водата на половин българия да зареди водопадите на хотела си

    15:02 27.10.2025

  • 16 Реалист

    4 9 Отговор
    Е, то това само БГ малоумните облъчени русофили не го знаят...и не биха повярвали, разбира се! Щото са хдили там, не за друго, хахаха!

    Коментиран от #23, #24

    15:03 27.10.2025

  • 17 пешо

    14 1 Отговор
    след нова година бг пенсионерите в пъти ще са по зле

    15:03 27.10.2025

  • 18 честен ционист

    1 5 Отговор
    Будет голод, будет кризис, будут угли.

    15:03 27.10.2025

  • 19 Читател

    9 2 Отговор
    Ха ха ха ами в краварника пък 42 милиона са на купони за храна а сега даже и купони няма - да не говорим за бездомниците които спят под мостовете.

    Нещо статийка за тях да напишете или за това няма грантове - грантовете са единствено да пускате фрейкове за Русия.

    15:04 27.10.2025

  • 20 Трол

    11 1 Отговор
    Другите 2/3 са нападнали Украйна, за да им окрадат хладилниците.

    15:04 27.10.2025

  • 21 ха ха ха ....

    11 2 Отговор
    То за това руснаците ходят по цял свят на почивка и купуват имоти , а българите ходят да берат ягоди и да мият чинии ....

    15:04 27.10.2025

  • 22 Рус офил

    1 10 Отговор
    Лъжат бе, това са холивудски актьори ! Ей така лъжеха, че Русия щяла да нападне Украйна, ама другарката Захарова им натри носовете тогава !

    Коментиран от #29, #30

    15:05 27.10.2025

  • 23 Антитрол

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Ти тъкмо се връщаш от Русия ли че знаеш как е там или от посолството те увериха.

    15:05 27.10.2025

  • 24 Чорбара

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Искукуригала краво,жалък си.

    15:05 27.10.2025

  • 25 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    След ракетите, чиповете, парите и т.н. вече свършиха и храната.
    Интересно защо не протестират.

    Коментиран от #39

    15:06 27.10.2025

  • 26 Ми ядат Дедо ВИЯ

    1 10 Отговор
    Тиа БОК..Луци!
    Копейките то же

    Коментиран от #35

    15:06 27.10.2025

  • 27 Северноатлантик

    13 0 Отговор
    В момента между 40 и 50 милиона американци са на купони за храна . Не е ли редно , като техни "стратегически партньори" тях да жалим ?

    15:06 27.10.2025

  • 28 хубаво,

    12 0 Отговор
    само дето лошото е, че тези факти са бързо проверими, а проверката показва друго! Нивото на бедност в Русия се движи около 10%, а в европейска България около 20%+ С две думи, статийката се е баш да д ебили!

    15:06 27.10.2025

  • 29 Помнещ

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Рус офил":

    Пък господарите ти изобщо не лъжеха че ще спазват Минските договорености нали

    15:07 27.10.2025

  • 30 бе то ако погледнем

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Рус офил":

    Едни актьори размахваха прах за пране в Оон и разправяха че било химическото оръжие на Садам ...

    15:07 27.10.2025

  • 31 си дзън

    0 8 Отговор
    Като е толкова убаво в руския мир защо никой не иска да оди там бе?
    Даже и БГ копейките не щат.

    Коментиран от #38

    15:07 27.10.2025

  • 32 Бъд Спенсър

    0 3 Отговор
    Помните ли филмите с Бъд Спенсър и Терънс Хил?
    Винаги започваха по един и същи начин - някъде има един голям мафиот. Самодоволен, с мазна усмивка и костюм по мярка, заобиколен от стотици гавази, лакеи и подлизурковци. Всички му се кланят, всички му се подмазват и шепнат "шефът е велик", а той си мисли, че е недосегаем.
    Докато на сцената не се появят онези двамата - големият Бъд и хитрият Терънс.

    Първо идваха шамарите. От онези епичните, дето кънтят през три квартала. Гавазите хвърчат, столове се чупят, а накрая оставаше само мафиотът - изпотен, разкопчан, с поглед тип „как така не проработи моят гениален план?“.
    Класика.
    Винаги така свършваше - справедливостта, макар и бавна, винаги намираше пътя си.

    Е, днес историята се повтаря, но не по кината, а в реалния свят.
    Мафиотът този път се казва Путин - човекът, който повярва, че може да управлява света с танкове, ракети и телевизионна пропаганда. Обграден от гавази с униформи и лакеи с микрофони, той си мисли, че е недосегаем.
    Само че на сцената излезе Украйна - Бъд Спенсър в бронежилетка. Голям, инатлив, със здрави ръце и твърд характер. Започна да раздава шамари на „втората армия в света“ така, че чак ушите на пропагандистите в Москва загряха.
    А отстрани стои Терънс Хил - целият свободен свят - по-хитър, по-ловък, не влиза директно в боя, но винаги намира начин да подаде гаечния ключ, оръжието, информацията. Помага, подбутва, усмихва се под мустак и чака големият шамар да се стовари там, където

    Коментиран от #37

    15:07 27.10.2025

  • 33 Хахахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #3 от "Само да питам":

    Ами цените в Европа са си нормални! Хората си живеят добре. Други въпроси?

    Коментиран от #41, #44

    15:08 27.10.2025

  • 34 Я стига простотии

    6 0 Отговор
    Ако някъде се гладува, това е ТУК, Измрайлов!

    15:08 27.10.2025

  • 35 Само питам

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ми ядат Дедо ВИЯ":

    Ти като го яде да не си умрял ?

    15:08 27.10.2025

  • 36 Дойче идиотас

    5 0 Отговор
    Хихихибижк хахахаха квииииикки

    15:09 27.10.2025

  • 37 Бъд Спенсър

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бъд Спенсър":

    Помага, подбутва, усмихва се под мустак и чака големият шамар да се стовари там, където трябва.

    И както във всеки филм - накрая мафиотът остава сам.
    Без гавази, без пари, без уважение. Само с един счупен прозорец и една последна мисъл:
    „Може би не трябваше да се заяждам с Бъд и Терънс.“

    15:09 27.10.2025

  • 38 Антитрол

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "си дзън":

    "Като е толкова убаво в руския мир защо никой не иска да оди там бе"

    Ами аз не знам и едно козяче да се е записало доброволец във ВСУ или поне да е отишло да живее в бандеристан.

    15:10 27.10.2025

  • 39 КЕН -ефа да не е България

    0 7 Отговор

    До коментар #25 от "Я пък тоя":

    Един плакат срещу войната на Фюрера пеДо-фил и...8 год. У маймунарника!
    Въпреки фашистката Хунта у москал,.. вчера 60 хиляди младежи в Питере пееха песни за,,...ху ЙЛО

    Коментиран от #47

    15:10 27.10.2025

  • 40 хаха

    2 0 Отговор
    Пропагандата на ЦЕРЕУШНИКА DW в България работи перфектно по информационното образование на българите, които при всеки прочит на ФЕЙКОВЕТЕ на DW, ако и да са били русофоби, не след дълго стават русофили.
    Познавам не по-малко от десет човека, които от яростни русофоби, станаха русофили именно от информационните авантюри на DW и постовете на русофобите изпълнени с омраза към Русия.
    Така че продължавайте в същия дух.

    15:11 27.10.2025

  • 41 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Кои цени в Европа са нормални ?
    За това ли Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 3,3 милиона ? За това ли затвори заводи . За това ли немската икономика 4 години под нулата ?

    За това ли ЕБ се чуди как да спасява Франция ? Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила - падна на 1,3 милиона ?

    За това ли английската икономика за 4 години , едво миналия месец излезе на + с 0,01% ?

    15:12 27.10.2025

  • 42 До ха ха ха..

    0 3 Отговор
    Да бее.., всичките руснаци са тръгнали по света на почивки и да купуват имоти, а на фронта ходят разни севернокорейци, сирийци, кубинци, и други низши същества ! Ха ха ха... !

    15:12 27.10.2025

  • 43 Цяла Украйна се издържа с пари за

    4 0 Отговор
    Заплати и Пенсии и Държавен Бюджет от вън и много скоро с Парите на България с приемането на Еврото?
    Руснаците да му мислят за Руснаците, Украинците за Украйна а Германците да помислят какво следва слез като забраниха Дизела, Атомната Енергетика, Въглищата, Евтиният Руски Природен Газ и Петрол, Българите също имат много малко време да се откачат от Германският влак на Смърта?😆😂🤣

    15:12 27.10.2025

  • 44 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    "Хората си живеят добре"

    Особено в европейска България нали - пенсионерите ни се чудят къде да отидат на почивка.

    От къде ви намират такива обратното на остри.

    15:12 27.10.2025

  • 45 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ушанка":

    Айде без фантазии ако може... По-евтино е да се живее в Русия, но "много евтино" не е...

    Доходи- на кантар с вашите... Цени в магазина- на кантар с вашите, максимум 10% по-евтино да е като цяло... Ток, вода, газ- В ПЪТИ по-евтино от вашите... Бензин- 2 пъти по-евтин... Услуги- значително по-евтини от вашите... Бонус- храните са В ПЪТИ ПО-ВКУСНИ...

    Вкратце- в Русия е около 20-25% по-евтино да се живее... В Москва ми стигат €2500 на месец за наем, издръжка и нормален живот, у вашту селу софия пак ми трябват толкова... А на фона на Москва ваштъ софия не е дори и село, а си е гнусна маала тип столипиново

    15:12 27.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "КЕН -ефа да не е България":

    Безспорен факт.
    Скоро ще три чат Фашагите в кремля

    15:14 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания