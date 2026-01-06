Новини
Апетитите на Тръмп към Гренландия: "Това ще е краят на НАТО"

6 Януари, 2026 14:18

След американската атака срещу Венецуела нарастват опасенията, че Тръмп може да предприеме нещо подобно и в Гренландия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ако попитате хората в Нуук, столицата на Гренландия, какво мислят за Доналд Тръмп , ще получите еднозначен отговор: една жена показва среден пръст на камерата на датската телевизия, а друга го нарича с нецензурни епитети. В реакциите на хората се чете както гняв, така и притеснение. "Той иска да ни анексира, но ние не искаме такова нещо”, казва един минувач. "Едно нещо е сигурно - нас не могат да ни купят ”, споделя друг. Трети се чуди: "Какво, ще дойдат и ще ни окупират? Ние сме малък и уязвим народ. Кой ще ни защити в такъв случай?”.

Междувременно лидерите на седем страни от ЕС - Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания - излязоха със съвместно изявление за Гренландия. В него се казва, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи техните отношения.

Населението на Гренландия е около 56 000 души, припомня АРД. Като автономна част от Кралство Дания , най-големият остров в света е част и от НАТО - точно като САЩ. Американците отдавна поддържат военно присъствие в Гренландия - там те имат военна база. Това изглежда не е достатъчно за Доналд Тръмп. Той многократно вече заяви, че има териториални претенции към острова - за последно преди дни, когато отново каза, че се "нуждае” от Гренландия за националната сигурност на САЩ.

Това би бил краят на НАТО

След военната интервенция на САЩ във Венецуела се множат опасенията, че Тръмп може да приложи същото и към Гренландия. Премиерката на Дания Мете Фредериксен приема тази възможност много сериозно, пише АРД. Тя се изправи пред журналисти и граждани, за да отговаря на въпроси и отправи поредно предупреждение за ескалацията. "Нека да бъда абсолютно ясна - ако една държава от НАТО нападне друга, това е краят”, каза тя. Това би означавало също и краят на НАТО . "Това е краят на световния ред, какъвто беше установен след края на Втората световна война . Това е краят на демократичните правила на играта. Всичко ще се срине, ако една държава от НАТО нападне друга”.

Европа подкрепя Дания - много правителства вече направиха подобни коментари след последните изказвания на Доналд Тръмп. "Само Гренландия и Кралство Дания имат право да решават собственото си бъдеще”, коментира британският премиер Киър Стармър например.

Два възможни сценария

Фредериксен се обърна към администрацията на Тръмп с призив да се съобразяват с международното право. "Живеем в турбулентни времена”, каза тя. "Но ако изоставим основните си ценности, всички ще бъдем по-зле”.

Много хора в Дания и Гренландия сега се питат какво следва. Изследователят на Арктика от Датската академия за отбрана Йон Рабек-Клеменсен смята, че два сценария са възможни оттук нататък. Пред датското обществено радио той каза, че едната възможност е конфликтът да продължи по същия начин в следващите няколко години. С други думи САЩ да продължат да заплашват, а Гренландия и Дания да се възмущават.

"Другият вариант е да се предложи някакъв вид изход на Тръмп от тази ситуация. Датското правителство наскоро реши, че ще инвестира повече в отбраната на Гренландия. Може би Тръмп ще каже: точно това исках аз, ето - победих”, казва експертът. За да се случи това обаче, ще се наложи американският президент да се съсредоточи върху постигането на определени цели по същество. Много хора в Гренландия обаче вярват, че вместо това той ще продължи да следва целта си да разшири влиянието на Америка - включително буквално, на картата.

Автор: Арне Бартрам (АРД)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    15 1 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.Облечете се топло.

    14:19 06.01.2026

  • 2 Военен

    13 1 Отговор
    Ние от 61ва Стрямска механизирана бригада, заминаваме за Гренландия да пазим от американската агресия!

    14:20 06.01.2026

  • 3 Свободно слово

    16 1 Отговор
    ЕВРОПЕРВЕРЗИЯ: БРЮКСЕЛ ПОДКРЕПЯ АГРЕСИЯТА СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА, НО ЩЕ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ АНЕКСИЯТА НА ГРЕНЛАНДИЯ

    14:20 06.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Дания да активира чл.5 и цялото нато да обявим война на фащ 😏

    14:20 06.01.2026

  • 5 Българин

    8 2 Отговор
    Фащ искат да фащат още държави!!!

    14:21 06.01.2026

  • 6 Швейк

    7 1 Отговор
    В САЩ няма ли сняг ?

    Коментиран от #13

    14:21 06.01.2026

  • 7 Тръмп

    12 0 Отговор
    Премиерката на дания е диктаторка и окупира гренландския народ против волята му! Трябва да се въведе демокрация и честни избори под дулата на оръдията ни 😉

    14:22 06.01.2026

  • 8 Гренландия

    5 2 Отговор
    е САЩ. Както и Канада.
    Накрая гражданите на всички тези смешни и случайни държави ще се кълнат в американската конституция.

    Коментиран от #16

    14:24 06.01.2026

  • 9 малко истински факти

    6 1 Отговор
    Колкото и да се напиня една соросоистичноизкривена медийказелена , няма как да спре устрема на Тръмпи , .....

    14:24 06.01.2026

  • 10 Швейк

    7 1 Отговор
    В скоро време край бреговете на Гренландия ще пристигнат самолетоносачи носещи демокрация.

    14:24 06.01.2026

  • 11 Добре де

    2 0 Отговор
    От сутринта 3-та статия по темата. Айде по-скоро да е тоя край, че да рахатясаме!

    14:27 06.01.2026

  • 12 Дания

    2 0 Отговор
    е незначителна държавица, а има такава и огромна колония. САЩ не приемат това положение. Каква е връзката на Дания с тази толкова отдалечена земя Гренландия? Никаква. Просто остатък от евро колониализма. На САЩ не им пука за НАТО. Само разходи и рискове. Разбраха глупостта на европейците и вече не искат да имат общо с тях.

    14:28 06.01.2026

  • 13 Сняг ли ще внасят бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    Нафтата им е кът в краварника!

    Коментиран от #17

    14:28 06.01.2026

  • 14 Гренландия

    0 1 Отговор
    ще бъде освободена. Без съмнение. Ще стане проспериращ и демократичен щат. Какво лошо има в това.

    Коментиран от #21

    14:30 06.01.2026

  • 15 иван костов

    1 0 Отговор
    Нали това е целта! Тръмп се справя отлично! Някой помни ли украйна?😂😂😂

    14:30 06.01.2026

  • 16 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гренландия":

    "смешни и случайни държави"

    То и смешната и случайна държава Украйна ще се кълне в руската конституция.

    Какво стана - много бързо обърнахте палачинката - перчема вече не е "агент Краснов".

    Жалка работа е да си наведен ....

    14:31 06.01.2026

  • 17 САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сняг ли ще внасят бе?":

    са най-големият производител на петрол, следвани от Саудитска Арабия и Руската федерация. Но петролът е стратегическа суровина и от много глава не боли. Нали трябва да продават и на ЕС на добри цени.

    14:32 06.01.2026

  • 18 Да разбираме, че

    2 0 Отговор
    Държава от НАТО НЕ трябва да напада държава от НАТО, но може да си прави, каквото си поиска с трети страни.

    14:33 06.01.2026

  • 19 ежко

    3 0 Отговор
    Олеееее..сега кой ще ни пази, а евроатлантици?!?

    14:33 06.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гренландия":

    "Ще стане проспериращ и демократичен щат"

    Ха ха ха колкото Ирак, Либия, Сирия и Судан станаха проспериращи и демократични след като господарите ти смъкнаха тамошните "диктатори" и взеха петрола.

    Обаче нашите козячета ще заработят от хвалене на "агент Краснов" по който плюеха до вчера - абе важното е да си ветропоказател.

    14:36 06.01.2026

  • 22 А ойро

    0 0 Отговор
    пуйчетата стоят отстрани и бучат перки по нивите. Да се смее ли човек, да плаче ли. Тръмпини ще им направи много хубави цени за петрола, без съмнение.

    14:36 06.01.2026

  • 23 Евродебил

    0 0 Отговор
    Евроатлантиците да се разделят на две армии...Едната да заминава към гренландия с моторните лодки дето ни подариха по линия на нато, а другата към източния фронт.Ако покрай Тайван се породи нужда, да се пратят и там нашите "славни" бойци..С волски впрягове,а за гренландия шейни, ще доставим допълнителна механизация плюс 4те Ф16ки и двата миг 29.За крайслера "дръжки" не съм сигорен,че има лиценз за арктическите води,а и току виж някой айсберг го потопил,но може да го пратим на вахта в Одеса.Белким до там стигне.Онази подводница от музея,да се зачисли на служба и да се прецени на кой фронт ще е полезна.

    14:37 06.01.2026

  • 24 Ти си

    0 0 Отговор
    Се га ми е интересно дали ще се свика коалиция на желаещите които да изпратят превантивно войски в Гренландия за да я защитят от апетити на САЩ към нея ? Хайде сега да водим двойните стандарти на евтоатлантиците .....

    14:37 06.01.2026

