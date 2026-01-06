Апетитите на Тръмп към Гренландия: "Това ще е краят на НАТО"

Ако попитате хората в Нуук, столицата на Гренландия, какво мислят за Доналд Тръмп , ще получите еднозначен отговор: една жена показва среден пръст на камерата на датската телевизия, а друга го нарича с нецензурни епитети. В реакциите на хората се чете както гняв, така и притеснение. "Той иска да ни анексира, но ние не искаме такова нещо”, казва един минувач. "Едно нещо е сигурно - нас не могат да ни купят ”, споделя друг. Трети се чуди: "Какво, ще дойдат и ще ни окупират? Ние сме малък и уязвим народ. Кой ще ни защити в такъв случай?”.

Междувременно лидерите на седем страни от ЕС - Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания - излязоха със съвместно изявление за Гренландия. В него се казва, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи техните отношения.

Населението на Гренландия е около 56 000 души, припомня АРД. Като автономна част от Кралство Дания , най-големият остров в света е част и от НАТО - точно като САЩ. Американците отдавна поддържат военно присъствие в Гренландия - там те имат военна база. Това изглежда не е достатъчно за Доналд Тръмп. Той многократно вече заяви, че има териториални претенции към острова - за последно преди дни, когато отново каза, че се "нуждае” от Гренландия за националната сигурност на САЩ.

Това би бил краят на НАТО

След военната интервенция на САЩ във Венецуела се множат опасенията, че Тръмп може да приложи същото и към Гренландия. Премиерката на Дания Мете Фредериксен приема тази възможност много сериозно, пише АРД. Тя се изправи пред журналисти и граждани, за да отговаря на въпроси и отправи поредно предупреждение за ескалацията. "Нека да бъда абсолютно ясна - ако една държава от НАТО нападне друга, това е краят”, каза тя. Това би означавало също и краят на НАТО . "Това е краят на световния ред, какъвто беше установен след края на Втората световна война . Това е краят на демократичните правила на играта. Всичко ще се срине, ако една държава от НАТО нападне друга”.

Европа подкрепя Дания - много правителства вече направиха подобни коментари след последните изказвания на Доналд Тръмп. "Само Гренландия и Кралство Дания имат право да решават собственото си бъдеще”, коментира британският премиер Киър Стармър например.

Два възможни сценария

Фредериксен се обърна към администрацията на Тръмп с призив да се съобразяват с международното право. "Живеем в турбулентни времена”, каза тя. "Но ако изоставим основните си ценности, всички ще бъдем по-зле”.

Много хора в Дания и Гренландия сега се питат какво следва. Изследователят на Арктика от Датската академия за отбрана Йон Рабек-Клеменсен смята, че два сценария са възможни оттук нататък. Пред датското обществено радио той каза, че едната възможност е конфликтът да продължи по същия начин в следващите няколко години. С други думи САЩ да продължат да заплашват, а Гренландия и Дания да се възмущават.

"Другият вариант е да се предложи някакъв вид изход на Тръмп от тази ситуация. Датското правителство наскоро реши, че ще инвестира повече в отбраната на Гренландия. Може би Тръмп ще каже: точно това исках аз, ето - победих”, казва експертът. За да се случи това обаче, ще се наложи американският президент да се съсредоточи върху постигането на определени цели по същество. Много хора в Гренландия обаче вярват, че вместо това той ще продължи да следва целта си да разшири влиянието на Америка - включително буквално, на картата.

Автор: Арне Бартрам (АРД)