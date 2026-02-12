Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Турската държавна петролна компания подписа стратегически договор с британски гигант

12 Февруари, 2026 18:08 427 4

Документът предвижда разработването на находища на петрол и природен газ, съобщи турската държавна телевизия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската държавна петролна компания (TPAO) и британския гигант "Бритиш петролиъм" (British Petroleum, BP) подписаха стратегическо споразумение за партньорство при разработването на находища на петрол и газ в Турция, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Документът предвижда разработването на находища на петрол и природен газ, оценка на регионите, където има потенциал за откриване на залежи, сътрудничество при износа и инфраструктурата за пренос на петрол и природен газ, сътрудничество на регионално и международно равнище.

Подписите бяха положени на церемония в Истанбул от генералния директор на Турската държавна петролна компания Джем Ердем и директора за развитие на международно ниво на „Бритиш петролиъм“ Андрю Макозлън.

Министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар подчерта, че целта e капацитетът на Турската държавна петролна компания да достигне производство от 1 милион барела, а сътрудничеството между двете петролни компании трябва да бъде пренесено и в други страни.

„Един от най-основните и приоритетни проекти за нас е сътрудничеството ни в Ирак. Специално това с находището в Киркук. Другата ни обща тема е Либия. Мислим за съвместно сътрудничество и там. Обсъждаме сътрудничество по различни проекти в Средна Азия, Казахстан и Азербайджан. Вярвам, че през тази година ще имаме конкретни резултати в тази посока и ще ги споделим с обществеността“, заяви министърът на енергетиката на Турция.

Вчера Турската държавна петролна компания е спечелила и търг, с който е получила разрешително за разработване на два блока в Либия – един в морето и един на сушата.

„Либия обяви подобен търг за пръв път от 17 години. Бяхме подали предложение и за двата блока, спечелихме право да получим разрешително и за двата. Този път ще търсим петрол и природен газ заедно с испанския ни партньор „Репсол“, а сред партньорите ни в проучването в морския блок е унгарската „МОЛ“, заяви Алпарслан Байрактар.

Сред другите важни международни компании, с които Турската държавна петролна компания подписа споразумения за съвместни дейности, са дъщерната компания на „Ескон Мобил“ (ExxonMobil) – „Есо експлорейшън интернешънъл“ (ESSO Exploration International Limited), както и с американската „Шеврон“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търновец

    2 0 Отговор
    Тюркяните бяха в енергетиката да ли че след нас а сега са далеч пред нас особено в Либия Кадафи ни беше дал частичен лиценз за две полета а къде е?

    18:14 12.02.2026

  • 2 Данъкоплатец

    1 0 Отговор
    Рейнджърите и децата са открили наркоканал на мутрата от Панкрац
    Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
    Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!
    По чие нареждане?

    18:15 12.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    А не бе, с рашките несчастни ще подпише.
    Цял Свят взе Рассия на мезе и си бърше краката в нея.
    Коментарите тоже 😁

    18:17 12.02.2026

  • 4 Гечко

    0 0 Отговор
    А нашия Мунчо подписа договор за разработване на Боташ газьолиум в България. Ццц

    18:18 12.02.2026

