Атентат срещу канцлера? Германската полиция осуети заговор за умишлено повреждане на частния самолет на Фридрих Мерц

Атентат срещу канцлера? Германската полиция осуети заговор за умишлено повреждане на частния самолет на Фридрих Мерц

22 Януари, 2026 16:41

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • олаф шолц

Мерц, който пое поста през май миналата година, е запален пилот и живее в Арнсберг, на около 400 километра югозападно от Берлин

Атентат срещу канцлера? Германската полиция осуети заговор за умишлено повреждане на частния самолет на Фридрих Мерц - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Германската полиция арестува трима души в самолетен хангар в западната част на Федералната република, помещаващ частния самолет на канцлера Фридрих Мерц, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Органите на реда предполагат, че две жени на 23-и 28-годишна възраст и мъж на 56 години са имали намерение да повредят самолета, съобщи прокуратурата в родния град на Мерц Арнсберг.

Тримата са арестувани за незаконно проникване в хангара, след като са влезли без разрешение на летище Арнсберг-Менден през нощта.

Мерц, който пое поста през май миналата година, е запален пилот и живее в Арнсберг, на около 400 километра югозападно от Берлин.

Полицаите се усъмнили, след като шофьор попитал за посоката към местно летище. Той по-късно е разпознат като известен ляв активист и вниманието на органите на реда се насочило към хангарa, където се намира самолетът на Мерц, и това довело до ареста на тримата германски граждани.

Групировка на име „Колектив за съпротива“ пое отговорност за конспирацията и добави, че тя е организирана "като част от протестна акция, целяща да попречи на частния самолет на Фридрих Мерц да лети".


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    17 2 Отговор
    И в БГ имаше един такъв полуидиот:

    "Ники обича да пътува"

    16:46 22.01.2026

  • 3 Като му чупят самолета

    16 4 Отговор
    Ще си кара само мерца...Не можем да го мислим тая ф.....а....шаха!

    16:47 22.01.2026

  • 4 Хер Флик

    17 3 Отговор
    И срещу Хитлер е имало атентат.В Дойчланд всичко може да се случи.Дори си подпалиха Райхстага за тоя дето духа.

    Коментиран от #26

    16:48 22.01.2026

  • 5 дядото

    7 3 Отговор
    а къде е вл.путин,кога ще се появи в схемата

    16:54 22.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп, Президентът

    9 3 Отговор
    Това чака всеки европейски президент, който реши че Гренландия е в Европа. Опичайте си акъла !!!

    16:55 22.01.2026

  • 7 Дориана

    15 4 Отговор
    Мерц да се замисли, защо го мразят ? Отговора е , че води Германия към война в мирно време. Заедно с Урсула и Макрон ежедневно провокират Световна война с Русия. Да не говорим за икономическите последици за Германия и целия ЕС.

    16:56 22.01.2026

  • 8 От къде пък пари има

    11 3 Отговор
    частен самолет Фридрих Мерц да има ? А?

    16:57 22.01.2026

  • 9 ти да видиш

    6 2 Отговор
    Или са искали да снимат поpно в хангара?... истината е някъде там😉

    16:57 22.01.2026

  • 10 Олеееее....

    9 2 Отговор
    И частен хангар дето не го е обявил в декларацията

    16:58 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тези атлантически корумпета

    9 2 Отговор
    И частни самолети си накупиха даже с нашите пари

    17:00 22.01.2026

  • 13 Подкрепа от 10% за

    8 2 Отговор
    Мерц е достатъчна за да предизвика такива прояви.
    Кой харесва канцлер който взима от твоята пенсия за да я даде на украински корумпирани типове които просто ще я откраднат.

    17:02 22.01.2026

  • 14 А тъй, само тъй

    7 1 Отговор
    Сега и съд за корупция на Мерц ....

    17:03 22.01.2026

  • 15 Надя

    2 1 Отговор
    Мерц отдавна е милионер и атентата е признат от крайно левите.

    17:03 22.01.2026

  • 16 Александър 3

    6 0 Отговор
    Стига глупости ! Пеевски има частен Фалкон та Шперц да няма...

    17:03 22.01.2026

  • 17 Ами да

    4 1 Отговор
    Либералните сили така действат, по демократично му. Мерц обърна палачинката миналата седмица и вече му кроят шапката!

    17:04 22.01.2026

  • 18 известен ляв активист

    2 0 Отговор
    А? ...... хванаха го Мерца със частният самолет. Ама не е ляв активист, а е известен журналист !

    17:05 22.01.2026

  • 19 Не си прав

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    ЗА да могат да повредят самолет... Трябва да са "инженерите" на Маркел....

    17:06 22.01.2026

  • 20 Теория на конспирацията

    4 0 Отговор
    Същият цирк,като обира в Лувъра. Камери,сензори,датчици,охрана сОТ и жива и изведнъж,някакви си влизат и се разкарват насам натам, при положение,че това е самолетът на Канцлерът на Германия. Друг е въпросът ,откъде има частен самолет, хангар, на кого е и кой плаща ако е под наем?...не,че не се досещате, ама иска да го изиграе жертва.

    17:07 22.01.2026

  • 21 Де го прочетохте тва

    3 0 Отговор
    Че бил известен ляв активист ? Я пак прочетете дали не е само известен журналист ! И естествено пак е лепнато това: предаде ДПА, цитирана от БТА.

    17:10 22.01.2026

  • 22 заговор за умишлено повреждане

    5 0 Отговор
    Ама без заговор и без повреждане..... и естествено сега делото ще се засекрети. Така правят атлантическите корумпета. Принцип добре усвоен и от нашите атлантенца

    17:13 22.01.2026

  • 23 Може пък Зеленски

    4 0 Отговор
    да му го е подарил или оня със заводите за барути. И Мерц да не е знаел

    17:16 22.01.2026

  • 24 Ама верно вече не се търпи

    4 0 Отговор
    Тази атлантическа корупция. Брутално нагли са

    Коментиран от #25

    17:17 22.01.2026

  • 25 В Русия корупция няма

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ама верно вече не се търпи":

    Само фъркат през прозорците.

    Коментиран от #32

    17:34 22.01.2026

  • 26 Райхстага

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хер Флик":

    го подпали Гошо Тарабата.2776

    17:35 22.01.2026

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    Интересно що ли кат депортират арабелите разните му активисти врякат че било расизъм ама не искат около тях и в квартала им да има такива. Много тъпо инсценирано! Кой ще ходи да разпитва къде е летището, като джи пи еса ще го заведе директно. Та тоя изпаднал германец си е спихнат отвсякъде, няма защо да се мъчат да го довършват!

    17:35 22.01.2026

  • 28 Юдаитка

    0 0 Отговор
    Еленка крадлата е била.

    17:40 22.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Харно

    0 0 Отговор
    Сега леля Урсула ще каже че са руснаците

    17:50 22.01.2026

  • 31 кой пък го е ве тоя

    1 0 Отговор
    пак либе раски измислици

    17:52 22.01.2026

  • 32 Сега въпроса е обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "В Русия корупция няма":

    Мерц дали ще фърка през прозорците или ще му търпят корупцията която вече е доказана. За Русия знаем какво се случва с корумпетата и за Китай също знаем

    17:52 22.01.2026

  • 33 Паисий

    0 0 Отговор
    Мога веднага да позная кой ги изпраща!

    17:53 22.01.2026

  • 34 Разследващите

    0 0 Отговор
    журналисти са накиснати че "повреждат" самолета на Щтперц, не те се интересуват ОТКъде има той пари за скъп самолет и хангар

    17:54 22.01.2026

  • 35 Ей тоя най - крадлив

    0 0 Отговор
    В еврошайката .Ама то хангари ,частни самолети за нищо ги няма...Я социалистите да превземат германия и да им спретнат една национализация ,че тия диви капиталисти са се самозабравили

    17:54 22.01.2026

