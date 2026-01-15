Новини
Киев преброи 200 000 дезертьори и 2 млн. укриващи се от военна служба украинци
  Тема: Украйна

Киев преброи 200 000 дезертьори и 2 млн. укриващи се от военна служба украинци

15 Януари, 2026 09:20 2 199 96

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • володимир зеленски-
  • михайло федоров

Други сериозни проблеми са прекомерната бюрокрация, съветският подход към управлението и прекъсвания в снабдяването с оборудване на войските по фронтовата линия с дължина около 1000 километра

Киев преброи 200 000 дезертьори и 2 млн. укриващи се от военна служба украинци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

200 000 дезертьори и около 2 милиона укриващи се от военна служба украинци са сред редицата предизвикателства, пред които са изправени украинските въоръжени сили, докато войната с Русия продължава след почти четири години боеве.

Това заяви новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров пред парламента на страната, съобщава АП.

Други сериозни проблеми са прекомерната бюрокрация, съветският подход към управлението и прекъсвания в снабдяването с оборудване на войските по фронтовата линия с дължина около 1000 километра.

"Не можем да водим война с нови технологии, а със стара организационна структура", каза Федоров. Министерството на отбраната е изправено и пред недостиг от 300 милиарда гривни (6,9 милиарда долара) във финансови нужди. Той добави, че някои сектори са се появили от нулата, включително частни производители на ракети, които сега са около 20, и повече от 100 компании, произвеждащи наземни роботизирани системи.

Припомняме, че президентът Володимир Зеленски назначи 34-годишния Федоров в началото на годината. Бившият ръководител на политиката за дигитална трансформация на Украйна е признат за водеща фигура в разработването на технологията за дронове в армията и въвеждането на няколко успешни платформи за електронно управление.

Назначаването му е част от мащабната правителствена промяна, която според украинския лидер има за цел да изостри фокуса върху сигурността, развитието на отбраната и дипломацията на фона на новия стремеж, воден от САЩ, за намиране на мирно споразумение.

Европейският съюз (ЕС) ще отдели по-голямата част от мащабна нова програма за заеми, за да помогне за финансирането на украинската армия и икономика през следващите две години.

Това заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европейският съюз ще насочи Украйна да купува предимно европейски оръжия с нов заем в размер на 90 милиарда евро, освен ако не изпитва "спешна нужда", а няма налична местна опция.

Насоките бяха част от предложение, което Европейската комисия представи днес, за да поддържа Украйна на повърхността, докато войната на Русия навлиза в петата си година. Киев ще остане без пари до пролетта, освен ако не получи нов транш.

Европа е отговорна за предоставянето на средствата, след като САЩ до голяма степен прекратиха финансовата си подкрепа след завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Зеленски

    59 4 Отговор
    Също е дезертьор. И екскурзиант

    Коментиран от #16

    09:25 15.01.2026

  • 2 Това не е дезертьорство

    89 4 Отговор
    Това е желание и жажда за живот на младите хора, които не искат да умират за болните, алчни амбиции на киевската шайка и техните помагачи във война, в която звгиват невинни хора!

    09:25 15.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 39 Отговор
    бе не е така бе!!! половината СПЕЦНАЗ пазиха Мадуро и досега да са ви прегазили и до Лисабон

    Коментиран от #30, #81

    09:25 15.01.2026

  • 4 Крият се

    49 3 Отговор
    Щото знаят, че веднъж отидат ли, жури нема да се върнат!!!

    09:26 15.01.2026

  • 5 Деций

    60 3 Отговор
    И какво,искате и тях ли да избият за да разберете ,че от самото начало каузата ви е пробита.Вие сте средство в ръцете на запада за отслабването на Русия и нищо повече.Вашият живот им е безинтересен и не ги вълнува,те искат ресурси и да доминират нищо повече.

    09:26 15.01.2026

  • 6 Тоест цифрите

    38 3 Отговор
    трябва да се умножат по пет...

    09:26 15.01.2026

  • 7 Хммм

    37 5 Отговор
    Значи и там имало нормални хора, а не само "патриоти", но новия министър на отбраната ги разкри и ще ги довърши окончателно - няма да има милост и спасение.

    09:26 15.01.2026

  • 8 хехе

    49 4 Отговор
    на никой не му се мре за златните кенефи на зелените.

    09:26 15.01.2026

  • 9 Един

    6 38 Отговор
    Във всяка държава е имало дезертьори по време на война. В Русия по време на частичната мобилизация много мъже бягаха и се криеха.

    Коментиран от #31, #38

    09:26 15.01.2026

  • 10 Пич

    45 3 Отговор
    Браво на умните украинци !!! Зелю от страх кракът му не стъпва в Украйна, ама с чужда питка помен прави! Но мисля че това е лъжа, предназначена за украинският народ! Не успяват да им обяснят, че над два милиона украинци са загинали, извън официално обявените, и ги лъжат че нищо не знаят, защото са дезертирали, или са се скрили неоткриваеми!!! Айде бе !!! Немогат да открият в Украйна два милиона украинци...!!!???

    09:27 15.01.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 10 Отговор
    Още два милиона за могилизиране,това е добре.🥳🤣👍

    09:27 15.01.2026

  • 12 Крият се

    34 3 Отговор
    Щото знаят, че веднъж отидат ли, живи няма да се върнат!!!

    09:27 15.01.2026

  • 13 На тези хора

    35 2 Отговор
    Хунтата на Зеленски им открадна и имотите и банковите сметки

    09:27 15.01.2026

  • 14 Леля Гошо

    44 2 Отговор
    А преброиха ли корупционерите, които станаха милионери от войната? А да, и милиардери.

    09:28 15.01.2026

  • 15 ето два милиона войници

    22 2 Отговор
    за армията . а лъготят как нямало хора . има консерви и пушки . идат и много пари от юса и от ес . все едно не е имало война . то на ден са 1-2 измрели . 3-4 ранени . военолюбци има .

    09:28 15.01.2026

  • 16 Четете в Скандално

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "И Зеленски":

    Бepлинep цaйтyнг“: Шoкиpaщ лoв нa xopa – нacилиe, yбийcтвa и мacoвa кopyпция пpи мoбилизaциятa в Укpaйнa
    Военните комисари в Одеса проявяват безпрецедентна жестокост към младите украинци, пише Лукас Мозер в Ber. Zeitung, позовавайки се на жертви на режима. Те се гаврят, извършват изтънчени мъчения върху мъже, често ги убиват и фалшифицират медицински доклади, за да мобилизират повече хора. Така на първа фронтова линия често попадат инвалиди и психично болни хора. Единственото спасение е подкупът. и т.н.. 

    Коментиран от #36, #51

    09:28 15.01.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    35 5 Отговор
    Да дойдат да си ги обират тия пиявици от Лидъл и Кауфланд. Влизаш да пазаруваш, а вътре пълно с укри! Бутат се в теб с пълните колички и те гледат лошо.. не смееш да му кажеш нещо, щото ще ти извади огнестрелно оръжие.

    Коментиран от #64

    09:29 15.01.2026

  • 18 Тези хора могат да превземат Киев

    22 4 Отговор
    И да избият нацистката хунта 200 000 дезертьори и 2 млн. укриващи се от военна служба украинци

    Коментиран от #27

    09:30 15.01.2026

  • 19 Умни укри

    30 2 Отговор
    Има и умни укри значи. Няма да умират за милионите в имоти на бандеровците фашаги крадци, завзели властта в страната им и решили да ликвидират обикновените хора.

    09:30 15.01.2026

  • 20 Госта.

    19 3 Отговор
    Факти как може да се пуска такава статия?7

    09:30 15.01.2026

  • 21 И кой ви го каза това:

    31 2 Отговор
    "Европа е отговорна за предоставянето на средствата,..."
    ???
    Зеленски ли?
    До кога шепа психопати ще принуждават Украйна да отказва всяко предложение за мир. Много от които бяха без претенции за територии!
    Докато и Европа бъде съсипана и разорена ли?

    09:31 15.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТАКА Е КОГАТО

    23 2 Отговор
    КАУЗАТА Е НЕСПРАВЕДЛИВА И ОБСЛУЖВА ФАШИСТКИ ИНТЕРЕСИ.

    09:33 15.01.2026

  • 24 Младите украинци

    22 2 Отговор
    не искат да умират заради мераците на един наркоман психопат! Разните соросоиди са силни и смели ама само пред клавиатурата! Значи политиците поддръжници на Зеленски трябва да отидат да воюват!

    09:33 15.01.2026

  • 25 Урсулите:

    19 2 Отговор
    Киев преброи:
    Петстотин Хиляди загинали през 2025 г. на фронта укри,
    200 000 дезертьори от армията укри,
    и 2 милиона укриващи се укри от военна служба.

    09:33 15.01.2026

  • 26 ти да видиш

    17 2 Отговор
    А дали тоя министър не е спестил поне една нула от цифрите, а и колко ли е фирата от пушечнотомесо!!!!

    09:33 15.01.2026

  • 27 Ивелин Михайлов

    10 4 Отговор

    До коментар #18 от "Тези хора могат да превземат Киев":

    Могат, ама са същите пycита като българите пред компютъра, дето плюят Бойко и Пеевски. Не призовавам разбира се към насилие, но стига да поиска, обществото може да затвори двете праceта за дълги години в затвора в кв. Банишора.

    Коментиран от #76

    09:34 15.01.2026

  • 28 интересно 🤔,

    18 2 Отговор
    Да си ги прибират от нашите Джъмбо , Кауфланд и останалите големи вериги магазини ! По цял ден се шляят с пълните кошници и самочувствието им до небето .

    09:34 15.01.2026

  • 29 Украинец

    18 2 Отговор
    Докато този ЕВРЕЙСКИ индивид ВРАК на Украйна ВОЛОДИМИР украинците са обречени да умират.
    Той си свърши задачите като даде подземните богатства на Американските богаташи ЕВРЕИ.

    09:35 15.01.2026

  • 30 И тук ли се

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    изходи, незмозъчно, нелепо същество?

    Коментиран от #35

    09:35 15.01.2026

  • 31 Друг

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Кога в Русия са прибирали в бусове цивилни?

    Коментиран от #46

    09:35 15.01.2026

  • 32 Прави са хората да се укриват

    16 0 Отговор
    живее им се, не искат да мрат за златни тоалетни, къщи в Египет, луксозни коли и бижута .

    09:35 15.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    16 0 Отговор
    На хората не им се умира за златни тоалетни. Бройката ще продължава да расте с всеки изминал ден. Все повече хора осъзнават, че ги изпращат на смърт за да може един престъпен режим да се задържи на власт и да тъне в разкош.

    09:35 15.01.2026

  • 34 Браво на тези хора

    17 0 Отговор
    Те са истинските герои. Аз бих направил точно така

    09:36 15.01.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 11 Отговор

    До коментар #30 от "И тук ли се":

    лъжа ли , че СПЕЦНАЗ са пазили Мадуро?по негови думи?

    Коментиран от #40, #48

    09:37 15.01.2026

  • 36 Простият

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Четете в Скандално":

    Аз свободни демократични медии не чета, щото пишат само истината. А бе аз изобщо не мога да чета - само БГ ТВ гледам и вервам, вервам...

    09:37 15.01.2026

  • 37 ЕСССР

    17 0 Отговор
    Другарката Урсула смело, ще продаде Гренландия на господин Бай Дончо за да финансира корупцията в 0кpайна и ортака си Другаря нацист Зеленски!

    09:38 15.01.2026

  • 38 Гошо

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Ааа...ти ги виде!

    Коментиран от #52

    09:38 15.01.2026

  • 39 От тези 2 млн. укриващи се

    9 0 Отговор
    от военна служба украинци поне 150 000 се крият в радиоктивната зона на Чернобил

    Коментиран от #42

    09:38 15.01.2026

  • 40 хамсал

    13 2 Отговор

    До коментар #35 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руснаците не са пазили Мадуру,кубинци го пазеха! Я дай линк, за неговите думи!

    Коментиран от #59, #79

    09:39 15.01.2026

  • 41 Пълен фейк, а не признание

    10 1 Отговор
    защото не броят милионите избягали от Украйна дори с риск на живота си!

    Коментиран от #61

    09:39 15.01.2026

  • 42 Чернобилец

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "От тези 2 млн. укриващи се":

    По-добре да си светя през ноща, отколкото да изгасна за една нощ!

    09:40 15.01.2026

  • 43 Баба Гошка

    9 0 Отговор
    Да додът да си приберат версиите от цяла европа. Туй наггло криминаллно племе трябва да се бори до последния, защото иначе след иато ги разпуснат, ще ни смелят

    09:40 15.01.2026

  • 44 Атлантизма е еманацията на нацизма

    12 1 Отговор
    Всеки който го подържа е престъпник

    09:41 15.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Един

    1 11 Отговор

    До коментар #31 от "Друг":

    Има клипчета, потърси. Даже имаше доста запалени военкомати. Отделно стотици хиляди избягаха в чужбина. Даже според някои са милион. Неслучайно Путин повече не прави мобилизации. Предпочита високоплатени доброволни наемници. И заради мизерията в много региони на Рашистан доста хора се навививаха. Но и този контингент е на привършване. Като свърши хашара, пак ще трябва мобилизация, но в Москва знаят, че това е доста проблемно решение и не им се иска да прибягват до него.

    09:43 15.01.2026

  • 47 Не е само

    6 1 Отговор
    това. Парите също свършват.

    09:43 15.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 РЕКАТА НА СМЪРТТА.....

    7 0 Отговор
    ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“
    Лятото бавно се придвижва към Украйна - време на особена активност за желаещите да избягат от страната. Мъжете все още нямат право да напускат по закон, така че скоро нови бежанци ще плават през Тиса... Неслучайно я наричат „Реката на смъртта“. При всякакво време, в ледена вода, отчаяни украинци се опитваха да преплуват бурния поток - до Румъния. Но течението и ледената вода са половината от проблема, когато собствените ти граничари те застрелят в гръб. Мнозина в Украйна обаче смятат, че тази година няма да стрелят с такава ярост. Тиса се е превърнала в такъв символ на смъртоносното желание за живот, че педиатърът Комаровски от Харков, известен с антируските си възгледи, открито предложи след края на военните действия на брега ѝ да се издигне колективен паметник. На хилядите мъже, опитали се да оцелеят.Но по-бедните бягат през „Реката на смъртта“. Богатите плащат. И всеки месец цената се увеличава. Например, наскоро в Буковина беше задържана група, която е помагала за контрабанда на млади хора през границата за 25 хиляди евро! Нека си припомним, че през 2022 г. ставките бяха от 5 до 10 хиляди...

    09:44 15.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 А пише ли там в

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Четете в Скандално":

    "Бepлинep цaйтyнг“, колко са българите в Одеса и одеска област!??

    Коментиран от #62

    09:44 15.01.2026

  • 52 Един

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Гошо":

    Да, гледах ги в нета.

    09:44 15.01.2026

  • 53 Освен

    14 1 Отговор
    да продадат Гренландия и да финансират хунтата за още една година. Риск печели, риск губи.

    Коментиран от #75

    09:44 15.01.2026

  • 54 Хмм

    6 0 Отговор
    ами не искат да умират за зеленски и лайен, за скъпите коли на избягалите в чужбина синчета на политици и богаташи

    09:45 15.01.2026

  • 55 стоян георгиев

    12 1 Отговор
    😂 не им се мре за евроатлантически ценности - содомия и пари

    09:46 15.01.2026

  • 56 Хаха

    9 0 Отговор
    2 милиона Урсула не може да ги изхрани само. Камо ли заплати, въоръжение, обезщетение и т.н.

    09:46 15.01.2026

  • 57 Омазана ватенка

    0 13 Отговор
    И там има копейки.

    09:46 15.01.2026

  • 58 Атлантизма е еманацията на нацизма

    12 1 Отговор
    Разбира, че краят на конфликта е неизбежен. А Украйна не е спечелила нищо в него, а е загубила - повече, отколкото е могла да си представи...Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    09:47 15.01.2026

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 12 Отговор

    До коментар #40 от "хамсал":

    Спецвойници на частна руска военна компания «Вагнер» взе под охрана Николас Мадуро
    “ЧВК “Вагнер” е най-голямата руска частна военна компания, участва в бойни действия в Сирия още от самото начало на войната, в Ирак, Либия, Централно-Африканската република и т.н ////ЧУКНИ ГО В ГУГЛЕТО-ЩЕ СЕ ИНФОРМИРАШ ВЪПРЕКИ ЧЕ ТИ ДАВАМ НЕЩО СТАРО

    Коментиран от #84

    09:48 15.01.2026

  • 60 Тома

    10 0 Отговор
    Значи има и умни украинци

    09:49 15.01.2026

  • 61 Пълен фейк, ама явно

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "Пълен фейк, а не признание":

    минава!
    Гледам дори тук, много са му се израдвали на тоя!

    09:49 15.01.2026

  • 62 Няма вече такива

    9 0 Отговор

    До коментар #51 от "А пише ли там в":

    укрите ги завлякоха за ръце и крака на фронта за тор. А тук-оглушително мълчание

    09:49 15.01.2026

  • 63 Георгиев

    11 1 Отговор
    За какво се отговорна Европа в тази военна операция? За реванш от внуците на падналия фашизъм през ВСВ? Или е повод за старта на ТСВ? Използвайки мекушавия ход на Путин да пази населението и вече четири години минаха. Русия не воюва само с фашистите в окраинското ръководство. Воюва с НАТО. И доктрината на Русия е сбъркана. Трябва да си решат бързо проблема. Атака на държавността в Киев. Сриване със земята. Затваряне на западна и южна граници и масиран ход. Ако английски, френски и други сили се противопоставят, бой на територията на Окраина или предупреждение, поне в океана. И толкова. Какво са тия пируети?

    09:49 15.01.2026

  • 64 Никос

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ивелин Михайлов":

    Тези хора са платили, за да бъдат тук. Преди месеци говорих с един строителен работник от Одеса. Той директно ми каза, че за да бъде в България, трябва да плати шест хиляди долара. Така че няма безплатен обяд!
    Бедните хора остават и се бият на фронта, докато другите са платили за свободата си на украинското правителство и не ги притеснява.

    09:49 15.01.2026

  • 65 Чичак

    1 7 Отговор
    Нищо не е....в бг 99% щяха да са дезертьори ....най вече рашистчетата

    Коментиран от #67, #69, #95

    09:49 15.01.2026

  • 66 Волните и свободолюбиви Украинци

    13 1 Отговор
    (През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    09:50 15.01.2026

  • 67 Българина мрази НАТО и атлантиците

    9 0 Отговор

    До коментар #65 от "Чичак":

    99% щяха да са дезертьори вероятно

    09:52 15.01.2026

  • 68 дончичо

    3 0 Отговор
    "Волга "не дава крила,а спасява човешки животи!Много! Украински! Ползвайте го братя украинци!

    09:53 15.01.2026

  • 69 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Чичак":

    чичак безташак,елементарно

    09:55 15.01.2026

  • 70 ЕСТЕСТВЕНО!

    4 1 Отговор
    А вие какво сте очаквали от хора,които насила са ,,бусовизирани",като добитък и пратени насила на фронта...?!?!

    09:56 15.01.2026

  • 71 Олееееее, "демокрация" ...

    6 0 Отговор
    Украинско-унгарската граница става все по-натоварена след изявлението на Виктор Орбан за зверствата на ТКС срещу унгарците от Закарпатие по време на принудителната мобилизация. В същото време границите на Украйна с ЕС са подсилени с бодлива тел. До такава степен, че и заек няма да може да мине. Хеликоптери и разузнавателни дронове прелитат над кордона с така желаната Европа. Бяхме обградени с „бодлива тел“, за да не бяга обикновеният гражданин на Украйна към Европа.
    жител на Киев. - Русия сега е четвъртата по големина икономика в света. А ние сме фалирала държава, и обляна в кръв. Добре е, че поне се извършва размяна на затворници.

    09:56 15.01.2026

  • 72 уж съвремените военни са по специални

    2 0 Отговор
    по обучени , по въоръжени . от 20 години се показват как намаляват войската . има съюзи . има съвременна техника . не трябвало милионни армии . а в киев има няма 5-6 милиона ги заемат за да трупат войска . явно не са се научили . оплели са се като пате в качища .

    09:58 15.01.2026

  • 73 Олееееее, "демокрация" ...

    3 0 Отговор
    Един от граничарите, гледайки ни безразлично, две жени с деца, изведнъж избухна в омраза и завист към поредния „Range Rover“, преминаващ границата:

    „Купиха си документи за пътуване до Европа. Отиват, виждате ли, европейци... И всеки втори има „заповед“ или командировка на някоя важна конференция или семинар, без които - няма как. А в багажниците на всички, без изключение, има бански, плавници, маски, сгъваеми столове и комплекти за барбекю! А ние, смотаняците, трябва да се преструваме, че така трябва да ги пуснем.

    09:58 15.01.2026

  • 74 Нали помните ?

    4 1 Отговор
    Бивш служител от американското разузнаване: Русия може да смаже отбраната на НАТО без хиперзвуково ракетно оръжие

    14:31, 04.08.2025

    Бившият агент на ЦРУ Скот Ритър заяви, че Русия разполага с технологии, способни да преодолеят отбраната на НАТО, без да използват ядрени оръжия.

    Бившият агент на ЦРУ Скот Ритър предположи, че Русия разполага с технологии, способни да преодолеят отбраната на НАТО без нито един ядрен удар.

    Според Ритер конфликтът между Русия и НАТО ще приключи преди да бъдат използвани хиперзвукови оръжия. Той подчерта, че съвременните руски оръжия правят Северноатлантическия алианс абсолютно уязвим. 

    Коментиран от #89

    10:00 15.01.2026

  • 75 То може

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Освен":

    вече и да е спазарена, ама ние ще научим от свободните медии когато вече връщане назад няма.

    10:01 15.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 СССс

    5 0 Отговор
    Кой е луд да умира за Зеления клоун.

    10:04 15.01.2026

  • 78 Атлантизма е еманацията на нацизма

    6 1 Отговор
    Брат ми беше мобилизиран по призовка и не се скри от военните комисари и дори искаше да се бие. Изпратиха го в „учебно училище“, а месец по-късно го изпратиха в Харковската посока, - разказва историята на семейството си жител на Киев, който, за разлика от по-малкия си брат, успя да се „отлепи“ и благоразумно замина за Полша.
    Той беше толкова активен на фронта, вярваше в победата, но когато кракът му беше откъснат от мина, всичко в главата му се обърка и „настройките“ за „победа“ отлетяха в един миг. Патриотизмът му се превърна в банална борба за живот. Преминал през ада на няколко операции, докато чака немска протеза, брат ми се кара на ТКС и Зеленски. Но в същото време си остава типичен „тенджера“ (така украинците наричаха поддръжниците на Майдана) Сега получава обезщетение от 860 гривни на месец, - продължава събеседникът ми. - Предложили са му „заседнала“ работа в Търговския център. Но той по принцип няма да отиде там. Жена му избяга в Европа с детето им, обявявайки развод. Доброволци помагат на брат ми, аз изпращам пари. За него се грижи и застаряващата ни майка, която самата се нуждае от помощ... Брат ми се оплака, че украинците гледат с отвращение хора като него на улицата, - честно разказва мъжът историята на семейството. И се чудя какво трябва да загуби един украинец, за да се отърси от илюзиите, натрапени му от властите. Наистина ли само гробът може да поправи гърбавия?

    10:06 15.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Кралски Елитни Части

    0 0 Отговор
    ОВС. Едно време в КЕЧ-а имаше поне един седмично.

    10:23 15.01.2026

  • 81 КотАКА от Варньенско

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чиба е розов пудел напушен!!!

    10:25 15.01.2026

  • 82 Гоце Делчев

    2 1 Отговор
    Щом официално са 200 000 значи реално умножено по 3 прави 600 000. А укриващите се или по точно несъгласните да се сръжават за фашистите и нео нацистите са поне 10 000 000.
    Ребята друзя Зеленское, ауфидерзен скоро. Гуд бай и по една монета на очите за лоткаря. Досвиданя.

    10:30 15.01.2026

  • 83 БАРС

    0 0 Отговор
    ПИШАТ ЗА 2 МИЛИОНА УКРИТИ .НО ТОВВА СА МЪЖЕТЕ КОИТО СЕ КРИЯТ В УКРАИНА А ЗА ТИЯ ДЕТО ИЗБЯГАХА ЗАД ГРАНИЦА ТЯХ НЕ ГИ СМЯТАТ ТАМ СА СЪЩО МИЛИОНИ ДА,ЛА И ПРЕДИ ВОЙНАТА ТОВА ДЕТО РАБОТЯТ В ИСПАНИЯ ,ИТАЛИЯ ЧЕХИЯ .ПОЛША ТОВА СА ДЪРЖАВИТЕ ДЕТО ИМАШЕ НАЙ МНОГО УКРАИНЦИ ПРЕДИ ВОЙНАТА ,ТО ЗАТОВА СЕ УКРИВАТ ТИЯ ДАТО СА ОСТАНАЛИ В УКРАИНА.ЗНАЧИ ЕДНИ ЩЕ СИ ЖИВЕЯТ А ДРУГИ ДА УМИРАТ ПРАВИЛНО правят.

    10:31 15.01.2026

  • 84 хамсал

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Виж ся Котьо, нищо не си ми дал! Първо информейшъна ти е от 2019г., второ "Вагнер" не са, както ти си писал-"че СПЕЦНАЗ са пазили Мадуро"!Трето "Вагнер ги няма! Четвърто пишеш за " по негови думи" и аз ти поисках линк към тях, е не си ми дал! Пето, кубинци пазеха Мадуро! Шесто ще обиждаш опонент, когато си тет-а-тет с него! Не са ти връзвали скоро опашката на фльонга?

    10:39 15.01.2026

  • 85 Какво чудно нрщо

    2 0 Отговор
    Пушечното месо се крие и не ще да мре за зрлю и златните му ке--н--ефи

    10:44 15.01.2026

  • 86 Не искат хората да Умират за Бандеровска

    1 0 Отговор
    та Мафия И Шайката на Зеленски! Разбраха,, че Запада печели от тази Война, и че тя ще Продължи до"Последния Украинец" Усетиха се Хората! БЯГАНЕ И КРИЕНЕ!!!

    10:45 15.01.2026

  • 87 И всички тези хора си мечтаят да

    2 0 Отговор
    купува предимно европейски оръжия с нов заем в размер на 90 милиарда евро

    10:46 15.01.2026

  • 88 Перо

    2 0 Отговор
    Нали парите падат от небето и настъплението на УВС върви с пълна пара, защо дезертират?

    10:46 15.01.2026

  • 89 Проблемът е че сатаните от нато

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Нали помните ?":

    ..ще използват старите си ядрени ракети по Русия...оттук е заплахата за света, когато Русия отговори подобаващо на тия лу--ди и обладани от бесове прости хорица още нацищаба им в ЕСЕС брюксел

    10:48 15.01.2026

  • 90 А са кажете кво ще му причините

    1 0 Отговор
    На дЖилезку ако на Зеленски се направи ? Той или някое друго атлантенце....

    10:49 15.01.2026

  • 91 Княз Вандал Новгородски

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    10:49 15.01.2026

  • 92 Княз Вандал Новгородски

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    10:49 15.01.2026

  • 93 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    10:49 15.01.2026

  • 94 Мишел

    0 0 Отговор
    Има нещо подозрително с толкова дезертьори при толкова украински победи на фронта

    10:55 15.01.2026

  • 95 На подскоци се изнасяй към

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Чичак":

    Украйна ! Там чакат такива като теб

    10:56 15.01.2026

  • 96 БГария

    0 0 Отговор
    2 милиона дезертьори и въпреки това Купянск, Покровск и часов яр не падат.

    11:00 15.01.2026

