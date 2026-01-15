Киев преброи 200 000 дезертьори и 2 млн. укриващи се от военна служба украинци

200 000 дезертьори и около 2 милиона укриващи се от военна служба украинци са сред редицата предизвикателства, пред които са изправени украинските въоръжени сили, докато войната с Русия продължава след почти четири години боеве.
Това заяви новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров пред парламента на страната, съобщава АП.
Други сериозни проблеми са прекомерната бюрокрация, съветският подход към управлението и прекъсвания в снабдяването с оборудване на войските по фронтовата линия с дължина около 1000 километра.
"Не можем да водим война с нови технологии, а със стара организационна структура", каза Федоров. Министерството на отбраната е изправено и пред недостиг от 300 милиарда гривни (6,9 милиарда долара) във финансови нужди. Той добави, че някои сектори са се появили от нулата, включително частни производители на ракети, които сега са около 20, и повече от 100 компании, произвеждащи наземни роботизирани системи.
Припомняме, че президентът Володимир Зеленски назначи 34-годишния Федоров в началото на годината. Бившият ръководител на политиката за дигитална трансформация на Украйна е признат за водеща фигура в разработването на технологията за дронове в армията и въвеждането на няколко успешни платформи за електронно управление.
Назначаването му е част от мащабната правителствена промяна, която според украинския лидер има за цел да изостри фокуса върху сигурността, развитието на отбраната и дипломацията на фона на новия стремеж, воден от САЩ, за намиране на мирно споразумение.
Европейският съюз (ЕС) ще отдели по-голямата част от мащабна нова програма за заеми, за да помогне за финансирането на украинската армия и икономика през следващите две години.
Това заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Европейският съюз ще насочи Украйна да купува предимно европейски оръжия с нов заем в размер на 90 милиарда евро, освен ако не изпитва "спешна нужда", а няма налична местна опция.
Насоките бяха част от предложение, което Европейската комисия представи днес, за да поддържа Украйна на повърхността, докато войната на Русия навлиза в петата си година. Киев ще остане без пари до пролетта, освен ако не получи нов транш.
Европа е отговорна за предоставянето на средствата, след като САЩ до голяма степен прекратиха финансовата си подкрепа след завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост.
До коментар #1 от "И Зеленски":Бepлинep цaйтyнг“: Шoкиpaщ лoв нa xopa – нacилиe, yбийcтвa и мacoвa кopyпция пpи мoбилизaциятa в Укpaйнa
Военните комисари в Одеса проявяват безпрецедентна жестокост към младите украинци, пише Лукас Мозер в Ber. Zeitung, позовавайки се на жертви на режима. Те се гаврят, извършват изтънчени мъчения върху мъже, често ги убиват и фалшифицират медицински доклади, за да мобилизират повече хора. Така на първа фронтова линия често попадат инвалиди и психично болни хора. Единственото спасение е подкупът. и т.н..
До кога шепа психопати ще принуждават Украйна да отказва всяко предложение за мир. Много от които бяха без претенции за територии!
Докато и Европа бъде съсипана и разорена ли?
Могат, ама са същите пycита като българите пред компютъра, дето плюят Бойко и Пеевски. Не призовавам разбира се към насилие, но стига да поиска, обществото може да затвори двете праceта за дълги години в затвора в кв. Банишора.
лъжа ли , че СПЕЦНАЗ са пазили Мадуро?по негови думи?
Кога в Русия са прибирали в бусове цивилни?
Има клипчета, потърси. Даже имаше доста запалени военкомати. Отделно стотици хиляди избягаха в чужбина. Даже според някои са милион. Неслучайно Путин повече не прави мобилизации. Предпочита високоплатени доброволни наемници. И заради мизерията в много региони на Рашистан доста хора се навививаха. Но и този контингент е на привършване. Като свърши хашара, пак ще трябва мобилизация, но в Москва знаят, че това е доста проблемно решение и не им се иска да прибягват до него.
49 РЕКАТА НА СМЪРТТА.....
Лятото бавно се придвижва към Украйна - време на особена активност за желаещите да избягат от страната. Мъжете все още нямат право да напускат по закон, така че скоро нови бежанци ще плават през Тиса... Неслучайно я наричат „Реката на смъртта“. При всякакво време, в ледена вода, отчаяни украинци се опитваха да преплуват бурния поток - до Румъния. Но течението и ледената вода са половината от проблема, когато собствените ти граничари те застрелят в гръб. Мнозина в Украйна обаче смятат, че тази година няма да стрелят с такава ярост. Тиса се е превърнала в такъв символ на смъртоносното желание за живот, че педиатърът Комаровски от Харков, известен с антируските си възгледи, открито предложи след края на военните действия на брега ѝ да се издигне колективен паметник. На хилядите мъже, опитали се да оцелеят.Но по-бедните бягат през „Реката на смъртта“. Богатите плащат. И всеки месец цената се увеличава. Например, наскоро в Буковина беше задържана група, която е помагала за контрабанда на млади хора през границата за 25 хиляди евро! Нека си припомним, че през 2022 г. ставките бяха от 5 до 10 хиляди...
А пише ли там в
"Бepлинep цaйтyнг", колко са българите в Одеса и одеска област!??
До коментар #40 от "хамсал":Спецвойници на частна руска военна компания «Вагнер» взе под охрана Николас Мадуро
“ЧВК “Вагнер” е най-голямата руска частна военна компания, участва в бойни действия в Сирия още от самото начало на войната, в Ирак, Либия, Централно-Африканската република и т.н ////ЧУКНИ ГО В ГУГЛЕТО-ЩЕ СЕ ИНФОРМИРАШ ВЪПРЕКИ ЧЕ ТИ ДАВАМ НЕЩО СТАРО
Пълен фейк, ама явно
минава!
Гледам дори тук, много са му се израдвали на тоя!
Няма вече такива
укрите ги завлякоха за ръце и крака на фронта за тор. А тук-оглушително мълчание
Тези хора са платили, за да бъдат тук. Преди месеци говорих с един строителен работник от Одеса. Той директно ми каза, че за да бъде в България, трябва да плати шест хиляди долара. Така че няма безплатен обяд!
Бедните хора остават и се бият на фронта, докато другите са платили за свободата си на украинското правителство и не ги притеснява.
Бедните хора остават и се бият на фронта, докато другите са платили за свободата си на украинското правителство и не ги притеснява.
99% щяха да са дезертьори вероятно
чичак безташак,елементарно
жител на Киев. - Русия сега е четвъртата по големина икономика в света. А ние сме фалирала държава, и обляна в кръв. Добре е, че поне се извършва размяна на затворници.
„Купиха си документи за пътуване до Европа. Отиват, виждате ли, европейци... И всеки втори има „заповед" или командировка на някоя важна конференция или семинар, без които - няма как. А в багажниците на всички, без изключение, има бански, плавници, маски, сгъваеми столове и комплекти за барбекю! А ние, смотаняците, трябва да се преструваме, че така трябва да ги пуснем.
14:31, 04.08.2025
Бившият агент на ЦРУ Скот Ритър заяви, че Русия разполага с технологии, способни да преодолеят отбраната на НАТО, без да използват ядрени оръжия.
Бившият агент на ЦРУ Скот Ритър предположи, че Русия разполага с технологии, способни да преодолеят отбраната на НАТО без нито един ядрен удар.
Според Ритер конфликтът между Русия и НАТО ще приключи преди да бъдат използвани хиперзвукови оръжия. Той подчерта, че съвременните руски оръжия правят Северноатлантическия алианс абсолютно уязвим.
То може
вече и да е спазарена, ама ние ще научим от свободните медии когато вече връщане назад няма.
Той беше толкова активен на фронта, вярваше в победата, но когато кракът му беше откъснат от мина, всичко в главата му се обърка и „настройките" за „победа" отлетяха в един миг. Патриотизмът му се превърна в банална борба за живот. Преминал през ада на няколко операции, докато чака немска протеза, брат ми се кара на ТКС и Зеленски. Но в същото време си остава типичен „тенджера" (така украинците наричаха поддръжниците на Майдана) Сега получава обезщетение от 860 гривни на месец, - продължава събеседникът ми. - Предложили са му „заседнала" работа в Търговския център. Но той по принцип няма да отиде там. Жена му избяга в Европа с детето им, обявявайки развод. Доброволци помагат на брат ми, аз изпращам пари. За него се грижи и застаряващ
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чиба е розов пудел напушен!!!
Ребята друзя Зеленское, ауфидерзен скоро. Гуд бай и по една монета на очите за лоткаря. Досвиданя.
84 хамсал
До коментар #59 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Виж ся Котьо, нищо не си ми дал! Първо информейшъна ти е от 2019г., второ "Вагнер" не са, както ти си писал-"че СПЕЦНАЗ са пазили Мадуро"!Трето "Вагнер ги няма! Четвърто пишеш за " по негови думи" и аз ти поисках линк към тях, е не си ми дал! Пето, кубинци пазеха Мадуро! Шесто ще обиждаш опонент, когато си тет-а-тет с него! Не са ти връзвали скоро опашката на фльонга?
До коментар #74 от "Нали помните ?":..ще използват старите си ядрени ракети по Русия...оттук е заплахата за света, когато Русия отговори подобаващо на тия лу--ди и обладани от бесове прости хорица още нацищаба им в ЕСЕС брюксел
Фидел Кастро 1992 г.
92 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
До коментар #65 от "Чичак":Украйна ! Там чакат такива като теб
