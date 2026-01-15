Киев преброи 200 000 дезертьори и 2 млн. укриващи се от военна служба украинци

200 000 дезертьори и около 2 милиона укриващи се от военна служба украинци са сред редицата предизвикателства, пред които са изправени украинските въоръжени сили, докато войната с Русия продължава след почти четири години боеве.

Това заяви новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров пред парламента на страната, съобщава АП.

Други сериозни проблеми са прекомерната бюрокрация, съветският подход към управлението и прекъсвания в снабдяването с оборудване на войските по фронтовата линия с дължина около 1000 километра.

"Не можем да водим война с нови технологии, а със стара организационна структура", каза Федоров. Министерството на отбраната е изправено и пред недостиг от 300 милиарда гривни (6,9 милиарда долара) във финансови нужди. Той добави, че някои сектори са се появили от нулата, включително частни производители на ракети, които сега са около 20, и повече от 100 компании, произвеждащи наземни роботизирани системи.

Припомняме, че президентът Володимир Зеленски назначи 34-годишния Федоров в началото на годината. Бившият ръководител на политиката за дигитална трансформация на Украйна е признат за водеща фигура в разработването на технологията за дронове в армията и въвеждането на няколко успешни платформи за електронно управление.

Назначаването му е част от мащабната правителствена промяна, която според украинския лидер има за цел да изостри фокуса върху сигурността, развитието на отбраната и дипломацията на фона на новия стремеж, воден от САЩ, за намиране на мирно споразумение.

Европейският съюз (ЕС) ще отдели по-голямата част от мащабна нова програма за заеми, за да помогне за финансирането на украинската армия и икономика през следващите две години.

Това заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европейският съюз ще насочи Украйна да купува предимно европейски оръжия с нов заем в размер на 90 милиарда евро, освен ако не изпитва "спешна нужда", а няма налична местна опция.

Насоките бяха част от предложение, което Европейската комисия представи днес, за да поддържа Украйна на повърхността, докато войната на Русия навлиза в петата си година. Киев ще остане без пари до пролетта, освен ако не получи нов транш.

Европа е отговорна за предоставянето на средствата, след като САЩ до голяма степен прекратиха финансовата си подкрепа след завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост.