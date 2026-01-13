Новини
Русия атакува Украйна с ракети „Искандер-М“, експлозии отекнаха в Киев, Харков и Одеса
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с ракети „Искандер-М“, експлозии отекнаха в Киев, Харков и Одеса

13 Януари, 2026 03:27, обновена 13 Януари, 2026 04:42 1 160 16

Президентът на Украйна призова гражданите да бъдат бдителни, когато в страната се задействат сирени за въздушна тревога

Русия атакува Украйна с ракети „Искандер-М“, експлозии отекнаха в Киев, Харков и Одеса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия атакува Украйна с 20 ракети „Искандер-М“, съобщи украинският източник за мониторинг Monitorwar в Telegram.

„На територията на Украйна, по-специално в Запорожка област, Зеленодолск и околностите му в Днепропетровска област, Харков и Киев, бяха пратени приблизително 20 ракети „Искандер-М/КН-23“ през последния час“, се казва в съобщението.

Добавя се, че е регистрирано прекъсване на електрозахранването в някои населени места.

В Киев бяха чути експлозии, след като бе активира противовъздушната отбрана, според Виталий Кличко, кмет на украинската столица.

От началото на нощта военната администрация два пъти задейства сирени за въздушна тревога в града.

Сирените са били задействани и в различни райони на Киевска област, съобщават властите.

Според мониторингови обществени групи, сирените се чуват в по-голямата част от Украйна.

Олег Синегубов, председател на Харковската областна държавна администрация, също съобщи за експлозии.

Според украинското издание "Public News" в Харков отново има взривове.

Нови експлозии са станали и в Одеса, съобщи украинското издание "Public News".

Подробности не бяха предоставени.

В Одеска област е обявена въздушна блокада.

В Киев и 13 области на Украйна тази нощ бе в сила тревога за очаквани въздушни нападения.

Руснаците подготвят нов масиран удар на украинска територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, публикувано в неговия Telegram канал.

Той призова украинците да бъдат бдителни, когато в страната се задействат сирени за въздушна тревога.

„Имаме разузнавателна информация, че руснаците подготвят нов масиран удар с дронове и ракети за изчерпване на противовъздушната отбрана. Те искат да се възползват от студеното време. Този удар може да се случи през следващите дни“, каза Зеленски, призовавайки хората да защитят себе си и страната си.

В нощта на 9 януари руските войски изстреляха балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по Лвов. Според Юрий Игнат, началник на комуникациите на Командването на ВВС, руският президент Владимир Путин се опитва да сплаши страните от НАТО.

В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че Русия е използвала ракетата „Орешник“, за да изпрати сигнал до държавите-членки на Алианса, принуждавайки ги да прекратят подкрепата си за Украйна. Той подчерта, че тъй като Украйна е изправена под огромен натиск по време на суровата зима, подкрепата от всички съюзници от НАТО е по-важна от всякога. Освен това Рюте заяви, че сигурността на Украйна е сигурността на Алианса.

Според Министерството на отбраната на Русия ударът с "Орешник" е предприет в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин в Новгородска област.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин ..

    15 0 Отговор
    Срам и позор. Братя се избиват! Заради Чифти!

    Коментиран от #2, #3, #6, #11

    03:50 13.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Заради чйфутй в правителството!

    03:52 13.01.2026

  • 4 Бивш Наркоман

    22 1 Отговор
    Кое е тук новината ,че не разбрах ,хохохолът е избеснял и трябва да бъде яко бомбен за да изтрезнее от дрррргтта с която го тъпчат

    03:54 13.01.2026

  • 5 Мария Атанасова

    13 1 Отговор
    Уудрии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    04:09 13.01.2026

  • 6 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Нямаме нужда от такива братя които са готови да си запалят и изпепелят целия си имот заедно с тях ,за да ти запалят например обора ,та на теб да ти е криво !

    04:13 13.01.2026

  • 7 Рублевка

    11 1 Отговор
    Пуснаха ли тока в Киев?

    04:15 13.01.2026

  • 8 поручик Христо Иванов

    16 1 Отговор
    Отново руснаците били искали да се възползват от студеното време както по времето на Наполеон ,така и при Хитлер ,ами тюффф... леццци ,като сте толкова велики защо вие не се възползвахте от студеното време срещу руснаците ?

    Коментиран от #14

    04:19 13.01.2026

  • 9 Денис Джамбазов

    11 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    04:20 13.01.2026

  • 10 цАрево

    10 2 Отговор
    Давайте братушки!
    Измитайте зелената чума от Украйна.

    04:27 13.01.2026

  • 11 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин ..":

    Да не би руснаците да са предупредили американците, че пак ще лети нещо от Капустиняр..... Би било хубаво този път руснаците да сложа бойна глава.....

    04:36 13.01.2026

  • 12 хихи

    2 1 Отговор
    Украинската пропаганда лъже. Русия свърши ракетите 2022година и добре че ги свърши. и чиповете от укрински перални свърши. Останаха само летящите лопати....

    04:53 13.01.2026

  • 13 Абе,

    1 1 Отговор
    Много кураф тоя клоун-наркоман, запъва се повече от Хитлер на Сталин. Почвам да се съмнявам в Пусинцето и неговите другари като Медведчо и др.

    04:54 13.01.2026

  • 14 Ти имаш ли връзка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "поручик Христо Иванов":

    с централния мозг?

    04:56 13.01.2026

  • 15 Пламен

    2 0 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ ПАК СИМУЛИРАТ ДЕЙНОСТ ПО ФОРУМИТЕ , АМА МОРДОФАНОВА НЕ Е СЪВСЕМ ГЛУПАВА .

    05:02 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

