Зеленски призова за смяна на режима в Иран, "донесъл толкова зло на Украйна и други страни"

Украинският президент Володимир Зеленски коментира в Х и масовите протести в Иран.
Той призова световните лидери да се възползват от момента и да помогнат на иранците да сменят правителството на страната.
„Това, което се случва в момента в Иран – мащабни протести, по същество въстание – е ясен знак, че ситуацията няма да стане по-лесна за Русия. И всеки достоен човек на тази планета искрено желае народът на Иран най-накрая да се освободи от сегашния режим, който донесе толкова много зло на Украйна и други страни“, отбеляза Зеленски.
Според украинския президент моментът, в който промяната е възможна, не бива да се пропуска. Той призова световните лидери и международните организации да се намесят и да помогнат на народа да свали сегашното правителство в Иран.
„Изключително важно е светът да не пропусне този момент, когато промяната е възможна. Всеки лидер, всяка държава и международни организации трябва да се намесят сега и да помогнат на хората да отстранят отговорните за това, в което Иран, за съжаление, се превърна“, написа Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин .
Коментиран от #4
03:53 13.01.2026
2 мдаааа
03:55 13.01.2026
3 ежко
03:56 13.01.2026
4 Мурка
До коментар #1 от "Българин .":НАДУТА ГАИДА Е ТОИ , ЩРАКА С ПРЪСТИ , ПАРАТА ГО БИЕ ПО ГЪРБА
03:57 13.01.2026
5 Историк
04:03 13.01.2026
6 Уса
04:09 13.01.2026
7 Да бе да
04:11 13.01.2026
8 БАРС
04:44 13.01.2026
9 УрСульо
Кибик!
Седи отстрани и не дава акъл на играещите.
05:00 13.01.2026