Зеленски призова за смяна на режима в Иран, "донесъл толкова зло на Украйна и други страни"

Украинският президент Володимир Зеленски коментира в Х и масовите протести в Иран.

Той призова световните лидери да се възползват от момента и да помогнат на иранците да сменят правителството на страната.

„Това, което се случва в момента в Иран – мащабни протести, по същество въстание – е ясен знак, че ситуацията няма да стане по-лесна за Русия. И всеки достоен човек на тази планета искрено желае народът на Иран най-накрая да се освободи от сегашния режим, който донесе толкова много зло на Украйна и други страни“, отбеляза Зеленски.

Според украинския президент моментът, в който промяната е възможна, не бива да се пропуска. Той призова световните лидери и международните организации да се намесят и да помогнат на народа да свали сегашното правителство в Иран.

„Изключително важно е светът да не пропусне този момент, когато промяната е възможна. Всеки лидер, всяка държава и международни организации трябва да се намесят сега и да помогнат на хората да отстранят отговорните за това, в което Иран, за съжаление, се превърна“, написа Зеленски.