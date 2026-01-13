Новини
Зеленски призова за смяна на режима в Иран, "донесъл толкова зло на Украйна и други страни"
Зеленски призова за смяна на режима в Иран, "донесъл толкова зло на Украйна и други страни"

13 Януари, 2026 03:44, обновена 13 Януари, 2026 03:48 620 9

Украинският президент смята, че световните лидери трябва да се възползват от момента и да помогнат на иранците да сменят управляващите в ислямската република

Зеленски призова за смяна на режима в Иран, "донесъл толкова зло на Украйна и други страни" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски коментира в Х и масовите протести в Иран.

Той призова световните лидери да се възползват от момента и да помогнат на иранците да сменят правителството на страната.

„Това, което се случва в момента в Иран – мащабни протести, по същество въстание – е ясен знак, че ситуацията няма да стане по-лесна за Русия. И всеки достоен човек на тази планета искрено желае народът на Иран най-накрая да се освободи от сегашния режим, който донесе толкова много зло на Украйна и други страни“, отбеляза Зеленски.

Според украинския президент моментът, в който промяната е възможна, не бива да се пропуска. Той призова световните лидери и международните организации да се намесят и да помогнат на народа да свали сегашното правителство в Иран.

„Изключително важно е светът да не пропусне този момент, когато промяната е възможна. Всеки лидер, всяка държава и международни организации трябва да се намесят сега и да помогнат на хората да отстранят отговорните за това, в което Иран, за съжаление, се превърна“, написа Зеленски.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин .

    19 1 Отговор
    Зелю е мишка и няма думата!

    Коментиран от #4

    03:53 13.01.2026

  • 2 мдаааа

    22 1 Отговор
    А укрите кво чакат да тричат Зелю и да си взимат властта... тоя ша запали света!!!

    03:55 13.01.2026

  • 3 ежко

    22 1 Отговор
    А режима в Украйна няма ли да го сменяме?

    03:56 13.01.2026

  • 4 Мурка

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин .":

    НАДУТА ГАИДА Е ТОИ , ЩРАКА С ПРЪСТИ , ПАРАТА ГО БИЕ ПО ГЪРБА

    03:57 13.01.2026

  • 5 Историк

    12 2 Отговор
    Джуджето Белоноско с умррррисаната зелена или черна тениска е пътник ,просто са му оставили време да изживее последните си часове .Погледнете на тубата има много материал напоследък колко години след ВСВ Смершь са преследвали ССовци ,ще останете доста приятно изненадани от резултатите .

    04:03 13.01.2026

  • 6 Уса

    9 2 Отговор
    Ти нямаш карти и белото свършва бегай при Путин твоя господар

    04:09 13.01.2026

  • 7 Да бе да

    9 0 Отговор
    А неговия режим......?

    04:11 13.01.2026

  • 8 БАРС

    5 0 Отговор
    ЬТОЯ НАПРАВИ ВОЙНАТА И УМИШЛЕННО ЗАПОВЯДВА ДА СЕ УБИВАТ МИРНИ ГРАЖДАНИ В РОСИЯ И ТРУГНАЛ ДА ГОВОРИ ЗА ИРАН.В ИРАН И 2014 МАЙДАНА В УКРАИНА СИТУАЦИЯ В Е СЪЩАТА.БУНТОВНИЦИТЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ САЩ И СЪЩЛО ГИ КАРАЛИ ДА СТРЕЛЯТ ПО МИРНИ ЖИТЕЛИ И ПОЛИЦАИТЕ КОИТО ОХРАНЯВАТ БУНТА .ДА ИМА ИМЕННО ПОЛИЦАИ УБИТИ И МИРНИ ХОРА СПЕЦИЯЛНО ЗА ДА НАСТАНЕ СУМАТОХА КАКТО НА УКРО МАЙДАНА ЗА ДА ПРИНУДЯТ ПРЕЗИДЕНТА И АЯТОЛСХА ДА ИЗБЯГАЛИ КАКТО ЯНУКОВИЧ СЦЕНАРИЯТ Е ЕДИН И СЪЩ.ТАКА СЕ УПИТАХА В ГРУЗИЯ КАКТО И СЪРБИЯ НО НЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ.ДА САЩ И АНГЛИЯ БУНТУВАТ СТРАНИТЕ СВЪРЗАНИ С РОСИЯ .

    04:44 13.01.2026

  • 9 УрСульо

    1 0 Отговор
    Как се нарича човек без карти?
    Кибик!
    Седи отстрани и не дава акъл на играещите.

    05:00 13.01.2026

