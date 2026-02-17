Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме утре на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.
На 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство, съобщиха от прессекретариата на президента.
Очакванията към вас са изключително големи, каза Йотова на Гюров, когато му възложи да предложи служебен кабинет. Президентът постави като приоритет провеждането на честни и прозрачни избори. Ще подходя с разум и отговорност, заяви Андрей Гюров тогава и добави, че избраните от него хора ще се представят с опит и експертиза, а не с политически позиции. Това, върху което се обединихме с президентството, е, че в този кабинет не трябва да има "хора на конци", "сламени фигури", "заплюти територии", каза още кандидатът за служебен премиер, цитиран от БТА.
Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.
След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени и стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.
1 Трол
10:55 17.02.2026
2 Бае Ненчо
10:59 17.02.2026
3 Промяна
11:07 17.02.2026
4 Промяна
Коментиран от #7, #8, #14
11:07 17.02.2026
5 ВСИЧКИ ПАК
Коментиран от #17
11:07 17.02.2026
6 Па са тия
11:09 17.02.2026
7 а бе, да
До коментар #4 от "Промяна":На президентски избори се гласува за президент и вицепрезидент, не само за президент. Йотова е избрана и по въпроса не може да има спор.
Коментиран от #22, #23
11:10 17.02.2026
11 Радев - 99%
Коментиран от #18
11:13 17.02.2026
12 ОСЪЗНАИТЕ СЕ БЪЛГАРИ
Коментиран от #30
11:16 17.02.2026
13 Хо хо
Коментиран от #19
11:18 17.02.2026
14 Как е гербиджа?
До коментар #4 от "Промяна":От 25 на 15%
Коментиран от #25
11:19 17.02.2026
15 Бастардо
11:20 17.02.2026
16 факт
11:20 17.02.2026
17 Смехоран
До коментар #5 от "ВСИЧКИ ПАК":Да,а щяха да взимат млади.
11:22 17.02.2026
18 Зъл пес
До коментар #11 от "Радев - 99%":Аз си го задавам,но отговора не намирам.Всъщност отдавам го на невежеството на народа.
11:23 17.02.2026
19 Смехоран
До коментар #13 от "Хо хо":Много са смешни пишещите минуси.Никога не се аргументират защо.Невежеството им пречи.
11:26 17.02.2026
20 Чекмеджето на Баце
11:27 17.02.2026
21 хдфбхф
11:27 17.02.2026
22 Промяна
До коментар #7 от "а бе, да":Извинявай но не може едни силно овластени в президенството и силно защитени както и си решат да си изоставят задълженията ТАЗИ госпожа не е никакъв президент ОЩЕ повече Гюро от пепейците ЖАЛКА работа е
11:28 17.02.2026
23 Промяна
До коментар #7 от "а бе, да":АБСОЛЮТНИ НИКОЙ НЕ Е ГЛАСУВАЛ ЗА ПРИЗИДЕНТ ЙОТОВА НИКОЙ
11:29 17.02.2026
24 БЪГ АРИЯ
11:29 17.02.2026
25 Промяна
До коментар #14 от "Как е гербиджа?":Теб явно не те интересува държавата в която живееш а се вълнуваш от лъжи заблуди фалшификации България е демокрация вече е в Еврозоната и незнам как едни решили се и самоназначили се за месии тук в европейска държава НЕ на алабалата не на шарлатанията не на метежите платени от олигарсите не на разрухата ни НЕ на червените олигарси
Коментиран от #33
11:33 17.02.2026
26 Учителка
11:35 17.02.2026
27 Конфликт на интереси
11:37 17.02.2026
28 Боруна Лом
11:40 17.02.2026
30 Боруна Лом
До коментар #12 от "ОСЪЗНАИТЕ СЕ БЪЛГАРИ":С КАКВО СИ СЕ НАПУШИЛ?ОДИ У ДУНАВА
11:42 17.02.2026
31 Развитие
11:43 17.02.2026
32 Стоев
11:49 17.02.2026
33 Що бре лелче?
До коментар #25 от "Промяна":Да не би борисович да си е върнал членската книжка на БКП и да не знаем за случая?
Коментиран от #37
11:49 17.02.2026
34 Стига бе
11:49 17.02.2026
35 Тинчев
11:50 17.02.2026
36 Учителка
Българин е който не краде, не лъже, не убива и не сменя
вярата си за печена кокошка.
Дефиниция за Грък.
Грък е който краде всичко що е Българско - Богове и Исторически Личности, лъже на поразия, убива потайно и сменя вярата си за печена кокошка.
Дефиниция за Турчин
Турчин е този който, не краде Български Богове, лъже когато му скимне, убива за вяра и пари, но от страх не смее да смени арабската вяра за печена кокошка
Дефиниция за Руснак
Руснак е този който краде религия, култура, език и сичко що на пътя му е Българско - даже и ракията смениха на водка, лъже че вярва в комунизъм, но го разпространява с калашника, убива явно и тайно за глътка водка и вярата си в комунизма не сменя за всякакъв вид кокошка.
Къде сме Българите? Някой знае ли къде сме?
Да на Земята и се радваме, че нашият Бог - Слънцето все още свети на Земята!
11:50 17.02.2026
37 Промяна
До коментар #33 от "Що бре лелче?":Нещо различно от Борисов можете ли да напише нещо различно от дежурните припеви
11:54 17.02.2026
38 Учителка
- Капитане, на колко мили е най-близката земя?
- На около миля.
- В каква посока?!
- Към дъното.
11:56 17.02.2026
