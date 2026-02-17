Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

17 Февруари, 2026 10:40, обновена 17 Февруари, 2026 12:01 1 156 39

Очаква се той да представи предложението си за служебно правителство

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме утре на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

На 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство, съобщиха от прессекретариата на президента.

Очакванията към вас са изключително големи, каза Йотова на Гюров, когато му възложи да предложи служебен кабинет. Президентът постави като приоритет провеждането на честни и прозрачни избори. Ще подходя с разум и отговорност, заяви Андрей Гюров тогава и добави, че избраните от него хора ще се представят с опит и експертиза, а не с политически позиции. Това, върху което се обединихме с президентството, е, че в този кабинет не трябва да има "хора на конци", "сламени фигури", "заплюти територии", каза още кандидатът за служебен премиер, цитиран от БТА.

Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени и стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 5 Отговор
    Трябва да има и тържествена церемония.

    10:55 17.02.2026

  • 2 Бае Ненчо

    4 1 Отговор
    Просдавам козье сиренье.

    10:59 17.02.2026

  • 3 Промяна

    8 5 Отговор
    НИКОЙ НЕ Е ИЗБИРАЛ ТАЗИ ГОСПОЖА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НАПРАВИ СЕ ЕДНА НАГЛАСЕНА РАБОТА ЕДИН МЕСИЯ САМОНАЗНАЧИЛ СЕ А ГОСПОЖАТА ПРОДЪЛЖИ ДА СЛЕДВА НЕГОВИТЕ НАСТАВЛЕНИЯ А ШАРЛАТАНИТЕ НАПРАВИХА МЕТЕЖИТЕ И ХОП ГЮРО СЛУЖЕБЕН ЧУДЕСНО Е УПРАВЛЯВАТ ВЕЧЕ ДАЖЕ И БЕЗ ИЗБОРИ И ЗАКОНИТЕ ГИ ПОДМИНАВАТ

    11:07 17.02.2026

  • 4 Промяна

    5 4 Отговор
    НИКОЙ НЕ Е ИЗБИРАЛ ТАЗИ ГОСПОЖА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НАПРАВИ СЕ ЕДНА НАГЛАСЕНА РАБОТА ЕДИН МЕСИЯ САМОНАЗНАЧИЛ СЕ А ГОСПОЖАТА ПРОДЪЛЖИ ДА СЛЕДВА НЕГОВИТЕ НАСТАВЛЕНИЯ А ШАРЛАТАНИТЕ НАПРАВИХА МЕТЕЖИТЕ И ХОП ГЮРО СЛУЖЕБЕН ЧУДЕСНО Е УПРАВЛЯВАТ ВЕЧЕ ДАЖЕ И БЕЗ ИЗБОРИ И ЗАКОНИТЕ ГИ ПОДМИНАВАТ

    Коментиран от #7, #8, #14

    11:07 17.02.2026

  • 5 ВСИЧКИ ПАК

    9 0 Отговор
    Предишни. МЕНКАТ се докато не си отидат там някъде.

    Коментиран от #17

    11:07 17.02.2026

  • 6 Па са тия

    4 2 Отговор
    Саша Безуханова за министър на младежта и пидифилията?

    11:09 17.02.2026

  • 7 а бе, да

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    На президентски избори се гласува за президент и вицепрезидент, не само за президент. Йотова е избрана и по въпроса не може да има спор.

    Коментиран от #22, #23

    11:10 17.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Радев - 99%

    5 4 Отговор
    Задавате ли си въпроса: Колко умени и почтен може да бъде един избирател, който гласува за руски шпионин?

    Коментиран от #18

    11:13 17.02.2026

  • 12 ОСЪЗНАИТЕ СЕ БЪЛГАРИ

    3 4 Отговор
    Не знам защо се оплакват в България, кисело мляко 16 стотинки, макар и от палма, ток на месец 25 лева, заплати чисто 70 лева до 140 лева. По левове от НРБ. това е бъг в умът, да не го осъзнаваме. Както цените паднаха два пъти като въведоха еврото, номинално де, но българинът мисли в левове, и бизнесът се възползва да вдига цените. Така и с цените по принцип, те са по-ниски от преди 40 години, както и заплатите.

    Коментиран от #30

    11:16 17.02.2026

  • 13 Хо хо

    3 4 Отговор
    Гюров ще подаде ли оставка от БНБ или ГДБОП ще го разследва за конфликт на интереси. Йотова, къде спиш за такива нарушения на Конституцията?

    Коментиран от #19

    11:18 17.02.2026

  • 14 Как е гербиджа?

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    От 25 на 15%

    Коментиран от #25

    11:19 17.02.2026

  • 15 Бастардо

    1 0 Отговор
    Най-после не се изписват десетки имена с предположения.Когато тоя представи списъка тогава се обсъжда.

    11:20 17.02.2026

  • 16 факт

    3 0 Отговор
    Когато Йотова връчваше мандата за съставяне на служебен кабинет на Гюров, тя изрично го предупреди, че няма да одобри състава на кабинет, ако в него фигурират компрометирани имена на хора, за които тя се съмнява, че са в състояние да проведат честни избори. Имената, които се спрягат за служебни министри, до един са компрометирани. Интересно какво ще направи Йотова утре. А междувременно Желязков продължава да управлява, включително Петрохан и Околчица.

    11:20 17.02.2026

  • 17 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ВСИЧКИ ПАК":

    Да,а щяха да взимат млади.

    11:22 17.02.2026

  • 18 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Радев - 99%":

    Аз си го задавам,но отговора не намирам.Всъщност отдавам го на невежеството на народа.

    11:23 17.02.2026

  • 19 Смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хо хо":

    Много са смешни пишещите минуси.Никога не се аргументират защо.Невежеството им пречи.

    11:26 17.02.2026

  • 20 Чекмеджето на Баце

    5 1 Отговор
    Вчера Борисов Пеевси и Слави са се видели за малко иса решили че не се познават и Тошко Йорданов е потвърдил

    11:27 17.02.2026

  • 21 хдфбхф

    5 2 Отговор
    Мога да изкажа само уважение на гвардейците дето набиват цял ден крак пред тия утаййки

    11:27 17.02.2026

  • 22 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "а бе, да":

    Извинявай но не може едни силно овластени в президенството и силно защитени както и си решат да си изоставят задълженията ТАЗИ госпожа не е никакъв президент ОЩЕ повече Гюро от пепейците ЖАЛКА работа е

    11:28 17.02.2026

  • 23 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "а бе, да":

    АБСОЛЮТНИ НИКОЙ НЕ Е ГЛАСУВАЛ ЗА ПРИЗИДЕНТ ЙОТОВА НИКОЙ

    11:29 17.02.2026

  • 24 БЪГ АРИЯ

    1 2 Отговор
    Не знам защо се оплакват в България, кисело мляко 16 стотинки, макар и от палма, ток на месец 25 лева, заплати чисто 70 лева до 140 лева. По левове от НРБ. това е бъг в умът, да не го осъзнаваме. Както цените паднаха два пъти като въведоха еврото, номинално де, но българинът мисли в левове, и бизнесът се възползва да вдига цените. Така и с цените по принцип, те са по-ниски от преди 40 години, както и заплатите. Имаме два пъти по-ниски цени от социализмът, и два пъти по-ниски заплати. Но числата ни бъркат да мислим трезво. Сега бъркаме по-ниските цени в евро като си мислим за левове. Така и тези левове не са онези, но това е човешкият ум. Ако премахнем една нула и ще стане ясно. Да млякото е по-евтино от истинското в НРБ, но това сега е от палма, а бирата от царевица. Апартамент от 300 000 е 30 000 лева. Проблемът са заплатите, от там пада и качеството.

    11:29 17.02.2026

  • 25 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Как е гербиджа?":

    Теб явно не те интересува държавата в която живееш а се вълнуваш от лъжи заблуди фалшификации България е демокрация вече е в Еврозоната и незнам как едни решили се и самоназначили се за месии тук в европейска държава НЕ на алабалата не на шарлатанията не на метежите платени от олигарсите не на разрухата ни НЕ на червените олигарси

    Коментиран от #33

    11:33 17.02.2026

  • 26 Учителка

    3 5 Отговор
    Тоя горе на снимката - бъдещ управител, държи в лявата си ръка компутер. Като стане управител, ще пише въпросителни към Изкуствения Интелект, какво да прави с нас Българите? Каквото му напише Изкуствения Интелект, това ще прави, така както и като отидеш при доктора и му кажеш: Докторе, ето тук ме боли, и доктора штрака с пръсти по компутера и Изкуствения Интелект, му показва кое е най - новото измислено бизнес лекарство да ти препише. Така че всичко е наред другари. С парите ще вървим напред към нови петилетки, докато бостана е обран и в къчмата, даже няма и да има и един български салам!

    11:35 17.02.2026

  • 27 Конфликт на интереси

    4 0 Отговор
    Гюров в качеството си на подуправител на БНБ получава проучвателен мандат за служебно правителство което е в разрез с закона за БНБ. КПКОНПИ точно затова го отстрани като подуправител. Заплита се поредната конституционна криза.

    11:37 17.02.2026

  • 28 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО Е НА,, ДЪЛБОКА ДЪРЖАВА,,! ПИТАЙТЕ КОИ ГИ ПРЕДЛОЖИ НА ГЮРО! И ТОЙ Е ВЪТРЕ С ДВАМА КРАКА!

    11:40 17.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ОСЪЗНАИТЕ СЕ БЪЛГАРИ":

    С КАКВО СИ СЕ НАПУШИЛ?ОДИ У ДУНАВА

    11:42 17.02.2026

  • 31 Развитие

    3 1 Отговор
    Цялата власт е в ръцете на алабалистите без избори

    11:43 17.02.2026

  • 32 Стоев

    1 2 Отговор
    Само на мен ли ми се струва, че 80% от министрите са на Борисов, а остналите на Пеевски ?!

    11:49 17.02.2026

  • 33 Що бре лелче?

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Да не би борисович да си е върнал членската книжка на БКП и да не знаем за случая?

    Коментиран от #37

    11:49 17.02.2026

  • 34 Стига бе

    3 1 Отговор
    Румяна Бъчварова ? Ама вие сериозно ли ? Любовницата на Костинбродския печатар Роско Водопада

    11:49 17.02.2026

  • 35 Тинчев

    1 2 Отговор
    Ми те половината герберасти ?!

    11:50 17.02.2026

  • 36 Учителка

    0 0 Отговор
    Дефиниция за българин
    Българин е който не краде, не лъже, не убива и не сменя
    вярата си за печена кокошка.

    Дефиниция за Грък.
    Грък е който краде всичко що е Българско - Богове и Исторически Личности, лъже на поразия, убива потайно и сменя вярата си за печена кокошка.

    Дефиниция за Турчин
    Турчин е този който, не краде Български Богове, лъже когато му скимне, убива за вяра и пари, но от страх не смее да смени арабската вяра за печена кокошка

    Дефиниция за Руснак
    Руснак е този който краде религия, култура, език и сичко що на пътя му е Българско - даже и ракията смениха на водка, лъже че вярва в комунизъм, но го разпространява с калашника, убива явно и тайно за глътка водка и вярата си в комунизма не сменя за всякакъв вид кокошка.

    Къде сме Българите? Някой знае ли къде сме?
    Да на Земята и се радваме, че нашият Бог - Слънцето все още свети на Земята!

    11:50 17.02.2026

  • 37 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Що бре лелче?":

    Нещо различно от Борисов можете ли да напише нещо различно от дежурните припеви

    11:54 17.02.2026

  • 38 Учителка

    1 0 Отговор
    Корабът потъва:
    - Капитане, на колко мили е най-близката земя?
    - На около миля.
    - В каква посока?!
    - Към дъното.

    11:56 17.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

