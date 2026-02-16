Новини
България »
София »
Журналист: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Журналист: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

16 Февруари, 2026 13:51 3 152 43

  • петрохан-
  • данс-
  • ивайло калушев-
  • масово убийство-
  • самоубийство-
  • педофили-
  • педофилия-
  • секс с деца

Не мисля, че като общество се справихме с тази голяма трагедия, добави Силвия Великова

Журналист: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Темата около трагедията край „Петрохан“ и обстоятелствата около изчезването на Деян Илиев продължава да поражда множество въпроси.
В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистите Виктор Иванов от „24 часа“ и Силвия Великова от БНР коментираха последните развития и съмнения по случая.
Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС", заяви Иванов. По думите му бащата на Калушев също е бил част от системата за сигурност – агент на Националната служба „Сигурност“, пряк предшественик на ДАНС.
Иванов посочи още, че са направени опити да бъдат проверени твърдения за евентуални връзки с наркотрафик в Мексико, но до момента такива не са установени. Той определи като странно съдържанието на записите в тефтерите на Калушев.

В тях има както съвети към ученици и бележки за хранене, така и записки, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и евентуална приватизация на „Топлофикация“,“ коментира журналистът.

Според него не е изключено Деян Илиев и неговата приятелка да са живи. Иванов отбеляза, че профилът на младата жена е бил редактиран след средата на миналата седмица, откъдето е била получена информация за къща в Мексико, която двамата са отдавали под наем.

„Възможно е Деян да е изпълнил заръката на Ивайло Калушев и да се е върнал в Мексико“, каза още той.
Журналистът изрази надежда да бъдат получени ясни отговори за ролята на ДАНС в случая. По думите му съществуват данни, че е имало „някакъв вид секта“, а всяка нова информация поражда още въпроси.

Шокиращото е, че всеки отговор предизвиква по десет нови въпроса, което засилва усещането в обществото, че нещо се крие“, подчерта Иванов.
От своя страна Силвия Великова заяви, че трагедията край „Петрохан“ е била политически употребена, при положение че все още не е изяснено как точно са загинали шестимата души и се очакват експертизи. Тя определи като скандално изпращането на материалите по делото в Народното събрание.

„Шокирана съм от арогантното поведение на голяма част от политиците и начина, по който използват политически тази трагедия“, каза Великова. Тя подчерта, че в продължение на две седмици почти не е било обърнато внимание на близките на загиналите.

"Не мисля, че като общество се справихме с тази голяма трагедия“, добави тя.

Според журналиста от БНР темата ще бъде сред приоритетите на новото служебно правителство. По думите ѝ президентът възлага на служебния премиер задачата да бъде установено всичко по случая, а от вътрешния министър се очаква да повтори следствените действия.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    36 5 Отговор
    А ревете да се връщат всички имигранти в тоя разграден двор....... Хайде друг път....

    Коментиран от #7, #8, #23

    13:54 16.02.2026

  • 2 1300 г България

    49 9 Отговор
    Това не е трагедия а премахване на свидетели.
    Какво и кого ли са видели тези хора за да бъдат екзекутирани.
    Това със самоубийството издиша.

    13:54 16.02.2026

  • 3 обективен

    36 3 Отговор
    А аз ще бъда шокиран ако борисов и пеевски са разследвани и вкарани в затвора ,ама надали !! Ще сме си държавта на мафията !

    13:55 16.02.2026

  • 4 Бондю Бондов

    14 3 Отговор
    Това история за българския 007 ли е?

    13:56 16.02.2026

  • 5 синове на завладяната държава

    23 0 Отговор
    Син на ДС сътрудник Георги Калушев, като какъв с такива връзки, ще се също регистрира за ползване на протекция в специалната служба ДАНС?

    13:56 16.02.2026

  • 6 Трол

    29 1 Отговор
    Дето се вика - колегиално е отстранен г-н Калушев.

    13:57 16.02.2026

  • 7 Друг Емигрант

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Да бе Март месец в сряда се връщам в България.

    13:58 16.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Школата Роук е основана през 1992 г и работи за чужди служби

    14:03 16.02.2026

  • 10 Ззз

    24 4 Отговор
    Къде е Деян Илиев ли? Или успял да избяга преди да самоубият и него, или на някое дъно тук или в чужбина.

    14:04 16.02.2026

  • 11 Ееееех, че хубаво!

    25 3 Отговор
    Педофил шпионин!!! Пасти да ядат шпионските романи, пишем нов жанр направо!👍👍👍😲

    14:05 16.02.2026

  • 12 Тома

    24 5 Отговор
    Брендо и такива са също сътрудници на ДАНС.Тиквата направи всички бандити от сик и вис агенти

    14:06 16.02.2026

  • 13 Чуйте!

    28 3 Отговор
    Какво изречение само! ,,Според него не е изключено Деян Илиев и неговата приятелка да са живи." !!!! Значи, по принцип, не ги смятат за живи!!!!! О, майкооо! Ама МВР, ДАНС и ГДБОП със сигурност ги държат "под око" ! Или вече са ги вписали в друга графа...

    14:08 16.02.2026

  • 14 Докато големите

    10 3 Отговор
    държави си разпределят света , ние в европейска България се занимаваме с перосили и передераци!Закривай!

    14:12 16.02.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    23 2 Отговор
    Запомнете! Каквото и да стане в територията, винаги търсете в дъното накой бивш или настоящ милиционер от ДС.

    14:14 16.02.2026

  • 16 И ДР. ТАКИВА

    13 8 Отговор
    ВСИЧКИ ОТ ПП-ДБ СА ДЕЦА НА ОФИЦЕРИ ОТ ДС? А САМИТЕ ТЕ СА АГЕНТИ, СЪТРУДНИЦИ, ЯТАЦИ НА ДАНС? ПОЗНАВАТ СЕ, ДАВАТ СИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ОБЩУВАТ ИНТИМНО, СПОНСОРИРАТ СЕ, ХОДЯТ СИ В ХИЖИТЕ, ВЪРТЯТ ДАЛАВЕРИ - ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ОБСЪЖДАНА В ПЕТРОХАН..?

    14:15 16.02.2026

  • 17 Виждаме последствията

    22 3 Отговор
    от не състоялата се лустрация още 1990 г.!

    14:15 16.02.2026

  • 18 Колко взимат

    8 0 Отговор
    Добра ли им е заплатата, 10 000 ?

    14:15 16.02.2026

  • 19 Без

    5 10 Отговор
    значение е дали е бил или не агент на ДАНС. Гръмнал се е в главата и вече го няма.

    14:16 16.02.2026

  • 20 Това

    5 9 Отговор
    са жълтини. Какво като е бил агент. Да не би агентите да са имунизирани от лудост.

    14:17 16.02.2026

  • 21 защо ???

    14 2 Отговор
    защо трябва да ви го кажат службите за да е истина???Нямате ли ..........вси без младежа са били на служба в дс!Всичко закупено в мехико и тук пак е дс.Убити са от други служби!А ,сега помислете .......дали може да отидете по пътя където е вилата на петрохан и може да се позамислите ,дали не ви пързалят с будисти и педофили!

    Коментиран от #28

    14:19 16.02.2026

  • 22 Уточнение

    6 5 Отговор
    А на колко от тях е отпушил тръбите?
    Сигурно е тайна

    14:22 16.02.2026

  • 23 Атина Палада

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Тези ценности дойдоха в България от там,където ти живееш..

    14:24 16.02.2026

  • 24 Точно така

    6 3 Отговор
    А всичко е една бутафория и театър.
    "Убитите" сигурно вече са на друго място и продължават гнусните си дела.
    Като други подобни официално "изчезнали"

    14:24 16.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Продължаваме Промяната

    0 7 Отговор
    Стига сте ровили. Следствие, Прокуратурата и МВР го писаха самоубийство. Забравете случая

    14:27 16.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "защо ???":

    Аз също мисля това,което пишеш ти ,само за педофилията съм на мнение,че я е имало,обаче тя е била съпътстваща..Будизъм ,някакъв си псевдо извратен Будизъм е изповядвал този Калушев.

    14:34 16.02.2026

  • 29 Инж1

    8 3 Отговор
    1. Всичко това се случва за сметка на Данъкоплатеца - хем ни харчат парите, хем ни лъжат!!!!
    2. Покарай адвоката на РОСАТОМ(единият от убитите) зад всичко това прозира ГРУ!!!!

    14:36 16.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 явно държавната машина

    5 0 Отговор
    работи предимно с лами и педофили да не се окаже че и в парламента бъка от "будисти"?

    14:42 16.02.2026

  • 32 Майора

    4 3 Отговор
    Господа журналисти , много ми е интересно откъде имате информация и от кой за това че Калушев е бил секретен сътрудник! И ако е така , то информатора ви и вие подлежите на съд за разгласяване на секретна информация! Великова , много добре знаем вашите пристрастия към ПП/ДБ, но всъщност те са виновни за това и много добре се знае! Нито екомилионера Сандов , нито Денков , нито Рашков и Надежда Йорданова са невинни ! Те да узаконили цялото това НПО!

    14:43 16.02.2026

  • 33 Бен Гъзара

    4 0 Отговор
    Абе не разбрахте ли вече, че работата е дебела, синове на донсници вербувани от ДС (Калушев и оня мексиканца от Гинци), кмета на София син на ДС служители. Мексико, пещери, къщи на две от границите ни, оръжие, компания от хора с международен опит в сверата на правото и финансите. Тука става дума за нещо много голямо, ама много голямо. Това че били педо или хомо, или че били видели нещо тези невинни душички са просто прах в очите на масата, фишеци както им се вика. Тия са се издънили яко и са си платили за издънката.

    14:46 16.02.2026

  • 34 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор
    "Не мисля, че като общество се справихме с тази голяма трагедия..."

    Какво общество, какви 5€? Общество може да съществува само когато всички са единни, сплотени и заедно защитават общите си интереси, а не когато всеки е срещу всеки. В България няма общетво откакто се нароиха над 140 политически партии, и още толкова НПО. Всеки се стреми да защитава нечии чужди интерси, на всеки е промит мозъка да защитава само позицията на партията на която симпатизира и да противоречи на всички които са от "другите". Ние за 37 години съсипахме цяла държава в усилията си да защитаваме не своите, а чужди интереси, че сега една трагедия щяла да ни стресне.

    14:47 16.02.2026

  • 35 Мда

    4 0 Отговор
    Единственият свидетел на трагедията е изчезнал - или е самоубит, или усеща риск за животя си и се е скрил. Ако другите се бяха самоубили, този щеше ли да се крие? Нито дума по завладяните медии за разказа му, че на първия етаж е имало множество гилзи като от престрелка, а и доста странно никой не се притеснява, че е изчезнал. Вероятно му търсят място за "ритуално самоубийство", на него, на жена му, на кучето му... Службите не обичат свидетели, които говорят различни неща от официалната версия, която и без това издиша отвсякъде

    14:47 16.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Добрю утро

    1 0 Отговор
    Открили че Ивайло Калушев е бил "секретен" сътрудник на ДАНС... а че от поне 15-20 години хижата е явочна квартира сигурно утре ще открият

    14:50 16.02.2026

  • 39 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    14 годишната девойка коя Калуше се опитвал да привлече в сектата за прикритие на пендофилските си педеразлъци е казала на колегите каде през целото време са си говорили у кемпера за духовете у хижата. Пейонът им е бил пръв другар явно.

    14:51 16.02.2026

  • 40 явочна квартира Петрохан !

    0 0 Отговор
    И Ботю Ботев прекрасно го знае !

    14:53 16.02.2026

  • 41 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ИЗГНИЛАТА ТЕРИТОРИЯ

    14:53 16.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Иво

    0 0 Отговор
    В хижата до Гинци е имало две кучета пазачи,които са намерени завързани на втория етаж вътре в хижата,а човекът подал сигнала за убитите е напуснал България.

    14:54 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове