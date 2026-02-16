Журналист: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Темата около трагедията край „Петрохан“ и обстоятелствата около изчезването на Деян Илиев продължава да поражда множество въпроси.
В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистите Виктор Иванов от „24 часа“ и Силвия Великова от БНР коментираха последните развития и съмнения по случая.
„Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС", заяви Иванов. По думите му бащата на Калушев също е бил част от системата за сигурност – агент на Националната служба „Сигурност“, пряк предшественик на ДАНС.
Иванов посочи още, че са направени опити да бъдат проверени твърдения за евентуални връзки с наркотрафик в Мексико, но до момента такива не са установени. Той определи като странно съдържанието на записите в тефтерите на Калушев.
„В тях има както съвети към ученици и бележки за хранене, така и записки, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и евентуална приватизация на „Топлофикация“,“ коментира журналистът.
Според него не е изключено Деян Илиев и неговата приятелка да са живи. Иванов отбеляза, че профилът на младата жена е бил редактиран след средата на миналата седмица, откъдето е била получена информация за къща в Мексико, която двамата са отдавали под наем.
„Възможно е Деян да е изпълнил заръката на Ивайло Калушев и да се е върнал в Мексико“, каза още той.
Журналистът изрази надежда да бъдат получени ясни отговори за ролята на ДАНС в случая. По думите му съществуват данни, че е имало „някакъв вид секта“, а всяка нова информация поражда още въпроси.
„Шокиращото е, че всеки отговор предизвиква по десет нови въпроса, което засилва усещането в обществото, че нещо се крие“, подчерта Иванов.
От своя страна Силвия Великова заяви, че трагедията край „Петрохан“ е била политически употребена, при положение че все още не е изяснено как точно са загинали шестимата души и се очакват експертизи. Тя определи като скандално изпращането на материалите по делото в Народното събрание.
„Шокирана съм от арогантното поведение на голяма част от политиците и начина, по който използват политически тази трагедия“, каза Великова. Тя подчерта, че в продължение на две седмици почти не е било обърнато внимание на близките на загиналите.
"Не мисля, че като общество се справихме с тази голяма трагедия“, добави тя.
Според журналиста от БНР темата ще бъде сред приоритетите на новото служебно правителство. По думите ѝ президентът възлага на служебния премиер задачата да бъде установено всичко по случая, а от вътрешния министър се очаква да повтори следствените действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Коментиран от #7, #8, #23
13:54 16.02.2026
2 1300 г България
Какво и кого ли са видели тези хора за да бъдат екзекутирани.
Това със самоубийството издиша.
13:54 16.02.2026
3 обективен
13:55 16.02.2026
4 Бондю Бондов
13:56 16.02.2026
5 синове на завладяната държава
13:56 16.02.2026
6 Трол
13:57 16.02.2026
7 Друг Емигрант
До коментар #1 от "Емигрант":Да бе Март месец в сряда се връщам в България.
13:58 16.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
14:03 16.02.2026
10 Ззз
14:04 16.02.2026
11 Ееееех, че хубаво!
14:05 16.02.2026
12 Тома
14:06 16.02.2026
13 Чуйте!
14:08 16.02.2026
14 Докато големите
14:12 16.02.2026
15 Ганя Путинофила
14:14 16.02.2026
16 И ДР. ТАКИВА
14:15 16.02.2026
17 Виждаме последствията
14:15 16.02.2026
18 Колко взимат
14:15 16.02.2026
19 Без
14:16 16.02.2026
20 Това
14:17 16.02.2026
21 защо ???
Коментиран от #28
14:19 16.02.2026
22 Уточнение
Сигурно е тайна
14:22 16.02.2026
23 Атина Палада
До коментар #1 от "Емигрант":Тези ценности дойдоха в България от там,където ти живееш..
14:24 16.02.2026
24 Точно така
"Убитите" сигурно вече са на друго място и продължават гнусните си дела.
Като други подобни официално "изчезнали"
14:24 16.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Продължаваме Промяната
14:27 16.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Атина Палада
До коментар #21 от "защо ???":Аз също мисля това,което пишеш ти ,само за педофилията съм на мнение,че я е имало,обаче тя е била съпътстваща..Будизъм ,някакъв си псевдо извратен Будизъм е изповядвал този Калушев.
14:34 16.02.2026
29 Инж1
2. Покарай адвоката на РОСАТОМ(единият от убитите) зад всичко това прозира ГРУ!!!!
14:36 16.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 явно държавната машина
14:42 16.02.2026
32 Майора
14:43 16.02.2026
33 Бен Гъзара
14:46 16.02.2026
34 ха, ха, ха...
Какво общество, какви 5€? Общество може да съществува само когато всички са единни, сплотени и заедно защитават общите си интереси, а не когато всеки е срещу всеки. В България няма общетво откакто се нароиха над 140 политически партии, и още толкова НПО. Всеки се стреми да защитава нечии чужди интерси, на всеки е промит мозъка да защитава само позицията на партията на която симпатизира и да противоречи на всички които са от "другите". Ние за 37 години съсипахме цяла държава в усилията си да защитаваме не своите, а чужди интереси, че сега една трагедия щяла да ни стресне.
14:47 16.02.2026
35 Мда
14:47 16.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Добрю утро
14:50 16.02.2026
39 Архимандрисандрит Бибиян
14:51 16.02.2026
40 явочна квартира Петрохан !
14:53 16.02.2026
41 ФАКТИ
14:53 16.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Иво
14:54 16.02.2026