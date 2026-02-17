Ексминистри за сътрудничеството на Калушев към ДАНС: Може да не значи нищо

Ще научим ли цялата истина по случая „Петрохан - Околчица”? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и бившият заместник-вътрешен министър Филип Гунев.
Според Гунев все още има един важен въпрос без отговор - какви са мотивите, за да се стигне до трагедията и знае ли ги изобщо полицията? По думите му именно отговорът на този въпрос ще потвърди дали става въпрос за убийства и самоубийства, или само за убийства.
„Все още нямаме за нито една от версиите ясно формулирани мотиви. Това, според мен, заедно с изчезването на политическото ръководство на МВР – министърът и главният секретар – това оставя вакуум, който се запълва със спекулации, догадки”, каза Гунев.
Той коментира и информацията на „24 часа”, че Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС. Гунев каза, че именно това е агенцията, която трябва да се бори с радикални движения, ако се вярва на основната версия за секта. „Ако са имали агенти там и резултатът е такъв, в някакъв момент ще можем да твърдим, че това е техен провал”, каза Гунев.
Според Емануил Йорданов не е достатъчно един човек да бъде регистриран като сътрудник. „Трябва да е извършвал някаква дейност. Практиката показва, че има случаи, в които хора се регистрират, колкото да имат документ, някои – за по-лесно получаване на разрешение за ползване на оръжие”, каза Йорданов.
Гунев също потвърди, че това може да не значи нищо. „Може един регионален служител на ДАНС да е привлякал тези хора, за да си отчете бройката, че има достатъчно сътрудници. Но може и да е нещо. Мълчанието на ДАНС не помага в този случай”, каза Гунев.
„Виждате, че информацията се изпуска селективно, насочва се към определени заключения, изгодни на управляващите в този момент”, смята Емануил Йорданов.
„Имам чувството, че каквато и истина да бъде изнесена, никой няма да повярва”, каза Йорданов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:05 17.02.2026
2 вижда се
12:06 17.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 чекмеджето на Бойко
Коментиран от #9, #11
12:18 17.02.2026
7 стига глупости
Коментиран от #16
12:18 17.02.2026
8 Педро от Мехико
Ползата му е за преференция пред пътните и граничните полицаи.
12:19 17.02.2026
9 Отпуска
До коментар #6 от "чекмеджето на Бойко":Дани Митов е в обедна почивка от 2 февруари
12:19 17.02.2026
10 ДАНЦ да се закрива
12:19 17.02.2026
11 латерна
До коментар #6 от "чекмеджето на Бойко":А вие защо биете афроамериканците?
12:20 17.02.2026
12 Анджо
КЕШ е прякор вие знаете на кой и този прякор излезна от тубата. Някой ходеше като зашаматен когато смениха шефа на ДАНС.
12:21 17.02.2026
13 Аферата
12:22 17.02.2026
14 Червената шапчица
12:22 17.02.2026
15 Аферата
Понеже гледам с все по-нарастващо възхищение Вашите разследвания из НЕТ-а по казуса Петрохан и се учудвам на резултатите от тях, за които Ви поздравявам или обратното,
…имайки предвид И волеизявленията на някои от замесените държавни лица в тази трагедия, които изглежда започват все повече да си вярват,
Моля, да приемете още малко информация, която вярвам, че би Ви била полезна в хода на Вашите следствени действия, за да изпреварите с едни Ваши гърди държавните разследващи органи на финала.
Това се налага по ред причини, например защото някои от замесените държавни лица споделиха едни данни с едни медии, а после споделиха обратното с други медии.
Нещо повече – сега даже и бившият президент Румен Радев пое три кубика Въздух и зае позата на непричастен праведник по темата, сочейки със Справедлив Пръст останалите съучастници.
Ето защо, съобщава Ви се, ЧЕ през 2022г. всичките замесени лица без изключения бяха информирани за следното:
1. Че въоръжените до зъби природозащитници от НАКЗТ незаконно блокират хора да преминават в района на Петрохан в посока на изток от прохода.
2. Че природозащитниците от НАКЗТ незаконно са си заградили голяма площ от държавния горки фонд, без никакви основания.
В този смисъл – и премиерът тогава – Кирил Петков, И президентът – Румен Радев, И Сандов, И Белев и още един куп официални лица например от ВСИЧКИ партии в Комисията по Околна Среда на парламаента бяха информирани, че НАК
12:25 17.02.2026
16 елементарно Уотсън
До коментар #7 от "стига глупости":Никой няма да стане лоялен сътрудник на никоя специална служба на която и да е държава по принцип, ако на някой журналист , възползвайки се за свободен достъп до информацията, получи списък с реалните им имена.
А затова всички такива служби по света работят със секретна информация и псевдоними.
Впрочем дори журналист не е задължен да публикува името на своя източник на информация.
12:29 17.02.2026
17 Попов
Коментиран от #19, #21
12:31 17.02.2026
18 Данко Харсъзина
12:35 17.02.2026
19 за яснота
До коментар #17 от "Попов":Вместо Попов, замени направо с реалното Макулев.
12:36 17.02.2026
20 Ддд
И какво ако е бил или не е бил някои от шестимата? Това какво общо има със финала на живота им?
12:43 17.02.2026
21 Ддд
До коментар #17 от "Попов":Някои пропускате прегледи при психиатъра си.
12:44 17.02.2026
22 досиета досиета
12:51 17.02.2026
23 Не знам защо се оплакват в България
12:52 17.02.2026
24 дядото
13:40 17.02.2026