Ексминистри за сътрудничеството на Калушев към ДАНС: Може да не значи нищо

17 Февруари, 2026 12:03 1 358 24

  • емануил йорданов-
  • филип гунев-
  • ивайло калушев-
  • петрохан

Ексминистри за сътрудничеството на Калушев към ДАНС: Може да не значи нищо - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще научим ли цялата истина по случая „Петрохан - Околчица”? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и бившият заместник-вътрешен министър Филип Гунев.

Според Гунев все още има един важен въпрос без отговор - какви са мотивите, за да се стигне до трагедията и знае ли ги изобщо полицията? По думите му именно отговорът на този въпрос ще потвърди дали става въпрос за убийства и самоубийства, или само за убийства.

„Все още нямаме за нито една от версиите ясно формулирани мотиви. Това, според мен, заедно с изчезването на политическото ръководство на МВР – министърът и главният секретар – това оставя вакуум, който се запълва със спекулации, догадки”, каза Гунев.

Той коментира и информацията на „24 часа”, че Ивайло Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС. Гунев каза, че именно това е агенцията, която трябва да се бори с радикални движения, ако се вярва на основната версия за секта. „Ако са имали агенти там и резултатът е такъв, в някакъв момент ще можем да твърдим, че това е техен провал”, каза Гунев.

Според Емануил Йорданов не е достатъчно един човек да бъде регистриран като сътрудник. „Трябва да е извършвал някаква дейност. Практиката показва, че има случаи, в които хора се регистрират, колкото да имат документ, някои – за по-лесно получаване на разрешение за ползване на оръжие”, каза Йорданов.

Гунев също потвърди, че това може да не значи нищо. „Може един регионален служител на ДАНС да е привлякал тези хора, за да си отчете бройката, че има достатъчно сътрудници. Но може и да е нещо. Мълчанието на ДАНС не помага в този случай”, каза Гунев.

„Виждате, че информацията се изпуска селективно, насочва се към определени заключения, изгодни на управляващите в този момент”, смята Емануил Йорданов.

„Имам чувството, че каквато и истина да бъде изнесена, никой няма да повярва”, каза Йорданов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Школата Роук на Калушев работи от 1992 г за чужди служби.Основана от българският Епщайн -Дими Паница.

    12:05 17.02.2026

  • 2 вижда се

    12 0 Отговор
    Няма толкова мафиотска територия като нашата в света !!! !!

    12:06 17.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 чекмеджето на Бойко

    14 0 Отговор
    Борисов,аз Дани Митов не го познавам

    Коментиран от #9, #11

    12:18 17.02.2026

  • 7 стига глупости

    9 1 Отговор
    дори да се предадът службите и да ни признаят че не са самоубийства пак няма да ни кажат каква е причината за това или акомсе разрови на дълбоко ще самоубият деян и ще накиснат него(въпреки че татенцето от дс ще го пази) ако не той ще намерят жертва не им е за първи или втори път това за тях е практика!!! така че цялата истина няма да се разбере докато не изтрче давността на секретните документи! също както педофила от щатите чакаха толкова години за да се разкрият престъпления и питам кой и защо засекретява подобнимпрестъпления с каква цел прикриват службите престъпления ??? единствения отговпр е защото имат изгода от тях…

    Коментиран от #16

    12:18 17.02.2026

  • 8 Педро от Мехико

    3 0 Отговор
    Сътрудници на спец.служби винаги и преди и сега са били съвестни лекета. Все едно какъв е бил един път Калушев, щото друг път може да е различен. Баща му ДС сътрудник и крушката не пада по-далече от корена.
    Ползата му е за преференция пред пътните и граничните полицаи.

    12:19 17.02.2026

  • 9 Отпуска

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "чекмеджето на Бойко":

    Дани Митов е в обедна почивка от 2 февруари

    12:19 17.02.2026

  • 10 ДАНЦ да се закрива

    6 1 Отговор
    Ненужници

    12:19 17.02.2026

  • 11 латерна

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "чекмеджето на Бойко":

    А вие защо биете афроамериканците?

    12:20 17.02.2026

  • 12 Анджо

    6 2 Отговор
    Оправданията започнаха. От 2021 до 2024 не е заловено и един килограм наркотик. Преди 2 месеца са хванати голямо количество кока в Сърбия и Македония 40 тона хашиш . Е не ви ли прилича ,че някой велик си прикрива деянията.
    КЕШ е прякор вие знаете на кой и този прякор излезна от тубата. Някой ходеше като зашаматен когато смениха шефа на ДАНС.

    12:21 17.02.2026

  • 13 Аферата

    6 5 Отговор
    И ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ, И ПРЕМИЕРЪТ КИРИЛ ПЕТКОВ БЯХА ИНФОРМИРАНИ НЯКОЛКО ПЪТИ ПРЕЗ 2022 Г. ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ВЪОРЪЖЕНАТА СЕКТА ОТ „ПЕТРОХАН“ И СЕ НАПРАВИХА НА „ДРЪЖ МИ ШАПКАТА“!

    12:22 17.02.2026

  • 14 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    И тоя е един Гуньо

    12:22 17.02.2026

  • 15 Аферата

    3 3 Отговор
    Уважаеми дами и господа,

    Понеже гледам с все по-нарастващо възхищение Вашите разследвания из НЕТ-а по казуса Петрохан и се учудвам на резултатите от тях, за които Ви поздравявам или обратното,

    …имайки предвид И волеизявленията на някои от замесените държавни лица в тази трагедия, които изглежда започват все повече да си вярват,

    Моля, да приемете още малко информация, която вярвам, че би Ви била полезна в хода на Вашите следствени действия, за да изпреварите с едни Ваши гърди държавните разследващи органи на финала.

    Това се налага по ред причини, например защото някои от замесените държавни лица споделиха едни данни с едни медии, а после споделиха обратното с други медии.

    Нещо повече – сега даже и бившият президент Румен Радев пое три кубика Въздух и зае позата на непричастен праведник по темата, сочейки със Справедлив Пръст останалите съучастници.

    Ето защо, съобщава Ви се, ЧЕ през 2022г. всичките замесени лица без изключения бяха информирани за следното:

    1. Че въоръжените до зъби природозащитници от НАКЗТ незаконно блокират хора да преминават в района на Петрохан в посока на изток от прохода.

    2. Че природозащитниците от НАКЗТ незаконно са си заградили голяма площ от държавния горки фонд, без никакви основания.

    В този смисъл – и премиерът тогава – Кирил Петков, И президентът – Румен Радев, И Сандов, И Белев и още един куп официални лица например от ВСИЧКИ партии в Комисията по Околна Среда на парламаента бяха информирани, че НАК

    12:25 17.02.2026

  • 16 елементарно Уотсън

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "стига глупости":

    Никой няма да стане лоялен сътрудник на никоя специална служба на която и да е държава по принцип, ако на някой журналист , възползвайки се за свободен достъп до информацията, получи списък с реалните им имена.
    А затова всички такива служби по света работят със секретна информация и псевдоними.
    Впрочем дори журналист не е задължен да публикува името на своя източник на информация.

    12:29 17.02.2026

  • 17 Попов

    6 5 Отговор
    ДАНСаджийте от ГЕРБ-НН, първо избиха момчетата, които разкриха наркоканала им, а сега не спират да ги калят. Отвратително е.

    Коментиран от #19, #21

    12:31 17.02.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Паднах със ските и си натръшках зaдникът. Сега ме боли. Не внимавах достатъчно.

    12:35 17.02.2026

  • 19 за яснота

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Попов":

    Вместо Попов, замени направо с реалното Макулев.

    12:36 17.02.2026

  • 20 Ддд

    5 0 Отговор
    Много упорита дъвка на водещи в медии и журналисти, за това дали някои е бил сътрудник на ДАНС или не.
    И какво ако е бил или не е бил някои от шестимата? Това какво общо има със финала на живота им?

    12:43 17.02.2026

  • 21 Ддд

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Попов":

    Някои пропускате прегледи при психиатъра си.

    12:44 17.02.2026

  • 22 досиета досиета

    3 1 Отговор
    Досиетата Епс... Изкарват първо демократите, крият тези другите, да е слушай снахо сещай се дъще. Показваш враговете, криеш приятелите, и да се сещат дали да са ти още приятели да слушкат или да са ти врагове. Така не разкриха досиетата в България, само на някои. Сигурно е, че бащите на Дачков и Карбовски са от ДС, а те автоматично са в ДАНС. И така със всеки който е някакъв дори и с малко влияние. НЯМА ПРАЗНО.

    12:51 17.02.2026

  • 23 Не знам защо се оплакват в България

    1 1 Отговор
    Не знам защо се оплакват в България, кисело мляко 16 стотинки, макар и от палма, ток на месец 25 лева, заплати чисто 70 лева до 140 лева. По левове от НРБ. това е бъг в умът, да не го осъзнаваме. Както цените паднаха два пъти като въведоха еврото, номинално де, но българинът мисли в левове, и бизнесът се възползва да вдига цените. Така и с цените по принцип, те са по-ниски от преди 40 години, както и заплатите. Имаме два пъти по-ниски цени от социализмът, и два пъти по-ниски заплати. Но числата ни бъркат да мислим трезво. Сега бъркаме по-ниските цени в евро като си мислим за левове. Така и тези левове не са онези, но това е човешкият ум. Ако премахнем една нула и ще стане ясно. Да млякото е по-евтино от истинското в НРБ, но това сега е от палма, а бирата от царевица. Апартамент от 300 000 е 30 000 лева. Проблемът са заплатите, от там пада и качеството.

    12:52 17.02.2026

  • 24 дядото

    1 0 Отговор
    каквото и да значи,дойде в подходящия момент.правителството в оставка сключва договори за милиарди,плюе против опозицията преди изборите,опитва да разколебае народа,всяват страх и паника.

    13:40 17.02.2026

