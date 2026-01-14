Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че няколко американци, които са били задържани във Венецуела, са освободени, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Приветстваме освобождаването на задържаните американци във Венецуела“, заяви Държавният департамент. „Това е важна стъпка в правилната посока от страна на временните власти“, допълни той.

Американците бяха освободени след залавянето на президента на страната Николас Мадуро чрез операция на американските специални части в Каракас и принудителното му отвеждане в САЩ на 3 януари.

Председателят на парламента на Венецуела, Хорхе Родригес, заяви миналата седмица, че „значителен брой“ венецуелци и чужденци, които са в затвори в страната, ще бъдат освободени като жест за „търсене на мир“ след военната операция, която свали Мадуро от власт.

По-рано Родригес обяви, че освободените досега политически затворници в страната са над 400, но правозащитни организации посочват, че според техните статистики броят на освободените през последните дни е много по-малък – между 60 и 70 души.