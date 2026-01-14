Новини
Няколко американци, които са били задържани във Венецуела, са освободени

14 Януари, 2026 11:21 546 6

  • венецуела-
  • сащ-
  • затворници-
  • николас мадуро

Американците бяха освободени след залавянето на президента на страната Николас Мадуро

Няколко американци, които са били задържани във Венецуела, са освободени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че няколко американци, които са били задържани във Венецуела, са освободени, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Приветстваме освобождаването на задържаните американци във Венецуела“, заяви Държавният департамент. „Това е важна стъпка в правилната посока от страна на временните власти“, допълни той.

Американците бяха освободени след залавянето на президента на страната Николас Мадуро чрез операция на американските специални части в Каракас и принудителното му отвеждане в САЩ на 3 януари.

Председателят на парламента на Венецуела, Хорхе Родригес, заяви миналата седмица, че „значителен брой“ венецуелци и чужденци, които са в затвори в страната, ще бъдат освободени като жест за „търсене на мир“ след военната операция, която свали Мадуро от власт.

По-рано Родригес обяви, че освободените досега политически затворници в страната са над 400, но правозащитни организации посочват, че според техните статистики броят на освободените през последните дни е много по-малък – между 60 и 70 души.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хонду Рас

    3 3 Отговор
    Педалите в затвора само развалят дисциплината - освобождават се веднага да си изтърпяват наказанието по улиците.

    Коментиран от #6

    11:23 14.01.2026

  • 2 !!!?

    2 7 Отговор
    САЩ кроят шапка и на кръволока Путлер...Пъкълът го чака !!!?

    11:24 14.01.2026

  • 3 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Американосите са задържани на летището за трафик на наркотици. Каква поредна ирония драги зрители

    11:32 14.01.2026

  • 4 Родригес

    0 1 Отговор
    Аз слушкам, слушкам

    11:34 14.01.2026

  • 5 и у нас преди имаше полит затворници

    2 0 Отговор
    но бяха малко . оставяха на свобода всички против властта на живков . против комунизма . но ги наблюдаваха за да не прекаляват . и който вършеше атентати , подривна дейност , си го санкционираха . преди 90 г се живееше добре . но хората си бяха същите както през 90 те . чува се все едно и също . кой краде . кой се е оял . венецуела не върви накъдето трябва . уж демокрация . интересно .

    11:37 14.01.2026

  • 6 А дали е така?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хонду Рас":

    ..и да развалят "демокрацията " на улицата,а? 🤣

    11:49 14.01.2026