Русия обвинява украински дронове за атака срещу петролен танкер в Черно море

Руското министерство на отбраната съобщи в сряда, че нападението срещу петролния танкер Matilda в Черно море на 13 януари е било извършено с помощта на два украински ударни безпилотни летателни апарата. Според официалната информация атаката е осъществена на приблизително 100 километра от Анапа, в района на Краснодарския край, предава News.bg.
По-рано компании, имащи отношение към инцидента, информираха, че два нефтени танкера са били засегнати от дронове по време на плаването си към терминал по руското крайбрежие. Източници допълват, че един от корабите е бил нает от американската петролна корпорация Chevron.
Агенция Ройтерс посочва, че към този момент не е успяла да потвърди по независим път твърденията на руското военно ведомство. Не се съобщава за пострадали членове на екипажите, както и за обхвата на причинените материални щети.
В края на ноември украински безпилотни апарати атакуваха терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), което доведе до сериозни затруднения и временно прекъсване на товаренето на казахстански петрол.
