Русия обвинява украински дронове за атака срещу петролен танкер в Черно море
  Тема: Украйна

Русия обвинява украински дронове за атака срещу петролен танкер в Черно море

14 Януари, 2026 15:42, обновена 14 Януари, 2026 15:44

Москва твърди, че безпилотни апарати са поразили кораби край руския бряг, докато информацията остава непотвърдена

Русия обвинява украински дронове за атака срещу петролен танкер в Черно море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи в сряда, че нападението срещу петролния танкер Matilda в Черно море на 13 януари е било извършено с помощта на два украински ударни безпилотни летателни апарата. Според официалната информация атаката е осъществена на приблизително 100 километра от Анапа, в района на Краснодарския край, предава News.bg.

По-рано компании, имащи отношение към инцидента, информираха, че два нефтени танкера са били засегнати от дронове по време на плаването си към терминал по руското крайбрежие. Източници допълват, че един от корабите е бил нает от американската петролна корпорация Chevron.

Агенция Ройтерс посочва, че към този момент не е успяла да потвърди по независим път твърденията на руското военно ведомство. Не се съобщава за пострадали членове на екипажите, както и за обхвата на причинените материални щети.

В края на ноември украински безпилотни апарати атакуваха терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), което доведе до сериозни затруднения и временно прекъсване на товаренето на казахстански петрол.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    15 7 Отговор
    Черно море уж беше..... ???? ... Няма да чета статията..... Писна ми от статии за Укрсина и за наглияш просяк милионер..... Вероятно скоро ще ми писне и от Путин, защото не се научи как се води война с фашизма....

    ..

    Коментиран от #9

    15:49 14.01.2026

  • 2 Мдаа

    12 8 Отговор
    Петрола е бил за Европа. Украйна тероризира Европа.

    15:50 14.01.2026

  • 3 Ха хи хо

    11 7 Отговор
    Казахстанския петрол отива за Румъния и 7лед преработката му идва ив България-бензиностанции Ромпетрол! Ако цената на горивото се вдигне, Путин ще да е виновен!

    15:50 14.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    16 6 Отговор
    УКРИТЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ РЕВАТ,ЧЕ ИМ Е СТУДЕНО И ТЪМНО!

    15:51 14.01.2026

  • 5 Така е

    4 0 Отговор
    дроновете са виновни!Да си признаят!

    16:00 14.01.2026

  • 6 На 13 януари в 6:23 ч. сутринта Украйна

    11 5 Отговор
    е извършила мащабна атака срещу Кримския мост, използвайки Немски крилати ракети TAURUS KEPD-350. Целта е била пълното унищожаване на стратегическия обект мостг, свързващ Крим с континентална Русия. Нападението е било извършено с 10 Немски ракети TAURUS едновременно. И 10-те ракети са били прихванати от Руската многослойна система за противовъздушна отбрана. Основната сензация е било първото бойно използване на С-500 „Прометей“ на Русия, които са унищожили шест ракети на рекордни разстояния до 200 км. от моста. Останалите цели са унищожени от системите С-400 и „Панцир-С“. Кримският мост е останал невредим и движението по него е било без прекъсване.
    Българските медии мълчат. Русия обсъжда и планира ликвидация на завода в Германия който произвежда ракетите TAURUS KEPD-350.

    Коментиран от #7, #13

    16:03 14.01.2026

  • 7 Ухльоф

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "На 13 януари в 6:23 ч. сутринта Украйна":

    Няма информация за такова нЯщо в "недемократичните" медии!

    Коментиран от #11, #18

    16:10 14.01.2026

  • 8 Брани куче да те лай

    4 3 Отговор
    Американската петролна корпорация Chevron?? Ай ай ай ай ай! Нацюгите на Зеленски хептен изперкаха!

    16:14 14.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    4 6 Отговор
    Това са добри новини. Мордор трябва да бъде на колене, както беше на 3-ти март 1918 г. пред България !

    16:18 14.01.2026

  • 11 Съжалявам при писане на линк

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ухльоф":

    автоматично поста изчезва!

    Коментиран от #14

    16:20 14.01.2026

  • 12 Карго 200

    4 4 Отговор
    Всички знаем,че Украйна е въвела ефективните санкции. Също така знаем,че Русия може да обвинява,но пред застрахователите работят само доказателства.

    16:20 14.01.2026

  • 13 ГРУ гайтанжиева

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "На 13 януари в 6:23 ч. сутринта Украйна":

    Това са кремълски лъжи, разпространявани от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    16:20 14.01.2026

  • 14 Ухльоф

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Съжалявам при писане на линк":

    И от двете страни има източници близки до режисьорите на "Междузвездни войни", в сериозните медии няма такава информация!

    16:24 14.01.2026

  • 15 Тръмп

    3 2 Отговор
    Урките нападнаха американската петролна корпорация Chevron! Пращам въртолетите с командоси за зеления миризлив пор!

    16:26 14.01.2026

  • 16 Бясно куче зЕленски

    3 3 Отговор
    Нападам и хапя американски и турски компании. Искам световна атомна война да приключи Украйна!

    16:29 14.01.2026

  • 17 Хахахаха

    3 5 Отговор
    Да нападнеш друга държава, да и окупираш територия и след това да се оплакваш, че удрят с дронове! Това само рашите го могат.

    16:30 14.01.2026

  • 18 Няма информация за такова нещо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ухльоф":

    Проверете, ако не го изтрият поста с "S-500 уничтожил TAURUS над Крымским мостом" ютюбе

    Коментиран от #22, #23

    16:31 14.01.2026

  • 19 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    На фона на цялата касапница на тази гнусна война, оплакването за ударен кораб изглежда доста инфантилно.

    Коментиран от #20

    16:35 14.01.2026

  • 20 падналия ангел

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абсурдистан":

    Един от тези танкери е собственост на Шеврон.

    Коментиран от #21

    16:46 14.01.2026

  • 21 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "падналия ангел":

    Който напада Шеврон, напада Америка. От Германия красивите стратосферни бомбардировачи Боинг Б52 могат да нулират Киев за "два дня"!

    16:51 14.01.2026

  • 22 Ухльоф

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Няма информация за такова нещо":

    Точно това се опитах да обясня. Не ми давай Ю тубата за източник. Днес депутата Дмитрий Белик от Гостдумата е коментирал думите на Мерц за евентуално използване на Таурус срещу моста и до там. В Ю тубата може да направят и сериен филм на тази тема.

    16:52 14.01.2026

  • 23 Ухльоф

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Няма информация за такова нещо":

    Е стига де! Видеото е от 28 декември миналата година! Ти изгледа ли го докрая за да разбереш за какво става въпрос? Хайде отсявайте малко информацията, като разумни люде!

    Коментиран от #24

    17:00 14.01.2026

  • 24 Видеото е от вчера

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ухльоф":

    89 292 показвания 13.01.2026 г. в 6:23 утра Украина предприняла масштабную атаку на Крымский мост с применением немецких крылатых ракет TAURUS KEPD-350. Цель - полное уничтожение стратегического объекта, соединяющего Крым с материковой Россией.

    Коментиран от #25

    17:04 14.01.2026

  • 25 Няма информация за такова нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Видеото е от вчера":

    Пълното заглавие му е това: S-500 уничтожил TAURUS над Крымским мостом удар по Берлину неизбежен? Германия перешла красную черту
    На ютюбе си излиза, който му е интересно да го види.

    17:12 14.01.2026

