Затишие в Иран? Властите в Техеран изглежда временно са потушили масовите протести

Докато Иран се завръща към крехко спокойствие след вълната протести, потушена с кръв, високопоставен ирански духовник, определян за хардлайнер, днес призова задържаните демонстранти да бъдат осъждани на смърт и пряко заплаши президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Според агенцията това е доказателство за гнева, обхванал властите l Ислямската република.
Категоричните действия на властите, които оставиха мъртви няколко хиляди души, изглежда са потушили демонстрациите, започнали на 28 декември като акции срещу икономическите проблеми, но прераснали в протести, пряко заплашващи теокрацията в страната.
От дни насам няма нови протести в Техеран, където ежедневието поне външно се е върнало към нормалното, макар и блокирането на интернет в страната да продължава. Властите не съобщават за каквито и да е размирици където и да е в страната.
Базирани в САЩ правозащитници заявиха днес, че броят на загиналите вече е 2797, като при това продължава да расте.
Дни след като Тръмп обеща, че „помощта е на път“ за протестиращите, както демонстрациите, така и перспективата за предстояща американска намеса сякаш са намалели, отбелязва АП. Дипломат заяви пред агенцията, че висши служители от Египет, Оман, Саудитска Арабия и Катар са изразили опасения пред Тръмп, че американска военна намеса ще разтърси световната икономика и ще дестабилизира и без това нестабилния регион.
Намиращият се в изгнание син на последния ирански шах Реза Пахлави призова САЩ да изпълнят заканата си за намеса, наричайки Тръмп „мъж, държащ на думата си“. Той допълни, че „независимо дали ще се предприемат действия, като иранци нямаме избор, освен да продължим борбата“. Въпреки подкрепата на монархистите в диаспората, Пахлави се затруднява с придобиването на по-широка популярност в Иран. Но това не му пречи да се представи като преходен лидер на страната, ако режимът падне, коментира АП.
Проповед на високопоставения аятолах Ахмад Хатами, излъчена днес по иранското държавно радио, предизвика скандирания от събралите се за молитва, включително „Въоръжените лицемери трябва да бъдат умъртвени!“ Екзекуциите, както и убийствата на мирни протестиращи, са две от червените линии, поставени от Тръмп за евентуални военни действия срещу Иран. Духовникът описа протестиращите като „прислуга“ на израелския премиер Бенямин Нетаняху и „войници на Тръмп“. Той настоя, че плановете им „предвиждаха разпадането на държавата“.
„Да очакват тежко отмъщение от системата“, заяви Хатами по адрес на Нетаняху и Тръмп. Духовникът допълни, че 350 джамии, 126 молитвени зали и 20 свети места са понесли щети, както и 400 болници, 106 линейки и 72 пожарни коли и 50 превозни средства на спешните служби.
Духовникът заяви това, докато съюзниците на Иран и на САЩ се опитват да потушат напрежението.
Руският президент Владимир Путин говори днес както с иранския си колега Масуд Пезешкиан, така и с Нетаняху, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него „ситуацията в региона е доста напрегната и президентът продължава с усилията за деескалация“.
Същевременно Иран и САЩ си размениха сериозни обвинения вчера по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Постоянният пратеник на САЩ Майк Уолц заяви, че Тръмп „ясно даде да се разбере, че няма изключени възможности за спиране на клането“. Заместник-постоянният представител на Ислямската република към ООН Хосейн Дарзи на свой ред заяви, че „пряката американска намеса превръща безредиците в Иран в насилие“.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #5
21:02 16.01.2026
2 еврейска техника
21:03 16.01.2026
3 Азззззззз
21:07 16.01.2026
4 Оставете темата Иран
Тия е Гренландия.
Защо ни пращате в персийския залив при положение че горещата точка е на един к място.
И всички в Европа мълчат и не смеят да изцвилят
21:11 16.01.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Иран са държава с хилядолетна история, а не са като обора и евреите.... А бай Дончо от обора и лудото куче Бени неучаквано подвига опашки....
21:11 16.01.2026
7 Ами
САЩ се изнасят от Персийския залив. Израел кротува.
Някакви си там ревът като магарета, ама на тях само това им остана.
Плава си там някакъв самолетоносач, ама никой не знае на къде плава.
Всичко приключи.
21:21 16.01.2026
8 стоян георгиев
Народа скочи масово на бунт срещу соросоидното правителство в Букурещ и срещу урсулите в Брюксел.
Море от хора са по улиците на всички румънски градове.
Повод за това да се вдигне румънския народ стана внесен законопроект от управляващите за тотална цензура под предлог за (борба) с (фалшивите)новини и (руското влияние)
Нашенските медии умишлено крият за случващото се в Румъния от страх,че тази антиглобалистка и анти Брюксел и анти Сорос вълна от северните ни съседи може да обхване и България...
21:28 16.01.2026
9 така, така
Има ли още наивници, които вярват в ценностните подбуди на евентуалната американска намеса?! Вижте Венецуела и спрете да вярвате, че "доброто ще победи".
Режима във Венецуела си остана, диктатурата и наркотрафика също. Важното е на власт да е марионетка, напълно подчинена на господаря. Е, Иран не е Венецуела, ама и там парите биха сработили. Но каквото и да сработи, то няма да е, за да направи хората по-богати или по-свободни. Нефта и газта, това е ключа от бараката. И хиляди да бяха екзекутирани, на никой нямаше да му пука, ако аятоласите бяха близки със САЩ.
21:33 16.01.2026
10 Сороски надежди за временно
21:38 16.01.2026
11 456
И американските фърчила трябваше да се призимят. Зад Иран стоят достатъчно държави.
21:41 16.01.2026
12 Тити
21:45 16.01.2026
13 горски
21:50 16.01.2026