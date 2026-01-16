Затишие в Иран? Властите в Техеран изглежда временно са потушили масовите протести

Докато Иран се завръща към крехко спокойствие след вълната протести, потушена с кръв, високопоставен ирански духовник, определян за хардлайнер, днес призова задържаните демонстранти да бъдат осъждани на смърт и пряко заплаши президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според агенцията това е доказателство за гнева, обхванал властите l Ислямската република.

Категоричните действия на властите, които оставиха мъртви няколко хиляди души, изглежда са потушили демонстрациите, започнали на 28 декември като акции срещу икономическите проблеми, но прераснали в протести, пряко заплашващи теокрацията в страната.

От дни насам няма нови протести в Техеран, където ежедневието поне външно се е върнало към нормалното, макар и блокирането на интернет в страната да продължава. Властите не съобщават за каквито и да е размирици където и да е в страната.

Базирани в САЩ правозащитници заявиха днес, че броят на загиналите вече е 2797, като при това продължава да расте.

Дни след като Тръмп обеща, че „помощта е на път“ за протестиращите, както демонстрациите, така и перспективата за предстояща американска намеса сякаш са намалели, отбелязва АП. Дипломат заяви пред агенцията, че висши служители от Египет, Оман, Саудитска Арабия и Катар са изразили опасения пред Тръмп, че американска военна намеса ще разтърси световната икономика и ще дестабилизира и без това нестабилния регион.

Намиращият се в изгнание син на последния ирански шах Реза Пахлави призова САЩ да изпълнят заканата си за намеса, наричайки Тръмп „мъж, държащ на думата си“. Той допълни, че „независимо дали ще се предприемат действия, като иранци нямаме избор, освен да продължим борбата“. Въпреки подкрепата на монархистите в диаспората, Пахлави се затруднява с придобиването на по-широка популярност в Иран. Но това не му пречи да се представи като преходен лидер на страната, ако режимът падне, коментира АП.

Проповед на високопоставения аятолах Ахмад Хатами, излъчена днес по иранското държавно радио, предизвика скандирания от събралите се за молитва, включително „Въоръжените лицемери трябва да бъдат умъртвени!“ Екзекуциите, както и убийствата на мирни протестиращи, са две от червените линии, поставени от Тръмп за евентуални военни действия срещу Иран. Духовникът описа протестиращите като „прислуга“ на израелския премиер Бенямин Нетаняху и „войници на Тръмп“. Той настоя, че плановете им „предвиждаха разпадането на държавата“.

„Да очакват тежко отмъщение от системата“, заяви Хатами по адрес на Нетаняху и Тръмп. Духовникът допълни, че 350 джамии, 126 молитвени зали и 20 свети места са понесли щети, както и 400 болници, 106 линейки и 72 пожарни коли и 50 превозни средства на спешните служби.

Духовникът заяви това, докато съюзниците на Иран и на САЩ се опитват да потушат напрежението.

Руският президент Владимир Путин говори днес както с иранския си колега Масуд Пезешкиан, така и с Нетаняху, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според него „ситуацията в региона е доста напрегната и президентът продължава с усилията за деескалация“.

Същевременно Иран и САЩ си размениха сериозни обвинения вчера по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Постоянният пратеник на САЩ Майк Уолц заяви, че Тръмп „ясно даде да се разбере, че няма изключени възможности за спиране на клането“. Заместник-постоянният представител на Ислямската република към ООН Хосейн Дарзи на свой ред заяви, че „пряката американска намеса превръща безредиците в Иран в насилие“.