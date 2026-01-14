Новини
Техеран предупреди съседите: Ще ударим всички американски военни бази на ваша територия, ако Тръмп атакува Иран

Техеран предупреди съседите: Ще ударим всички американски военни бази на ваша територия, ако Тръмп атакува Иран

14 Януари, 2026 16:29

Според правозащитна организация при потушаването на сегашната протестна вълна - една от най-мащабните срещу Ислямската република - са убити 2600 души

Техеран предупреди съседите: Ще ударим всички американски военни бази на ваша територия, ако Тръмп атакува Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Иран предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон го нападне, заяви днес високопоставен ирански представител пред Ройтерс, пише БТА.

Иран се опитва да разубеди американския президент Доналд Тръмп, заплашващ да се намеси в подкрепа на протестиращите.

Тръмп вече няколко пъти заплаши, че ще се намеси в подкрепа на протестиращите в Иран. Според правозащитна организация при потушаването на сегашната протестна вълна - една от най-мащабните срещу Ислямската република - са убити 2600 души.

Трима дипломати уточниха пред Ройтерс, че някои служители са били посъветвани да напуснат американската военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар до довечера. Един от тях определи тази стъпка по-скоро като "промяна в положението", отколкото като "заповед за евакуация".

Нямаше признаци за мащабно преместване на войници от базата, която се намира близо до футболен стадион и търговски център, подобно на миналата година, когато Иран нанесе ракетни удари по базата в отговор на американските въздушни удари по ирански ядрени обекти.

За момента няма коментар от посолството на САЩ в Доха, а Министерството на външните работи на Катар отказа да коментира изявленията.

Иранските власти обвиниха САЩ и Израел в подклаждане на безредиците, които според Иран се извършват от терористи.

САЩ разполагат със сили в целия регион, което включва изнесен щаб на Централното командване в Ал Удейд, Катар, щаба на американския Пети флот в Бахрейн, както и бази в Кувейт, Обединените арабски емирства, Ирак, Саудитска Арабия, Йордания и Турция, уточнява Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Последния Софиянец

    12 12 Отговор
    Трябва веднага да изтеглим българските войници от Ирак

    Коментиран от #52

    16:31 14.01.2026

  • 2 Атина Палада

    14 23 Отговор
    Ще ударите на Дончо шпека.

    16:32 14.01.2026

  • 3 ИРАН НЕ Е ЛЪЖИЦА

    28 13 Отговор
    НИТО ЗА ЕВРЕЙСКАТА УСТА НИТО ЗА КАУБОЙСКАТА.ЩЕ СЕ ЗАДАВЯТ ЛОШО.

    Коментиран от #29

    16:33 14.01.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦

    18 13 Отговор
    БРАВО НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА
    БРАВО НА ИРАН
    СЛАВА НА ИРАН

    Коментиран от #5

    16:34 14.01.2026

  • 5 2222

    12 30 Отговор

    До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦":

    Падне ли Иран, следва Русийката. А Иран ще падне, защото Сирия падна.

    Коментиран от #15

    16:36 14.01.2026

  • 6 ха ха ха

    11 14 Отговор
    пак ли? После да не рИветИ пак като предния път като ги "ударихте"
    "Що ни бийте бееее?
    Фашисти беееее.
    Ционисти беееее.
    Ко сме ви направили бееее?"
    още колко пъти ще настъпвате мотиката докато ви дойде акъла в главата?!

    16:36 14.01.2026

  • 7 Зеленски

    16 9 Отговор
    Аз съм топ мафиот шеф на бункерния живот

    16:36 14.01.2026

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    17 12 Отговор
    СМЪРТ ЗА ИЗРАЕЛ
    СМЪРТ ЗА АМЕРИКА
    СМЪРТ ЗА СОРОС
    СМЪРТ ЗА КОМУНИЗМА
    СМЪРТ ЗА БРИТАНИЯ
    СМЪРТ ЗА СОДОМИСТИТЕ
    СМЪРТ ЗА ЗООФИЛИТЕ

    Коментиран от #14, #21, #31, #56

    16:36 14.01.2026

  • 9 Българин

    11 15 Отговор
    брадите до часове са пътници -който се спаси-ще е в оранжеви дрехи и слънчеви очила

    16:36 14.01.2026

  • 10 Възраждане

    9 17 Отговор
    Имам чувството, че Тръмп ще заведе Аятолаха по анцуг и превръзка на очите много скоро, заедно със съпругата си, президента на Иран

    16:36 14.01.2026

  • 11 Бахайство

    0 9 Отговор
    Приемете новата религия тя е бъдещето на света.

    16:37 14.01.2026

  • 12 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    9 12 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    16:37 14.01.2026

  • 13 Путине, Путине...

    9 14 Отговор
    Спасявай Аятолаха, че Дони го е взел на мушка.

    16:37 14.01.2026

  • 14 Господ Бог

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Ето къде била подлогата на дявола.

    Коментиран от #16

    16:37 14.01.2026

  • 15 И Киев е Руски

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "2222":

    На дай се к.ре на пиано жени

    16:38 14.01.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Господ Бог":

    Да....ТЯ Е МАЙКА ТИ

    Коментиран от #17

    16:38 14.01.2026

  • 17 Господ Бог

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦":

    чето.. ще гниеш при рогатия на когото служиш. Смири се. Стани християнин.

    Коментиран от #34, #42

    16:39 14.01.2026

  • 18 Путине

    6 7 Отговор
    Пращай самолетоносач в Персийския залив, Аятолаха да отървеш.

    Коментиран от #54, #62

    16:39 14.01.2026

  • 19 Иван

    5 2 Отговор
    .......някои служители да напуснат.......евреи и масони. Другите да останат.

    16:40 14.01.2026

  • 20 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА

    4 10 Отговор
    БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ, БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ-НЯМАМ ЦЪРВУЛЯЦИ.

    16:40 14.01.2026

  • 21 Поговорки

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Който нож вади, от нож умира
    Който пожелава смърт на другите, смърт го застига в семейството.

    16:40 14.01.2026

  • 22 Бахайство

    1 9 Отговор
    Приемете новата религия тя е бъдещето на света.

    16:41 14.01.2026

  • 23 Путине

    4 7 Отговор
    Помоли са на Тръмп да пожали Аятолахчето.

    16:41 14.01.2026

  • 24 404

    9 3 Отговор
    Време е Ким да вземе нещата в свои ръце и да приключи краварника

    Коментиран от #26, #27

    16:41 14.01.2026

  • 25 А ГДЕ МОЧА

    6 9 Отговор
    А ГДЕ МОЧА ПъЖАЛУЙСТЪ?

    16:42 14.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ха ха ха

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "404":

    ха ха ха ха ха... ще ги умори от смях. До къде стигнахме. Русия и Иран се молят на Ким. Ха ха ха ха

    16:43 14.01.2026

  • 28 Глас от бункера

    4 5 Отговор
    Подкрепям чалмата с високо вдигнат 👍 палец 👍.Наши братя!

    16:43 14.01.2026

  • 29 как е

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "ИРАН НЕ Е ЛЪЖИЦА":

    как е американската ИП сменячка... ха ха ха
    няма по-голямо унижение да си набиваш плюсове сам :)))

    Коментиран от #38

    16:44 14.01.2026

  • 30 пафюмиран качур

    4 5 Отговор
    Чалмите и те утекоха завалиите, милинките ми те ,нищо амадор ще помогне на ватенките 🤣🤣🤣

    16:44 14.01.2026

  • 31 мръшооо

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    да мрият путиняците

    16:46 14.01.2026

  • 32 Путине, къде се покри бре

    4 4 Отговор
    Пращай Соловьов и Захарова да раздават кафе и бисквитки в Техеран, че Майдана са пече.

    16:46 14.01.2026

  • 33 панелен плъх

    4 3 Отговор
    Понеже съм много могъщ ХОМЯК смятам да ги разцепи всички.чалми,ватенки ,жълти тахтаби и квот са сетиш там още.

    16:48 14.01.2026

  • 34 Тракиец 🇺🇦

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Господ Бог":

    Млъкни да ти се..Ра в у.стата демонична еврейска изпълнена със сяра демоне....ПОКАЙ СЕ И СТАНИ ЧОВЕК...СТАНИ ВЯРВАЩ ДЕМОНЕ...ПОКАЙ СЕ СЕ И ПРЕСТАНИ ДА СИ БОГОХУЛНИК

    Коментиран от #40

    16:49 14.01.2026

  • 35 Майдан в Техеран.

    0 3 Отговор
    Путине взимай мерки о време, после да не са чудиш кво стана там.

    16:49 14.01.2026

  • 36 оня с коня

    5 3 Отговор
    краварските бази трябва да се ударят със орешници и се заличат от земята завинаги

    Коментиран от #46

    16:49 14.01.2026

  • 37 И Киев е Руски

    3 3 Отговор
    Много минуси от къде ги събрах те толкова наемници?

    Коментиран от #39

    16:50 14.01.2026

  • 38 Да ти го набием

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "как е":

    в Истанбулската порта изозадзе.

    Коментиран от #43, #44

    16:50 14.01.2026

  • 39 404

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "И Киев е Руски":

    Орешника отново ще палува

    16:51 14.01.2026

  • 40 кой каза това

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Тракиец 🇺🇦":

    слугата на дявола който пропагандира СМЪРТ на този и онзи ли....
    смешник... покай се грешнико, че ще те застигнат думите ти.

    Коментиран от #45

    16:51 14.01.2026

  • 41 Мдааа

    1 2 Отговор
    Пак ще настъпите греблото и пак ще се чудите що ви боли.

    16:52 14.01.2026

  • 42 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Господ Бог":

    Недей да служиш на тероризма и на лукавия из..роде....отречи се от дявола и почни да служиш на светлината.. комунизма ще те отведе в ада при феминистки дяволи и демони...покай се грешнице

    Коментиран от #48

    16:52 14.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 мнее

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Да ти го набием":

    не си падам по пед@ли дженди. Бий си ножки на портрета на пед0филския ти шеФ дето целува момченца по коремчето и кОрана.

    16:54 14.01.2026

  • 45 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "кой каза това":

    Покай се уроде.......комунизма те изяжда отвътре и миришеш на сяра...със тази си злоба и омраза към хората и към България си за ада ....Бог няма да се смили над прогнилата ти демонична душица

    Коментиран от #53

    16:55 14.01.2026

  • 46 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    Путин да го направи, ако му стиска де.

    16:56 14.01.2026

  • 47 Уса

    2 1 Отговор
    Говорих с Тръмп и гарантира,че няма да ви напада,ако отворите всички джамии и протестиращите против исляма да са доволни а не да идват на запад и пълнят джамиите и призовават за шариат.Не съм срещал ислямист,който да е против исляма.Оплакват се от своите политици и искат целия свят да приеме върховната простотия ислм

    16:56 14.01.2026

  • 48 и това ко казва кой?

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тракиец 🇺🇦":

    този служещ на рогатия който пропагандира СМЪРТ на този и онзи..
    Не вървиш. Това не е разкаяние поклоннико на рогатия. С това няма да измиеш греховете си. С думи у форума не става.
    Каза го вече. Смърт за този, за онзи... християнина ми той милия... хабер си нямаш какво е християнство. ПОКАЙ СЕ ГРЕШНИКО. Това е пътя. СМИРИ СЕ !

    Коментиран от #55

    16:56 14.01.2026

  • 49 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Дано да оспеят цел да го однесат до Америка аетолахът! Да не мо однесат само челмата мазна при Долен Тъп.

    16:56 14.01.2026

  • 50 шекели розови

    1 3 Отговор
    260 000 души са убити... И "епруветки с химическо оръжие" размахвахте в Ирак. И "убийства и изтезания" в Либия... И "дрога на Мадуро" във Венецуела... Всички лъжи ще ви приседнат скоро!!! С лихвите!

    16:56 14.01.2026

  • 51 Цък

    1 3 Отговор
    Тръмп има много голям проблем от Иран. Русия затвори северния морски път. 12 краварски кораба са задържани

    16:57 14.01.2026

  • 52 няма

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма "български" войници в Ирак.
    Някакви наемници и да има - тяхна си работа ...

    16:57 14.01.2026

  • 53 нещо май имаш раздвоение на личността.

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Тракиец 🇺🇦":

    я си виж коментара (8) и кой имал злоба. Всички ли изтривалки на ка Путин сте толкова малоумни?

    Коментиран от #59

    16:57 14.01.2026

  • 54 май

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Путине":

    бъркат държавите ...
    САЩ са тея със самолетоносачите ...

    16:58 14.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 точно така

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Смърт на Съветския съюз
    Смърт на НРБ

    16:59 14.01.2026

  • 57 Тракиец 🇺🇦

    3 1 Отговор
    Ан.ат.ем.а над тебе грешнико.......безродна безпътна демонична прогнила от сяра душица ......комунистите и терористите сте за ада .....никой няма да ти прости..дори от Бог сте се отрекли и.з.ро.ди м.ръ.сни

    Коментиран от #60

    17:00 14.01.2026

  • 58 Кооо

    1 0 Отговор
    Аз съм против,защото България ще се напълни с още цгни и без това е препълнена

    17:01 14.01.2026

  • 59 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "нещо май имаш раздвоение на личността.":

    Такива като теб и на онзи свят не са приемани ......само в ада ще гниеш ..ИЗЗЕДНИК

    17:02 14.01.2026

  • 60 Точно така

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тракиец 🇺🇦":

    Най-добрият комунист е мъртвият комунист!
    Смърт на СССР, смърт на НРБ!
    Смърт на комунизма.

    17:02 14.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Самолетоносач няма

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Путине":

    Имаше един , но отдавна е на док .

    17:06 14.01.2026

  • 63 малко истински факти

    2 0 Отговор
    Това е последното неистовоквичене на моллите....

    17:09 14.01.2026

