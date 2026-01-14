Техеран предупреди съседите: Ще ударим всички американски военни бази на ваша територия, ако Тръмп атакува Иран

Иран предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон го нападне, заяви днес високопоставен ирански представител пред Ройтерс, пише БТА.

Иран се опитва да разубеди американския президент Доналд Тръмп, заплашващ да се намеси в подкрепа на протестиращите.

Тръмп вече няколко пъти заплаши, че ще се намеси в подкрепа на протестиращите в Иран. Според правозащитна организация при потушаването на сегашната протестна вълна - една от най-мащабните срещу Ислямската република - са убити 2600 души.

Трима дипломати уточниха пред Ройтерс, че някои служители са били посъветвани да напуснат американската военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар до довечера. Един от тях определи тази стъпка по-скоро като "промяна в положението", отколкото като "заповед за евакуация".

Нямаше признаци за мащабно преместване на войници от базата, която се намира близо до футболен стадион и търговски център, подобно на миналата година, когато Иран нанесе ракетни удари по базата в отговор на американските въздушни удари по ирански ядрени обекти.

За момента няма коментар от посолството на САЩ в Доха, а Министерството на външните работи на Катар отказа да коментира изявленията.

Иранските власти обвиниха САЩ и Израел в подклаждане на безредиците, които според Иран се извършват от терористи.

САЩ разполагат със сили в целия регион, което включва изнесен щаб на Централното командване в Ал Удейд, Катар, щаба на американския Пети флот в Бахрейн, както и бази в Кувейт, Обединените арабски емирства, Ирак, Саудитска Арабия, Йордания и Турция, уточнява Ройтерс.