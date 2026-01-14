Новини
След седмици на безредици! Протестите в Иран започват да утихват

14 Януари, 2026 18:59 1 677 64

Авторите на доклада предупреждават, че остава трудно да се прецени реалният мащаб на протестната активност заради масовото изключване на интернет, което ограничава изтичането на информация от страната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Антиправителствените протести, които разтърсват Иран вече повече от две седмици, изглежда отслабват, твърдят анализатори и местни жители, цитирани от ДПА, пише БТА.

Доклад, публикуван от базирания в САЩ проект „Критикъл третс проджект" (Critical Threats Project, CTP), посочва, че вчера са регистрирани едва седем протеста в шест провинции, което е рязък спад в сравнение с миналия четвъртък, когато е имало 156 демонстрации в 27 от общо 31 провинции в Иран.

Проектът се осъществява от вашингтонския Институт за изследване на войната (Institute for the Study of War) и Американския предприемачески институт (American Enterprise Institute).

Авторите на доклада предупреждават, че остава трудно да се прецени реалният мащаб на протестната активност заради масовото изключване на интернет, което ограничава изтичането на информация от страната.

Те също така отбелязват големия брой жертви по време на безредиците, като подчертават, че „равнището на жестокостта може да обезкуражава протестиращите и да намалява интензивността на протестните действия“.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Май

    59 11 Отговор
    на жълтопаветните бисквитки не им се получи Майдана там.

    Коментиран от #2, #12, #16

    19:01 14.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 34 Отговор

    До коментар #1 от "Май":

    що не се съберете пак 20 копея , както за паметника , да направите Майдан за РФ?

    Коментиран от #6, #9

    19:04 14.01.2026

  • 3 Майданът

    44 8 Отговор
    е неуспешен.

    Коментиран от #28, #33

    19:05 14.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    49 8 Отговор
    Не им се получи на Евреите... жалко че подлъгаха мнозина да си проиграят живота

    19:07 14.01.2026

  • 5 А ГДЕ МОЧА

    9 30 Отговор
    А ГДЕ МОЧА ПъЖалуйстъ

    Коментиран от #20

    19:08 14.01.2026

  • 6 Мнение

    38 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щото смукането на колбаси е ваша запазена марка, на вас шорошовите подлги!!!

    Чп за зеле не става от вас, но иначе самочувствието ви до небето?!
    Нагъвайте повечко пици с кристали и ни отървете от присъствието си, както по изборите, така и по форумите!!!

    Коментиран от #24

    19:09 14.01.2026

  • 7 Иран

    32 8 Отговор
    е голяма държава. Повече пари трябва да вложат следващия път за да се получи преврата. Поне 5 милиарда е необходимата инвестиция. Като в Украйна.

    19:09 14.01.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    32 5 Отговор
    Ужас,срам и ужас за иранските жълтокопитни либерали.🦧😪🖕😪🦧

    19:09 14.01.2026

  • 9 "СКАНДАЛНО"

    35 10 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Moмeнтът нa гoлeмия зaпaдeн фaлит нacтъпи. CAЩ ce oттeглят oт cвeтa, EC и HATO ce paзпaдaт
    ЦРУ претърпя поредния си провал при опита за преврат в Иран. Вкараните в страната 12 хиляди ислямски главорези вече ги изловиха (част от тях ги убиха) и ще ги съдят.......

    Коментиран от #45

    19:09 14.01.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    18 6 Отговор
    Навсякъде не лови делиш ултралибералните порнография и дивия капитализъм!

    19:09 14.01.2026

  • 11 ПОРЕДНАТА ЛОША ИНВЕСТИЦИЯ

    26 6 Отговор
    Мошетата пак не им се получиха нещата.

    19:09 14.01.2026

  • 12 Европеец

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "Май":

    А бе да ти кажа прав си..... Загубих си времето да прочета тая статия,но пък разбрах, че тоя СТР било към оня фашистския пропаганден институт за войната на грозната Виктория Нюланд....

    19:09 14.01.2026

  • 13 парфюмирън КАЧУР

    7 17 Отговор
    Чалмите горят,вмирисаният Хунгарски колбас орбан на курбан. Орбан на корбан. Орбан на корбан.

    19:11 14.01.2026

  • 14 Питам и отговор не искам

    21 8 Отговор
    От ФАКТИ: "Скръб и възмущение заляха Иран, след като стана ясно, че 17-годишният Ребин Моради – изгряваща звезда на местния футбол – е загубил живота си по време на масовите протести в страната." Нека се попитаме какво е правил в тълпата този известен спортист? А дали пък не е бил някъде другаде, а не в тълпата? И дали е прострелян от властите или от агенти-провокатори? Дали провокаторите и чуждите агенти от известна служба, които със сигурност са повече от очакваното, не търсят просто брадатия Амир Реза с три кози и една крава от село Аллахабад, а известни светски лица? Един скрит куршум може може да те направи "мъченик и герой" и да обърне историята.
    Според данни на американската телевизия CBS News, над 12 000 души вече са убити, а истинският брой може да е достигнал дори 20 000. Може и да е вярно. Но пък, ако приемем, че не е........? Но световният лидер-полицай не разрешава да се задълбочаваме в мислите си, защото питайки се мислим повече, разсъждаваме повече от спуснатото ни отгоре, започваме да четем повече, да търсим повече отговори и което е най-лошото за статуквото - да намираме правилния отговор......
    (Това са само мои разсъждения, написани да провокирам мисленето, моля не ме убивайте)

    19:11 14.01.2026

  • 15 Сега

    15 6 Отговор
    остава само опцията война. Обаче пак е много скъпо.

    19:11 14.01.2026

  • 17 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    6 14 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    19:11 14.01.2026

  • 19 А50

    26 6 Отговор
    Датчаните тайно се надяват Иран да натрият носа на Сащ и Дончо скоро да не помисля за Гренлъндия. Те може и военна помощ да са оказали на Иран под някаква форма- информация най-вече.

    19:12 14.01.2026

  • 20 Паметникът

    15 8 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ МОЧА":

    ще бъде възстановен,това е сигурно,напук на неофашистите!

    19:12 14.01.2026

  • 22 Ами

    24 5 Отговор
    Бяха достатъчни три изречения :)
    Старлинк спря. Изловиха ги като пилци. САЩ се изнасят.

    19:14 14.01.2026

  • 23 Абе оуууууу

    14 3 Отговор
    На плакатите не виждате ли кой е? А?

    19:14 14.01.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 19 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    абе вие не разбрахте ли че сте изчезващ вид? всяко ваше изляяние е всъщност копнеж по младостта , когато ходехте с долари , купени от виетнамци по КОРЕКОМ , и си мислите че живота беше цвете тогаз

    Коментиран от #34, #46

    19:14 14.01.2026

  • 25 панелен плъх

    14 7 Отговор
    Ние българите изхвърлихме дръгливия лев и прегърнахме новата райх марка-еврото. Слава на урсула

    19:15 14.01.2026

  • 26 Хаха

    24 5 Отговор
    Натаниау е съкрушен. Персите пак няма да признаят Израел.

    19:16 14.01.2026

  • 27 Ами това което се вижда е

    16 5 Отговор
    Че носят снимки на Али Хаменеи. Това се вижда нали ?

    19:17 14.01.2026

  • 28 Мнение

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Майданът":

    Шорко тъй прави:

    1. Инвестира голяма сума пари в т.поглавите (в съответната държава, в бг са на жълтите павета)!

    2. Излизат масово по улиците, трошат, мачкат, и ако достатъчно странични хора им се хванат може превратът да е успешен!

    3. Когато като в укрия успеят с преврата, какво следва?! Всички (евроатлйнтици - отрпки) много се радват, че щели да влязат в нато и ЕС?!

    4. Какво в същност става?! Ами Русия си гледа своите интереси, защитава рускоговорящите украинци, а платените стават пълнеж на спонсора си шорош!

    5. Резултатът от продажничеството вече се видя в Украйна!

    Ако бг продажната пплч си мисли, че с грантове ще стигне до невероятен просперитет, да вземат да прегледат разни видеа от укрия, какво се случи с тези продалите се като тях!

    19:18 14.01.2026

  • 30 Сорос

    17 4 Отговор
    Парите ми не растат по дърветата. Каквото можах,- направих!

    19:18 14.01.2026

  • 31 Ъъъъъъ

    25 4 Отговор
    Протестите не утихват, а бяха смазани.... Гледаха им сеира 10-на дни, после властите свалиха ръкавиците и панаира приключи набързо.

    19:21 14.01.2026

  • 32 Информацията,

    6 16 Отговор
    че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    😆

    19:21 14.01.2026

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Майданът":

    Сега е ред на крановете Ще вдигат леки товари на голяма височина Мечтата на краниста

    19:22 14.01.2026

  • 34 Мнение

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вие цветнодъгите продадени грантаджийчета, имате точно 3 функциониращи мозъчни клетки!
    1. Да дишате и ядете!
    2. Да спите и да се.те!
    3. Да плюете по Путин и да прибирате грантове за това!

    А това за "изчезващият вид" дето твърдиш е точно като поговорката:
    "Крадецът вика дръжте крадеца"!

    Имаш ли бегла представа, в същност колко нищожно малко сте вие продалите се???
    Буквално плюнка на фона на целия народ!
    Стане ли мнозинство от българите, от вас продалата се лгбт измт няма и история да остане дори! Ще сте лош спомен в даден етап от нашата държава!!!

    Коментиран от #50

    19:24 14.01.2026

  • 36 1979 година изгонихте шаха

    12 1 Отговор
    И докарахте аятоласите сега друго ви скимна. Хак да ви е.

    19:28 14.01.2026

  • 37 бай Даньо

    13 2 Отговор
    Не симпатизирам на аятоласите но дано се справят с протестите защото инак света става отчайващо място без надежда да избягаш от американо - ционистката хегемония на всичко отгоре с откачен президент начело .

    19:29 14.01.2026

  • 38 Соваж бейби

    11 2 Отговор
    Не мисля че протестите в Иран започват да утихват,ами дано не започнат да прииждат на талази и иранци мигранци не че няма . Както винаги коша за боклук е Европа ,Америка започва войни и праща всичко тук защо не приемат мигранти в Америка ?Там е по голяма територия,така подлъгаха и украинци после ги изнесоха в Европа,защо не ги пое Америка всички украински мигранти питам ?Същото е и с Африка ,Сирия,Либия...тука ги храним в държавни апартаменти че ни спретват по някой атентат за мерси .

    Коментиран от #41, #42

    19:29 14.01.2026

  • 39 оня с питон.я

    12 1 Отговор
    Дедо Дончо е свършил парите. Бойко и Киро трябва да събират дарения от жълтопаветниците.

    19:32 14.01.2026

  • 40 Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тракиец 🇺🇦":

    То хубу има логика в това дето пишеш, ама защо е укро знамето на псевдонима ти?!

    Васко Терзиев,ти ли си това?!
    Васко не може да се справи с боклука в сф, ама важното е, че има укро-знамето на столична община!

    Коментиран от #43

    19:32 14.01.2026

  • 41 оня с питон.я

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Соваж бейби":

    Защото ако Урсулът не слушка ще му блокират сметките в Швейцария.

    Коментиран от #51

    19:33 14.01.2026

  • 42 .....

    2 9 Отговор

    До коментар #38 от "Соваж бейби":

    Така е. В Русия също ще бъдат добре приети иранците, ама те знаят че там живота е същия като в Иран, даже и по-зле, може и да ги мобилизират към Украйна.

    19:34 14.01.2026

  • 43 оня с питон.я

    11 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мнение":

    Василката се изживява като кмет на Киев. Затова остави София да потъне в боклуци.

    19:35 14.01.2026

  • 44 не съм убеден

    6 0 Отговор
    Пазарите са силно волатилни днес. Ако не е заради Иран, значи има друга точка на напрежение, освен Украйна. Последната е калкулирана отдавна.

    19:37 14.01.2026

  • 45 Добре

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от ""СКАНДАЛНО"":

    На някои хора все исляма им е виновен . Дори като се опитват да свалят т.н.ислямисти от власт. Вижте се какви сте ,,светци".

    19:37 14.01.2026

  • 46 Хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Tи, тииии, дърт гагаузки пейpacино пак се закачаш с младите "копейки" с надежда та ти го отпоpи някой от тях🤣🤣🤣

    19:37 14.01.2026

  • 47 Жоро

    5 0 Отговор
    Тръмп "Помощта е на път!" Ха ха ха

    19:37 14.01.2026

  • 48 интересно

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Тракиец 🇺🇦":

    Защо не отидеш там, като последният бастион на доброто, а гниеш в тази "ужасна" Европа?
    Голяма стана са, евтиничко е там. Продаваш си имотчето и стам си патрон. Но не щеш, защо?

    Коментиран от #56

    19:41 14.01.2026

  • 49 носят снимки на Али Хаменеи !

    3 0 Отговор
    Това се вижда нали ? ....

    19:43 14.01.2026

  • 50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "Мнение":

    сбърках-ти не си ходил по КОРЕКОМ-кръстоски между сигани и рашани не пускаха по центъра

    Коментиран от #54, #60

    19:43 14.01.2026

  • 51 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "оня с питон.я":

    По ще ми е интересно в България и съседки където хората не са толкова толерантни към тези мигранти ,момента когато ви залеят и вас .Често си мисля че може и от България започне революция против мигрантите ,може да сме малка държава ама с чест и спомени 5 века ,дори и в мизерия и инфлация българина да трае ,няма да издържи да му се качи на главата мигрант от тези държави.Да го издържате от данъците си ,българина да няма право на помощи всичко за децата им да отива и те да са недоволни и да търсят още права .Това е троянски кон на Меркел в Европа да ни превземат без война .Още 15 години най много не се ли вземе мерки нашата раса ще изчезне сме малцинство онези се размножава като мишките.

    Коментиран от #63

    19:43 14.01.2026

  • 52 Феникс

    3 1 Отговор
    Не успяха със спящите терористични клетки , сега следва открита война! Шишковците масово се изнасят от базите си в Кувейт, също така ционистите разгръщат продупченият купол! Така че всичко говори за война и там! До някоко дни ще бомбардират Иран!

    Коментиран от #55

    19:44 14.01.2026

  • 53 неприятна ситуация

    4 1 Отговор
    Помощта е напът, но екзекуцията е непосредствена. Значи вече говорим за чиста саможертва.
    От другата страна също не е много розово. Изваден е най-силният коз за успокояване на вълненията. Ултимативното наказание и то изпънявано незабавно като по време на война.

    19:44 14.01.2026

  • 54 друг един

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Едно време няколко доларчета си бяха нещо значимо. Но и долърът беше нещо рзлично тогава. Сега е друго...

    Коментиран от #57

    19:46 14.01.2026

  • 55 директна война

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Феникс":

    Това означава сериозна гобална ескалация.
    Европа въобше има ли стратегия? А България?

    19:47 14.01.2026

  • 56 Мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "интересно":

    Че същият въпрос важи и за вас продалата се на шорош, пплч!

    Защо като ви пречи, че мнозинството от българите сме ЗА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ, не сте отишли още при зеленото, да му помагате???

    Ако зельо не ви се нрави, спокойно може да отидете в Брюксел при урсулата, където да работите за интересите на укрия от разстояние!
    Винаги ще намерят предназначение на още няколко продажника като вас форумните тролове!!!

    Коментиран от #59

    19:47 14.01.2026

  • 57 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "друг един":

    тук съм съгласен/ и стоката беше на ниво!!!! помня..аре и в 90те го имаше- обикновен DENIM FIRE /-няма такива марки и качество вече , а китайски боклуци и комерс

    19:51 14.01.2026

  • 58 Изглежда че

    4 0 Отговор
    Мосадските плъхове са заловени, и натикани в кафеза!

    19:56 14.01.2026

  • 59 проблемът ти е

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мнение":

    Че мислиш в крайности. Черно-бяло и елементарно. Ако някой не е 100% в твоята парадигма, значи е точно противоположното. А и двете ти алтернативи са имагинерни, неосъзнати и нереални.
    Не съм от твоята нито от враждуващата ви тролска групичка.
    И когато кажа, че някоя чужда страна е "последния бастион на доброто", тогава ме карай да ходя там.
    Не ми приписвай сосбтвените си когнитивни дисонанси.

    19:58 14.01.2026

  • 60 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щом само корекома ти е в писанията, явно бая привилегии си дарил на някой корекомец?! :D
    :D :D :D

    19:59 14.01.2026

  • 61 Жоро

    1 2 Отговор
    Всеки,който си мисли,че протестите са приключили и тия терористи ще продължават да си развяват байрака,имам лоши новини за тях!

    20:02 14.01.2026

  • 62 УдоМача

    1 0 Отговор
    "Проектът се осъществява от вашингтонския Институт за изследване на войната (Institute for the Study of War) и Американския предприемачески институт (American Enterprise Institute)." - въпросните спряха да плащат защото разбраха, че проектът се провали...

    20:10 14.01.2026

  • 63 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Соваж бейби":

    Стара ти е информацията. София е зарината с кюмур, в центъра е пълно със забрадки, за укросите да не говорим. А Ганю блее и си избира червени крадливи евроатлантици.

    20:12 14.01.2026

  • 64 Механик

    0 1 Отговор
    А тия дни, когато задържаните подстрекатели на бунтове бъдат вързани за врата с въже към кофите на боботещи фадроми и кофите ги издигнат мощно и бързо във вертикална посока, много бързо всички тамошни шорошлаци ще с и седнат на бъзливите дупенца. Само че това няма да ги спаси. Защото и за тях "ще дойдат" едни чичковци и ще ги поведат към трибунала и после към кофите на фадромите.

    20:14 14.01.2026

