След седмици на безредици! Протестите в Иран започват да утихват

Антиправителствените протести, които разтърсват Иран вече повече от две седмици, изглежда отслабват, твърдят анализатори и местни жители, цитирани от ДПА, пише БТА.

Доклад, публикуван от базирания в САЩ проект „Критикъл третс проджект" (Critical Threats Project, CTP), посочва, че вчера са регистрирани едва седем протеста в шест провинции, което е рязък спад в сравнение с миналия четвъртък, когато е имало 156 демонстрации в 27 от общо 31 провинции в Иран.

Проектът се осъществява от вашингтонския Институт за изследване на войната (Institute for the Study of War) и Американския предприемачески институт (American Enterprise Institute).

Авторите на доклада предупреждават, че остава трудно да се прецени реалният мащаб на протестната активност заради масовото изключване на интернет, което ограничава изтичането на информация от страната.

Те също така отбелязват големия брой жертви по време на безредиците, като подчертават, че „равнището на жестокостта може да обезкуражава протестиращите и да намалява интензивността на протестните действия“.