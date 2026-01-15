Иран затваря въздушното си пространство за всички полети. "Убийствата и екзекуциите спряха", заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че "надеждни източници" са му докладвали, че иранските власти са се отказали от плановете си да екзекутират протестиращи, предадоха агенциите.



Техеран обаче даде знак, че предстоят бързи съдебни процеси и смъртни наказания, отбелязва Асошиейтед прес. Ръководителят на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи заяви в сряда, че съдебните дела по бързото производство и екзекуциите на задържаните по време на общонационалните протести ще бъдат ускорени.



Тръмп направи това изказване без да оповестява подробности. Ден по-рано американският лидер заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия в отговор на иранското правителство и добави, че "помощта (за протестиращите) е на път". От думите му обаче не стана ясно каква би могла да бъде реакцията на Вашингтон.



"Беше ни заявено, че убийствата в Иран спират – те са спрели – те спират", каза днес Тръмп. "И няма план за екзекуции, нито екзекуция, нито екзекуции – така ми казаха достоверни източници", добави американският президент.

Иран затваря въздушното си пространство за всички полети, с изключение на международни полети до и от Ислямската република, които имат специално разрешение, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение, публикувано на уебсайта на Федералната авиационна администрация на САЩ.

Забраната влиза в сила в 00:30 ч. по Гринуич и трябва да продължи два часа, но може да бъде удължена, се посочва в съобщението.

Техеран вчера предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон атакува Иран.

Най-голямата индийска авиокомпания "ИндиГоу" (IndiGo) заяви, че част от международните ѝ полети ще бъдат засегнати от внезапното затваряне на иранското въздушно пространство. Самолет на руската авиокомпания "Аерофлот", пътуващ към Техеран, се е върнал в Москва след затварянето, показват данни от сайта "Флайтрадар24" (Flightradar24).

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) в сряда съобщи, че ще заобикаля въздушното пространство на Иран и Ирак до второ нареждане. Авиокомпанията добави, че от сряда до понеделник следващата седмица ще изпълнява само дневни полети до Тел Авив и Аман. Германските власти тази нощ издадоха предупреждение към германските авиокомпании да не навлизат в иранското въздушно пространство

Италианският превозвач "ИТА Еърлайнс" (ИТА) също заяви, че ще преустанови нощните полети до Тел Авив до вторник следващата седмица.

САЩ забраниха американски пътнически самолети да прелитат над Иран. Редица полети до Ислямската република отмениха и авиокомпании като "флайДубай" (flyDubai) и "Търкиш Еърлайнс" (Turkish Airlines).

Великобритания временно затваря посолството си в Техеран, заяви говорител на британското външно министерство, цитиран от Ройтерс.



"Временно затворихме британското посолство в Техеран и то ще работи в дистанционен режим", каза говорителят. Посланикът на Обединеното кралство и целият консулски състав бяха евакуирани след оценка на сигурността, добави той.



Лондон предприе този ход в момент, в който иранските власти се опитват да овладеят най-големите вътрешни размирици в историята на Ислямската република.

Великобритания посъветва гражданите си да не пътуват до Израел, ако нямат наложителни причини. По-рано британското правителство издаде подобно предупреждение, което се отнасяше само за отделни части на Израел. "Има повишен риск от регионално напрежение. Ескалацията може да доведе до прекъсване на пътуванията и други непредвидени последствия", пише в препоръка, публикувана в сайта на британското външно министерство.