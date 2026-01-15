Новини
Посещението на канадския премиер в Пекин отбелязва „повратна точка“ в двустранните отношения

15 Януари, 2026 12:42 703 9

Марк Карни се среща с високопоставени китайски представители, за да засили търговията и политическия диалог

Посещението на канадския премиер в Пекин отбелязва „повратна точка“ в двустранните отношения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският външен министър Ван И заяви днес, че посещението на канадския премиер Марк Карни в Пекин представлява „повратна точка“ в отношенията между двете страни след продължителен период на разногласия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Карни пристигна в Китай с цел да затвърди затоплянето на двустранните отношения и да стимулира търговията с партньор, който, подобно на Канада, изпитва натиск от страна на САЩ. По-късно днес той ще се срещне с няколко високопоставени китайски представители.

Това е първото посещение на канадски премиер в Пекин от декември 2017 г., когато Джъстин Трюдо осъществи визитата си. Карни зае поста премиер през март 2025 г., наследявайки Трюдо.

„Това е повратна точка и символичен момент за двустранните отношения“, коментира Ван И по време на срещата си с канадската външна министърка Анита Ананд. „Лидерите на двете страни ще разговарят, и ние сме уверени, че това ще отвори нови перспективи за отношенията между Китай и Канада“, добави той.

Марк Карни, който пристигна снощи, ще се срещне днес с Чжао Лъцзи, председател на Постоянния комитет на парламента и трети по ранг в китайското правителство, както и с премиера Ли Цян. Утре е планирана среща и обяд с президента Си Цзинпин.

През октомври канадският премиер обяви планове Отава да удвои износа си към страни извън САЩ до 2035 г., с цел намаляване на зависимостта от съседната страна. Според канадската канцелария, Китай е вторият по големина търговски партньор на Канада.

Говорителка на Китайското външно министерство коментира, че визитата на Карни представлява „възможност за укрепване на диалога и комуникацията, засилване на взаимното политическо доверие, разширяване на практическото сътрудничество и правилно управление на различията“.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 за модер ато ра

    4 0 Отговор
    Не престъпвай Божиите заповеди.

    12:45 15.01.2026

  • 4 Другаря СИ

    6 1 Отговор
    Канада идва в нашият лагер. Точка. Дедо Дончо не пее в хора!

    Коментиран от #5

    12:52 15.01.2026

  • 5 Словенец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Другаря СИ":

    А Мелани ще я вземете ли? Че един приетел пита за нея?.

    12:53 15.01.2026

  • 7 Онзи

    6 0 Отговор
    САЩ май ше засилят разширяването ма БРИКС

    13:10 15.01.2026

  • 8 Чина от Ванкувар

    7 1 Отговор
    Иде китайския дракун на бай Дончо в задния двор.Днес в Канада а утре и в Мексико.

    13:14 15.01.2026

  • 9 Наследникя на Туpдо

    1 0 Отговор
    Другарят Си ще ни пази от лудия Тръмпоч!

    13:42 15.01.2026

