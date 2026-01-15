Посещението на канадския премиер в Пекин отбелязва „повратна точка“ в двустранните отношения

Китайският външен министър Ван И заяви днес, че посещението на канадския премиер Марк Карни в Пекин представлява „повратна точка“ в отношенията между двете страни след продължителен период на разногласия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Карни пристигна в Китай с цел да затвърди затоплянето на двустранните отношения и да стимулира търговията с партньор, който, подобно на Канада, изпитва натиск от страна на САЩ. По-късно днес той ще се срещне с няколко високопоставени китайски представители.

Това е първото посещение на канадски премиер в Пекин от декември 2017 г., когато Джъстин Трюдо осъществи визитата си. Карни зае поста премиер през март 2025 г., наследявайки Трюдо.

„Това е повратна точка и символичен момент за двустранните отношения“, коментира Ван И по време на срещата си с канадската външна министърка Анита Ананд. „Лидерите на двете страни ще разговарят, и ние сме уверени, че това ще отвори нови перспективи за отношенията между Китай и Канада“, добави той.

Марк Карни, който пристигна снощи, ще се срещне днес с Чжао Лъцзи, председател на Постоянния комитет на парламента и трети по ранг в китайското правителство, както и с премиера Ли Цян. Утре е планирана среща и обяд с президента Си Цзинпин.

През октомври канадският премиер обяви планове Отава да удвои износа си към страни извън САЩ до 2035 г., с цел намаляване на зависимостта от съседната страна. Според канадската канцелария, Китай е вторият по големина търговски партньор на Канада.

Говорителка на Китайското външно министерство коментира, че визитата на Карни представлява „възможност за укрепване на диалога и комуникацията, засилване на взаимното политическо доверие, разширяване на практическото сътрудничество и правилно управление на различията“.