САЩ подготвя нови оръжейни сделки с Тайван

15 Януари, 2026 13:51 468 6

  • сащ-
  • тайван-
  • оръжейни сделки

Четири от пакетите все още не са официално съобщени на Конгреса

САЩ подготвя нови оръжейни сделки с Тайван - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати подготвят още оръжейни сделки с Тайван, като за четири от тях все още не е информиран Конгресът, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

САЩ са основният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки че между двете страни липсват официални дипломатически отношения. Китай разглежда Тайван като своя територия, а Пекин проведе военни учения около острова в края на декември, след последната оръжейна сделка.

След седмично заседание на кабинета заместник-министърът на отбраната Хсу Съ-чиен съобщи, че четири допълнителни пакета за Тайван все още не са официално уведомени на Конгреса на САЩ, което е стандартната процедура при сделки за продажба на оръжие.

През декември 2025 г. САЩ продадоха на Тайван ракетните системи HIMARS и безпилотните летателни апарати Altius с боеприпаси. През ноември президентът Лай Чинг-те обяви допълнителни 40 милиарда долара разходи за отбрана до 2033 г., за да подчертае решимостта на Тайван да се защитава срещу нарастващата заплаха от Китай.

Администрацията на Тръмп подкрепя усилията на Тайван за увеличаване на военните разходи. „Всички знаят, че заплахата, пред която сме изправени, нараства и нараства“, посочи Хсу Съ-чиен.

Демократично избраното правителство на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет, заявявайки, че само народът на острова има право да решава бъдещето си.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мърцуля

    0 0 Отговор
    За бандерюгите нещо безплатно няма ли?

    13:51 15.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Флота се мести от Тайван в Персийският залив.Сега е моментът Китай да си вземе Тайван.

    Коментиран от #3

    13:52 15.01.2026

  • 3 дон Вито

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тайуан ще почака.
    Купчина чукари.
    Далеч по-важен е петролът от Иран.
    Тези дни при напълно затворено за полети небе над Иран има само два полета регистрирани.
    И двата са излетели от Китай и са кацнали в Иран.
    Колко има без транспондери не се знае.

    14:07 15.01.2026

  • 4 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:11 15.01.2026

  • 5 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:11 15.01.2026

  • 6 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:11 15.01.2026