САЩ подготвя нови оръжейни сделки с Тайван

Съединените щати подготвят още оръжейни сделки с Тайван, като за четири от тях все още не е информиран Конгресът, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

САЩ са основният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки че между двете страни липсват официални дипломатически отношения. Китай разглежда Тайван като своя територия, а Пекин проведе военни учения около острова в края на декември, след последната оръжейна сделка.

След седмично заседание на кабинета заместник-министърът на отбраната Хсу Съ-чиен съобщи, че четири допълнителни пакета за Тайван все още не са официално уведомени на Конгреса на САЩ, което е стандартната процедура при сделки за продажба на оръжие.

През декември 2025 г. САЩ продадоха на Тайван ракетните системи HIMARS и безпилотните летателни апарати Altius с боеприпаси. През ноември президентът Лай Чинг-те обяви допълнителни 40 милиарда долара разходи за отбрана до 2033 г., за да подчертае решимостта на Тайван да се защитава срещу нарастващата заплаха от Китай.

Администрацията на Тръмп подкрепя усилията на Тайван за увеличаване на военните разходи. „Всички знаят, че заплахата, пред която сме изправени, нараства и нараства“, посочи Хсу Съ-чиен.

Демократично избраното правителство на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет, заявявайки, че само народът на острова има право да решава бъдещето си.