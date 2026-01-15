Новини
Кремъл: САЩ не са отговорили на предложението на Русия за удължаване на Нов СТАРТ

15 Януари, 2026 15:38 601 24

Москва заяви готовност за временна мярка, докато Вашингтон настоява за по-широко ядрено споразумение с участието на Китай

Ели Стоянова

Русия съобщи, че Съединените щати не са реагирали на инициативата на президента Владимир Путин за неофициално едногодишно удължаване на действието на договора Нов СТАРТ - последното оставащо споразумение за контрол над ядрените оръжия между двете държави, което изтича след три седмици. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предава БТА.

Коментарът беше направен в отговор на изявления на американския президент Доналд Тръмп, който изрази предпочитание към сключването на по-мащабен договор за ядрен контрол, включващ и Китай - идея, към която Пекин досега не е проявил готовност. Според Песков подобно споразумение е необходимо, но пътят към него ще бъде сложен и продължителен.

Говорителят на Кремъл посочи още, че Москва споделя оценката на президента Тръмп, че украинският президент Володимир Зеленски, а не Русия, възпрепятства постигането на евентуално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Тази позиция, изразена от Тръмп в интервю за Ройтерс, се разминава с оценките на европейските съюзници, според които Москва не демонстрира сериозна готовност за край на военните действия.

„Положението на режима в Киев се влошава с всеки изминал ден“, заяви Песков. Той отказа да потвърди или отрече информации, че Русия би приела разполагането на миротворчески сили в Украйна, при условие че в тях участват държави от Китай и Глобалния Юг.

Песков съобщи още, че Кремъл очаква посещение на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и на зетя на американския президент Джаред Къшнър, след като бъде договорена конкретна дата.

В отделен коментар говорителят на Кремъл определи като трагедия смъртта на девет новородени в болница в сибирския град Новокузнецк по време на новогодишните празници. Той подчерта необходимостта от предприемане на мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. По инцидента вече е започнало разследване от руските следствени органи.


Русия
