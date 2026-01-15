Кремъл: САЩ не са отговорили на предложението на Русия за удължаване на Нов СТАРТ

Русия съобщи, че Съединените щати не са реагирали на инициативата на президента Владимир Путин за неофициално едногодишно удължаване на действието на договора Нов СТАРТ - последното оставащо споразумение за контрол над ядрените оръжия между двете държави, което изтича след три седмици. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предава БТА.
Коментарът беше направен в отговор на изявления на американския президент Доналд Тръмп, който изрази предпочитание към сключването на по-мащабен договор за ядрен контрол, включващ и Китай - идея, към която Пекин досега не е проявил готовност. Според Песков подобно споразумение е необходимо, но пътят към него ще бъде сложен и продължителен.
Говорителят на Кремъл посочи още, че Москва споделя оценката на президента Тръмп, че украинският президент Володимир Зеленски, а не Русия, възпрепятства постигането на евентуално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.
Тази позиция, изразена от Тръмп в интервю за Ройтерс, се разминава с оценките на европейските съюзници, според които Москва не демонстрира сериозна готовност за край на военните действия.
„Положението на режима в Киев се влошава с всеки изминал ден“, заяви Песков. Той отказа да потвърди или отрече информации, че Русия би приела разполагането на миротворчески сили в Украйна, при условие че в тях участват държави от Китай и Глобалния Юг.
Песков съобщи още, че Кремъл очаква посещение на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и на зетя на американския президент Джаред Къшнър, след като бъде договорена конкретна дата.
В отделен коментар говорителят на Кремъл определи като трагедия смъртта на девет новородени в болница в сибирския град Новокузнецк по време на новогодишните празници. Той подчерта необходимостта от предприемане на мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. По инцидента вече е започнало разследване от руските следствени органи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
15:41 15.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Доналд Тръмп, Президентът
Да се гледат СВО-то и ме не занимават с глупости !!!
15:43 15.01.2026
4 хаха🤣
Коментиран от #16
15:43 15.01.2026
5 БОГИНЯТА УРСУЛА ПОРИ РУСОРОБА
До коментар #2 от "КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН СЕГА ЩЕ ОТГОВОРИ":Пълня ги с ЕВРАЦИ бъкам ги до горе фъргам на посоки
15:45 15.01.2026
6 ТОПОРЧО НАКОКОРЧЕН И ТОЙ ПОРИ МОЧА
15:46 15.01.2026
7 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
Коментиран от #24
15:47 15.01.2026
8 Значи може да
15:48 15.01.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:48 15.01.2026
10 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
15:48 15.01.2026
11 Русия е обявила нови искания за мир,
Коментиран от #15
15:51 15.01.2026
12 Скакауец
15:52 15.01.2026
13 И Киев е Руски
15:52 15.01.2026
14 Питам
15:53 15.01.2026
15 ГРУ гайтанжиева
До коментар #11 от "Русия е обявила нови искания за мир,":4 години слушаме фантазиите на Путлер и неговите рашистки орди, разпространявани от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
Коментиран от #21
15:59 15.01.2026
16 Атина Палада
До коментар #4 от "хаха🤣":Ти провокатор ли си? В първия коментар си написал ,че Тръмп (Краснов) е руски агент и изпълнява заповедите на Путин ,а тук под друг ник пишеш ,че пък не смее да се противопостави ...:)
Коментиран от #18
15:59 15.01.2026
17 Тодор Живков
Решава този, който има пари бе, 😄 😄
16:01 15.01.2026
18 Руската пропаганда
До коментар #16 от "Атина Палада":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #23
16:01 15.01.2026
19 Биробижан е узки
16:02 15.01.2026
20 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА
16:04 15.01.2026
21 Абе това са само приказки
До коментар #15 от "ГРУ гайтанжиева":хич да не ти пука от времето. Ти нали знаеш себе си.
16:04 15.01.2026
22 Владимир Путин, президент
16:08 15.01.2026
23 Атина Палада
До коментар #18 от "Руската пропаганда":Не знаех,че подписалият се Си Дзън е г.лупак:) Мислех само,че има раздвоение на личността ..Два коментара написал с различни никове и двата противоположни позиции:)))
16:10 15.01.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС":Одисей напиши , вместо Артемида-за копеите подсказките са безплатни
16:17 15.01.2026