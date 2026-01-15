Кремъл: САЩ не са отговорили на предложението на Русия за удължаване на Нов СТАРТ

Русия съобщи, че Съединените щати не са реагирали на инициативата на президента Владимир Путин за неофициално едногодишно удължаване на действието на договора Нов СТАРТ - последното оставащо споразумение за контрол над ядрените оръжия между двете държави, което изтича след три седмици. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС, предава БТА.

Коментарът беше направен в отговор на изявления на американския президент Доналд Тръмп, който изрази предпочитание към сключването на по-мащабен договор за ядрен контрол, включващ и Китай - идея, към която Пекин досега не е проявил готовност. Според Песков подобно споразумение е необходимо, но пътят към него ще бъде сложен и продължителен.

Говорителят на Кремъл посочи още, че Москва споделя оценката на президента Тръмп, че украинският президент Володимир Зеленски, а не Русия, възпрепятства постигането на евентуално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Тази позиция, изразена от Тръмп в интервю за Ройтерс, се разминава с оценките на европейските съюзници, според които Москва не демонстрира сериозна готовност за край на военните действия.

„Положението на режима в Киев се влошава с всеки изминал ден“, заяви Песков. Той отказа да потвърди или отрече информации, че Русия би приела разполагането на миротворчески сили в Украйна, при условие че в тях участват държави от Китай и Глобалния Юг.

Песков съобщи още, че Кремъл очаква посещение на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, както и на зетя на американския президент Джаред Къшнър, след като бъде договорена конкретна дата.

В отделен коментар говорителят на Кремъл определи като трагедия смъртта на девет новородени в болница в сибирския град Новокузнецк по време на новогодишните празници. Той подчерта необходимостта от предприемане на мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. По инцидента вече е започнало разследване от руските следствени органи.