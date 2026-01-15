Новини
Гърция предупреждава търговския си флот за повишен риск от руски дронови атаки в Черно море

15 Януари, 2026 17:01

Дронови атаки срещу гръцки танкери към руски пристанища задействат нови мерки за сигурност

Гърция предупреждава търговския си флот за повишен риск от руски дронови атаки в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Гърция призова своите търговски кораби да преразгледат и засилят мерките за сигурност при плаване към руски черноморски пристанища, след като през тази седмица два гръцки танкера бяха атакувани с дронове. Това съобщава Министерството на корабоплаването, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Според властите двата петролни танкера са били ударени във вторник, докато се насочвали към терминал на Русия в Черно море. Един от корабите е бил нает от американския енергиен гигант Chevron.

Гръцките оператори контролират една от най-големите танкерни флоти в света и играят ключова роля за търговията в Черноморския регион, чиито води се споделят от България, Грузия, Румъния, Турция, както и от воюващите страни Русия и Украйна.

„Препоръчва се мениджърите по сигурността, капитаните и офицерите на гръцките кораби да извършат актуализирана оценка на заплахите за търговските плавателни съдове в Черно море и близките морски зони“, се посочва в указанията на министерството, разпространени след атаките.

Междувременно застраховките срещу военен риск за плавания към Черно море се повишиха значително през последните дни, отразявайки нарастващата несигурност в региона.

Един от атакуваните кораби - Matilda, управляван от гръцката компания Thenamaris - е бил поразен от два дрона. Според компанията няма пострадали членове на екипажа и не са нанесени сериозни щети. След инцидента са въведени допълнителни предпазни мерки, а екипажите са инструктирани да повишат бдителността и да ограничат ненужното движение по палубата.

Министерството припомня и по-ранни указания от април 2022 г., които препоръчват засилени защитни мерки при посещения на руските черноморски пристанища Новоросийск, Таман, Туапсе и Кавказ заради повишените рискове.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кънчо

    13 1 Отговор
    Вие във факти явно сте зле купени със центове,явно имате нужда да понаучите руския език че ще ви трябва скоро

    Коментиран от #18

    17:04 15.01.2026

  • 2 Попай моряка

    16 1 Отговор
    Имаше официална информация от точно гръцките служби, че дроновете са идвали откъм Украйна, потвърдена и от турската преса,що се правите на луди сега?

    17:05 15.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООН предупреждава

    16 0 Отговор
    Ако не си претакате зелето , затова ще са виновни руснаците

    17:07 15.01.2026

  • 5 9292

    13 0 Отговор
    Неправилно: Гърция предупреждава търговския си флот за повишен риск от руски дронови атаки в Черно море.
    Правилно: Гърция предупреждава търговския си флот за повишен риск от украйнски дронови атаки в Черно море.

    17:08 15.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Руснаци в Украйна ги пускат.

    17:09 15.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    7 0 Отговор
    Вие сте уникални! Ама пък и сренвиршите поскъпнаха, тата че ви е простено!
    ПС
    Надявам се работодателите така манипулативно и подвеждащо да ви третират винаги!

    Коментиран от #14

    17:16 15.01.2026

  • 10 Иван

    2 1 Отговор
    Булгар овцете нямат излаз на Черно море и затова не предупреждават.

    17:18 15.01.2026

  • 11 информационна хибридка

    10 0 Отговор
    Значи отивали към руски пристанища и били атакувани от руски дронове? Ти да видиш!

    17:18 15.01.2026

  • 12 любопитен

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наритай руснак":

    Ако не успееш да го нариташ, кое от трите ще ти се случи?

    17:19 15.01.2026

  • 13 Мала ките

    6 0 Отговор
    да не останат по-назад от господарите

    17:19 15.01.2026

  • 14 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Работодателите им са гнусни хазарски коварни сатанински равини, които искат да създадат нов Израел в Украйна.

    17:20 15.01.2026

  • 15 Чиба!

    7 0 Отговор
    Защо е сложено това лъжливо заглавие? Надявате се повечето "коментатори" да прочетат само него? Какво печелите от това освен презрение?

    17:22 15.01.2026

  • 16 Споко!

    5 0 Отговор
    Ако не превозват оръжие и боеприпаси - няма да пострадат.

    17:26 15.01.2026

  • 17 Фашинг тон

    1 0 Отговор
    Гръцките педергаси няма да умрат както каза един стар македонец.

    17:47 15.01.2026

  • 18 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кънчо":

    Прочетох глупавото заглавие...... И малките деца знаят че дроновете атаки в Черно море се извършват от украинската хунта.... По твоя коментар мога да кажа че са купени не с центове, а с много солидни парички....

    17:55 15.01.2026

