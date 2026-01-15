Гърция предупреждава търговския си флот за повишен риск от руски дронови атаки в Черно море

Гърция призова своите търговски кораби да преразгледат и засилят мерките за сигурност при плаване към руски черноморски пристанища, след като през тази седмица два гръцки танкера бяха атакувани с дронове. Това съобщава Министерството на корабоплаването, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.
Според властите двата петролни танкера са били ударени във вторник, докато се насочвали към терминал на Русия в Черно море. Един от корабите е бил нает от американския енергиен гигант Chevron.
Гръцките оператори контролират една от най-големите танкерни флоти в света и играят ключова роля за търговията в Черноморския регион, чиито води се споделят от България, Грузия, Румъния, Турция, както и от воюващите страни Русия и Украйна.
„Препоръчва се мениджърите по сигурността, капитаните и офицерите на гръцките кораби да извършат актуализирана оценка на заплахите за търговските плавателни съдове в Черно море и близките морски зони“, се посочва в указанията на министерството, разпространени след атаките.
Междувременно застраховките срещу военен риск за плавания към Черно море се повишиха значително през последните дни, отразявайки нарастващата несигурност в региона.
Един от атакуваните кораби - Matilda, управляван от гръцката компания Thenamaris - е бил поразен от два дрона. Според компанията няма пострадали членове на екипажа и не са нанесени сериозни щети. След инцидента са въведени допълнителни предпазни мерки, а екипажите са инструктирани да повишат бдителността и да ограничат ненужното движение по палубата.
Министерството припомня и по-ранни указания от април 2022 г., които препоръчват засилени защитни мерки при посещения на руските черноморски пристанища Новоросийск, Таман, Туапсе и Кавказ заради повишените рискове.
