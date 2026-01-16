Хората в Иран рискуват живота си. Ще дойде ли помощ?

На кадри от съдебномедицинския институт "Кахризак" в Техеран се виждат множество трупове. Снимките могат да бъдат видени в отделни видеоклипове, които са били изнесени тайно от страната или са качени в интернет чрез все още функциониращи връзки със сателитната система "Старлинк".
"Предполагам, че при всички положения убитите са хиляди", казва пред ДВ свидетел на събитията, завърнал се наскоро от Иран. Преди да напусне страната, очевидецът е бил със свой приятел в "Кахризак", който е трябвало да идентифицира трупа на съпругата си.
"Вечерта преди това в квартала, в който бях на посещение, се чуваше само стрелба с картечници. Приятелят ми и съпругата му бяха на демонстрация. Жената беше застреляна", казва източникът на ДВ.
Все още не е ясно какъв е точният брой на убитите по време на настоящата протестна вълна в Иран, която започна преди две седмици. Интернетът е блокиран вече от една седмица, комуникацията с чужбина е силно ограничена .
Пред информационната агенция Ройтерс ирански служител е заявил във вторник, 13 януари, че около 2000 души са били убити по време на протестите. Базираната в Осло правозащитна организация Iran Human Rights (IHRNGO) съобщи в сряда, 14 януари, че са регистрирани най-малко 3379 смъртни случая на демонстранти. Активистите за правата на човека обаче предполагат, че действителният брой на убитите демонстранти в цялата страна е много по-висок.
По време на протестите са арестувани над 10 000 души. Правозащитните организации са загрижени, че съдебната система може да осъди много от тях на смърт в показни процеси.
Не граждани с легитимни искания, а "престъпници"
Всеки, който е бил арестуван на улицата между 8 и 11 януари 2026, определено се смята за "престъпник", заяви на 14 януари Амин Хосейн Рахими, министър на правосъдието на Иран. В държавните медии протестиращите систематично се дискредитират като "терористи" или "чуждестранни агенти" и не се възприемат като граждани с легитимни искания.
За да потушат протестите, властите разчитат на полицията и на паравоенните милиции "Басидж" - доброволни формирования, подчинени на Революционната гвардия, използвани целенасочено за потушаване на улични протести. Революционната гвардия представлява самостоятелен военен апарат и се подчинява директно на революционния лидер Али Хаменей. Нейната основна задача е да защитава Ислямската република.
Милициите "Басидж" са идеологически индоктринирани чрез религиозни програми и възпитани според моралните представи на Ислямската република. Традиционно те участват в организирани от държавата митинги, които понастоящем се провеждат ежедневно в много градове, кадри от които се разпространяват чрез всички държавни медийни канали. Те се считат за особено лоялни към политическата система и същевременно формират стабилна избирателна база на хардлайнерите.
На президентските избори през 2024 около 13 милиона избиратели (от общо около 62 милиона в страната) гласуваха за 58-годишния Саид Джалили. Той заема твърда позиция спрямо Запада и е бил, наред с другото, главен преговарящ на Иран в ядрените преговори.
Този политически лагер има лоялна властова база, има ключови позиции в държавния апарат и контролира значителни политически и икономически ресурси.
"Всички опити за промяна се провалиха"
"Опитахме всичко, за да променим тази система ", казва журналистът и религиозен експерт Мохамад Джавад Акбарин в интервю за ДВ. Акбарин, който в момента живее във Франция, е работил с 15 реформаторски вестника в Иран и е бил арестуван няколко пъти.
Според него системата на Ислямската република е нереформируема. Той, иранската Нобелова лауреатка Ширин Ебади и още четирима други представители на опозицията призоваха за американска интервенция в Иран. Акбарин казва, че репресиите и убийствата са достигнали своя връх.
Фактът, че въпреки бруталните действия срещу протестиращите хората излизат по улиците и площадите, показва дълбокото недоволство на голяма част от населението. Институционалните структури на властта обаче все още не показват признаци на разпад. Бърза промяна на системата изглежда малко вероятна.
"Протестиращите са тотално дигитално изолирани - без реална възможност да се избавят от тази ситуация ", казва Акбарин и добавя, че веднага щом интернет отново стане достъпен, "ще се сблъскаме с жестоки картини".
Американският президент Доналд Тръмп обяви в сряда, 14 януари, че насилието срещу демонстрантите в Иран е приключило. Той е получил уверение от "много важни източници от другата страна", че "убийствата са спрели".
Преди това той заплаши Техеран с остра реакция, ако обявените екзекуции на демонстранти бъдат изпълнени . Във вторник той написа в своята социална мрежа Truth Social, че помощта за демонстрантите в Иран е "на път" .
Дали и в каква степен Тръмп действително ще помогне на протестиращите, е трудно да се прецени.
Призиви към Съвета за сигурност на ООН
Междувременно правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" призовава държавите членки на ООН спешно да предприемат координирани действия, за да предотвратят по-нататъшно кръвопролитие. Сред тях е и искането Съветът за сигурност на ООН да отнесе въпроса със ситуацията в Иран към Международния наказателен съд (МНС).
По искане на САЩ Съветът за сигурност на ООН свика извънредно заседание за четвъртък, 15 януари, за да обсъди смъртоносните действия на властите срещу протестиращите в Иран. Всяко конкретно решение срещу Техеран обаче може да бъде блокирано от руско или китайско вето.
"Виждали сме това при други подобни случаи - например в Сирия под управлението на Башар Асад, въпреки стотиците хиляди жертви", казва юристът Паям Акхаван. Той е бил правен съветник на прокуратурата на Международния наказателен съд за бивша Югославия в Хага и специален съветник на Международния наказателен съд за Руанда.
"При тези обстоятелства акцентът трябва да бъде върху систематичното събиране на доказателства и документи за нуждата на бъдещи процеси", подчертава Акхаван. "Реалното юридическо разглеждане на случая може да се осъществи само в един бъдещ, демократичен Иран", допълва той.
Защото дори и настоящата вълна от протести да бъде потушена, подобно на всички предишни, ще има и нова.
Автор: Шабнам фон Хайн
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #6, #8, #19, #31
13:17 16.01.2026
2 Деди Дони
13:17 16.01.2026
3 Ха ХаХа
Хаха
13:17 16.01.2026
4 Хохо Бохо
13:19 16.01.2026
5 стоян георгиев
13:21 16.01.2026
6 Сайта Скандално
До коментар #1 от "Европеец":Moмeнтът нa гoлeмия зaпaдeн фaлит нacтъпи. CAЩ ce oттeглят oт cвeтa, EC и HATO ce paзпaдaт
ЦРУ претърпя поредния си провал при опита за преврат в Иран. Вкараните в страната 12 хиляди ислямски главорези вече ги изловиха (част от тях ги убиха) и ще ги съдят....и т.н.
МЕРСИ ЗА ПОМОЩТА:))
13:21 16.01.2026
7 хаха
13:21 16.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да се
13:23 16.01.2026
10 РЕАЛИСТ
13:24 16.01.2026
11 Смешник
13:25 16.01.2026
12 Вашето мнение
13:25 16.01.2026
13 Роден в НРБ
13:25 16.01.2026
14 Иран
13:26 16.01.2026
15 Някой
Помощ ли искат? За какво? За преврат? Това е наказуемо. Със смърт.
Тъй че, да се спасяват поединично и помощ да не чакат.
13:26 16.01.2026
16 Ще дойдат
13:27 16.01.2026
17 Европеец
До коментар #8 от "хаха":Съмнявам се че знаеш какво е поганец..... Отговарям ти само от скука..... Скоро ще дойде времето когато ще смениш плочата грамофонна...
13:27 16.01.2026
18 хаспелге
13:28 16.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тази форма на управление в
13:30 16.01.2026
21 Mими Кучева🐕🦺
13:30 16.01.2026
22 хаха
13:32 16.01.2026
23 истина ти казвам
13:35 16.01.2026
24 Атина Палада
До коментар #19 от "хаха":Ти да не си от и.слямистите пратени на терен в Иран?
13:40 16.01.2026
25 тъпа пропаганда
13:41 16.01.2026
26 ТРЪМПИ МОЖЕ ДА ЗАСТРЕЛВА
13:41 16.01.2026
27 Европеец
До коментар #19 от "хаха":Резан ама нормален,а ти що си го суагашшш в г3ааа и даже тии е хуубаво ?
13:41 16.01.2026
28 Банитонко
13:42 16.01.2026
29 Домашен любимец
13:42 16.01.2026
30 Възраждане
13:45 16.01.2026
31 Разбирач
До коментар #1 от "Европеец":Иран е надживяла Римската Империя, ще надживее и ЕС
13:46 16.01.2026
32 Соваж бейби
13:52 16.01.2026
33 БЪЛГАРИН 🇧🇬
13:58 16.01.2026
34 стоян георгиев
Коментиран от #35
14:03 16.01.2026
35 Десислава Димитрова
До коментар #34 от "стоян георгиев":Скъпи а ти кога отново ще милваш и целуваш рижата ?Вече ми писна на рижата и не минават номерата с попарения от сланата праз ,а и много млади съседи вече проявяват явен интерес .
14:06 16.01.2026
36 Факти
14:08 16.01.2026