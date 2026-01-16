Новини
Все още не е ясно дали ще дойде помощ, нито колко точно хора са били убити

Хората в Иран рискуват живота си. Ще дойде ли помощ? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На кадри от съдебномедицинския институт "Кахризак" в Техеран се виждат множество трупове. Снимките могат да бъдат видени в отделни видеоклипове, които са били изнесени тайно от страната или са качени в интернет чрез все още функциониращи връзки със сателитната система "Старлинк".

"Предполагам, че при всички положения убитите са хиляди", казва пред ДВ свидетел на събитията, завърнал се наскоро от Иран. Преди да напусне страната, очевидецът е бил със свой приятел в "Кахризак", който е трябвало да идентифицира трупа на съпругата си.

"Вечерта преди това в квартала, в който бях на посещение, се чуваше само стрелба с картечници. Приятелят ми и съпругата му бяха на демонстрация. Жената беше застреляна", казва източникът на ДВ.

Все още не е ясно какъв е точният брой на убитите по време на настоящата протестна вълна в Иран, която започна преди две седмици. Интернетът е блокиран вече от една седмица, комуникацията с чужбина е силно ограничена .

Пред информационната агенция Ройтерс ирански служител е заявил във вторник, 13 януари, че около 2000 души са били убити по време на протестите. Базираната в Осло правозащитна организация Iran Human Rights (IHRNGO) съобщи в сряда, 14 януари, че са регистрирани най-малко 3379 смъртни случая на демонстранти. Активистите за правата на човека обаче предполагат, че действителният брой на убитите демонстранти в цялата страна е много по-висок.

По време на протестите са арестувани над 10 000 души. Правозащитните организации са загрижени, че съдебната система може да осъди много от тях на смърт в показни процеси.

Не граждани с легитимни искания, а "престъпници"

Всеки, който е бил арестуван на улицата между 8 и 11 януари 2026, определено се смята за "престъпник", заяви на 14 януари Амин Хосейн Рахими, министър на правосъдието на Иран. В държавните медии протестиращите систематично се дискредитират като "терористи" или "чуждестранни агенти" и не се възприемат като граждани с легитимни искания.

За да потушат протестите, властите разчитат на полицията и на паравоенните милиции "Басидж" - доброволни формирования, подчинени на Революционната гвардия, използвани целенасочено за потушаване на улични протести. Революционната гвардия представлява самостоятелен военен апарат и се подчинява директно на революционния лидер Али Хаменей. Нейната основна задача е да защитава Ислямската република.

Милициите "Басидж" са идеологически индоктринирани чрез религиозни програми и възпитани според моралните представи на Ислямската република. Традиционно те участват в организирани от държавата митинги, които понастоящем се провеждат ежедневно в много градове, кадри от които се разпространяват чрез всички държавни медийни канали. Те се считат за особено лоялни към политическата система и същевременно формират стабилна избирателна база на хардлайнерите.

На президентските избори през 2024 около 13 милиона избиратели (от общо около 62 милиона в страната) гласуваха за 58-годишния Саид Джалили. Той заема твърда позиция спрямо Запада и е бил, наред с другото, главен преговарящ на Иран в ядрените преговори.

Този политически лагер има лоялна властова база, има ключови позиции в държавния апарат и контролира значителни политически и икономически ресурси.

"Всички опити за промяна се провалиха"

"Опитахме всичко, за да променим тази система ", казва журналистът и религиозен експерт Мохамад Джавад Акбарин в интервю за ДВ. Акбарин, който в момента живее във Франция, е работил с 15 реформаторски вестника в Иран и е бил арестуван няколко пъти.

Според него системата на Ислямската република е нереформируема. Той, иранската Нобелова лауреатка Ширин Ебади и още четирима други представители на опозицията призоваха за американска интервенция в Иран. Акбарин казва, че репресиите и убийствата са достигнали своя връх.

Фактът, че въпреки бруталните действия срещу протестиращите хората излизат по улиците и площадите, показва дълбокото недоволство на голяма част от населението. Институционалните структури на властта обаче все още не показват признаци на разпад. Бърза промяна на системата изглежда малко вероятна.

"Протестиращите са тотално дигитално изолирани - без реална възможност да се избавят от тази ситуация ", казва Акбарин и добавя, че веднага щом интернет отново стане достъпен, "ще се сблъскаме с жестоки картини".

Американският президент Доналд Тръмп обяви в сряда, 14 януари, че насилието срещу демонстрантите в Иран е приключило. Той е получил уверение от "много важни източници от другата страна", че "убийствата са спрели".

Преди това той заплаши Техеран с остра реакция, ако обявените екзекуции на демонстранти бъдат изпълнени . Във вторник той написа в своята социална мрежа Truth Social, че помощта за демонстрантите в Иран е "на път" .

Дали и в каква степен Тръмп действително ще помогне на протестиращите, е трудно да се прецени.

Призиви към Съвета за сигурност на ООН

Междувременно правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" призовава държавите членки на ООН спешно да предприемат координирани действия, за да предотвратят по-нататъшно кръвопролитие. Сред тях е и искането Съветът за сигурност на ООН да отнесе въпроса със ситуацията в Иран към Международния наказателен съд (МНС).

По искане на САЩ Съветът за сигурност на ООН свика извънредно заседание за четвъртък, 15 януари, за да обсъди смъртоносните действия на властите срещу протестиращите в Иран. Всяко конкретно решение срещу Техеран обаче може да бъде блокирано от руско или китайско вето.

"Виждали сме това при други подобни случаи - например в Сирия под управлението на Башар Асад, въпреки стотиците хиляди жертви", казва юристът Паям Акхаван. Той е бил правен съветник на прокуратурата на Международния наказателен съд за бивша Югославия в Хага и специален съветник на Международния наказателен съд за Руанда.

"При тези обстоятелства акцентът трябва да бъде върху систематичното събиране на доказателства и документи за нуждата на бъдещи процеси", подчертава Акхаван. "Реалното юридическо разглеждане на случая може да се осъществи само в един бъдещ, демократичен Иран", допълва той.

Защото дори и настоящата вълна от протести да бъде потушена, подобно на всички предишни, ще има и нова.

Автор: Шабнам фон Хайн


  • 1 Европеец

    35 7 Отговор
    Много загрижени за иранците тия бе..... Докога ще се бъркат във вътрешните работи на суверенната държава Иран..... Не разбраха че Иран не е бряг на слоновата кост, а държава с хилядолетна история, където религията и духовните ценности пазят суверенитета от чуждите завоеватели...

    Коментиран от #6, #8, #19, #31

    13:17 16.01.2026

  • 2 Деди Дони

    4 7 Отговор
    Иди, дибелия иди!

    13:17 16.01.2026

  • 3 Ха ХаХа

    6 2 Отговор
    Видеа ИИ
    Хаха

    13:17 16.01.2026

  • 4 Хохо Бохо

    20 3 Отговор
    Тези данни потвърдени ли са? Оказа се, че огромна част от протестите, стрелбата, палежите, насилието са дело на изкуствен интелект. И това е безспорно доказано. Има кадри с размирици на места, на които никога не са ставали подобни събития, както и на пожар до дърво пи което на следващият ден няма и следа от огън

    13:19 16.01.2026

  • 5 стоян георгиев

    16 2 Отговор
    За агентите на Мосс Садд следва бесс сене на площада пред публика !

    13:21 16.01.2026

  • 6 Сайта Скандално

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Moмeнтът нa гoлeмия зaпaдeн фaлит нacтъпи. CAЩ ce oттeглят oт cвeтa, EC и HATO ce paзпaдaт
    ЦРУ претърпя поредния си провал при опита за преврат в Иран. Вкараните в страната 12 хиляди ислямски главорези вече ги изловиха (част от тях ги убиха) и ще ги съдят....и т.н.



    МЕРСИ ЗА ПОМОЩТА:))

    13:21 16.01.2026

  • 7 хаха

    16 1 Отговор
    На оранжевия педофил му платиха, така че помощ няма да идва.

    13:21 16.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да се

    14 3 Отговор
    "реформира политическата система" на западен новоговор означава да се инсталира марионетно послушно правителство, лоялно на "Запада", което да изпълнява командите му. Това е всичко.

    13:23 16.01.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    18 4 Отговор
    Навремето западните радиостанции надъхваха хората в Унгария и Чехия да излязат на улицата срещу комунизма и им обещаваха, че ще дойдат на помощ. Като тръгнаха руските танкове , някой не дойде. Останаха си излъгани хората. Та и сега така ще стане. Да се учат от историята.

    13:24 16.01.2026

  • 11 Смешник

    19 3 Отговор
    Няма да дойде Путин е говорил с Нетаняху и заедно с Турция и Саудитска Арабия са убедили Тръмп да не напада Иран Русия за разлика от Тръмп с тиха дипломация си върши работата

    13:25 16.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    13 2 Отговор
    Скоро и в БГ, Белене ризорт ще отвори врати за да приеме новия цвят и ни дони ни марцуля ще му помогнат.

    13:25 16.01.2026

  • 13 Роден в НРБ

    15 1 Отговор
    Муахахахаха иска им се на Дойче Меле някой да "помогне", ама на жидовете дали им се ядат пак ракети?

    13:25 16.01.2026

  • 14 Иран

    14 1 Отговор
    е под западно ембарго и санкции от 1979г. В един наистина свободен свят това би било немислимо.

    13:26 16.01.2026

  • 15 Някой

    14 1 Отговор
    Проблемът си е техен! Като се хващат с опасна работа за пари от врага, така е.
    Помощ ли искат? За какво? За преврат? Това е наказуемо. Със смърт.
    Тъй че, да се спасяват поединично и помощ да не чакат.

    13:26 16.01.2026

  • 16 Ще дойдат

    11 2 Отговор
    марсианците. Като в Украйна.

    13:27 16.01.2026

  • 17 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Съмнявам се че знаеш какво е поганец..... Отговарям ти само от скука..... Скоро ще дойде времето когато ще смениш плочата грамофонна...

    13:27 16.01.2026

  • 18 хаспелге

    8 2 Отговор
    На "режисьора" нещо, кесията виртуална, насреща явно не съвсем балами.

    13:28 16.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тази форма на управление в

    8 1 Отговор
    Иран е от 1979г. Държавата е под санкции от 2011г.Казано кратко - създаваш проблем, следва реакция и после предлагаш ,, решение”???

    13:30 16.01.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Ама иранците и те ли воюват за нашата свабада!?🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    13:30 16.01.2026

  • 22 хаха

    11 2 Отговор
    Терористите внедрени от сащ и исраел в Иран са на 90% ликвидирани и заловени, а помощ господарите им терористи няма да има и то от страх да не им бъдат свалени невидимите им хвърчила, след затваряне на въздушното пространство от Иран, а така няма да се крият чрез гражданската авиация а ще светят като червени фенери в Париж.

    13:32 16.01.2026

  • 23 истина ти казвам

    6 0 Отговор
    Ооооо ше дойде и още как!!!! Тоа филм вече сме го гледали!!!!!

    13:35 16.01.2026

  • 24 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    Ти да не си от и.слямистите пратени на терен в Иран?

    13:40 16.01.2026

  • 25 тъпа пропаганда

    3 0 Отговор
    Аман от тъпа пропаганда! Редакцията, има и други източници, а и ние не пасем трева!

    13:41 16.01.2026

  • 26 ТРЪМПИ МОЖЕ ДА ЗАСТРЕЛВА

    2 0 Отговор
    ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ШОТО НЕ СЕ ПОДЧИНЯВАЛИ А ТУКА КЪВ Е ПРОБЛЕМА ТОГАВА

    13:41 16.01.2026

  • 27 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    Резан ама нормален,а ти що си го суагашшш в г3ааа и даже тии е хуубаво ?

    13:41 16.01.2026

  • 28 Банитонко

    4 0 Отговор
    За мира и спокойствието в света е важно едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата. Всичко укроНацита до един знаете къде.

    13:42 16.01.2026

  • 29 Домашен любимец

    4 1 Отговор
    О-оохххх! И аз так си мечтаех в началото на Демокрацията, при влизането в НАТО и ЕС! Да дойдат тук партньорите, да изкоренят комунизма, тоталитаризма и корупцията и наложат правилата на цивилизования демократичен свят! А то какво стана - поставиха слугите на ДС на власт, известни като борчески и каратистки групировки, що правеха бизнес с бухалка и рекет през 90-те, а когато се зададоха европейските субсидии сътвориха и партия, за да ги усвоят! Урсулите са в основата на поддържането на корупцията и Тикватурата в Република България, маскирани като ЕНП! Освен да дойде Тръмп и да ги натовари с хеликоптера! Ако с избори можеше да стане нещо, то вече щеше да се е случило след безброй избори, по няколка на година, световен рекорд по представителна и пряка демокрация! Както казва Твен, ако изборите можеха да променят нещо, те щяха да бъдат забранени! Машините можеха да променят нещо и Мафията ги забрани!

    13:42 16.01.2026

  • 30 Възраждане

    2 0 Отговор
    Няма! Мейдана не сработи. Оста на Доброто- Москва - Техеран - Пекин, остава непоклатима

    13:45 16.01.2026

  • 31 Разбирач

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Иран е надживяла Римската Империя, ще надживее и ЕС

    13:46 16.01.2026

  • 32 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Да се оправят иранци ,и да си затворят границата за бежанци да не стане така половината иранци да наводни Европа както с украинци!Интересна интрига в този случай ако Тръмп успее и им стане президент както има идея с Венецуела евала му правя,една мисюлманска държава по малко .

    13:52 16.01.2026

  • 33 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Пълна подкрепа за Тръмп и Путин......УРА.

    13:58 16.01.2026

  • 34 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    За съжаление няма да помогне никой на иранските протестиращи.рижавия е просто един дърдорко!дори и нещо да направи ще е по скоро пиар акция за самия него без реален резултат.

    Коментиран от #35

    14:03 16.01.2026

  • 35 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Скъпи а ти кога отново ще милваш и целуваш рижата ?Вече ми писна на рижата и не минават номерата с попарения от сланата праз ,а и много млади съседи вече проявяват явен интерес .

    14:06 16.01.2026

  • 36 Факти

    0 0 Отговор
    Робите в България са много загрижени за робството в Иран и изобщо навсякъде по света. Те са алергични към свободата. Тя е най-големият им страх, защото с нея идва отговорността.

    14:08 16.01.2026

