Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Откъснати от света: блекаутът в Иран може да продължи дълго

Откъснати от света: блекаутът в Иран може да продължи дълго

16 Януари, 2026 09:34 915 22

  • иран-
  • интернет-
  • блекаут-
  • протести-
  • техеран

Според ирански дигитален експерт ограниченията може да продължат дълго - и след протестите

Откъснати от света: блекаутът в Иран може да продължи дълго - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Светът е насочил поглед към Иран . Но хората в страната са подложени на комуникационен блекаут, поради което потенциалното споделяне на случващото се там е почти невъзможно. За много иранци - както в страната, така и извън нея, изолацията и хаосът само засилват притесненията за бъдещето на родината им. Верифицирана информация трудно се намира, но се смята, че между 95 и 99 процента от комуникационната мрежа на страната - от мобилни и стационарни телефони до интернет - е блокирана вече няколко дни.

Във вторник частично беше възстановена възможността да се набират чуждестранни телефонни номера, но входящите обаждания от чужбина останаха блокирани, както и интернетът, което предизвиква сътресения, далеч надхвърлящи личната комуникация.

"Последиците са огромни. Не могат да се осребряват чекове, паричните преводи са невъзможни, бизнесът страда, шофьорите на камиони не работят по обичайния си график и така стоките не стигат от фабриката до потребителя – все неща, които засягат целия ни делник", казва иранският експерт по дигитални права Амир Рашиди. По думите му е трудно да се говори за някаква обща цялостна картина , защото между отделните райони има разлики. Но като цяло може да се каже, ме комуникациите прекъсват изцяло рано вечерта, а банкоматите не работят въобще, казва Рашиди.

Комуникационните затъмнения - инструмент за репресии

Спирането на комуникациите от иранските власти е част от стратегията им за оказване на натиск срещу протестиращите, целяща да потуши бунтовете. През последните дни се появиха няколко видеа от сблъсъците в страната, тъй като някои иранци успяват благодарение на сложни схеми с различни дигитални инструменти да заобиколят затъмнението - например с проксита в Телеграм, специални търсачки и тайни приложения за съобщения като Delta Chat. Всичко това представлява сериозен риск за хората, които го практикуват.

28-годишната иранска студентка Н., която сега живее в Кьолн, разказва пред ДВ, че след най-накрая е успяла да се свърже с брат си в Иран, който е искал да се присъедини към протестите. Името на Н., както и имената на другите иранци, с които ДВ разговаря, са анонимизирани от съображения за сигурност.

"Един приятел ми каза, че негов приятел познава друг човек, който може да ни свърже. Не знам как точно става. Дадох им телефонния номер на брат ми и те успяха да ми изпратят едно гласово съобщение от него. Разплаках се. В него той разказва, че всички у дома са добре и че той няма да излиза повече, особено нощем. Каза ми, че семейството ми иска да не се притеснявам за тях и да се концентрирам над моите изпити в университета. Не знам колко души са чули това съобщение преди то да стигне до мен, също така знам, че подобна комуникация е много рискована, но на този етап просто не ми пукаше. Опитах се да бъда възможно най-внимателна и да не споменавам пред никого, че брат ми е искал да се включи в протестите", споделя жената.

Кои се одобряват от правителството

Сателитната система на Илон Мъск "Старлинк " също работи с намален капацитет. Технологията на SpaceX се използва при подобни ситуации - например в Украйна и Судан, както и при предходни протестни движения в Иран . Експертът Рашиди казва, че правителството в Техеран възстановява достъпа до определени сайтове, които преди това са били одобрени от властите. Обичайно става дума за държавни уебстраници.

Още преди спирането на интернета заради протестите , Иран упражняваше много строг контрол върху социалните мрежи и VPN системите за заобикаляне на блокирани сайтове. Това се извършваше чрез Върховния съвет на кибепространството, който прекарва интернет трафика на Иран през Националната информационна мрежа, която в общи линии представлява държавна версия на интернет. Рашиди казва още, че властите искат да позволят само на определени демографски групи да влизат в различни сайтове - например само на мъже или само на възрастни, но не и на млади хора.

Разделени семейства

Иранците, които живеят зад граница, са особено притеснени за близките си в страната, с които сега нямат връзка. 31-годишната Лили А., която живее в Берлин, споделя пред ДВ, че само един неин приятел от малко населено място в Иран успял да се свърже с нея. "Той обаче не успява да се свърже с други хора в страната, така че дори и индиректно не можах да се свържа със семейството си", разказва жената и споделя, че въпросният приятел работел на позиция, изискваща достъп до интернет, и поради блекаута в момента той не ходи на работа.

“За мен е много необичайно да не контактувам със семейството ми толкова дълго. Те са възрастни и сме свикнали да си говорим почти ежедневно, дори да е само за кратко. Страхувам се, че новините за размириците ги плашат и може да навредят на здравето им. Трудно ми е да се фокусирам в моето ежедневие така", споделя Лили. Тя се надява комуникационните канали скоро да бъдат възстановени. "Но най-много се страхувам заради липсата на безопасност и стабилност за хората в Иран", казва тя.

Интернетът ще бъде ограничен и занапред

Рашиди смята, че властите гледат на настоящите протести като на сериозна заплаха, която изисква по-дълготрайно прекъсване на комуникациите. "Нещата са по-сериозни. Затова мисля, че трябва да очакваме най-малко 10 дни без комуникации, ако не и повече. Няма да се учудя, ако интернетът остане спрян задълго", коментира експертът. Според него дори да се възобнови интернет връзката, някои ограничения ще останат.

"Когато и да са спирали интернета преди, обикновено не сме се връщали обратно при същите условия. Няма да се изненадам, ако част от ограниченията останат завинаги", казва той. "Ако протестите бъдат потушени и хипотетично хората се върнат към ежедневието си, интернетът все пак няма да е същият."

Автор: Мат Пиърсън


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 12 Отговор
    При Шаха иранците гладуваха а сега добре облечени, нахранени и с нови коли собствено производство.Иран е от най големите производители на коли в света.

    Коментиран от #2, #4

    09:36 16.01.2026

  • 2 Ей скъперник ей 🤡

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сто пъти едно и също. Не ти ли омръзна? Щото вече омръзваш.

    09:38 16.01.2026

  • 3 хехе

    13 3 Отговор
    не е лошо дойче зеле да не реве на чужди гробищата, а да си гледа в европейския кенеф в който ни превърнаха урсулите.

    09:39 16.01.2026

  • 4 Самохвалко

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Обадиха ми се да вляза в новата партия на Президента. Щото съм пич и самохвалко.

    09:42 16.01.2026

  • 5 осраински

    11 4 Отговор
    Иран е спасен! В рамките на 48 часа след като препоръча на американските граждани да напуснат Иран, Путин предупреди Вашингтон за евентуално потъване на самолетоносач.

    Коментиран от #8

    09:43 16.01.2026

  • 6 404

    10 4 Отговор
    Путин е поставил ултиматум на Вашингтон по дипломатически канали: ако Съединените щати се осмелят да започнат пълномащабна война срещу Иран, Русия няма да бъде обект на никакви договорни ограничения и може да предостави на Техеран високотехнологични противокорабни ракети, способни да потопят американски самолетоносачи. Това е непоносим кошмар за Тръмп. Ако американски самолетоносач бъде потопен в Близкия изток, глобалната хегемония на САЩ може да се срине за миг.

    Коментиран от #9, #20

    09:44 16.01.2026

  • 7 ФАКТ

    8 2 Отговор
    Светът не е насочил поглед към Иран, а към грантовете ви(даренията от загадъчни еврейски "филантропи").

    09:45 16.01.2026

  • 8 Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "осраински":

    Не ве, не мога. Сорос ми заповяда стана... "многоходов"

    09:46 16.01.2026

  • 9 Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "404":

    Ние няма с какво да потопим самолетоносач.

    Коментиран от #12

    09:47 16.01.2026

  • 10 осраински

    4 3 Отговор
    Китай и Русия оказаха силна съпротива отвън, а военните и вицепрезидентът правят всичко възможно, за да разубедят Тръмп. Американският лидер осъзна, че ако натисне газта, колата му може да бъде унищожена. В резултат на това Белият дом смекчи тона си, подчертавайки, че дипломацията е предпочитаният вариант. Тръмп даде на Иран две седмици, за да започне преговори. От 72 часа на две седмици е огромна разлика. Тръмп върна на масата за преговори война, която беше на път да започне

    Коментиран от #17

    09:48 16.01.2026

  • 11 Ъъъъъъ

    6 3 Отговор
    "Комуникационните затъмнения - инструмент за репресии"

    Верно ...Стига държавата ти да не е пълна с агенти на Мосад и ЦРУ.🤣

    09:49 16.01.2026

  • 12 404

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    все още имаме остали 4ипове от перални

    09:50 16.01.2026

  • 13 нннн

    1 3 Отговор
    Допълвам:
    Също така не върви cop.ска пpoпаганда, не се ръководи отвън опитът за Цвeтна peволюция, въopъжените бaнди нямат комуникация и т.н.

    09:52 16.01.2026

  • 14 осраински

    6 4 Отговор
    Ако дори теоретично толкова много самолетоносачи гребат към нашите брегове, това означава, че шегата е свършила и войната е започнала. А ако войната е започнала, една единствена ядрена детонация във въздуха ще унищожи поне една ударна група самолетоносачи. Въпреки че би било много по-лесно да ги унищожим веднага, заедно с пристанищата им, още преди да отплаваме. Един-единствен „Посейдон“ може не само да прикрие ударна група самолетоносачи, но и да изпрати цунами към американския бряг, а повечето от градовете им са разположени на брега. Така че по същество това са 11 по-големи плаващи ковчега, придружени от по-малки ковчези

    09:53 16.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да ви е.а

    6 3 Отговор
    Самолетоносачът има радиус на удар от приблизително 600-700 км. Русия уверено контролира морската зона на разстояние от 1000-1500 км. Не ме разсмивайте (Искандер, Бал, Бастион, Циркон). АУГ просто няма да могат да се доближат до разстоянието за удар. А наземният самолет е много по-мощно въоръжен от палубния, а обхватът му също е много по-голям. Да не говорим за зареждането с гориво

    09:56 16.01.2026

  • 17 Ъъъъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "осраински":

    Не е само това. Тръмп няма време..... Има по-малко от 300 дни до междинните избори, които е на път да загуби и няма да ескалира нови конфликти просто така. Отделно от това е страхлив....Постановката във Венецуела му даде криле, но все пак осъзнава, че в Иран ще е различно.... Имаше доста причини да се откаже от атаката.... Поне временно.

    09:57 16.01.2026

  • 18 Блазе им

    5 2 Отговор
    Откъснати от малоумна израелска пропаганда. А ние всеки ден ще трябва да търпим простотиите на ДВ.

    09:59 16.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    1 1 Отговор
    Важното е, че иранците си защитиха държавата от набезите на ционистите! А ако трябва 10 години да стоят без ток, но никога няма да се предадат!

    10:33 16.01.2026

  • 22 456

    0 0 Отговор
    Ама моля ви ,напишете и другата информация ,че в ранните часове на 15.01, когато се е очаквал големият удар на ФАЩ срещу Иран и сащинските самолети са били във въздуха ,една " случайно" изпусната информация от Китай ,че техните самолети са във въздушното пространство на Иран. Минути след това "прехващане" световните тер0ристи призимиха своите самолети и настана тишина.

    10:49 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания