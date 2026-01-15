Ширин Ебади: Слуващото се в Иран е пълномащабна война

Принц Реза Пахлави призова Доналд Тръмп да подкрепи иранския народ - нещо, което американският президент сам обеща да направи. Вие сте сред инициаторите на писмо със същото съдържание до Тръмп. Какво точно очаквате от него?

Ширин Ебади: Тръмп каза на иранския народ: "Продължавайте да се борите , помощта е на път". Не знам за каква помощ говори. Това, което искаме ние, са мерки, които предотвратяват убийствата, избиването на народа на Иран . Ще спомена два конкретни примера за това, което Съединените щати могат да направят.

Първо, те могат да нарушат комуникациите на държавния радио- и телевизионен оператор. Чрез използване на технология за заглушаване те могат да пречат на телевизионните и радио кулите на режима. Точно както режимът отряза достъпа на хората до информация, трябва да бъдат прекъснати и комуникационните канали между режима, неговите сили за сигурност и обществеността. Това би помогнало да се спре разпространението на пропаганда.

"Предотвратяването на клането не изисква война"

Друг вариант е възможността за целенасочени действия срещу върховния лидер на Иран и висшето командване на Революционната гвардия . Виждали сме подобни операции в Иран и преди. Исмаил Хания (лидерът на Хамас) например беше убит тъкмо в Иран. Тогава не пострадаха цивилни, атаката беше извършена в едно помещение, други убити нямаше. Такъв тип целенасочени действия биха могли да бъдат предприети срещу върховния лидер и висши служители.

Предотвратяването на клането на иранския народ не изисква пълномащабна война, не изисква убиване на повече хора. Ние не искаме война, а стъпки за спиране на убийствата на хора.

Не се ли притеснявате, че един целенасочен удар може да влоши ситуацията, да провокира отмъщение от Иран и да въвлече целия регион в по-голяма война?

Ширин Ебади: Това, което се случва в Иран в момента, вече е несъразмерна война . Когато най-малко 12 000 души са убити за по-малко от два дни, как да наречем това - мир и спокойствие? Това не е нищо друго освен война. Всъщност, ако бяха изстреляни ракети, може би щяха да бъдат убити по-малко хора за същия период от време.

Трябва да отбележим, че тази цифра не е потвърдена от независими източници, но няма съмнение, че броят на жертвите е много висок. Друг въпрос, често повдиган от неиранска публика и някои международни медии, е следният: Във видеоклиповете от протестите изглежда се виждат по-малко жени в сравнение с движението "Жена, живот, свобода", а лозунгите изглежда са по-малко фокусирани върху гражданските права и правата на жените. Според Вас каква е разликата между това въстание и движението "Махса"?

Нова степен на бруталност и насилие

Ширин Ебади: На кадрите от протестите могат да се видят жени. Ако сравните двете движения, ще видите, че движението "Махса" започна с жени, но в него се включиха и много мъже. Дори повечето арестувани и екзекутирани участници в това движение бяха именно мъже. От тази гледна точка не виждам фундаментална разлика.

По-различното сега е степента на бруталност и насилие, използвани от правителството. При предишните протести под мотото "Жена, живот, свобода" режимът не ескалира насилието до такава степен, нито прибегна до такива тежки репресии. Днес силите за сигурност използват армейски оръжия. Те убиват цивилни.

Това, което се случва в Иран, всъщност е пълномащабна война. Хората са напълно беззащитни - най-много да се сдобият с палки или да запалят огньове, за да намалят ефекта на сълзотворния газ. Срещу тях са изправени сили, въоръжени с автоматични оръжия. Те убиват хора с картечници.

Автор: Митра Шоджай