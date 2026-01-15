Новини
Ширин Ебади: Слуващото се в Иран е пълномащабна война

15 Януари, 2026 18:51 1 393 34

Хората са напълно беззащитни, казва Нобеловата лауреатка Ширин Ебади пред ДВ

Ширин Ебади: Слуващото се в Иран е пълномащабна война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Принц Реза Пахлави призова Доналд Тръмп да подкрепи иранския народ - нещо, което американският президент сам обеща да направи. Вие сте сред инициаторите на писмо със същото съдържание до Тръмп. Какво точно очаквате от него?

Ширин Ебади: Тръмп каза на иранския народ: "Продължавайте да се борите , помощта е на път". Не знам за каква помощ говори. Това, което искаме ние, са мерки, които предотвратяват убийствата, избиването на народа на Иран . Ще спомена два конкретни примера за това, което Съединените щати могат да направят.

Първо, те могат да нарушат комуникациите на държавния радио- и телевизионен оператор. Чрез използване на технология за заглушаване те могат да пречат на телевизионните и радио кулите на режима. Точно както режимът отряза достъпа на хората до информация, трябва да бъдат прекъснати и комуникационните канали между режима, неговите сили за сигурност и обществеността. Това би помогнало да се спре разпространението на пропаганда.

"Предотвратяването на клането не изисква война"

Друг вариант е възможността за целенасочени действия срещу върховния лидер на Иран и висшето командване на Революционната гвардия . Виждали сме подобни операции в Иран и преди. Исмаил Хания (лидерът на Хамас) например беше убит тъкмо в Иран. Тогава не пострадаха цивилни, атаката беше извършена в едно помещение, други убити нямаше. Такъв тип целенасочени действия биха могли да бъдат предприети срещу върховния лидер и висши служители.

Предотвратяването на клането на иранския народ не изисква пълномащабна война, не изисква убиване на повече хора. Ние не искаме война, а стъпки за спиране на убийствата на хора.

Не се ли притеснявате, че един целенасочен удар може да влоши ситуацията, да провокира отмъщение от Иран и да въвлече целия регион в по-голяма война?

Ширин Ебади: Това, което се случва в Иран в момента, вече е несъразмерна война . Когато най-малко 12 000 души са убити за по-малко от два дни, как да наречем това - мир и спокойствие? Това не е нищо друго освен война. Всъщност, ако бяха изстреляни ракети, може би щяха да бъдат убити по-малко хора за същия период от време.

Трябва да отбележим, че тази цифра не е потвърдена от независими източници, но няма съмнение, че броят на жертвите е много висок. Друг въпрос, често повдиган от неиранска публика и някои международни медии, е следният: Във видеоклиповете от протестите изглежда се виждат по-малко жени в сравнение с движението "Жена, живот, свобода", а лозунгите изглежда са по-малко фокусирани върху гражданските права и правата на жените. Според Вас каква е разликата между това въстание и движението "Махса"?

Нова степен на бруталност и насилие

Ширин Ебади: На кадрите от протестите могат да се видят жени. Ако сравните двете движения, ще видите, че движението "Махса" започна с жени, но в него се включиха и много мъже. Дори повечето арестувани и екзекутирани участници в това движение бяха именно мъже. От тази гледна точка не виждам фундаментална разлика.

По-различното сега е степента на бруталност и насилие, използвани от правителството. При предишните протести под мотото "Жена, живот, свобода" режимът не ескалира насилието до такава степен, нито прибегна до такива тежки репресии. Днес силите за сигурност използват армейски оръжия. Те убиват цивилни.

Това, което се случва в Иран, всъщност е пълномащабна война. Хората са напълно беззащитни - най-много да се сдобият с палки или да запалят огньове, за да намалят ефекта на сълзотворния газ. Срещу тях са изправени сили, въоръжени с автоматични оръжия. Те убиват хора с картечници.

Автор: Митра Шоджай


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа

    17 2 Отговор
    А у нас народа е стралив и управляващите го знаят, смелостта им стига до това да се съберат на площада и толкова. Наивно си мислят си, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на диктаторите Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    Коментиран от #3, #7

    18:55 15.01.2026

  • 2 Сатана Z

    17 5 Отговор
    Ставащото в Иран вече се случи в много други държави в подкрепата на САШТ.Тия жълтопаветни иранци ще изядат дървото.Като не им харесва там д заминават в Украйна, България или САШТ.

    18:55 15.01.2026

  • 3 Смехутко

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Нали щеше да заминаваш за Киев? Какво те спря?

    Коментиран от #21

    18:56 15.01.2026

  • 4 Путине, Путине...

    2 6 Отговор
    Пращай Соловьов и Захарова в Техеран. Да раздават курабийки там, че са пече Майдан.

    18:57 15.01.2026

  • 5 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Вярвам само на помията ви ,вие не сте медия а медиен агент

    18:57 15.01.2026

  • 6 Кучето

    11 1 Отговор
    Пълно е с агенти на Мосад по улиците на Иран. Пълно е с предатели в Иран. Ще има много черни чували и от двете страни. Война ще има... Лоша работа следва.

    18:58 15.01.2026

  • 7 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Никой не краде повече от нас. От приватизацията, та до днес.

    18:58 15.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путине, Путине...

    2 7 Отговор
    Ша защитиш ли твоето приятелче Аятолаха или пак ша са скриеш в бункера.

    19:00 15.01.2026

  • 10 Путине

    0 7 Отговор
    Пращай самолетоносача КУЗИ в персийския залив да отървава Аятолаха.

    19:01 15.01.2026

  • 11 Беларусь для беларусаў!

    0 0 Отговор
    Турцыя павінна забраць сваё. Забраць Балгарыю, як Трамп забярэ Грэнландыю. Заўсёды ўсе вяртаюцца ў родную гавань!

    19:06 15.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 У лево !

    6 1 Отговор
    Нито Ширин Ебади нито ДВ ! Това са доказани лъжци и хибридни медии

    19:14 15.01.2026

  • 14 Заплюйте САЩ, заплюйте Атлантиците

    9 1 Отговор
    Това са нацисти, това са зверове. Никога за атлантик или атлантическа партия не гласувайте. Атлантизма е еманацията на нацизма. Просто го осъзнайте хора

    Коментиран от #17

    19:15 15.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нацизма е факт

    4 0 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти. Атлантизма е еманацията на нацизма . Това трябва да стане ясно на всички .

    19:17 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 УдоМача

    1 1 Отговор
    Дано скоро Ширин Ебади заеме мястото си на бесилото!!

    19:18 15.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За реч или реплика

    3 0 Отговор
    В САЩ вече може да ви обявят за "вътрешни терористи" ! ....ей тва ви е демокрацията атлантенца. Четете внимателно и мислете .... и за реплика или реч до 180 дена затвор без право на съдебна защита.... никъде другаде по света го няма този брутален нацизъм освен в Израел... Там направо те стрелят

    19:19 15.01.2026

  • 21 му го лапкаш със ситенцето

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Смехутко":

    може да пише от фронта а не като теб от дивана

    19:20 15.01.2026

  • 22 ТОПОРЧО НАКОКОРЧЕНИЯТ БРУЛИ МНОГО

    1 0 Отговор
    УРСУЛА И ТЯ БРУЛИ ПОРЯТ ТЕ ДЖУДЖАКА ЯКО НА ПОЧИВКИ, ОНЯ ВИЙ НА МОНГОЛСКИ,НО КОКОРА НЕ ПРОЩАВА

    19:21 15.01.2026

  • 23 Параско

    3 0 Отговор
    Въпреки моите 40-годишни изследвания на женската душа и многото връзки които съм имал, не съм способен да отговоря на въпроса, на който все още никой не е отговорил: „Какво иска една жена?“.Особено тези нобелистките са направо отврат.

    19:21 15.01.2026

  • 24 Дрът евроидиот

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Антитрол":

    Стига бе някой който малко мисли с главата си и съпоставя няколко гледни точки щом изрази различно от вашето мнение веднага става копейка. Па измислете нещо друго накрая. Аман от гламаци зомбирани

    19:22 15.01.2026

  • 25 Не умувай ей !

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Това което прави армията в Минеаполис е показателно. Не си компетентен и нямаш аргументи ! И да врякаш е все тая. Хората са не са тъпи и виждат... Атлантизма е зло !

    19:23 15.01.2026

  • 26 БОГИНЯТА УРСУЛА

    1 0 Отговор
    СТРАПОНЯСВА ЯКО- ПИТАЙТЕ МОНГОЛА ТОЙ ОБИЧА МНОГО ДА ЛАПА НА КОКОРА

    19:23 15.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    1 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #30

    19:27 15.01.2026

  • 29 Ами

    0 0 Отговор
    Една юристка трябва да знае, че Държавата е единственият легитимен субект,
    който може законно да използва или да разреши използването на физическа сила,
    като целта е да се гарантира спазването на законите и да се предотвратява хаосът,
    като се защитават правата на гражданите.
    Така, че госпожата спокойно може да си изхвърли диплома за ЙОРИСТ :)

    19:27 15.01.2026

  • 30 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Учат са от....Путин.

    19:28 15.01.2026

  • 31 Ами ако се замислите

    2 0 Отговор
    Това, което се случва в Иран, всъщност е дело точно на САЩ и Запада

    Коментиран от #34

    19:29 15.01.2026

  • 32 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Дали твоите кинжали, С300, солцепеци, мигове и ФАБОве ша отърват Аятолахчето в Иран.

    19:31 15.01.2026

  • 33 АЛА БАЛА

    0 0 Отговор
    Протестите спряха още оня ден.

    19:32 15.01.2026

  • 34 Я па тая

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами ако се замислите":

    Тва дето саслучва в Украйна, на кого ли е дело ????? На Путин.

    19:32 15.01.2026

Новини по държави:
