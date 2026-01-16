Новини
Свят »
Румъния »
ЕС отпуска на Румъния 16,7 милиарда евро за модернизация на отбраната

ЕС отпуска на Румъния 16,7 милиарда евро за модернизация на отбраната

16 Януари, 2026 14:57 612 11

  • европейски съюз-
  • румъния-
  • модернизация-
  • отбрана

Средствата от инструмента SAFE ще финансират военна индустрия, инфраструктура и създаване на работни места

ЕС отпуска на Румъния 16,7 милиарда евро за модернизация на отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия одобри отпускането на 16,68 милиарда евро на Румъния по механизма за отбрана SAFE („Мерки за сигурността за Европа“), съобщава прессъобщение на румънското правителство, изпратено и до БТА. Това е вторият по големина бюджет, разпределен по програмата, предава БТА.

Първите преводи ще започнат през март, а Румъния има възможност да усвои средствата до 2030 г., като финализира съответните обществени поръчки. SAFE представлява временен финансов инструмент на ЕС с общ бюджет от 150 милиарда евро под формата на заеми при изключително благоприятни условия.

Президентът Никушор Дан приветства решението на Комисията, определяйки го като стратегическа възможност за ускоряване на инвестициите в националната отбранителна индустрия. „Тези средства ще финансират ключови проекти и инвестиции в областта на сигурността, които иначе щяхме да реализираме сами при значително по-високи разходи“, отбеляза Дан във Фейсбук. Той подчерта, че ресурсът ще подпомогне създаването на нови добре платени работни места и модернизацията на транспортната инфраструктура, включително магистралата, свързваща страната с Молдова.

Министърът на външните работи Оана Цою също приветства решението. „Румъния е част от първата вълна държави, които получиха одобрение за стратегически инвестиции в отбраната. Средствата ще бъдат предоставени под формата на заем с много ниска лихва, което е изключителна възможност да укрепим сигурността си на значително по-ниска цена в сравнение с финансовите пазари“, обясни тя.

Цою подчерта, че инвестициите няма да се ограничат само до закупуване на оборудване. „Част от средствата ще отидат за националната отбранителна индустрия и системи за защита, както и за инфраструктура с двойно предназначение. Това ще включва участъци от магистралите A7 и A8, които са ключови за свързването на Молдова с останалата част на страната и с нашите съседни държави. Инвестициите ще стимулират местния бизнес и ще създадат нови специализирани работни места“, допълни външният министър.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сенки за война

    13 2 Отговор
    Свързване на Молдова с Румъния не е отбрана, а нападение и влошава всичко.

    15:01 16.01.2026

  • 2 тиквата: не е честно ние винаги клякаме

    13 1 Отговор
    отпуснете и на нас също
    16,7 милиарда евро за модернизация на отбраната
    да ги усвоим пак

    15:02 16.01.2026

  • 3 Ейййй

    12 1 Отговор
    Голямо крадене от нашите мъчени пари.
    Голяма корупция.
    След К19 това е най- големия световен обир.

    15:03 16.01.2026

  • 4 дядото

    7 1 Отговор
    а за нас, българите - средния

    15:04 16.01.2026

  • 5 Жан Бойко

    1 0 Отговор
    Да отпуска ! Щом като толкова се въоръжават , да им пожелаем и да го използват скоро !

    15:10 16.01.2026

  • 6 Долу ЕС

    4 0 Отговор
    както винаги солидарността на скапания ЕС Е ПОСЛОВИЧНА! за родените след 1990 да знаят, че статуса на България в ссср и целия соцсвят беше както днес е Чехия и Полша в западния! ама откъде да знаете, като вино лъчват денонощно с ценности и безценоисти от двтаа бряга на атлантика, докато българи в България не останат. Бегла оснака от тези времена е днешната статия за стойността на бг паспорти 11 място в СВЕТА! това не е заслуга на ес а въпреки него. Предствете си да сме като Норвегия извън ес или Швейцария

    15:15 16.01.2026

  • 7 665

    2 0 Отговор
    На усвоителите от ЕС и локалните им колеги честито. Останалите ни армия, ни пари ще видят.
    Същите лекета, които съсипаха Европа със зелени сделки и многообразие, сега ще я въоръжават. Звучи като виц с а не е.

    15:20 16.01.2026

  • 8 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:32 16.01.2026

  • 9 Княз Вандал Новгородски

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:32 16.01.2026

  • 10 Княз Вандал Новгородски

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:32 16.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Оттук нататък ще има пари само за тези, които ще воюват с Русия. Политически “грамотните” “софиянци” ще са първи.

    15:38 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания