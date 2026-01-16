ЕС отпуска на Румъния 16,7 милиарда евро за модернизация на отбраната

Европейската комисия одобри отпускането на 16,68 милиарда евро на Румъния по механизма за отбрана SAFE („Мерки за сигурността за Европа“), съобщава прессъобщение на румънското правителство, изпратено и до БТА. Това е вторият по големина бюджет, разпределен по програмата, предава БТА.

Първите преводи ще започнат през март, а Румъния има възможност да усвои средствата до 2030 г., като финализира съответните обществени поръчки. SAFE представлява временен финансов инструмент на ЕС с общ бюджет от 150 милиарда евро под формата на заеми при изключително благоприятни условия.

Президентът Никушор Дан приветства решението на Комисията, определяйки го като стратегическа възможност за ускоряване на инвестициите в националната отбранителна индустрия. „Тези средства ще финансират ключови проекти и инвестиции в областта на сигурността, които иначе щяхме да реализираме сами при значително по-високи разходи“, отбеляза Дан във Фейсбук. Той подчерта, че ресурсът ще подпомогне създаването на нови добре платени работни места и модернизацията на транспортната инфраструктура, включително магистралата, свързваща страната с Молдова.

Министърът на външните работи Оана Цою също приветства решението. „Румъния е част от първата вълна държави, които получиха одобрение за стратегически инвестиции в отбраната. Средствата ще бъдат предоставени под формата на заем с много ниска лихва, което е изключителна възможност да укрепим сигурността си на значително по-ниска цена в сравнение с финансовите пазари“, обясни тя.

Цою подчерта, че инвестициите няма да се ограничат само до закупуване на оборудване. „Част от средствата ще отидат за националната отбранителна индустрия и системи за защита, както и за инфраструктура с двойно предназначение. Това ще включва участъци от магистралите A7 и A8, които са ключови за свързването на Молдова с останалата част на страната и с нашите съседни държави. Инвестициите ще стимулират местния бизнес и ще създадат нови специализирани работни места“, допълни външният министър.