Партизаните от АТЕШ: Кремъл предава Мариупол на чеченците от "Ахмат" срещу лоялност от Кадиров

Кремъл планира да предаде завзетия Мариупол и околния регион под пълния контрол на чеченските групировки "Ахмат“ в замяна на запазването на лоялността на главата на Чечения Рамзан Кадиров, съобщава РБК-Украина, като се позовава на съобщение на партизанското движение "АТЕШ“.
. Тяхната основна задача е окончателното монополизиране на контрола над местните ресурси и засилване на влиянието на Грозния в завзетата територия.
Основният интерес на чеченските формирования е съсредоточен върху индустриалния потенциал на разрушения град.
"С разрешението на Кремъл градът фактически се предава на разграбване в замяна на лоялност, като интересите на местните жители или обикновените руски колаборационисти не се вземат под внимание“, пишат партизаните.
От "АТЕШ“ посочват, че интересите на местното население, както и на "обикновените руски колаборационисти", не се вземат предвид при вземането на тези решения. Градът се разглежда изключително като ресурсна база.
Жителите на Мариупол все по-често забелязват по улиците голям брой военни с кавказки външен вид с шеврони (нашивки) "Ахмат“. Те се придвижват с скъпи джипове без номера или с фалшиви номера.
Според партизанската организация, такова демонстративно поведение свидетелства за чувство на пълна безнаказаност и статут на новите "господари“ на региона.
АТЕШ е партизанско движение, действащо в окупираните от Русия територии на Украйна и в самата Русия, създадено през септември 2022 г.
В състава му влизат кримски татари, украинци и руснаци с цел съпротива срещу руската инвазия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7, #15, #18
09:41 17.01.2026
2 ВВП
09:43 17.01.2026
3 ТИГО
Коментиран от #11
09:44 17.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кремъл планирал....
09:44 17.01.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:44 17.01.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Не знам..... Аз видях,че тия "журналисти"много "знаят"и се отказах да чета.... А пък и Заглавието едно мани, мани..... А и видях автора, който ми е ясен, та ще чакам да се наберат коментарите И ще чета....
09:45 17.01.2026
8 ТИГО
09:45 17.01.2026
9 Хахахаха
09:45 17.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Али Турчина
До коментар #3 от "ТИГО":А ти редовно целуваш моя КУРан.
Коментиран от #24
09:45 17.01.2026
12 Мен щеше да ме срам
Падение!
Коментиран от #17, #20
09:47 17.01.2026
13 СМЕРШ
09:47 17.01.2026
14 Архимандрисандрит Бибиян
09:47 17.01.2026
15 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Пич":Орешникът е празен като оная работа на Путин и главата на Медведев. Нали го видяхме. Нито целитепулучва, нито някакви щети причинява. Електроника отпреди полета на Юрий Гагарин. Очевидно ракета сглобена от пенсионерски клуб по ракетомоделизъм през 80те.
И кой вярва, че държава произвела скрап по италиански лиценз като Жигули може да прави висши, съвременни космически технологии.
09:48 17.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ако
До коментар #1 от "Пич":допълниш и ка, ще си истинския !
09:50 17.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Важното е
До коментар #12 от "Мен щеше да ме срам":че соросовата агитка бе разлаяна!
09:51 17.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Симо Хаюха
Като минават границата чуват финландски глас отвъд хълма:
"Един финландски войник е по-добър от 10 съветски войници! "
Съветският генерал се смее и изпраща 10 души на хълма да го заловят.
Има стрелба за минута и след това всичко замлъква за миг, а след това чуват същия глас:
"Един финландски войник е по-добър от сто твои! "
Раздразнен, съветският генерал изпраща сто мъже да превземат хълма. Има стрелба и бомби за десет минути и всичко отново замлъква. Изведнъж същият глас крещи:
"Един финландски войник е по-добър от хиляда съветски войници.”
Разгневен, генералът изпраща хиляда мъже, придружени с танкове, артилерия, минохвъргачки, и им казва да не се връщат, докато хълмът не стане техен.
В продължение на половин час адът се отприщва, бомби и експлозии, стрелба, писъци и смърт навсякъде наоколо, а след това отново замлъква.
Един съветски войник пълзи назад, тежко ранен и очукан.
Преди генералът да може да каже нещо, войникът казва:
"Не изпращайте повече войски, другарю генерал, това е капан! Двама са!"
Коментиран от #27
09:55 17.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ТИГО
До коментар #11 от "Али Турчина":Има един клип "Как да не ти личи че си TAп"ама не си го гледал ! Такива като теб са ниска топка освен да попържате друга мисъл нямате ! Е и да викате "слава на пиждин" защитника на православието ,целувача на кадирки и корани
Коментиран от #35
09:56 17.01.2026
25 Хахахаха
09:57 17.01.2026
26 БеГемот
09:57 17.01.2026
27 ТИГО
До коментар #22 от "Симо Хаюха":ХИХИХИХИ бравоо зарадва ме
09:58 17.01.2026
28 кой му дреме
10:00 17.01.2026
29 Кравария убер алесссс
10:00 17.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Христо
10:04 17.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТИГО
10:08 17.01.2026
34 Монтгомъри
Чеченци воюваза в Мариупол най смело!
10:10 17.01.2026
35 стоян георгиев
До коментар #24 от "ТИГО":Да си фен ма путин е признак на нисък интелект и познание.дори да е изгледал всички клипове как да се прикрие няма такъв шанс.
10:31 17.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян георгиев
10:35 17.01.2026