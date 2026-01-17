Партизаните от АТЕШ: Кремъл предава Мариупол на чеченците от "Ахмат" срещу лоялност от Кадиров

Кремъл планира да предаде завзетия Мариупол и околния регион под пълния контрол на чеченските групировки "Ахмат“ в замяна на запазването на лоялността на главата на Чечения Рамзан Кадиров, съобщава РБК-Украина, като се позовава на съобщение на партизанското движение "АТЕШ“.

. Тяхната основна задача е окончателното монополизиране на контрола над местните ресурси и засилване на влиянието на Грозния в завзетата територия.

Основният интерес на чеченските формирования е съсредоточен върху индустриалния потенциал на разрушения град.

"С разрешението на Кремъл градът фактически се предава на разграбване в замяна на лоялност, като интересите на местните жители или обикновените руски колаборационисти не се вземат под внимание“, пишат партизаните.

От "АТЕШ“ посочват, че интересите на местното население, както и на "обикновените руски колаборационисти", не се вземат предвид при вземането на тези решения. Градът се разглежда изключително като ресурсна база.

Жителите на Мариупол все по-често забелязват по улиците голям брой военни с кавказки външен вид с шеврони (нашивки) "Ахмат“. Те се придвижват с скъпи джипове без номера или с фалшиви номера.

Според партизанската организация, такова демонстративно поведение свидетелства за чувство на пълна безнаказаност и статут на новите "господари“ на региона.

АТЕШ е партизанско движение, действащо в окупираните от Русия територии на Украйна и в самата Русия, създадено през септември 2022 г.

В състава му влизат кримски татари, украинци и руснаци с цел съпротива срещу руската инвазия.