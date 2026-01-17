Новини
Партизаните от АТЕШ: Кремъл предава Мариупол на чеченците от "Ахмат" срещу лоялност от Кадиров
  Тема: Украйна

Партизаните от АТЕШ: Кремъл предава Мариупол на чеченците от "Ахмат" срещу лоялност от Кадиров

17 Януари, 2026 10:29, обновена 17 Януари, 2026 09:38 1 582 37

Според данни на движение, в града вече се дислоцират допълнителни подразделения на групировката

Партизаните от АТЕШ: Кремъл предава Мариупол на чеченците от "Ахмат" срещу лоялност от Кадиров - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Кремъл планира да предаде завзетия Мариупол и околния регион под пълния контрол на чеченските групировки "Ахмат“ в замяна на запазването на лоялността на главата на Чечения Рамзан Кадиров, съобщава РБК-Украина, като се позовава на съобщение на партизанското движение "АТЕШ“.

. Тяхната основна задача е окончателното монополизиране на контрола над местните ресурси и засилване на влиянието на Грозния в завзетата територия.

Основният интерес на чеченските формирования е съсредоточен върху индустриалния потенциал на разрушения град.

"С разрешението на Кремъл градът фактически се предава на разграбване в замяна на лоялност, като интересите на местните жители или обикновените руски колаборационисти не се вземат под внимание“, пишат партизаните.

От "АТЕШ“ посочват, че интересите на местното население, както и на "обикновените руски колаборационисти", не се вземат предвид при вземането на тези решения. Градът се разглежда изключително като ресурсна база.

Жителите на Мариупол все по-често забелязват по улиците голям брой военни с кавказки външен вид с шеврони (нашивки) "Ахмат“. Те се придвижват с скъпи джипове без номера или с фалшиви номера.

Според партизанската организация, такова демонстративно поведение свидетелства за чувство на пълна безнаказаност и статут на новите "господари“ на региона.

АТЕШ е партизанско движение, действащо в окупираните от Русия територии на Украйна и в самата Русия, създадено през септември 2022 г.

В състава му влизат кримски татари, украинци и руснаци с цел съпротива срещу руската инвазия.


Оценка 2.4 от 25 гласа.
Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    37 2 Отговор
    Хахаха...... интересни партизани !? Вместо да се сражават за украинската правда, реват като девици за Орешник!

    Коментиран от #7, #15, #18

    09:41 17.01.2026

  • 2 ВВП

    22 1 Отговор
    Среш са терористична група ..РФ ще ги ликвидира .Кой какво е казал Нее важно..Може би има и задкавказки в рая група ..Кой знае ?

    09:43 17.01.2026

  • 3 ТИГО

    6 19 Отговор
    Какво да очакваме от пиждин нали е защитник на вярата нали целуна корана !!

    Коментиран от #11

    09:44 17.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кремъл планирал....

    24 2 Отговор
    И лично Путин на Фокус на ушенце го казал😂🤣😂🤣. Смешници.

    09:44 17.01.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 20 Отговор
    абе..тоз Кадирката накъса джуджа в бункера...такива подаръци само от задоволени моми се правят

    09:44 17.01.2026

  • 7 Европеец

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не знам..... Аз видях,че тия "журналисти"много "знаят"и се отказах да чета.... А пък и Заглавието едно мани, мани..... А и видях автора, който ми е ясен, та ще чакам да се наберат коментарите И ще чета....

    09:45 17.01.2026

  • 8 ТИГО

    2 15 Отговор
    И родните б0kлуци викат слава на пиждин!

    09:45 17.01.2026

  • 9 Хахахаха

    5 21 Отговор
    Мдааа. А Мариупол беше един красив град при Украйна! Да не ви пожелавам руско асвабаждение и руски мир!

    09:45 17.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Али Турчина

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТИГО":

    А ти редовно целуваш моя КУРан.

    Коментиран от #24

    09:45 17.01.2026

  • 12 Мен щеше да ме срам

    18 0 Отговор
    да препиша такава "статия" и я поднеса на читатели.
    Падение!

    Коментиран от #17, #20

    09:47 17.01.2026

  • 13 СМЕРШ

    16 1 Отговор
    поредната тъпня на фактифейк.

    09:47 17.01.2026

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    1 16 Отговор
    Ахмат е името на първия и последен чеченски космонавт,полетял по космическата програма лично ръководена од батю Путйо! Затова Кадира корнишоня мо тъй страстно сеги подпира!

    09:47 17.01.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Орешникът е празен като оная работа на Путин и главата на Медведев. Нали го видяхме. Нито целитепулучва, нито някакви щети причинява. Електроника отпреди полета на Юрий Гагарин. Очевидно ракета сглобена от пенсионерски клуб по ракетомоделизъм през 80те.


    И кой вярва, че държава произвела скрап по италиански лиценз като Жигули може да прави висши, съвременни космически технологии.

    09:48 17.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ако

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    допълниш и ка, ще си истинския !

    09:50 17.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Важното е

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мен щеше да ме срам":

    че соросовата агитка бе разлаяна!

    09:51 17.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Симо Хаюха

    5 13 Отговор
    1939 година е и съветска армия марширува към Финландия.
    Като минават границата чуват финландски глас отвъд хълма:
    "Един финландски войник е по-добър от 10 съветски войници! "
    Съветският генерал се смее и изпраща 10 души на хълма да го заловят.
    Има стрелба за минута и след това всичко замлъква за миг, а след това чуват същия глас:
    "Един финландски войник е по-добър от сто твои! "
    Раздразнен, съветският генерал изпраща сто мъже да превземат хълма. Има стрелба и бомби за десет минути и всичко отново замлъква. Изведнъж същият глас крещи:
    "Един финландски войник е по-добър от хиляда съветски войници.”
    Разгневен, генералът изпраща хиляда мъже, придружени с танкове, артилерия, минохвъргачки, и им казва да не се връщат, докато хълмът не стане техен.
    В продължение на половин час адът се отприщва, бомби и експлозии, стрелба, писъци и смърт навсякъде наоколо, а след това отново замлъква.
    Един съветски войник пълзи назад, тежко ранен и очукан.
    Преди генералът да може да каже нещо, войникът казва:
    "Не изпращайте повече войски, другарю генерал, това е капан! Двама са!"

    Коментиран от #27

    09:55 17.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТИГО

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Али Турчина":

    Има един клип "Как да не ти личи че си TAп"ама не си го гледал ! Такива като теб са ниска топка освен да попържате друга мисъл нямате ! Е и да викате "слава на пиждин" защитника на православието ,целувача на кадирки и корани

    Коментиран от #35

    09:56 17.01.2026

  • 25 Хахахаха

    3 11 Отговор
    Копейки, понеже сте се надъхали, да ви пожелая да докарате България до втори Донбас!

    09:57 17.01.2026

  • 26 БеГемот

    0 0 Отговор
    Боже ...

    09:57 17.01.2026

  • 27 ТИГО

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Симо Хаюха":

    ХИХИХИХИ бравоо зарадва ме

    09:58 17.01.2026

  • 28 кой му дреме

    5 7 Отговор
    кой изльга гану путинофиль, потънал в мизерия в бащината си панелка с изключено парно, оZлобен на всички дето живеят добре, че е европеец, още повече бял ???

    10:00 17.01.2026

  • 29 Кравария убер алесссс

    9 3 Отговор
    Поредна пропаганда.... Много ви дразнят тия руснаци.

    10:00 17.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Христо

    10 2 Отговор
    Тези партизани, защо не се бият срещу джиповете с фалшиви номера, а реват. Егати партизаните. И ние по цял ден гледаме джипове с украински номера и демонстративно нагли шофьори да ни превземат, ама си траем щото си нямаме партизани...

    10:04 17.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТИГО

    4 3 Отговор
    Скоро ще станат 4 години от как пиждин се върти в Украйна ! Няма да кометирам колко е силна "могучая" или са банда отчаяни алкохолици но фактите са че две войни са били горе долу продължителни като "спонтанната овенна опсирация" на пиждин ! Каквото и да прави накрая стигна до терор срещу жени ,баби ,дядовци и деца !Което клони към пълно безсилие ,и постоянно плаши с орехи"и друго вундерфафе !Произвежда го половин година гръмне един път и после половин година вентилира колко са велики ! Това важи и за родните поклоници на пиждин дето и руски не знаят ! Та интелектуалната немощ е жестока !Но това е положението в блатото и присъдружните кални локви !

    10:08 17.01.2026

  • 34 Монтгомъри

    3 0 Отговор
    Неверно,Калибров демонстрира толеранс към Кремъл.
    Чеченци воюваза в Мариупол най смело!

    10:10 17.01.2026

  • 35 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "ТИГО":

    Да си фен ма путин е признак на нисък интелект и познание.дори да е изгледал всички клипове как да се прикрие няма такъв шанс.

    10:31 17.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Това не е нова новина,но на тия дето останаха в мариопул така им се пада.предателя никой не го обича.

    10:35 17.01.2026

