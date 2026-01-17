Новини
Българка бе осъдена в Гърция на доживотен затвор за убийство

17 Януари, 2026 17:37, обновена 17 Януари, 2026 17:36 1 545 9

35-годишната жена уби партньора си в Лептокария и опита да прикрие следите

Българка бе осъдена в Гърция на доживотен затвор за убийство - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцки съд е осъдил на доживотен затвор 35-годишна българка за убийството на своя партньор в Лептокария, област Пиерия, съобщава "24 часа", предава News.bg.

Според съдебните документи деянието е извършено с особена жестокост. Разследването е установило, че жената е убила партньора си в общия им дом, след което е погребала тялото му в двора на къщата в опит да заличи следите.

Съдът не е признал смекчаващи вината обстоятелства и подчерта, че става въпрос за умишлено убийство.

По време на процеса стана ясно, че отношенията между двойката са се влошили с течение на времето. Основните мотиви за престъплението са ревност и финансови спорове между двамата.


  • 1 РЕАЛИСТ

    17 2 Отговор
    Нищо не се споменава за партньора. Някой мераклия дядка трябва да е бил и нашата му видяла сметката, за да вземе къщата.

    17:41 17.01.2026

  • 2 хаха

    15 0 Отговор
    Обикновено ориенталските кухоглави питеци като излязат от Блатото и свършват така.
    Доказани измамници и престъпници.

    17:45 17.01.2026

  • 3 Сатана Z

    14 3 Отговор
    35 годишна,родена и отраснала в демократична България и преяла с Евро-атлантически ценности.

    17:59 17.01.2026

  • 4 Жиголо

    7 3 Отговор
    Нашата убавица,май има приятелка от окраина,те имат такива схеми,доказано и в Испания така правят.

    Коментиран от #7

    18:03 17.01.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    У Малакиа мъжете са 60%, така ,че менгянките од Фадмакиа са особено привлекателни.

    18:06 17.01.2026

  • 7 Зевс

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Жиголо":

    Ала-Бала-Портокала!

    18:28 17.01.2026

  • 9 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Наще т.ука ги пускат. Най-много 72 часа. И то макс. Щото им требват после да бият ората. Па и по избори.

    18:29 17.01.2026

