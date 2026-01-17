Българка бе осъдена в Гърция на доживотен затвор за убийство

Гръцки съд е осъдил на доживотен затвор 35-годишна българка за убийството на своя партньор в Лептокария, област Пиерия, съобщава "24 часа", предава News.bg.

Според съдебните документи деянието е извършено с особена жестокост. Разследването е установило, че жената е убила партньора си в общия им дом, след което е погребала тялото му в двора на къщата в опит да заличи следите.

Съдът не е признал смекчаващи вината обстоятелства и подчерта, че става въпрос за умишлено убийство.

По време на процеса стана ясно, че отношенията между двойката са се влошили с течение на времето. Основните мотиви за престъплението са ревност и финансови спорове между двамата.