Новини
Свят »
Австрия »
Петима загинаха при лавина в австрийските Алпи

Петима загинаха при лавина в австрийските Алпи

17 Януари, 2026 20:56 1 041 5

  • загинаха-
  • австрия-
  • алпи-
  • лавина

Нестабилната снежна покривка доведе до серия инциденти в Залцбург

Петима загинаха при лавина в австрийските Алпи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима души са загинали при две лавини в Австрия в събота, съобщи говорителка на планинската спасителна служба в провинция Залцбург, цитирана от ДПА, предава News.bg.

Най-тежкият инцидент е станал следобед на връх Финстеркопф (2150 м) в долината Гросарл, където лавина е затрупала група от седем скиори. По данни на спасителните екипи четирима от тях са били открити без признаци на живот, а останалите трима са получили сериозни наранявания и са откарани в болница.

По-рано през деня жена е загинала при отделна лавина в района на Бад Хофгащайн. Националността и възрастта на жертвите и пострадалите и в двата случая все още не са установени.

От планинската спасителна служба предупреждават, че лавинната обстановка остава изключително нестабилна. Свежият сняг се свързва слабо със старите снежни пластове по високите части, което значително увеличава риска от нови свличания.

В спасителните операции са участвали около 90 планински спасители, медицински екипи и няколко хеликоптера, които са съдействали за издирването, изваждането на телата и транспортирането на ранените.

След продължителен период без валежи, през последните дни в австрийските Алпи е натрупан между 20 и 50 сантиметра нов сняг. Освен това в други два инцидента при каране извън пистите са загинали млад чех и още един мъж с неустановена самоличност.

Властите отново призоваха скиорите, особено тези извън обозначените трасета, да проявяват повишено внимание заради високия лавинен риск.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    5 1 Отговор
    Случва се в планините.

    21:16 17.01.2026

  • 2 Да си чупят главите

    4 3 Отговор
    извън обозначените трасета се ползват от хора които не им се плаща за лифтове или обикновени глупаци .това вече не за първи път става. честно казано (и жестоко) не ги съжалявам.

    21:17 17.01.2026

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    На снимката се вижда пътека!

    Коментиран от #5

    21:39 17.01.2026

  • 4 Само петима

    0 2 Отговор
    За съжаление...

    21:51 17.01.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Лятна пътека. А скиорите вероятно търсят точно свеж сняг извън пистите, защото е по-лек и пръхкав, по-бавен.

    22:05 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания