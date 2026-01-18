Новини
Руски удари убиха жена в Харков, няколко души са ранени в Суми

18 Януари, 2026 05:37, обновена 18 Януари, 2026 05:42 415 7

Централното отопление в украинската столица постепенно се възстановява след няколко дни прекъсване

Руски удари убиха жена в Харков, няколко души са ранени в Суми - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
БТА БТА

Окупираната от Русия част от украинската Запорожка област бе обхваната от спирания на тока след украински атаки с дронове, съобщиха местните проруски власти, цитирани от ДПА.

Назначеният от Москва губернатор на региона Евгений Балицки написа в Телеграм, че "значителна част" от областта е останала на тъмно. Той добави, че генератори поддържат работата на обектите от критичната инфраструктура, като болниците, и водоснабдяването и призова жителите към търпение, докато аварийните екипи отстранят повредите.

Балицки същевременно предупреди, че на наказание подлежи всеки, който публикува и разпространява снимкови и видеоматериали от работата на системите за противовъздушна отбрана и пораженията от удари.

По-рано в социалните мрежи се появиха видеозаписи от удари с дронове по подстанция в района на град Мелитопол.

Според проруските власти спирания на тока има и в окупираната от Москва част на съседната Херсонска област. Няколкостотин селища са без електричество, каза назначеният от Кремъл губернатор Владимир Салдо.

Украйна се отбранява срещу руската инвазия вече почти четири години. Руските сили контролират над 70% от Запорожка и Херсонска област.

В условията на минусови температури руската армия многократно атакува украинската енергийна инфраструктура, което доведе до режим на тока и отоплението в големи части от Украйна. Положението е особено тежко във и около столицата Киев.

Междувременно жена загина в Харков, а няколко души в Суми бяха ранени при руски въздушни удари тази нощ по двата североизточни украински града, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

"Има данни за загинал при вражески безпилотен удар по жилищен дом", написа в Телеграм кметът на големия, разположен близо до границата с Русия град Игор Терехов.

По-късно областният управител Олег Синегубов уточни, че е убита 20-годишна жена.

Службите за спешна помощ съобщават за въздушен удар в жилищен район на Суми. Четирима души са ранени, включително седемгодишно дете.

На дипломатическия фронт преговорите под егидата на американския президент Доналд Тръмп изглежда навлязоха в задънена улица, отбелязва Франс прес. Вчера за разговори в САЩ пристигнаха украински преговарящи, които ще се срещнат в Маями, Флорида, със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че централното отопление в украинската столица постепенно се възстановява след няколко дни прекъсване, предаде ДПА.

Около 50 многоетажни сгради остават без отопление, написа Кличко в Teлеграм. След масиран руски въздушен удар на 9 януари, централното отопление бе прекъснато в 6000 жилищни сгради, около половината от жилищния фонд.

"Общинските служители работят денонощно", написа Кличко. Киев преживява сурова зима с температури, които падат до -16 градуса по Целзий през нощта.

Систематичните руски атаки причиниха масови прекъсвания в електроснабдяването и отоплението в цялата страна, посочва ДПА.

Ситуацията е особено тежка в Киев, където живеят 3 милиона души, и където през последните дни властите въведоха режим на тока.

Според енергийната компания ДТЕК, друг въздушен удар в покрайнините на Киев в ранните часове на днешния ден е причинил прекъсване на електроснабдяването на 56 000 домакинства в предградието Буча.

Енергийни съоръжения в южната Одеска област също са били обстрелвани през нощта, съобщиха местните власти.

Украински официални лица твърдят, че руската армия умишлено напада енергийната инфраструктура, за да направи големите градове необитаеми в разгара на зимата.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Подобни новини


