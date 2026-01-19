Новини
Двама загинали и петима в неизвестност след експлозия в завод за ламарина в китайския град Баотоу ВИДЕО

19 Януари, 2026 03:25, обновена 19 Януари, 2026 03:34 444 0

Други 66 души са хоспитализирани с различни наранявания

Двама загинали и петима в неизвестност след експлозия в завод за ламарина в китайския град Баотоу ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Двама души загинаха, а петима са в неизвестност след експлозия във фабриката за ламарина в китайския град Баотоу, предаде агенция Синхуа. Други 66 души са хоспитализирани с различни наранявания.

Органите за обществена сигурност в Китай разследват причината за инцидента в автономна област Вътрешна Монголия, и установяват виновните, съобщи Централната китайска телевизия, позовавайки се на местните власти.

„В региона е сформиран разследващ екип, който да разследва подробно причините за инцидента и да идентифицира виновните. Тези, които не са изпълнили правилно задълженията си, ще бъдат подведени под отговорност съгласно закона. Органите за обществена сигурност вече са предприели действия срещу виновните в съответните предприятия“, съобщи общинската управа на Баотоу, предаде телевизията.

Производството във фабриката е спряно, а системите за електроснабдяване и водоснабдяване на града функционират нормално. Разследването не е разкрило сериозни последици за околната среда от експлозията.

Китай
