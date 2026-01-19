Новини
В Румъния регистрираха най-студената сутрин за последните 60 години

19 Януари, 2026 15:01 1 297 7

Общо четири дневни температурни рекорда са регистрирани в най-северния град на Румъния

В Румъния регистрираха най-студената сутрин за последните 60 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-студената сутрин за последните 60 години е била регистрирана в Румъния в неделя, съобщават от Националната метеорологична администрация на страната. Най-ниска е била температурата в Миеркуря Чук в централната част на Румъния, където са измерени минус 21 градуса, предаде БТА.

Общо четири дневни температурни рекорда са регистрирани в най-северния град на Румъния – Дарабани, както и в Стънка Щефанещ, Гура Портицей и Олтеница.

В Букурещ в неделя живакът в термометрите падна до минус 10 градуса по Целзий. От Спешната помощ в града съобщиха, че заради студа и леда в румънската столица през уикенда са пострадали близо 100 души. Те са с изкълчвания, навяхвания, фрактури и травми заради падания, като са регистрирани и девет случая на хипотермия.

Метеоролозите предупреждават, че следващите дни в Румъния ще бъдат още по-студени. Жълт код за опасно време ще бъде в сила във вторник. Очакват се температури между минус 8 и минус 20 градуса. Никъде в страната няма да има стойности над нулата, като най-студено ще е в областите Молдова, Трансилвания, Добруджа, на изток в Мунтения, както и в Южна Олтения.

Лошото време продължава да взема и жертви. В окръг Арад шофьор загуби контрол над колата си на заледен път при изпреварване и се озова в насрещното платно, като причини катастрофа. Мъжът бе откаран в болница, където по-късно почина. Пътят не е бил обработен с материали за обезледяване, съобщава в свой репортаж по темата ПРО Тв.

В Яш 45-годишен мъж почина в болница, след като беше хоспитализиран с тежка хипотермия. Той бе намерен в неотопляем дом с телесна температура от 23 градуса.

В село Извоареле, населено предимно с етнически българи, социални работници посетиха самотни възрастни хора. Някои имат дърва за огрев само за няколко дни и едва са издържали леденостудените нощи през последната седмица.


  • 1 Тръмп

    11 0 Отговор
    В Гренландия е минус 40.

    15:03 19.01.2026

  • 2 На времето

    12 0 Отговор
    Дунава редовно е замръзвал , много дебел лед , и хората са карали зимни кънки по него и са ходели по леда или с шейни до Румъния !

    15:06 19.01.2026

  • 3 Винкело

    10 1 Отговор
    Добре, че има глобално затопляне. Какво щеше да е без него - не знам.

    Коментиран от #6

    15:07 19.01.2026

  • 4 03455

    7 1 Отговор
    Това е от глобалното затопляне! И жегата е от него, и студа също!

    15:11 19.01.2026

  • 5 Не е

    6 0 Отговор
    Зле. В София имаше също такива температури, но Топлофикация работеше…

    Коментиран от #7

    15:12 19.01.2026

  • 6 Грета Тунберг

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Винкело":

    Аз ще ти обясня.

    15:12 19.01.2026

  • 7 Ами то

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не е":

    Сега в домовете на хората пак е-21° ,въпреки че топлофикация работи.

    15:14 19.01.2026

