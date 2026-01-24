Снежни бури и проливни дъждове в Афганистан отнеха живота на десетки граждани

Силни снеговалежи и проливни дъждове в Афганистан са отнели живота на най-малко 61 души за последните три дни, сочат предварителни данни, разпространени днес от Афганистанската национална служба за управление при бедствия (ANDMA), цитирана от Франс прес, предаде БТА.
По информация на службата още 110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени, като най-тежко засегнати са северните и централните части на Афганистан, показва карта в социалната платформа "Екс", публикувана от метеоролозите. Според афганистанската служба общо около "360 семейства са били засегнати" от лошите метеорологични условия.
Говорител на Афганистанската национална служба за управление при бедствия призова гражданите да избягват ненужни пътувания, тъй като много пътища в страната все още са блокирани или покрити със сняг. Една от основните пътни магистрали на Афганистан - проходът "Саланг", е напълно затворена за движение, съобщиха местните власти в провинция Парван, в източната част на страната.
В провинция Бамиан, в централната част на Афганистан, са били раздадени хранителни продукти на шофьори, блокирани на заснежен проход.
1 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
15:50 24.01.2026
2 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #10, #21
15:50 24.01.2026
3 Махараминдри Баба
15:50 24.01.2026
4 а тука
15:54 24.01.2026
5 Марата пише само за кр0в и см@рт
15:55 24.01.2026
6 Българин
Коментиран от #7, #8
15:57 24.01.2026
7 Мара
До коментар #6 от "Българин":По 1000 на ден- укри.
15:59 24.01.2026
8 а бе въсляшалия
До коментар #6 от "Българин":я кажи сега за около 2 милиона украински смели мъжаги дека са,или торта не мирише а
16:00 24.01.2026
9 Пари, злато и богатства
Коментиран от #18
16:02 24.01.2026
10 Сила
До коментар #2 от "Махараминдри Баба":Принципно украинската армия е 400 000 души ....и преди и сега , само да знаеш ....а според тези "данни " реципрочно руснаците трябва да са загубили към 5 000 000 !!!???!!!
Коментиран от #11
16:02 24.01.2026
12 татунчо 🍌
16:08 24.01.2026
13 Сила
До коментар #11 от "ха-ха 😝":Шизофреник ....си !!!
Коментиран от #15, #16
16:09 24.01.2026
14 стоян георгиев
16:10 24.01.2026
15 ха-ха 😝
До коментар #13 от "Сила":Понякога и медицината е безсилна срещу такива като теб 🐂 !
16:14 24.01.2026
16 овч, 🐑
До коментар #13 от "Сила":То и и си една сила ...
16:15 24.01.2026
17 Снежен апокалипсис в Русия
Коментиран от #19, #20
16:16 24.01.2026
19 татунчо 🍌
До коментар #17 от "Снежен апокалипсис в Русия":Нищо ново под слънцето ...Това не е прецедент за руснаците , свикнали са такива екстремни температури .
16:20 24.01.2026
20 Тачо Пармака
До коментар #17 от "Снежен апокалипсис в Русия":Цуцци 👄 ,пука ти на дебеуа ..3 каво става в Камчатка ,слагай дилл дотто да се зарежда ,че събота е ден за купони !
16:20 24.01.2026
21 Ха-ха
До коментар #2 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #23
16:24 24.01.2026
22 Хеми значи бензин
Няма нито едно пряко доказано следствие свързващо нивата на отделен цо2 и повишаване на средните Земни гофишни температури.
16:27 24.01.2026
23 село мое , 🐮
До коментар #21 от "Ха-ха":Взимай сметалото и започвай да се учиш да смяташ ! Тия работи се правят в 1-ви клас , но може и на стари години .
📄🖋️🔨
16:43 24.01.2026