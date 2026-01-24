Новини
Свят »
Афганистан »
Снежни бури и проливни дъждове в Афганистан отнеха живота на десетки граждани

Снежни бури и проливни дъждове в Афганистан отнеха живота на десетки граждани

24 Януари, 2026 15:49 941 23

  • време-
  • афганистан-
  • сняг-
  • буря-
  • зима

Най-тежко засегнати са северните и централните части на Афганистан, 458 къщи са били частично или напълно разрушени

Снежни бури и проливни дъждове в Афганистан отнеха живота на десетки граждани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силни снеговалежи и проливни дъждове в Афганистан са отнели живота на най-малко 61 души за последните три дни, сочат предварителни данни, разпространени днес от Афганистанската национална служба за управление при бедствия (ANDMA), цитирана от Франс прес, предаде БТА.

По информация на службата още 110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени, като най-тежко засегнати са северните и централните части на Афганистан, показва карта в социалната платформа "Екс", публикувана от метеоролозите. Според афганистанската служба общо около "360 семейства са били засегнати" от лошите метеорологични условия.

Говорител на Афганистанската национална служба за управление при бедствия призова гражданите да избягват ненужни пътувания, тъй като много пътища в страната все още са блокирани или покрити със сняг. Една от основните пътни магистрали на Афганистан - проходът "Саланг", е напълно затворена за движение, съобщиха местните власти в провинция Парван, в източната част на страната.

В провинция Бамиан, в централната част на Афганистан, са били раздадени хранителни продукти на шофьори, блокирани на заснежен проход.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махараминдри Баба

    9 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:50 24.01.2026

  • 2 Махараминдри Баба

    9 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #10, #21

    15:50 24.01.2026

  • 3 Махараминдри Баба

    7 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:50 24.01.2026

  • 4 а тука

    8 0 Отговор
    само като четът факти доста хора умират от кеф че са купени евроатлантици милеещи за украйна

    15:54 24.01.2026

  • 5 Марата пише само за кр0в и см@рт

    7 0 Отговор
    така си храни душата.

    15:55 24.01.2026

  • 6 Българин

    2 6 Отговор
    Всеки ден измират стотици братушки в окопите от дронови удари и бомбовалеж, а вие ни занимавате с някакви чалмари в Афганистан и Берлин.

    Коментиран от #7, #8

    15:57 24.01.2026

  • 7 Мара

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    По 1000 на ден- укри.

    15:59 24.01.2026

  • 8 а бе въсляшалия

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    я кажи сега за около 2 милиона украински смели мъжаги дека са,или торта не мирише а

    16:00 24.01.2026

  • 9 Пари, злато и богатства

    7 0 Отговор
    Бълхи, осъзнавате ли, че Земята е жива и се готви да се почеше?

    Коментиран от #18

    16:02 24.01.2026

  • 10 Сила

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Принципно украинската армия е 400 000 души ....и преди и сега , само да знаеш ....а според тези "данни " реципрочно руснаците трябва да са загубили към 5 000 000 !!!???!!!

    Коментиран от #11

    16:02 24.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 татунчо 🍌

    5 0 Отговор
    Талибанска им работа 🧔

    16:08 24.01.2026

  • 13 Сила

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "ха-ха 😝":

    Шизофреник ....си !!!

    Коментиран от #15, #16

    16:09 24.01.2026

  • 14 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Хуубуу ,ама поне снимка от Афганистан да бяхте посвали !

    16:10 24.01.2026

  • 15 ха-ха 😝

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Понякога и медицината е безсилна срещу такива като теб 🐂 !

    16:14 24.01.2026

  • 16 овч, 🐑

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    То и и си една сила ...

    16:15 24.01.2026

  • 17 Снежен апокалипсис в Русия

    2 5 Отговор
    парализира Камчатка. Властите обявиха бедствено положение. Снегът, който достига на места до 4 метра е невъзможно да бъде почистен. Кадри показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора. Жители на пострадалите градове и села негодуват, че са оставени на произвола, няма никаква реакция на руските власти и помощ от държавата. Училища, болници, магазини и институции остават затворени, вече четвърти ден.

    Коментиран от #19, #20

    16:16 24.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 татунчо 🍌

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Снежен апокалипсис в Русия":

    Нищо ново под слънцето ...Това не е прецедент за руснаците , свикнали са такива екстремни температури .

    16:20 24.01.2026

  • 20 Тачо Пармака

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Снежен апокалипсис в Русия":

    Цуцци 👄 ,пука ти на дебеуа ..3 каво става в Камчатка ,слагай дилл дотто да се зарежда ,че събота е ден за купони !

    16:20 24.01.2026

  • 21 Ха-ха

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #23

    16:24 24.01.2026

  • 22 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор
    Глобално затопляне глу пости.
    Няма нито едно пряко доказано следствие свързващо нивата на отделен цо2 и повишаване на средните Земни гофишни температури.

    16:27 24.01.2026

  • 23 село мое , 🐮

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ха-ха":

    Взимай сметалото и започвай да се учиш да смяташ ! Тия работи се правят в 1-ви клас , но може и на стари години .
    📄​🖋️​🔨​

    16:43 24.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания