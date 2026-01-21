Американците понасят почти цялата тежест на митата на Тръмп

Митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вносни стоки, се поемат почти изцяло от американските вносители, техните местни клиенти и в крайна сметка от американските потребители. Това сочи проучване на Института за световна икономика в Кил, предаде БТА.
„Чуждестранните износители не намалиха значително цените си в отговор на увеличението на митата в САЩ“, се посочва в доклада. Според изследването увеличението на митническите приходи с около 200 млрд. долара представлява сума, „извлечена от американските предприятия и домакинства“.
Анализът показва, че едва около 4 на сто от митническата тежест се поемат от чуждестранни компании, докато приблизително 96 на сто се прехвърлят върху американските фирми. Те или поемат по-високите разходи, или ги компенсират чрез повишаване на крайните цени. Впоследствие производителите и търговците на дребно са изправени пред избора дали да прехвърлят разходите към потребителите, или да приемат по-ниски печалби.
„Митото не функционира като данък върху чуждестранните производители, а като данък върху потреблението на американците“, посочват авторите на изследването Юлиан Хинц, Аарон Ломан, Хендрик Малкоу и Ана Форвих.
Проучването се фокусира върху въздействието на американските мита върху износа от Бразилия и Индия, които през миналата година бяха обект на високи и широкообхватни тарифни мерки. След въвеждането на 50-процентово мито бразилските износители не са понижили съществено цените си в долари. Подобна тенденция е наблюдавана и при Индия, която първоначално беше засегната от 25-процентово мито, впоследствие увеличено до 50 на сто.
Според изследователите една от причините чуждестранните износители да не поемат значителна част от разходите е възможността им да пренасочват продажбите си към други пазари. Анализът на конкретни „митнически шокове“ показва, че корекциите не се осъществяват чрез понижение на цените, а чрез спад в търговските обеми.
„Корекцията се осъществява чрез намаляване на обема на търговията, а не чрез ценови отстъпки“, се отбелязва в доклада. „При избора между запазване на маржовете при по-ниски продажби или намаляване на маржовете с цел запазване на обема, повечето износители очевидно предпочитат първото“.
Изследването е изготвено въз основа на данни за около 25 милиона търговски трансакции на обща стойност от близо 4 трилиона долара. Според авторите резултатите противоречат на тезата на администрацията на Тръмп, че търговските партньори на САЩ поемат тежестта на митата.
„Това твърдение е в основата на политическата обосновка на митата – като инструмент за извличане на отстъпки от търговските партньори и за генериране на приходи за американското правителство без разходи за американските домакинства“, посочват изследователите. „Нашите данни показват обратното – почти всички разходи се поемат от американските вносители и потребители“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колективен руски крепостен
Коментиран от #3, #8
08:03 21.01.2026
2 Валериан
08:03 21.01.2026
3 Ичката
До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":Оди на гренландия
Коментиран от #6
08:04 21.01.2026
4 Пич
08:06 21.01.2026
5 Нищо ново
08:06 21.01.2026
6 Улав
До коментар #3 от "Ичката":Не те слуша главата
08:06 21.01.2026
7 Варна
08:09 21.01.2026
8 ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ
До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":ИМАТ ДЪРЖАВНИ ЛЕТИЩА И ДЪРЖАВЕН АВИОПРЕВОЗВАЧ.....А НИЕ НЕ ВСЪЩНОСТ НАШШЕТО ВДИЧКО ДЕ ИМАМЕ Е ДАДЕНО НА КОНЦЕСИЯ СРЕЩУ ЗЕРООООО НАЕМ........шот сме НАААЙ бугати....
08:10 21.01.2026
9 456
Фирмите не са си намалили цените- че как да ги намалят още при положение 1. толкова си струва 2.всеки който продава стока търси печалбата от това.
Май тръмпоча разбира от бизнес ,колкото аз от ядрена физика т.е.0
08:12 21.01.2026
10 Владимир Путин, президент
08:15 21.01.2026