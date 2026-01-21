Новини
Американците понасят почти цялата тежест на митата на Тръмп
  Тема: Войната на митата

Американците понасят почти цялата тежест на митата на Тръмп

21 Януари, 2026 08:01

Анализът показва, че едва около 4 на сто от митническата тежест се поемат от чуждестранни компании

Американците понасят почти цялата тежест на митата на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вносни стоки, се поемат почти изцяло от американските вносители, техните местни клиенти и в крайна сметка от американските потребители. Това сочи проучване на Института за световна икономика в Кил, предаде БТА.

„Чуждестранните износители не намалиха значително цените си в отговор на увеличението на митата в САЩ“, се посочва в доклада. Според изследването увеличението на митническите приходи с около 200 млрд. долара представлява сума, „извлечена от американските предприятия и домакинства“.

Анализът показва, че едва около 4 на сто от митническата тежест се поемат от чуждестранни компании, докато приблизително 96 на сто се прехвърлят върху американските фирми. Те или поемат по-високите разходи, или ги компенсират чрез повишаване на крайните цени. Впоследствие производителите и търговците на дребно са изправени пред избора дали да прехвърлят разходите към потребителите, или да приемат по-ниски печалби.

„Митото не функционира като данък върху чуждестранните производители, а като данък върху потреблението на американците“, посочват авторите на изследването Юлиан Хинц, Аарон Ломан, Хендрик Малкоу и Ана Форвих.

Проучването се фокусира върху въздействието на американските мита върху износа от Бразилия и Индия, които през миналата година бяха обект на високи и широкообхватни тарифни мерки. След въвеждането на 50-процентово мито бразилските износители не са понижили съществено цените си в долари. Подобна тенденция е наблюдавана и при Индия, която първоначално беше засегната от 25-процентово мито, впоследствие увеличено до 50 на сто.

Според изследователите една от причините чуждестранните износители да не поемат значителна част от разходите е възможността им да пренасочват продажбите си към други пазари. Анализът на конкретни „митнически шокове“ показва, че корекциите не се осъществяват чрез понижение на цените, а чрез спад в търговските обеми.

„Корекцията се осъществява чрез намаляване на обема на търговията, а не чрез ценови отстъпки“, се отбелязва в доклада. „При избора между запазване на маржовете при по-ниски продажби или намаляване на маржовете с цел запазване на обема, повечето износители очевидно предпочитат първото“.

Изследването е изготвено въз основа на данни за около 25 милиона търговски трансакции на обща стойност от близо 4 трилиона долара. Според авторите резултатите противоречат на тезата на администрацията на Тръмп, че търговските партньори на САЩ поемат тежестта на митата.

„Това твърдение е в основата на политическата обосновка на митата – като инструмент за извличане на отстъпки от търговските партньори и за генериране на приходи за американското правителство без разходи за американските домакинства“, посочват изследователите. „Нашите данни показват обратното – почти всички разходи се поемат от американските вносители и потребители“.


САЩ
