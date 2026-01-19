,,Дания и Гренландия настояват НАТО ДА ДА предприеме действия"

Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен призова днес НАТО да направи повече в Арктика, обявявайки че той и гренландската министърка на външните работи Вивиан Моцфелт възнамеряват да обсъдят този въпрос с генералния секретар на алианса Марк Рюте, предаде ДПА, съобщи БТА.
Двамата министри се очакват в Брюксел днес за разговори в централата на НАТО, докато напреженията между някои страни членки на пакта и САЩ нарастват.
Американският президент Доналд Тръмп настоява САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи на Дания, заявявайки, че арктическият остров му е нужен поради съображения за сигурност. Европейските съюзници в НАТО остро се противопоставиха на всяка стъпка от страна на САЩ за анексиране на Гренландия.
Лун Поулсен каза в изявление, че Дания и Гренландия са получили „широка подкрепа“ за идеята, че „НАТО трябва да направи повече в Арктика“, след като заедно с някои съюзници реши да увеличи военното си присъствие в региона.
„Гренландия смята, че се намира в необичайна ситуация, която привлича внимание в целия свят. Ситуацията изиска да засилим сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността в Арктика в НАТО“, добави Моцфелт.
По-рано днес датския канал ТВ2 съобщи, позовавайки се на информация на Министерството на отбраната, че ще изпрати още военни части в Гренландия. Въпреки че точния им брой не бе оповестен, бе съобщено, че ще има „значително присъствие“.
ТВ 2 добави, че новите военни части ще пристигнат в Кангерлусуак, на около 300 километра северно от столицата на острова Нук, днес. Началникът на армията ген.-майор Петер Бойсен ще придружи военните. Според датското Арктическо командване, около 100 датски войници са били разположени в Нук миналата седмица, заедно със сходен брой в Кангерлусуак. Войниците участваха във воденото от Дания учение „Арктическа издръжливост“, заедно с други страни от НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нату са терористи
20:40 19.01.2026
2 Да,бе
20:40 19.01.2026
3 Шолц
20:40 19.01.2026
4 Шопо
20:41 19.01.2026
5 Ужас т
20:42 19.01.2026
6 европейците
20:44 19.01.2026
7 Ганя Путинофила
Каза, че Тръмп ще остане в историята, а ко вземе Гренландия!
Двама шизофреника - путин и тръмп шантажират целият свят!
20:44 19.01.2026
8 А50
20:44 19.01.2026
9 Нека
20:44 19.01.2026
10 Знамето!!!
Коментиран от #21
20:45 19.01.2026
11 горски
20:46 19.01.2026
12 БОЛШЕВИК
20:46 19.01.2026
13 Евродебил
Коментиран от #26
20:48 19.01.2026
14 Милите ми
20:48 19.01.2026
15 Стенли
20:50 19.01.2026
16 бай Тръмп
20:52 19.01.2026
17 Урсула от Брюксел
20:52 19.01.2026
18 Kaлпазанин
20:53 19.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Жоро
20:53 19.01.2026
21 Румен Решетников
До коментар #10 от "Знамето!!!":Крепостните вече го развяха в Купянск!
Коментиран от #23, #24
20:54 19.01.2026
22 Бръмм
20:54 19.01.2026
23 Копейка
До коментар #21 от "Румен Решетников":А на нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #30
20:56 19.01.2026
24 Кочо
До коментар #21 от "Румен Решетников":Сус бе пезевенк
20:57 19.01.2026
25 Смешник
20:57 19.01.2026
26 Копейкин Костя
До коментар #13 от "Евродебил":Много фантастични филми гледаш, ватенка.
И намали бояришника!!!
20:58 19.01.2026
27 Разхлабления
Коментиран от #31
20:58 19.01.2026
28 Тия почнаха да зззаааекввааттт...!
21:00 19.01.2026
29 Спецназ
ОКУПАЦИЯ на Русия над Украйна би звучала несериозно от неговата уста!
ФАКТ!
21:01 19.01.2026
30 Бою Циганина
До коментар #23 от "Копейка":Как какъв .....Руский Мир отново!
21:04 19.01.2026
31 В този стил,на руските сеирджии...!
До коментар #27 от "Разхлабления":Днес Песков,допълнително запали нарцистичните фитили на Тръмп,заявявайки,че той ще остане в историята,с позицията му,относно Гренландия...😉😂🤣😝!
21:04 19.01.2026
32 Пимпирев
21:04 19.01.2026
33 оня с питон.я
Коментиран от #40
21:05 19.01.2026
34 Варненец
21:05 19.01.2026
35 Маро
Коментиран от #37
21:07 19.01.2026
36 КУ...РЕСТИЯ
Коментиран от #38, #39, #47, #52
21:13 19.01.2026
37 Виж...
До коментар #35 от "Маро":...пост номер 28 и ще си отговориш...
21:15 19.01.2026
38 Факт
До коментар #36 от "КУ...РЕСТИЯ":Няма по диви, смели и жестоки воини от Българите
Коментиран от #46
21:16 19.01.2026
39 Ичката
До коментар #36 от "КУ...РЕСТИЯ":Това някаква строителна бригада ли е ,че покрива протече......
Коментиран от #42
21:17 19.01.2026
40 Ти от пен Дел дружинката
До коментар #33 от "оня с питон.я":На коце ли си ма смукач?
В момента всяка една държава от Европа има собствена армия. Общо надвишават 3,5 Милиона численост със
Съвременно въоръжение !
21:21 19.01.2026
41 Урсула
21:21 19.01.2026
42 Последния софиянец
До коментар #39 от "Ичката":Ичката ти май чина. Нямат нищо общо със ония пи--- ДОРИ дето 13 год щурмуват селото ПОКРОВСК! А Главкомандващия ФЮРЕР ПЕДОФИЛ цаливаш КУ РАна рамАзан, дето Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ
👍😂👍
Тия са наследниците на ония българи ,дето за 18 ЧАСА щурм превзеха най- укрепената крепост в света ОДРИНСКАТА
Коментиран от #43, #53
21:27 19.01.2026
43 Абе верно
До коментар #42 от "Последния софиянец":Ония мякащи монгольяк москали още ли превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС или...12 години...не стигат?
Ха-ха-ха
Оня ху есос Ху ЙЛО влезна ли у Киев ?
Коментиран от #51
21:30 19.01.2026
44 Механик
Кое НАТО да предприеме нещо?? Онова нато ли, дето съсипа Югославия, Ирак, Сирия, Виетнам и пр?
Ми нали точно това НАТО сака да ви вземе Гренландия???
И да питам, че да не стане разминаване, ама прословутия чл.5 ще важи ли или ще е като когато турция взе Кипър??
21:37 19.01.2026
45 Щъркел
А у Крайната бре ????????
Нали до последно!?!?!
Коментиран от #50
21:38 19.01.2026
46 Само,че...
До коментар #38 от "Факт":...,са били...са били...!
Сегашните ни ,,воини"-първи ще избягат от фронта...!
21:40 19.01.2026
47 Тва пък...
До коментар #36 от "КУ...РЕСТИЯ":...,в кой филм го гледа?!
21:42 19.01.2026
48 Помнещ
Ех какво се пънат датчаните - виж ако бяха нашите наведени евроатлантици като Пасито щяха да плачат даже от радост че са продали държавата си на новите им господари.
21:42 19.01.2026
49 стоян георгиев
21:42 19.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Антитрол
До коментар #43 от "Абе верно":Я кажи сега как Путин е направил любимото ви НАТО "силно и сплотено като никога до сега" - или тази опорка вече я забравихте.
Не знам за Донбас колко години ще им стигат на руснаците ама за 3 години попиляха НАТО-то ви и поставиха на колене ЕС.
21:46 19.01.2026
52 Зевзек
До коментар #36 от "КУ...РЕСТИЯ":"Българската 68 бригада спешъл форсес е достатъчна за да стане всичко Амерички кюмюре и оповръщани алкаше"
Я кажи какви са губите за да бълнуваш толкова. Ти явно си от поколението дето е виждал автомат само на компютъра.
21:50 19.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ами
22:01 19.01.2026
55 Така де
22:11 19.01.2026