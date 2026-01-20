Тръмп покани Путин и Лукашенко в "Съвета за мир" за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да проведе церемония по подписване на хартата и мандата на „Съвета за мир“ за Газа на Световния икономически форум в Давос на 22 януари, съобщиха източници на Bloomberg, запознати с въпроса.

Преди това източници на Associated Press съобщиха, че се очаква съставът на съвета да бъде официално обявен на форума, но не уточниха дата.

Въпреки това, „дребен шрифт“ е накарал поканените в съвета да обмислят дали да се съгласят, съобщава Bloomberg.

Френският президент Еманюел Макрон, например, няма планове да се присъедини към новосъздадения съвет, според източник, близък до френския лидер. Макрон смята, че целите на организацията се простират отвъд ивицата Газа и пораждат сериозни опасения, „особено по отношение на спазването на принципите и институционалната рамка на Организацията на обединените нации, които Франция счита за неподлежащи на обсъждане“.

Bloomberg по-рано съобщи, че заедно с поканата на Тръмп за съвета, държавните глави получават харта, в която се очертава целта на организацията: „насърчаване на стабилността, възстановяване на здраво и легитимно управление и осигуряване на устойчив мир в райони, засегнати или застрашени от конфликт“. „Файненшъл таймс“ писа, че в хартата не се споменава Газа, но се подчертава необходимостта от „по-гъвкав и ефективен международен орган за изграждане на мир“. Това предполага, че обхватът на дейността на Съвета за мир ще бъде много по-широк и че органът може да бъде „използван като конкурент на ООН“, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Освен това, за да станат постоянни членове на съвета, страните трябва да платят вноска от 1 милиард долара; тези средства ще бъдат използвани за възстановяването на ивицата Газа, според хартата. Без плащане членството в новия орган ще бъде временно – за три години.

Макар точният списък с поканените в Съвета за мир да е неизвестен, съобщения за него продължават да се появяват. Потвърдено е, че Тръмп е поканил президентите на Русия и Беларус, Владимир Путин и Александър Лукашенко. Минск заяви готовността си да участва в дейностите на съвета. Кремъл заяви, че „изучава всички подробности на това предложение“. „Файненшъл таймс“ свърза хода на Тръмп с желанието за поддържане на диалог с руския лидер.

„Онет“ съобщи, че полският президент Карол Навроцки също е получил покана да се присъедини към „Съвета за мир“. Коментирайки това, полският премиер Доналд Туск подчерта, че присъединяването на Варшава към международни организации изисква одобрение от правителството и ратификация от парламента. „Правителството ще се ръководи единствено от интересите и сигурността на полската държава. И няма да позволим на никого да ни надхитри“, пише Туск в писмото си.