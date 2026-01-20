Властите в Камчатка поискаха помощ от Москва заради аномалните снеговалежи ВИДЕО

Властите на Камчатка ще потърсят държавна помощ за справяне с последиците от мощните циклони, които са най-силните през последното десетилетие, заяви губернаторът на областта Владимир Солодов в своя Telegram канал.
„След оценка на изпълнението на инструкциите по време на нощните пътни патрули на Петропавловск-Камчатски, реших да поискам от правителството на Руската федерация помощ за справяне с последиците от анормалния снеговалеж. Пътните работници са мобилизирани в максимална степен – голямо количество техника е в експлоатация, а хората работят до изтощение“, написа той, цитиран от ТАСС.
Губернаторът уточни, че Камчатка не разполага с необходимото количество специализирани превозни средства за висока проходимост.
Според Солодов, областта е осигурила подкрепата на вицепремиера на Руската федерация и пълномощен пратеник на президента Юрий Трутнев за предоставянето на такава техника на Камчатка. „На първо място, това включва високопроизводителни шнекови ротори, както и необходимото оборудване за евакуация на пациенти и предоставяне на спешни услуги в райони, където достъпът до точки за достъп е невъзможен“, пише губернаторът.
Серия от циклони започна в Камчатка в средата на ноември. В Петропавловск-Камчатски беше обявено извънредно положение поради количеството снеговалеж.
