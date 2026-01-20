Новини
Властите в Камчатка поискаха помощ от Москва заради аномалните снеговалежи ВИДЕО

20 Януари, 2026 04:10, обновена 20 Януари, 2026 04:17 994 5

  • камчатка-
  • русия-
  • снеговалежи

Полуостровът не разполага с необходимото количество специализирани превозни средства за висока проходимост

Властите в Камчатка поискаха помощ от Москва заради аномалните снеговалежи ВИДЕО - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите на Камчатка ще потърсят държавна помощ за справяне с последиците от мощните циклони, които са най-силните през последното десетилетие, заяви губернаторът на областта Владимир Солодов в своя Telegram канал.

„След оценка на изпълнението на инструкциите по време на нощните пътни патрули на Петропавловск-Камчатски, реших да поискам от правителството на Руската федерация помощ за справяне с последиците от анормалния снеговалеж. Пътните работници са мобилизирани в максимална степен – голямо количество техника е в експлоатация, а хората работят до изтощение“, написа той, цитиран от ТАСС.

Губернаторът уточни, че Камчатка не разполага с необходимото количество специализирани превозни средства за висока проходимост.

Според Солодов, областта е осигурила подкрепата на вицепремиера на Руската федерация и пълномощен пратеник на президента Юрий Трутнев за предоставянето на такава техника на Камчатка. „На първо място, това включва високопроизводителни шнекови ротори, както и необходимото оборудване за евакуация на пациенти и предоставяне на спешни услуги в райони, където достъпът до точки за достъп е невъзможен“, пише губернаторът.

Серия от циклони започна в Камчатка в средата на ноември. В Петропавловск-Камчатски беше обявено извънредно положение поради количеството снеговалеж.


  • 1 Корави братушките,

    8 1 Отговор
    огромна държава!
    Не ги плаши ни сняг, ни пек.
    Пият, пеят и бият!

    Коментиран от #2

    04:35 20.01.2026

  • 2 Ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Корави братушките,":

    А рускините духат, смучат, гълтат.

    Коментиран от #4

    04:43 20.01.2026

  • 3 МДАМ

    2 6 Отговор
    По добре да искат от Китай или Япония, че със сигурност ще дойде.

    04:44 20.01.2026

  • 4 12340

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    А чикиярите пишат с ник "Ха ха" !:))

    05:04 20.01.2026

  • 5 Путин

    0 0 Отговор
    Заповядвам снегът да спре !

    05:45 20.01.2026

